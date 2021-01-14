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Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей

14.01.2021 12:48

Дистрибутивы Linux столкнулись с проблемой с разрастанием зависимостей у проектов. Если для кода на Python, Perl и Ruby число зависимостей держится в разумных пределах, то в проектах на JavaScript практикуется дробление на очень мелкие библиотеки, часто выполняющие одну простую функцию. Репозиторий NPM уже насчитывает более миллиона пакетов, а типовые приложения связываются с сотнями зависимостей, которые, в свою очередь, имеют свои зависимости, что усложняет сопровождение и распространение традиционных пакетов с JavaScript-приложениями в дистрибутивах Linux.

Из-за тесного переплетения зависимостей JavaScript-библиотек обновление в дистрибутиве любого пакета с подобными библиотеками может привести к нарушению работы других пакетов. Проблему усугубляют привязки к версиям - одна библиотека может требовать для стабильной работы одной версии зависимости, а другая - другой. Многие проекты требуют для работы самых свежих версий библиотек, которые не всегда отвечают требованиям дистрибутива к стабильности (в экосистеме Node.js практикуется непрерывное развитие с применением самых свежих версий фреймворков, а дистрибутиву необходима поддержка в течение нескольких лет).

Попытки зафиксировать версии пакетов в дистрибутиве приводят лишь на нарастанию устаревших версий в репозитории, не обновляемых годами. Прекращение сопровождения пакета негативно отражается на множестве других пакетов и приводит к ещё большим проблемам. Кроме того, перекрёстные зависимости приводят к тому, что многие библиотеки Node.js становится невозможно деинсталлировать из системы, что, в свою очередь, не позволяет деинсталлировать и другие программы на Node.js.

Для того чтобы справиться с возникшей ситуацией на днях проект Fedora утвердил план по прекращению по умолчанию формирования отдельных пакетов с библиотеками, используемыми в проектах на базе Node.js. Решено начиная с Fedora 34 поставлять для Node.js только базовые пакеты с интерпретатором, заголовочными файлами, первичными библиотеками, бинарными модулями и основными инструментарми для управления пакетами (NPM, yarn).

В поставляемых в репозитории Fedora приложениях, использующих Node.js, разрешено встраивать все имеющиеся зависимости в один пакет, без дробления и выделения используемых библиотек в отдельные пакеты. Встраивание библиотек позволит избавиться от нагромождения мелкими пакетами, упростит сопровождение пакетов (ранее сопровождающий тратил больше времени на рецензирование и тестирование сотен пакетов с библиотеками, чем на основной пакет с программой), избавит инфраструктуру от конфликтов библиотек и решит проблемы с привязкой к версиям библиотек (сопровождающие будут включать в пакет проверенные в работе и протестированные версии).

Обратной стороной интеграции станет усложнение процесса доведения исправлений уязвимостей в библиотеках, который потребует скоординированной работы сопровождающих всех пакетов, в которые включена уязвимая библиотека. Имеется опасность, что интегрированную уязвимуют библиотеку забудут обновить в каком-то пакете и пакет останется с незамеченной уязвимостью.

Переход на аналогичную модель интеграции зависимостей в пакеты ("vendoring") также обсуждается разработчиками Debian. Кроме Node.js обсуждение затрагивает создание пакетов для платформы Kubernetes и проектов на языках PHP и Go, для которых замечена тенденция дробления на мелкие зависимости. Решения пока не принято, но ожидается, что со временем проблема будет лишь усугубляться и рано или поздно проект будет вынужден что-то предпринять.

В качестве примера проблем, возникающих у сопровождающих пакеты, приводится web-интерфейс gsa (Greenbone Security Assistant) к сканеру безопасности gvm (Greenbone Vulnerability Management). Поставляемая в Debian версия gsa оказалась несовместима с новыми версиями gvm, но обновить gsa до актуального выпуска оказалось невозможно, так как в нём присутствуют существенные изменения и используется npm для загрузки необходимых библиотек Node.js. Запрашиваемых библиотек слишком много и для них требуется создание новых пакетов в Debian, которые должен кто-то сопровождать, так как правила Debian запрещают загрузку внешних компонентов в процессе сборки.

