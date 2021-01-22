The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium

22.01.2021 09:03

Разработчик, поддерживающий пакеты с Chromium для Arch Linux, заявил, что откажется от сопровождения Chromium и выступит за удаление данного браузера из репозиториев в случае, если не удастся найти выход по поддержанию в Chromium синхронизации данных. Напомним, что компания Google решила с 15 марта ограничить в Chromium доступ к внутренним API, привязанным к сервисам Google. Изменение приведёт к невозможности использования в Chromium синхронизации закладок, паролей и истории посещений.

Разработчики сборок Chromium попытались уточнить, распространяется изменение на чистые сборки или затрагивает только производные продукты, в которых используется движок Chromium. Йохен Айзингер (Jochen Eisinger), директор по инжинирингу, отвечающий за разработку Chrome, подтвердил, что изменение касается любых сборок Chromium и компания Google не намерена отменять решение по блокировке поддержки синхронизации. В том числе подтверждено, что поставляемые в Arch Linux ключи доступа к API Google нельзя будет использовать. Сопровождающий Chromium принял решение продолжать сопровождение пакета до тех пор, пока ключи будут доступны публично, так как не видит смысла в продолжении сопровождения урезанного по функциональности браузера.

Том Каллауэй (Tom Callaway), сопровождающий пакет Chromium в Fedora и EPEL, также начал обсуждение вопроса дальнейших действий в случае прекращения доступа к API Google. Том также отметил, что в 2013 году Google официально предоставил сборщикам пакетов с Chromium доступ к ключам API для приближения функциональности сборок к Chrome. В марте данный доступ будет прекращён. Сейчас Том серьёзно рассматривает вопрос смысла продолжения сопровождения урезанной версии Chromium для Fedora и EPEL, но надеется, что Google одумается и пересмотрит своё решение. Том также не готов предсказать какая именно функциональность потеряется после прекращения доступа к API, кроме синхронизации данных и интегрированного входа вероятно нарушится и работа API для определения местоположения.

Эрик Гамелерс (Eric Hameleers), сопровождающий пакет в Slackware, упомянул, что не видит смысла в продолжении компиляции и создания пакетов с Chromium для Slackware, если Google не откажется от вводимых ограничений.

Разработчики Debian ещё с октября прошлого года рассматривают вопрос прекращения поставки Chromium из-за проблем со свободным временем и ресурсами у сопровождающих. Подобные проблемы были и у openSUSE, но в ноябре нашёлся новый сопровождающий. Тем не менее, новый сопровождающий cообщил, что уже удалил из пакета ключ к Google API и предложил обсудить вопрос сохранения или удаления Chromium после урезания функциональности (большинство пока высказались за сохранение).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Релиз Chrome 88
  3. OpenNews: Google запретил использование Google API в сторонних браузерах на основе Chromium
  4. OpenNews: Linux Mint начал формирование классического пакета с Chromium
  5. OpenNews: Chromium будет удалён из репозиториев openSUSE, если не найдётся новый сопровождающий
  6. OpenNews: Chrome 88 переведён на новый манифест, несовместимый с uBlock Origin
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54452-chromium
Ключевые слова: chromium
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (319) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:53, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Капец хрому. Все на мозиллу переезжаем
     
     
  • 2.10, ыы (?), 09:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chromium и Chrome это два разных браузера.

    Капец клонам Chrome.

     
     
  • 3.28, DmA (??), 10:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    разных? а синхронизация одна? :)
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 10:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +24 +/
    Она нах не нужна. Синхронизация зло.
     
     
  • 5.56, zzz (??), 10:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Я тоже так думал, пока профиль не навернулся.
     
     
  • 6.69, Имярекус Секундус (?), 10:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Для этого существуют бэкапы, а не зонды.
     
     
  • 7.92, zzz (??), 10:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Каждый первый сайт нафарширован зондами, собрался он тут шифроваться, лол.
     
     
  • 8.146, КО (?), 11:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Ну и подставляй задницу дальше ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.182, zzz (??), 12:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тебя никто не спрашивает, хочешь ли ты подставить свое гражданское дупло Не пон... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.285, Аноним (285), 13:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты привык Тебе непочём, я знаю ... текст свёрнут, показать
     
  • 9.209, лось (?), 12:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Добрый вечер ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.194, Аноним (194), 12:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синхронизация очень даже нужна, но зачем обязательно гугловская?
     
     
  • 6.226, гугель (?), 12:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто вам какую-то другую разрешил?!
    (Мозиловской, конечно же, пользуйтесь на здоровье. В мурзиле. В моем браузере не надо.)
     
     
  • 7.237, Аноним (194), 12:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как минимум у трёх хромоногов есть синхронизация: Opera, Vivaldi, Edge (ещё вроде у яндекса что-то, но не трогал, брезгливо).
     
  • 3.144, КО (?), 11:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "два разных"
    Вам какой размер, поменьше или побольше?
     
  • 3.268, Аноним (268), 13:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Капец только малоизвестным клонам, Vavaldi, Opera и прочие известные свои реализации недостающего напишут, если уже не написали.
     
     
  • 4.283, Аноним (194), 13:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давным-давно уже.
     
