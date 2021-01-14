Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей

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|1.1, Аноним (1), 13:32, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+32 +/–
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Выкинуть "программы на Node.js" на мороз, вместе с JS библиотеками.
Кому надо, пусть тащит снаружи.
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|2.3, ano (??), 13:34, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Ваще не ясно, зачем "это", кому надо и сам пакет соберет. В мейн репы пихать JS ну такоэ
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|2.12, Аноним (12), 13:37, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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+1. Эта нестабильная масса работает только установкой самого распоследнего, ну вот пусть и ставят всё сами. А то, что от этого зависит, само виновато. Взялся за node.js — страдай.
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|2.61, Онаним (?), 14:28, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Абсолютно так. Выпилить нафиг, и всё. Оставить только сам транслятор и пакетный менеджер для него.
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|2.62, Онаним (?), 14:29, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты хотел сказать "проблемы дистров, не желающих быть совсем уж bleeding edge"?
Fedora хоть и близка к bleeding edge, но остатки адекватности - как видим - сохранили, и понимают, что может случаться при бездумном обновлении всего.
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|3.69, Аноним (2), 14:35, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А зачем бездумно обновлять всё? Системная часть стабильна, остальное можно и портами. Как в freebsd.
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|1.4, Аноним (4), 13:35, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вопрос конечно не по теме, но а какого фига статью выклали в 12:48 если у меня на часах 12:32? И я ток что синхронизировал часы. Может кто-то про этот феномен скажет?
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|3.17, Аноним (4), 13:38, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У нас не 13:32, с Часовыми Поясами в последняя время хрень какая-то.
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|5.43, Единый кот (?), 14:01, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Юникод. Например:
x¹ — U+00B9
x² — U+00B2
x³ — U+00B3
Есть ещё и остальные: ⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰ⁱ, но насколько они будут выровнены относительно первых трёх, зависит от шрифта (AFAIR, первые три раньше появились и присутствуют в бо́льшем количестве шрифтов).
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|5.66, Аноним (39), 14:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посмотри файл /usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose и все это нужно нажимать подряд и получить то что после двоеточия. Назначь себе кнопку <Multi_key> это тот же Compose И набирай
<dead_circumflex> <2> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
<Multi_key> <asciicircum> <2> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
<Multi_key> <2> <asciicircum> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
<dead_circumflex> <KP_Space> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
<Multi_key> <asciicircum> <KP_Space> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
<dead_circumflex> <KP_2> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
<Multi_key> <asciicircum> <KP_2> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
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|1.6, Fracta1L (ok), 13:36, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неужто до них начало доходить что не всё подряд нужно пихать в репозитории
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|2.46, Аноним (46), 14:02, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> не всё подряд нужно пихать в репозитории
там самая главная проблема - запихали во всё системду, вот с неё надо начинать чистку пакетов.
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|1.7, Аноним (7), 13:36, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В поставляемых в репозитории Fedora приложениях, использующих Node.js, разрешено встраивать все имеющиеся зависимости в один пакет, без дробления и выделения используемых библиотек в отдельные пакеты. Встраивание библиотек позволит избавиться от нагромождения мелкими пакетами, упростит сопровождение пакетов (
О боже. они открыли для себя jar...
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|1.8, vitalif (ok), 13:37, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Одобряю, всегда считал что perl/python/ruby/php/js зависимости должны ставиться через пакетный менеджер языка.
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|2.13, Аноним (9), 13:38, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А то заколебался часть библиотек ставить через pip, а сами через apt
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|3.32, пох. (?), 13:43, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, у пихона-то проблема - сам впихон. Который сам от себя зависит, и каждый день - новый.
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|4.52, псевдонимус (?), 14:12, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если пердон из Федоры выкинуть, что вообще от нее останется кроме ядра линукс и системды?
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|3.41, vitalif (ok), 13:58, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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ну моё мнение что у всех такая проблема, просто в ноде она возведена в абсолют
ну и нода популярнее чем перл какой-нибудь
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|4.65, Онаним (?), 14:31, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> нода популярнее чем перл какой-нибудь
Фантазии смузихлёбов такие фантазии.
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|2.24, пох. (?), 13:40, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И задачу следить за уязвимостями или очередным лефтпадом следует переложить с майнтейнера дистрибутива на никого. Это правильно, это современно.
Я бы вот предложил и сами нескучные язычки (кроме perl, у которого вообще-то есть средства интеграции с системным менеджером, только вот никто, кроме freebsd, ниасилил) туда же - пользователю в хомяк, пусть иппется как хочет, или, вот, в доскер в доскер под доскер упакует.
Собственно, игогошечка всегда так и делала.
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|3.29, Аноним (29), 13:42, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как раз данное решение упаковывать зависимости в пакет решает проблему с лефтпадом, т.к. в пакете в теории будет лежать рабочая проверенная версия, которая автоматически не превратится в тыкву.
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|4.35, пох. (?), 13:45, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Как раз данное решение упаковывать зависимости в пакет решает проблему с лефтпадом, т.к. в
> пакете в теории будет лежать рабочая проверенная версия
Или нерабочая забэкдоренная, если автомагический механизм непрерывной пересборки всего запустился в неподходящий момент.
Как повезет.
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|3.42, vitalif (ok), 13:59, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> И задачу следить за уязвимостями или очередным лефтпадом следует переложить с майнтейнера
> дистрибутива на никого. Это правильно, это современно.