В качестве решения сопровождающий gsa предложил объединить все зависимости в один source-пакет, переместить этот пакет в репозиторий contrib и добавить в него post-install обработчик для загрузки зависимостей. Именно так было сделано для Kali Linux, в котором нет ограничений за загрузку внешних зависимостей при сборке пакетов. В противном случае придётся полностью удалить gsa из Debian, так как у сопровождающего нет ресурсов и желания поддерживать ещё сотню пакетов с библиотеками (основным проектом для сопровождающего является Kali Linux). Альтернативным вариантом также может быть передача работы по созданию требуемых пакетов с библиотеками команде, отвечающей за JavaScript в дистрибутиве.

  1. Главная ссылка к новости (https://linux.slashdot.org/sto...)
  2. OpenNews: Обратная сторона систем распространения приложений в обход дистрибутивов
  3. OpenNews: Инцидент с захватом прав на NPM-модуль привёл к сбою в работе проектов, использующих NPM
  4. OpenNews: Анализ использования фрагментов уязвимых библиотек в исполняемом коде
  5. OpenNews: Выявление скрытых уязвимостей, возникающих из-за использования стороннего кода
  6. OpenNews: Оценка безопасности WebKit в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54402-fedora
Ключевые слова: fedora, debian, dependency, packet, npm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 13:32, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +32 +/
    Выкинуть "программы на Node.js" на мороз, вместе с JS библиотеками.
    Кому надо, пусть тащит снаружи.
     
     
  • 2.3, ano (??), 13:34, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Ваще не ясно, зачем "это", кому надо и сам пакет соберет. В мейн репы пихать JS ну такоэ
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:37, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    +1. Эта нестабильная масса работает только установкой самого распоследнего, ну вот пусть и ставят всё сами. А то, что от этого зависит, само виновато. Взялся за node.js — страдай.
     
  • 2.39, Аноним (39), 13:53, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это ты сейчас на, свет наш электрон, бочку катить?
     
  • 2.61, Онаним (?), 14:28, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Абсолютно так. Выпилить нафиг, и всё. Оставить только сам транслятор и пакетный менеджер для него.
     

  • 1.2, Аноним (2), 13:33, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Проблемы дистров, не использующих систему портов.
     
     
  • 2.62, Онаним (?), 14:29, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты хотел сказать "проблемы дистров, не желающих быть совсем уж bleeding edge"?
    Fedora хоть и близка к bleeding edge, но остатки адекватности - как видим - сохранили, и понимают, что может случаться при бездумном обновлении всего.
     
     
  • 3.69, Аноним (2), 14:35, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем бездумно обновлять всё? Системная часть стабильна, остальное можно и портами. Как в freebsd.
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:35, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вопрос конечно не по теме, но а какого фига статью выклали в 12:48 если у меня на часах 12:32? И я ток что синхронизировал часы. Может кто-то про этот феномен скажет?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:37, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя 13:32
     
     
  • 3.17, Аноним (4), 13:38, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас не 13:32, с Часовыми Поясами в последняя время хрень какая-то.
     
  • 2.14, TormoZilla (?), 13:38, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Е=mc2
     
     
  • 3.36, Единый кот (?), 13:45, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Е=mc² же.
     
     
  • 4.40, Аноним (40), 13:55, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Э-э-э, а как ты это сделал? Я тоже так хочу!
     
     
  • 5.43, Единый кот (?), 14:01, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юникод. Например:

    x¹ — U+00B9
    x² — U+00B2
    x³ — U+00B3

    Есть ещё и остальные: ⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁰ⁱ, но насколько они будут выровнены относительно первых трёх, зависит от шрифта (AFAIR, первые три раньше появились и присутствуют в бо́льшем количестве шрифтов).