  • 2.54, Dzen Python (ok), 10:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никому не копец. Всегда есть аур, obs с кастрепами, ...
    Просто они убирают его из основных репозиториев.
    Ну, при текущей политике гугеля это должно было случится, пусть поздно или рано.
    <spoiler>
    Кстати да, вполне себе хромиум в виде qt5-webengine сотоварищи таки остается, ибо он пересобран тулкитоносцами и там нет предмета спора
    </spoiler>
     
     
  • 3.110, ХромойБраузер (?), 11:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вся суть  Chromium была в синхронизации с минимум бяки, которая есть в Chrome.
     
     
  • 4.166, Аноньимъ (ok), 11:52, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Вся суть Chromium была в синхронизации

    Больные люди.

     
  • 3.174, Annoynymous (ok), 11:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > Просто они убирают его из основных репозиториев.

    Правильно было бы убрать из основных репозиториев вообще всё, кроме базовой системы. Есть же аур, obs, ppa, flatpak, snap и прочие современные средства доставки софта.

     
     
  • 4.261, НяшМяш (ok), 13:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как ты посмел к божественным flatpak и snap добавить мерзкие aur, obs и ppa? Они же, о боже, ставятся пакетами и используют зависимости из системы!

    /s

     
  • 2.89, хацкер (??), 10:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +16 +/
    о, лисица, прости нас, дураков, и прими обратно!
     
  • 2.101, Аноним (285), 11:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Капец хрому. Все на мозиллу переезжаем

    Отпилили зонды? Да ещё и сами? Фу какая наглость. Спасибо мозилле за то, что там зонды остаются в целости и сохранности.

     
     
  • 3.291, YetAnotherOnanym (ok), 14:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не отпилили, а резко выдернули. Тем, у кого оно уже приросло, оказалось больно.
     
  • 2.162, Аноним (162), 11:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Псс парень там Edge подвезли на базе хромого, первая доза бесплатна.
     
  • 2.302, JS hater (?), 14:52, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ахахахахахахах https://digdeeper.neocities.org/ghost/mozillarus.html
     
  • 2.317, Аноним (317), 15:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно альтовский ставить.
     

  • 1.2, Анимус (?), 09:53, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Ожидание: один из крупнейших дистрибутивов, огромное коммьюнити, большое количество стабильных и оттестированных пакетов для практически любой архитектуры;
    Реальность: у мейнтейнеров не хватает времени на сборку самого популярного браузера, удерживающего практически три четверти рынка.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 09:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +23 +/
    Так Chrome штатно ставится из собственных реп. При чём тут дебианские майнтейнеры?
    А то что нет желающих возится с куском мутного кода от которого офигевшие корпораты отрезают то одно то другое, по моему, закономерно.
     
     
  • 3.77, zzz (??), 10:44, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Докер начали поставлять единым бинарем, теперь вот хромиум выбрасывают "потому что нет сил мейнтейнить", а так-то да, при чем тут мейнтейнеры. К самим-то мейнтейнерам вопросов ноль, но на фоне подобных новостей всё смешнее читать о том, как ляликс вот-вот зохватет мир.
     
     
  • 4.108, Аноним (285), 11:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Тебя, вантузятнега всегда было смешно читать.
     
     
  • 5.111, zzz (??), 11:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Венда как раз мир зохватила, без громких слов и рвущихся тельняшек. А мильены ляликсоводов, как показала практика, могут только в инторнетах строчить поэмы о глобальном комьюнити, а подхватить сборку хромиума - нет никого.
     
     
  • 6.136, Anonimous (?), 11:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пакет кроссплатформенный и вопросы хромиума актуальны для всех дистров. Другой вопрос что линуксоиды публично обсуждают возникшие обстоятельства высказывая свое мнение и они сами выберут наиболее подходящий для них вариант, а пользователи винды просто примут то, что решат в отделе талантливых индусов, более того вопрос хромиума скорее даже не стоит т.к. виндузятники зонды не выпиливают - подумаешь 1 зондом больше или меньше, сойдет и google chrome;)
     
     
  • 7.185, zzz (??), 12:04, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вот именно - обсуждают. На опеннете, на лоре, на реддите. Заводы сто... сборка хромиума стоит - одни обсуждальщики в стране.
     
     
  • 8.203, Anonimous (?), 12:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала обсуждают, а потом и делают совместными усилиями Иначе получится как в ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.220, zzz (??), 12:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Когда ждать билдов от сообщества ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.167, RomanCh (ok), 11:52, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы так пишете, будто бы пресловутое сообщество обязалось вам собирать хромоножку. Вам надо, вы и собирайте. Надо будет сообществу - будут собирать. Можете их профинансировать, уверен что тут же найдутся и силы и возможности.

    PS Мне не надо например, выкинут и ладно.

     
     
  • 7.188, zzz (??), 12:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Линукс-сообщество может только кудахтать на форумах.
     
     
  • 8.205, RomanCh (ok), 12:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего вас это так волнует, завидуете что-ли ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.223, zzz (??), 12:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не волнует - смешит ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.114, ХромойБраузер (?), 11:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не Docker, а кубер.
     
  • 4.281, msgod (ok), 13:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Эй жопоголовый, ты кубернет от докера не отличаешь?
     
