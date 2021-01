Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей

Посмотри файл /usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose и все это нужно нажимать подряд и получить то что после двоеточия. Назначь себе кнопку <Multi_key> это тот же Compose И набирай <dead_circumflex> <2> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO

<Multi_key> <asciicircum> <2> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO

<Multi_key> <2> <asciicircum> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO

<dead_circumflex> <KP_Space> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO

<Multi_key> <asciicircum> <KP_Space> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO

<dead_circumflex> <KP_2> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO

<Multi_key> <asciicircum> <KP_2> : "²" twosuperior # SUPERSCRIPT TWO