На автора пакета. Там даже npm audit для этого специально сделали, который весь этот мусор проверяет кое-как )
Пусть каждый сам следит за своими зависимостями, они настолько мелкие и настолько быстрообновляемые, что смысла стараться их выделить в системе в одну общую нет
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|1.11, JL2001 (ok), 13:37, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> одна библиотека может требовать для стабильной работы одной версии зависимости, а другая - другой. Многие проекты требуют для работы самых свежих версий библиотек, которые не всегда отвечают требованиям дистрибутива к стабильности (в экосистеме Node.js практикуется непрерывное развитие с применением самых свежих версий фреймворков, а дистрибутиву необходима поддержка в течение нескольких лет).
расскажите же им уже кто-нить про nixpkg!!!
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|1.15, Аноним (2), 13:38, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>js
>post-install
Что же может пойти не так...
Видеться мне, в будущем от этого нахватаемся дыр. В npm уже достаточно находили, а теперь без проверок будет тянуться нечто в зависимостях, напрямую из этой свалки.
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|2.27, пох. (?), 13:42, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто раньше у кого-то руки доходили всю эту мусорку проверять?
Хотя, уже после того как найдут - хотя бы можно было одним апдейтом все и из всех понаустановленных повыпилить. А теперь сам, все сам. Прочавкал очередной лефтпад - твои трудности.
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|2.38, darkshvein (ok), 13:48, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>расскажите же им уже кто-нить про nixpkg!!!
чо? как nixpkg справится с этой кучей говна от говноделов, чьей целью было уйти хоть от какого то порядка, лишь чтобы побыстрее слепить свои поделия?
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|1.22, НяшМяш (ok), 13:40, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Но ведь если удалить из реп все нпм и голанг пакеты, нельзя будет больше писать что "у нас больше всех пакетов, аж 51000 штук". А за малое количество пакетов засмеют ведь /s
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|1.25, Аноним (29), 13:40, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>>и добавить в него post-install обработчик для загрузки бэкдоров.
А неплохая идея, мне нравится.
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|1.31, Аноним (31), 13:43, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей
Тот неловкий момент, когда прочитал заголовок и подумал "Вау! Ну наконец-то избавятся от дробления пакетов на мелкие зависимости, пусть даже это и займет какое-то время". Потом прочитал, что речь о Node.js, NPM... :( Спасибо, не интересно.
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|2.57, ryoken (ok), 14:20, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я, было, по названию тоже подумал, что начали копать насчёт deb\rpm. А тут вон эвона оно что..
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|1.37, Аноним (39), 13:47, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Давно перейти к статической линковке всех несистемных приложений. Какой смысл в этой копеечной экономии оперативной памяти. При том что весь софт становится жестко прибит гвоздями даже не к версии ядра, а к версии дистрибутива.
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|2.58, Аноним (46), 14:24, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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мелко мыслишь, некоторые перешли уже на образы виртуальных машин.
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|1.44, псевдонимус (?), 14:02, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>дистрибутивы Линукс столкнулись с проблемой разрастания зависимостей у проектов
Да ну, бред какой-то ©
Вот уж слоупоки из слоупоков. На 12-й год Зоркий Глаз заметил, что..
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|1.45, Аноним (49), 14:02, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Вместо решения проблемы решили её усугубить. Нужно Окончательное Решение Проблемы Устаревших Зависимостей Node.js пакетов в Debian.
1. Создать бот, который обходит все GitHub репозитории с пакетами, которые есть в Debian, и проверяет, является ли требуемая версия зависимости - последней самой новой версией.
2. Если не является, создаётся PR, её обновляющий.
3. Если сопровождающий не обновил версию в течение 3х дней, из Debian выкидывается пакет, и все пакеты, зависящие от него.
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|2.63, Аноним (60), 14:29, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну зачем такие сложности? Можно сразу перейти к последнему пункту без лишних формальностей.
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|2.67, Онаним (?), 14:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Окончательное Решение Проблемы Устаревших Зависимостей Node.js пакетов
Выпилить к фигам.
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|1.48, Аноним (48), 14:06, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вебмакаки опять всё разговняли? Когда уже уровень вхождения в JS будет выше уровня развития 9классника...
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|1.53, Ivan_83 (ok), 14:14, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У меня схожая дилема с Home Assistant портом во фре, хотя он и на питоне.
Если руками всё делать и ставить как оно хочет, то некоторые версии уже имеющихся портов нужно даунгрейдить, а ещё как минимум сотню портов создать и поддерживать.
Есть и другой вариант, когда в системе будет порядка двух десятков портов которые нужны для запуска а остальное оно само себе через pip докачивает автоматом.
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|1.54, Аноним (54), 14:17, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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А можно было не страдать фигнёй и писать изолированные приложения, а не создавать монстров, которые тянут кучу зависимостей )))
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|1.59, имя_ (?), 14:26, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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js в очередной раз аукнулось неконтроллируемое развитие. И это не говоря уже о мгновенном устаревании (и неработоспособности) всего и вся, после появления очередной модной библиотеки.
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|1.71, Аноним (64), 14:36, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Раньше в Fedora/REDHAT была система коллекций, одновременно можно было держать 5 разных node.js 6 python, кучу php и т.д. сразу.
Сказали что это плохо и заменили на модули. Да модули под разные версии но одновременно может стоять только 1.
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