  • 2.61, Аноним (61), 10:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не хочешь сам в исходники этого монстра заглянуть?
     
     
  • 3.94, Аноним (94), 10:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да он не сможет дождаться, пока они скачаются... Там около 15 ГБ сырцов вытягивается. Я молчу про компиляцию.
     
     
  • 4.198, eganru (?), 12:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    [i]Я молчу про компиляцию.[/i] - долгая и требует более 8 ГиБ ОЗУ.

    Может через 30 минут свалиться с ошибкой, которую потом еще придется гуглить, что-то делать и пробовать собрать заново.

     
     
  • 5.227, гугель (?), 12:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    гуглить вы теперь сможете только страдания таких же васянов-самоучек без мотора.

    Поскольку решения тех кто убил на них годы - вам теперь не будут доступны. Их нет. Мвахахахаха!

     
  • 2.95, AleksK (ok), 10:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    При чем тут не хватает времени? Гугл выпиливает синхронизацию в сторонних сборках и в том числе в Chromium. Без гугловой синхронизации Chromium превращается в очередную оперу, он просто становится ненужным большинству пользователей.
     
     
  • 3.115, zzz (??), 11:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Не ошибусь, если скажу, что большинство синхронизацией никогда не пользовались
     
     
  • 4.150, playnet (ok), 11:43, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ошибёшься. Я, моя семья, знакомые - все используют. Это удобно.
     
     
  • 5.156, гугель (?), 11:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Вот, хорошие, правильные рабы!
    А чего тогда не ставите ПРАВИЛЬНУЮ версию браузера, моей сборки?!

     
  • 5.173, Аноньимъ (ok), 11:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я вам открою страшную тайну, кроме вашей семьи, в мире 7+ миллиардов человек.
     
     
  • 6.230, гугель (?), 12:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У вас опечатка в слове "рабов".

    Ну да, их много, и большинство - смотрите, синхронизируются!
    Иначе как же ж на телефончике открыть закладочку сделанную на работе?!

     
     
  • 7.232, Аноньимъ (ok), 12:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У этих людей просто хром.
    Мы тут конкретно о пользователях линуксов говорим.
    И о более образованной публики.
    Спецы и линуксоиды ставят хромиум именно для того чтобы немного уйти от гугла.
     
     
  • 8.257, гугель (?), 13:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь - будет Но это ничего страшного, вы даже не заметите И чего, у них нет ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.284, Аноним (284), 13:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, большинство пользуются, но не знают об этом. Чуть меньше - пользуются и знают. И только полтора краснoглазых гика знают и не пользуются.
     
  • 3.172, Аноньимъ (ok), 11:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как мило что дистрибутивы смогли сами без пользователей решить что нужно, а что ненужно пользователям.
     
     
  • 4.320, Аноним (317), 15:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда было иначе?
     

  • 1.3, Fracta1L (ok), 09:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +29 +/
    Прикольно как Гугль заменил Микрософт на троне главной Корпорации Зла.

    Выкинули бы из репов и Хром вместе с Хромиумом, была бы годная акция.

     
     
  • 2.39, anonymous (??), 10:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    репы хрома и не устанавливаются же. Их надо отдельно ставить/настраивать с сайта гугла
     
     
  • 3.45, Аноним (45), 10:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Репа Хрома прописывается сразу после установки скачанного пакета.
     
  • 3.46, Аноним (46), 10:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Хром из официального пакета deb сам прописывает себя в репы.
     
     
  • 4.75, Аноним (75), 10:42, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не у всех deb, у кого-то Arch Linux или его производные, а для них Chrome возможно установить только из AUR.
     
     
  • 5.235, гугель (?), 12:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Такие рабы-извращенцы и должны же - страдать?! Страдание очищает!
     
  • 5.263, НяшМяш (ok), 13:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так это же наоборот замечательно, никаких самопроизвольных прописываний себя в реп.
     
  • 2.84, Аноним (84), 10:53, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +11 +/
    Реакция говноедов будет "хромиум не нужен, нужен ванильный хром". Собственно этого гугл и хочет.
     
  • 2.126, Дегенератор (ok), 11:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Майкрософт считал Гугл своим главным конкурентом еще в 2005м году. Для меня это было странно.
     

  • 1.4, Аноним (18), 09:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странное чувство... Вроде и всё правильно, но всё равно бред какой-то...
     
     
  • 2.104, Аноним (94), 11:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Посидели немного на опенсорсе? Хватит, теперь только бинарники получите.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +17 +/
    Давно пора выкинуть хром на помойку истории как IE.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 10:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –15 +/
    Рыночная доля Chrome 73%+, что в десять раз больше второго по популярности браузера. Но кому это интересно анон сказал выкинуть!
     
     
  • 3.38, Аноним (5), 10:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +17 +/
    Доля IE была и 90% и где он теперь?
     
     
  • 4.65, Ненавижу SJW (?), 10:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Очень надеюсь, что Хром будет там же
     
  • 4.106, Аноним (94), 11:03, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Доля IE была и 90%

    Да уж... Было время, когда сайты только в IE работали. А сейчас наоборот, в IE ничего не работает.