     
  • 5.55, Аноним (55), 14:18, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Э-э-э, а как ты это сделал? Я тоже так хочу!

    https://www.linux.org.ru/forum/general/16096957

    Или Compose (Shift+RAlt и ^2)

     
  • 5.66, Аноним (39), 14:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посмотри файл /usr/share/X11/locale/en_US.UTF-8/Compose и все это нужно нажимать подряд и получить то что после двоеточия. Назначь себе кнопку <Multi_key> это тот же Compose И набирай

    <dead_circumflex> <2>             : "²"   twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
    <Multi_key> <asciicircum> <2>     : "²"   twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
    <Multi_key> <2> <asciicircum> : "²"   twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
    <dead_circumflex> <KP_Space>     : "²"   twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
    <Multi_key> <asciicircum> <KP_Space> : "²"   twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
    <dead_circumflex> <KP_2>         : "²"   twosuperior # SUPERSCRIPT TWO
    <Multi_key> <asciicircum> <KP_2> : "²"   twosuperior # SUPERSCRIPT TWO

     
  • 4.47, Аноним (47), 14:03, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Е=мс²
     

  • 1.5, InuYasha (??), 13:36, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    ...и весь мир узнал что такое "яваскриптопроблемы". )
     
     
  • 2.10, пох. (?), 13:37, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да ладно, помним, помним про leftpad
     

  • 1.6, Fracta1L (ok), 13:36, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неужто до них начало доходить что не всё подряд нужно пихать в репозитории
     
     
  • 2.46, Аноним (46), 14:02, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > не всё подряд нужно пихать в репозитории

    там самая главная проблема - запихали во всё системду, вот с неё надо начинать чистку пакетов.

     

  • 1.7, Аноним (7), 13:36, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В поставляемых в репозитории Fedora приложениях, использующих Node.js, разрешено встраивать все имеющиеся зависимости в один пакет, без дробления и выделения используемых библиотек в отдельные пакеты. Встраивание библиотек позволит избавиться от нагромождения мелкими пакетами, упростит сопровождение пакетов (

    О боже. они открыли для себя jar...

     
  • 1.8, vitalif (ok), 13:37, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Одобряю, всегда считал что perl/python/ruby/php/js зависимости должны ставиться через пакетный менеджер языка.
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 13:38, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +

    А то заколебался часть библиотек ставить через pip, а сами через apt

     
     
  • 3.16, Аноним (9), 13:38, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А сами через apt*
     
     
  • 4.19, Аноним (9), 13:39, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А часть через apt*

    Чёртов т9

     
  • 3.49, Аноним (49), 14:06, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помочь хочешь? https://github.com/open-source-ideas/open-source-ideas/issues/50
     
  • 2.18, Читать со стажем (?), 13:39, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В новости как раз написано, что у Python, Perl и Ruby такой проблемы нет.
     
     
  • 3.32, пох. (?), 13:43, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, у пихона-то проблема - сам впихон. Который сам от себя зависит, и каждый день - новый.

     
     
  • 4.52, псевдонимус (?), 14:12, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если пердон из Федоры выкинуть, что вообще от нее останется кроме ядра линукс и системды?
     
  • 3.41, vitalif (ok), 13:58, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну моё мнение что у всех такая проблема, просто в ноде она возведена в абсолют

    ну и нода популярнее чем перл какой-нибудь

     
     
  • 4.65, Онаним (?), 14:31, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > нода популярнее чем перл какой-нибудь

    Фантазии смузихлёбов такие фантазии.

     
  • 2.24, пох. (?), 13:40, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И задачу следить за уязвимостями или очередным лефтпадом следует переложить с майнтейнера дистрибутива на никого. Это правильно, это современно.

    Я бы вот предложил и сами нескучные язычки (кроме perl, у которого вообще-то есть средства интеграции с системным менеджером, только вот никто, кроме freebsd, ниасилил) туда же - пользователю в хомяк, пусть иппется как хочет, или, вот, в доскер в доскер под доскер упакует.