     
     
  • 5.118, Аноним (118), 11:16, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато наступило время, когда сцайты только в Хроме работают. Гитхапчик ваш, например
     
     
  • 6.196, iPony129412 (?), 12:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Зато наступило время, когда сцайты только в Хроме работают. Гитхапчик

    Ни разу не видел, чтобы github как-то не корректно работал в Safari или в Firefox.

    Хотя на тот же Firefox бочку 🛢 накатить могу.

     
     
  • 7.246, гугель (?), 12:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А ты в ESR попробуй открой! Не все же обожают каждый день изумляться то взрывающейся адресной строке, то что паролями заведует какой-то неведомый плагин, то еще чему.

    А у нас - никаких резких изменений. Ну ублок мы еще через годик вам запретим, но адблок же ж будет работать.

    А так - ну скруглили углы после того как переключили на квадратные - никто даже не заметил, мы ж не как мазила, где порезаться о них можно.

     
     
  • 8.258, iPony129412 (?), 13:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Им и пользуюсь Firefox 78 как-то не особо новый, но найти сайт, которому бы его... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.264, гугель (?), 13:16, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно, не особенно - целых полгода и прошло Мы только не понимаем, чем... текст свёрнут, показать
     
  • 8.324, Аноним (317), 16:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Говорят, Windows возвращается в стан закруглённоугловых ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.240, 123 (??), 12:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >А сейчас наоборот, в IE ничего не работает.

    11 осёл достаточно большое количество сайтов открывает без проблем и по сей день. Но это уже legacy.
    А хромыга уже не помножить на ноль, т.к. на нём и производных уже Edge, Opera, Vivaldi, Яндекс.

     
     
  • 6.251, гугель (?), 12:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 11 осёл достаточно большое количество сайтов открывает без проблем и по сей день.

    opennet, opennet и opennet?

    > А хромыга уже не помножить на ноль, т.к. на нём и производных уже Edge, Opera, Vivaldi,
    > Яндекс.

    хахаха. наивный раб! "На нем" - ИНТЕРНЕТ. НАШ.

     
  • 3.41, Аноним (36), 10:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А второй это какой? Мазила вроде уже давно не популярна... Кто ещё там остался?..
     
     
  • 4.67, Аноним (67), 10:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Мобильный сафари
     
  • 2.73, Лыжная дрель (?), 10:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно пора заменить хром на любимый IE!
     
  • 2.82, хацкер (??), 10:52, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    раболепные адепты гугла это заслуживают
     
  • 2.98, funny.falcon (?), 11:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потребовалось создание нового стандарта HTML и выпуск значительно более быстрого браузера (да-да, Chrome), чтобы IE ушёл на помойку истории.

    Интересно, как вы предлагаете уйти Chrome?

    Особенно учитывая, что 95% его пользователей сидят на Windows  и пользуются исключительно оригинальным Chrome.

     
     
  • 3.109, Аноним (94), 11:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > более быстрого браузера (да-да, Chrome)

    Флэш+IE был быстрее тормознутого Хрома+хтмл5...

    > 95% его пользователей сидят на Windows  и пользуются исключительно оригинальным Chrome

    100% пользователей IE сидели на Windows и пользовали исключительно оригинальный IE

     
     
  • 4.190, гугель (?), 12:09, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Флэш+IE был быстрее тормознутого Хрома+хтмл5...

    Мы вам $й нарисовали вместо него, чего еще непонятного?

    > 100% пользователей IE сидели на Windows и пользовали исключительно оригинальный IE

    а теперь сидят под виндовс и используют исключительно оригинальный хромог.

    Классно мы вас всех нагнули, а?!

     
  • 3.123, Аноним (123), 11:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > выпуск значительно более быстрого браузера (да-да, Chrome)

    Если Вы про быстрые краши первых версий хромого, то с Вами трудно не согласиться.
    Только он вопреки этому и стал популярным - всего лишь агрессивное продвижение гуглом и всеми рекламными площадками, плюс поломка совместимости гугловых сервисов для браузеров от конкурентов.

     

  • 1.6, Аноним (6), 09:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще, это проблема, переводить через гугл-транслейт станет невозможно скорее всего. Через апи во всяком случае.
     
     
  • 2.113, Аноним (94), 11:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    в ж* вообще перевод от гугла, он невменяемый.
     
     
  • 3.119, Аноним (6), 11:16, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Лучше альтернатив, это я тебе совершенно точно говорю.
     
     
  • 4.132, Дегенератор (ok), 11:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яндекс заметно лучше переводит
     
     
  • 5.143, Аноним (6), 11:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Яндекс заметно лучше переводит

    Только на русский и только простые фразы. На русский никто не переводит. С русского на английский гугл тоже лучше переводит по-моему.

     
     
  • 6.168, Аноним (168), 11:53, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В 2021 году не знать английского.
     
     
  • 7.179, Аноним (6), 12:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В 2021 году не знать английского.

    Да, согласен. Я не отрицаю что яндекс метами лучше на русский переводит (это скорее всего ручные фильтры, тюнинг).

     
  • 7.183, гугель (?), 12:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так чтоб даже мой робот (не говоря о людях) сразу спалил ваше мгимо финишд? Ну, ок.
    В принципе, индусы-то подвоха и не заметят.

    Перед таджиками вот - может неудобненько показаться.

     
  • 7.211, n00by (ok), 12:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > В 2021 году не знать английского.

    Ищу BLMно-английской словарь.

     
     
  • 8.289, Аноним (285), 13:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гулаг-перевозчик с сербского Dosta je, zajebancie - Достаточно, хватит шутить ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.215, noboby (?), 12:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Язык учить не пробовали?
     
     
  • 3.266, Аноним (6), 13:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Язык учить не пробовали?

    Да, особенно китайский, идиш, или фарси. Тайский относительно несложно освоить. Как и корейский по-моему. Ещё с вьетнамского переводить приходится часто. Мне теперь все языки учить?

     
     
  • 4.306, lockywolf (ok), 15:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    推荐安安人学一下中文呀
     
  • 3.299, Дегенератор (ok), 14:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Язык учить не пробовали?

    Нафиг вообще сейчас что-либо учить? Достаточно иметь навыки поиска/использования/адаптации имеющихся знаний для текущей необходимости.

     

  • 1.7, Аноним (7), 09:55, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну и хромиум с ним, давно обратно на тормо зиллу вернулся.
     
     
  • 2.23, Аноним (27), 10:04, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Держи в курсе.
     
  • 2.78, хацкер (??), 10:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    лиса уж точно не тормознее хромого, не гони волну
     
     
  • 3.85, Аноним (84), 10:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Зато её разрабы менее адекватны.
     
     
  • 4.90, хацкер (??), 10:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    да что ты говоришь, вот читаю эту новость и нахожу противоречие в твоих словах
     
  • 4.121, Аноним (94), 11:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > разрабы менее адекватны.

    так ведь растаманов выгнали, остались более адекватные.

     
     
  • 5.148, uiux designers (?), 11:41, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да! Мы адекватные! Щас еще разок переделаем вам адресную строку!
     
     
  • 6.222, n00by (ok), 12:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше скиньтесь на человека, который знает гит. Скажите ему, что бы откатил прошлое переделывание. А в следующей версии вернул. И так далее, он поймёт. А сами идите пить смузи.
     
     
  • 7.254, uiux designers (?), 13:04, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чувак, это палево будет! Мы ж публичная компания (кстати, мы до сих пор внутри пользуемся hg, но это плохо помогает - да, его мало кто уже помнит, но найдется ровно один шибкоумный гад - и нас уволят всех!)

    Поэтому только оригинальный дизайн! Сегодня углы круглые, завтра квадратные, послезавтра - опять круглые, но смотри, смотри - радиус скругления совершенно другой!

    И никаких стремных мест в истории репо, которые кто-то внезапно найдет и вытащит на всеобщее обозрение, даже диффы и то как надо диффы, все строчки разные!

     

  • 1.9, Аноним (27), 09:56, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Не, ну хромиум это не переживет. Это же целых 2-3 процента аудитории!
     
     
  • 2.79, zzz (??), 10:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как сказать. Под виндой хромиумом практически никто не пользуется, если перестанут использовать еще и под ляликсом, то хромиум превратится в вещь в себе.
     
     
  • 3.124, Аноним (94), 11:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Гуглу это и надо, чтобы остался только закрытый вариант - Хром.
     

  • 1.11, Аноним (11), 09:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    > так как не видит смысла в продолжении сопровождения урезанного по функциональности браузера
    > синхронизации закладок, паролей и истории посещений

    да уж, некоторые так привыкли к анальным зондам, что жизни без них больше не смыслят.

     
     
  • 2.40, Аноним (5), 10:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зондами они закрывают свои дырени. И у них с ними нет проблем.
     
     
  • 3.44, Аноним (36), 10:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    неправда. У мазилы с ними большие проблемы.
     

  • 1.12, Аноним (12), 09:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +22 +/
    То есть браузер без встроенного апи, завязанного на закрытый сервис, уже не браузер? Как-то странно звучит...
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 09:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +15 +/
    То им ungoogled браузер подавай, то мы браузер без сервисов Гугла выкинем из наших репов! 😂
     
     
  • 3.170, Аноним (168), 11:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У тебя под Linux есть Microsoft Edge.
     
     
  • 4.180, гугель (?), 12:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У них с сервисами все в полном порядке, они мне заплатили.
    Э...вами.

     

  • 1.13, Аноним (13), 09:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Майкрософт злится, что под линуксом просто работает VA-API в браузере. Требует чтобы не работало. Гугл не хочет ломать, давят на дистрибутивы теперь.
     
     
  • 2.19, Аноним (27), 10:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Во, теперь сиди и думай сарказм это или нет. Судя по абсурдности, сарказм, судя по перлам отдельных опят, вполне себе серьезное утверждение, душевно больного.
     

  • 1.14, Аноним (14), 09:58, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    С чего вдруг все решили, что Google для бесплатного немонетизируемого продукта, который кто угодно может изменять и модифицировать как хочет, будет предоставлять доступ к своим сервисам? Да никто так больше не делает и странно, что такое вообще было доступно.
     