    Собственно, игогошечка всегда так и делала.

     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:42, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Как раз данное решение упаковывать зависимости в пакет решает проблему с лефтпадом, т.к. в пакете в теории будет лежать рабочая проверенная версия, которая автоматически не превратится в тыкву.
     
     
  • 4.35, пох. (?), 13:45, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Как раз данное решение упаковывать зависимости в пакет решает проблему с лефтпадом, т.к. в
    > пакете в теории будет лежать рабочая проверенная версия

    Или нерабочая забэкдоренная, если автомагический механизм непрерывной пересборки всего запустился в неподходящий момент.

    Как повезет.

     
  • 3.42, vitalif (ok), 13:59, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И задачу следить за уязвимостями или очередным лефтпадом следует переложить с майнтейнера
    > дистрибутива на никого. Это правильно, это современно.

    На автора пакета. Там даже npm audit для этого специально сделали, который весь этот мусор проверяет кое-как )

    Пусть каждый сам следит за своими зависимостями, они настолько мелкие и настолько быстрообновляемые, что смысла стараться их выделить в системе в одну общую нет

     

  • 1.11, JL2001 (ok), 13:37, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > одна библиотека может требовать для стабильной работы одной версии зависимости, а другая - другой. Многие проекты требуют для работы самых свежих версий библиотек, которые не всегда отвечают требованиям дистрибутива к стабильности (в экосистеме Node.js практикуется непрерывное развитие с применением самых свежих версий фреймворков, а дистрибутиву необходима поддержка в течение нескольких лет).

    расскажите же им уже кто-нить про nixpkg!!!

     
     
  • 2.51, SlackJiralove (?), 14:09, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они игнорируют nix и всё что с ним связано, придумывая свои велосипеды.
     

  • 1.15, Аноним (2), 13:38, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >js
    >post-install

    Что же может пойти не так...
    Видеться мне, в будущем от этого нахватаемся дыр. В npm уже достаточно находили, а теперь без проверок будет тянуться нечто в зависимостях, напрямую из этой свалки.

     
     
  • 2.20, Аноним (2), 13:40, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой кошмар, автозамена добавила мягкий знак.
     
     
  • 3.26, НяшМяш (ok), 13:40, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мягкий знак это ещё полбеды...
     
  • 2.27, пох. (?), 13:42, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто раньше у кого-то руки доходили всю эту мусорку проверять?
    Хотя, уже после того как найдут - хотя бы можно было одним апдейтом все и из всех понаустановленных повыпилить. А теперь сам, все сам. Прочавкал очередной лефтпад - твои трудности.

     
  • 2.38, darkshvein (ok), 13:48, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >расскажите же им уже кто-нить про nixpkg!!!

    чо? как nixpkg справится с этой кучей говна от говноделов, чьей целью было уйти хоть от какого то порядка, лишь чтобы побыстрее слепить свои поделия?

     

  • 1.22, НяшМяш (ok), 13:40, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Но ведь если удалить из реп все нпм и голанг пакеты, нельзя будет больше писать что "у нас больше всех пакетов, аж 51000 штук". А за малое количество пакетов засмеют ведь /s
     
     
  • 2.33, Вопрошающий Щасвирнус (?), 13:43, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Евгений Ваганыч, вы что, итешник?
     

  • 1.25, Аноним (29), 13:40, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >>и добавить в него post-install обработчик для загрузки бэкдоров.

    А неплохая идея, мне нравится.

     
  • 1.28, JL2001 (ok), 13:42, 14/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.30, nomad__ (ok), 13:42, 14/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
  • 1.31, Аноним (31), 13:43, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Debian и Fedora пытаются справиться с проблемой мелких зависимостей

    Тот неловкий момент, когда прочитал заголовок и подумал "Вау! Ну наконец-то избавятся от дробления пакетов на мелкие зависимости, пусть даже это и займет какое-то время". Потом прочитал, что речь о Node.js, NPM... :( Спасибо, не интересно.