     
  • 2.64, Аноним (64), 10:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, вот только вы забываете, что эта немонетизуруемая часть рынка самая большая ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.163, гугель (?), 11:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Многие "говнистые" из вредности не перейдут.

    Ну и сидите без интернета.

     

  • 1.15, Аноним (15), 09:58, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +18 +/
    Google убирает часть своей телеметрии из Chromium'а - весь опенсорс в панике отказывается от опенсорсного браузера Chromium. Цирк да и только.
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 10:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    странные вещи происходят :D
     
  • 2.81, Аноним (46), 10:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    А кто тебе сказал, что телеметрию удаляют? Удаляют только доступ к API :)
     
     
  • 3.297, Аноним (15), 14:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Синхронизация с серверами, принадлежащими Google, это часть телеметрии в браузере. Причем самая явная ее часть. Отключение синхронизации - это отключение части телеметрии, о чем я и написал в своем сообщении, если его внимательно читать.
     
  • 2.128, Аноним (94), 11:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Google убирает часть своей телеметрии из Chromium'а

    про телеметрию никто даже не заикался, она останется.

     
  • 2.300, тщ (?), 14:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так телеметрия остается, а вот функционал (который называют API) закрывают
     

  • 1.16, Аноним (16), 09:58, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Поздравляю, гугл сами себе злые буратино
     
  • 1.21, Андрей (??), 10:00, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    А в предыдущей новости за подобный прогноз мне шпал накидали :)
     
     
  • 2.37, Аноним (27), 10:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Называй своими словами, палок тебе накидали, ну мы так и поняли.
     
     
  • 3.47, Аноним (36), 10:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Шалунишки.
     

  • 1.22, анон (?), 10:01, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну и ладно, было предсказуемо что google когда-нибудь начнёт затягивать гайки в своих сервисах, им надо бабки зарабатывать, альтернативы для chrome и chromium есть и это хорошо
     
  • 1.24, Admenestrator (?), 10:06, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А давайте запилим свое хранилище для хромиума, которое можно развернуть на своем контейнере в Амазоне, чё нет, когда да
     
     
  • 2.131, Аноним (94), 11:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Замаешься в судах оправдываться, когда гугл наедет.
     
  • 2.255, Аноним (255), 13:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хостилась как-то в Амазоне социальная сеть с Трампом и республиканцами...
     

  • 1.25, ыы (?), 10:13, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это сомнительная возня намекает что с Chromium было чтото не чисто. И сопровождающие его разработчики были "в деле". Поскольку аргумент причины отказа от дальнейшей поставки браузера не то что странный, а какой то бредовый...
     
     
  • 2.43, Аноним (43), 10:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Может просто задолбало тянуть эту клячу, а тут и повод нарисовался, чтобы соскачить.
     
  • 2.72, Иноагент (?), 10:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Поскольку аргумент причины отказа...

    Не то слово! Те, кому нужны эти зонды и так ставили Chromе. Chromium же был ценен возможностью максимально поотключать все эти синхронизации, телеметрии и т.п. зонды.
    Инициатива Гугла делает Chromium еще более годным продуктом, а эти "сопроваждающие", мягко говоря, ведут себя странно.

     
     
  • 3.116, Аноним (116), 11:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    +10!
     
  • 3.314, Школьник (ok), 15:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Инициатива Гугла делает Chromium еще более годным продуктом

    Вопрос тут в том, не появится ли вскоре еще одна инициатива с юридическим и/или техническим запретом возможности пользоваться магазином расширений в chromium. И хотя я не представляю, как такое запретить технически (всегда же в конце концов можно ставить расширения прямо из файлов crx, хотя по мне это жутко неудобно, и непонятно, какой софт их будет обновлять), но я не знаток этой экосистемы.

    А без расширений chromium вообще говоря не нужен. Даже без одного расширения - uBlock origin - он мне и очень многим не нужен.

     
  • 2.212, iPony129412 (?), 12:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Поскольку аргумент причины отказа от дальнейшей поставки браузера не то что странный, а какой то бредовый...

    Ну вот в Debain пакет Chromium - это старое дырявое то самое <бытовая утварь - запрещенное слово на Opennet>. Нет ресурсов на сопровождение.
    Новость - дополнительный толчок просто, чтобы выкинуть.

     

  • 1.29, Аноним (-), 10:17, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Мозиллу б ещё прокатить и вообще норм будет. Монополии нинужны. Толстые браузеры нинужны. Даёшь браузерные чистки.
     
     
  • 2.33, Аноним (43), 10:19, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Браузероцид
     
  • 2.135, Аноним (94), 11:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да там надо просто из JS выкинуть всё API, которое гугл монстрячил. И следовать только стандартам.
     

  • 1.30, Аноним (43), 10:18, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Лет как 5 назад вернулся на лису. Че с хромым все так носятся? Что там такого чего нет в православных браузерах?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 10:19, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    это секта
     
  • 2.48, Аноним (5), 10:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Лису не рекламируют по телевизору поэтому хомячки про Фаерфокс даже не слышали в прямом смысле, не знают что он существует.
     
     
  • 3.60, Аноним (27), 10:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Нет, лиса просто настолько хуже что ее друзьям рекомендовать стыдно. А вместо фиксов и допила UI мозилловцы лису говно-сервисами обмазывают. Затем год спустя их удаляют, так как ими никто не пользуется. И повторяется это по кругу, уже много много лет.
     
     
  • 4.70, Аноним (5), 10:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто Хром на столько зарекламировали что зачем выбирать что-то другое. И это те самые друзья которые считают что Хром и Яндекс.Браузер два разных браузера.
     
  • 4.137, Аноним (123), 11:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Нет, гугл-сервисы настолько сломаны в лисе, что ее друзьям рекомендовать стыдно

    Поправил, не благодарите

     
     
  • 5.176, гугель (?), 11:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А другого интернета у вас уже и нет, хахахаха!

    Вы ж его сами и помогали мне уничтожить!

     
     
  • 6.308, Аноним (308), 15:16, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же должен был корпорацией добра! Зачем ты примкнул к злу?
     
  • 4.178, Аноним (168), 11:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я считаю разработчиков ФФ не адекватными, других причин делать увеличивающуюся адресную нет.
     
     
  • 5.195, гугель (?), 12:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прикольно ж от тыка мышкой взрывается, мне понравилось!

    (Вы же, надеюсь, это - чисто поржать запускали, а браузером моего интернета пользуетесь - моим?)

     
  • 3.177, Аноним (168), 11:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они и про Линукс не слышали.
     
  • 3.279, funny.falcon (?), 13:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    К сожалению, уже идёт процесс аналогичные «best viewed with IE». Конечно, явно ни кто не пишет, но ряд админских штук в FireFox работают заметно тормознее, чем в Chromium. А некоторые порой и с багами.
     
  • 2.49, Аноним (27), 10:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    -Стабильная работа без вылетов.
    -Простой UI в едином стиле.
    -Нормальная работа сайтов, на которых лиса вешается.
    Мне продолжать? Я бы и сам съехал с хрома если бы была сопоставимая альтернатива.
     
     
  • 3.59, Аноним (43), 10:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что за чудеса вы рассказываете.
    Я вот прям не припомню чего либо подобного.
    Единственное с ЭЦП есть проблемы, но все остальное бред сумасшедшего.
     
     
  • 4.97, Аноним (27), 10:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не чудеса а факты -если хром я никогда не закрываю, и в нем постоянно висит... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.160, Аноним (123), 11:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Факт:
    В Windows есть служба SysMain (ранее – SuperFetch).

    Предположение - Вы не понимаете как работают соверменные компьютеры, поэтому после первого запуска Firefox при постоянном использовании хромоклона Вы некорректно посчитали, что у Firefox проблемы, поэтому выключили его после открытия первых двадцати вкладок.

    Факт:
    На 16 Гб ОЗУ Core i5-8400 60+ вкладок хрома не хотят, чтобы открывалось больше - тормозит.

    Факт:
    На 12 Гб ОЗУ Core i7-4510U 120+ вкладок Firefox работают без проблем, проблема может возникнуть только когда на SSD остаётся меньше 1 Гб свободного места.

     
     
  • 6.191, Аноним (27), 12:09, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я знаю что такое SysMain, это служба которая кеширует часто используемые приложения в оперативке, и жмет неиспользуемые данные в памяти. Понятия не имею каким боком это сюда было приплетено. Но чтобы разъяснить ситуацию, прежде чем составить мнение о Firefox я им 3 месяца пользовался, что можно без особых сложностей понять из контекста предыдущих сообщений. Впредь прежде чем делать столь смелые предположения, предлагаю думать головой.
     
     
  • 7.253, Аноним (123), 13:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Противоречивые утверждения говорят о Вас не очень хорошо Такое у меня было толь... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.199, Аноним (27), 12:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>60+ вкладок хрома не хотят, чтобы открывалось больше - тормозит.

    Что-то я подобного не замечал...

     
  • 5.273, Your Anonymous (?), 13:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что же ты вводишь в заблуждение? Хром если не закрывать, он через неделю съедает всю память на компе.
     
     
  • 6.277, гугель (?), 13:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты чего, в среду ж обновления были - немедленно перезагрузи!

     
  • 6.312, Аноним (27), 15:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает в хроме можно uptime посмотреть? я хром 2 месяца не перезапускал, он меня уже задолбать успел красной иконкой обновления. Открыто 40 вкладок, какие-то прогружены какие-то нет, потребление оперативы 900,3МБ. Собсна ЧЯДНТ? К слову, учитывая что у меня 16ГБ памяти, и более 60% свободно. Мне было бы пофиг даже если бы он 4ГБ отожрал.
     
  • 3.93, Аноним (84), 10:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нормальная работа сайтов интернет-монополистов, целенаправленно валящих лису.

    ты хотел сказать, наверное?

     
     
  • 4.133, Аноним (27), 11:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых если сайт может уронить браузер, это уязвимость браузера. Во-вторых кому нужна та лиса чтобы ее валить?..
     
     
  • 5.147, Аноним (123), 11:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://habr.com/ru/post/418105/

    Как пример. Не единственный, но это первое, что пришло в голову. Если бы Вы были независимым веб-разработчиком, следящим за индустрией, то не задавали бы здесь таких риторических вопросов.