     
     
  • 2.57, ryoken (ok), 14:20, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, было, по названию тоже подумал, что начали копать насчёт deb\rpm. А тут вон эвона оно что..
     

  • 1.34, Аноним (34), 13:44, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обратили внимание на терабайтные node_modules
     
  • 1.37, Аноним (39), 13:47, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Давно перейти к статической линковке всех несистемных приложений.  Какой смысл в этой копеечной экономии оперативной памяти. При том что весь софт становится жестко прибит гвоздями даже не к версии ядра, а к версии дистрибутива.
     
     
  • 2.58, Аноним (46), 14:24, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мелко мыслишь, некоторые перешли уже на образы виртуальных машин.
     
  • 2.60, Аноним (60), 14:28, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл в простой и быстрой установке обновлений безопасности.
     

  • 1.44, псевдонимус (?), 14:02, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >дистрибутивы Линукс столкнулись с проблемой разрастания зависимостей у проектов

    Да ну, бред какой-то ©

    Вот уж слоупоки из слоупоков. На 12-й год Зоркий Глаз заметил, что..

     
  • 1.45, Аноним (49), 14:02, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Вместо решения проблемы решили её усугубить. Нужно Окончательное Решение Проблемы Устаревших Зависимостей Node.js пакетов в Debian.

    1. Создать бот, который обходит все GitHub репозитории с пакетами, которые есть в Debian, и проверяет, является ли требуемая версия зависимости - последней самой новой версией.
    2. Если не является, создаётся PR, её обновляющий.
    3. Если сопровождающий не обновил версию в течение 3х дней, из Debian выкидывается пакет, и все пакеты, зависящие от него.

     
     
  • 2.63, Аноним (60), 14:29, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну зачем такие сложности? Можно сразу перейти к последнему пункту без лишних формальностей.
     
  • 2.67, Онаним (?), 14:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Окончательное Решение Проблемы Устаревших Зависимостей Node.js пакетов

    Выпилить к фигам.

     

  • 1.48, Аноним (48), 14:06, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вебмакаки опять всё разговняли? Когда уже уровень вхождения в JS будет выше уровня развития 9классника...
     
  • 1.50, псевдонимус (?), 14:09, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Федоровцами предложили что-то полезное. Я точно не сплю?
     
  • 1.53, Ivan_83 (ok), 14:14, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    У меня схожая дилема с Home Assistant портом во фре, хотя он и на питоне.
    Если руками всё делать и ставить как оно хочет, то некоторые версии уже имеющихся портов нужно даунгрейдить, а ещё как минимум сотню портов создать и поддерживать.
    Есть и другой вариант, когда в системе будет порядка двух десятков портов которые нужны для запуска а остальное оно само себе через pip докачивает автоматом.
     
  • 1.54, Аноним (54), 14:17, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А можно было не страдать фигнёй и писать изолированные приложения, а не создавать монстров, которые тянут кучу зависимостей )))
     
     
  • 2.56, Аноним (56), 14:18, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Спасибо, но нет) Нам не нужен второй Windows
     

  • 1.59, имя_ (?), 14:26, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    js в очередной раз аукнулось неконтроллируемое развитие. И это не говоря уже о мгновенном устаревании (и неработоспособности) всего и вся, после появления очередной модной библиотеки.
     
  • 1.64, Аноним (64), 14:30, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем flatpaсk/snap ?
     
     
  • 2.68, Онаним (?), 14:33, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы на них дзюбить?
     
  • 2.70, Аноним (39), 14:35, 14/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для вендорлока
     

  • 1.71, Аноним (64), 14:36, 14/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раньше в Fedora/REDHAT была система коллекций, одновременно можно было держать 5 разных node.js 6 python, кучу php и т.д. сразу.
    Сказали что это плохо и заменили на модули. Да модули под разные версии но одновременно может стоять только 1.
     

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