     
     
  • 6.181, Аноним (27), 12:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой-то хреновый пример, причем трехлетней давности. Опять же, то что лиса не поспевает за хромом в реализации различных API, проблема самой лисы. Которая тратит свое время на вмазывание в браузер всякого говна типа Pocket, вместо реализации API которые используются на сайтах которые являются мировыми лидерами по посещаемости. Ведь первое гораааздо важнее...
     
     
  • 7.201, гугель (?), 12:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Опять же, то что лиса не поспевает за хромом в реализации различных API, проблема самой лисы.

    Еще один хороший, правильный раб!

    > вместо реализации API которые используются на сайтах которые являются мировыми лидерами

    Скажем уж прямо - на НАШИХ сайтах.

    А мировыми лидерами по "посещаемости" они, не волнуйтесь, и останутся - потому что ваши васянские - в *нашем* поиске никто и никогда не найдет. А никакого другого поиска у вас - снова уже нет, и у мурзилы (нашей!) - тоже.

     
  • 7.229, llolik (ok), 12:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > лиса не поспевает за хромом в реализации различных API

    В API, которые придумал Гугл, продвинул Гугл и реализовал ест-но в Гугл Хроме?
    Ну да не поспевает, потому что стандарт нынче в подавляющем большинстве случаев - это как Гугл сказал и сделал в Хроме.

     
     
  • 8.244, Аноним (27), 12:53, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никто не запрещает мозилле обогнать гугл и повести тренды Но нет они будут 1005... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.260, Аноним (123), 13:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, подстановка другого заведомо громоздкого и крайне неэффективного кода вм... большой текст свёрнут, показать
     
  • 9.267, llolik (ok), 13:19, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто Запрещают возможности финансовые, рекламные, организационные Бюджет Гу... текст свёрнут, показать
     
  • 8.262, гугель (?), 13:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ИНТЕРНЕТЕ Зачем бы они в хроме, если бы им не было чего открывать А так да,... текст свёрнут, показать
     
  • 3.145, Anonimous (?), 11:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы, батюшка, фантазер)
     
     
  • 4.171, Аноним (27), 11:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А вы, батюшка пустозвон. Чтобы извергнуть сообщение подобное вашему много ума не надо. Где конкретика? Или доклепаться не к чему, но очень хочется!?
     
     
  • 5.193, Anonimous (?), 12:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вы, батюшка пустозвон. Чтобы извергнуть сообщение подобное вашему много ума не
    > надо. Где конкретика? Или доклепаться не к чему, но очень хочется!?

    Я, как пользователь огнелисы не вижу ничего из вашего списка, поэтому и допускаю, что это ваши личные фантазии, ну или ситуация когда пользователь сам создает себе проблему, хотя изначально ее не было - гибкость сабжа позволяет и это. Какая еще конкретика нужна?

     
     
  • 6.206, Аноним (27), 12:19, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 7.271, Аноним (123), 13:26, 22/01/2021 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     
  • 6.213, Аноним (27), 12:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я, как пользователь огнелисы не вижу ничего из вашего списка

    Значит у вас проблемы со зрением, что является исключительно вашей проблемой.

     
  • 3.233, n00by (ok), 12:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > -Нормальная работа сайтов, на которых лиса вешается.
    > Мне продолжать? Я бы и сам съехал с хрома если бы была
    > сопоставимая альтернатива.

    А вы, батюшка пустозвон. Чтобы извергнуть сообщение подобное вашему много ума не надо. Где конкретика? Или доклепаться не к чему, но очень хочется!?

     
     
  • 4.250, Аноним (27), 12:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Глаза разуй, одним сообщением ниже все более чем расписано. Хотя с кем я говорю, с тем кто собственное сообщение написать не осилил, чужое скопировал…
     
     
  • 5.280, Аноним (123), 13:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прошу прощения, можно ссылочку на Ваше сообщение с конкретикой? А то не нахожу, видимо обуви много, а убрать некуда.
    И да, перечисленные Вами якобы "недостатки" - не конкретикак как раз, вот хотя бы для неё конкретику приведите, а то как гороскоп получается.
     
  • 5.294, n00by (ok), 14:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А вы, батюшка, фантазер)
    > А вы, батюшка пустозвон.

    с кем я говорю, с тем кто собственное сообщение написать не осилил, чужое скопировал…

     
     
  • 6.316, Аноним (27), 15:43, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты видимо в глаза долбишься раз продолжение не увидел. Которое раза в четыре больше того что ты процитировал, хитрожопый павиан.
     
     
  • 7.323, Аноним (123), 16:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы на полном серьёзе общаетесь с троллем? Можете просто посмотреть что он в данной теме писал и увидеть, что он троллит и почему-то только Вас.

    Лучше бы действительно ответили на вопросы.

     
  • 2.51, Укуруш (?), 10:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, например, инструмент разработчика. В Хромом он намного лучше, чем в Лисе.
     
     
  • 3.138, Аноним (27), 11:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тут соглашусь, раньше лиса спасалась расширениями, но после отказа от xul…
     
  • 2.55, Аноним (55), 10:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Последние фичи по сокращению потребления оперативки и прирезание js в забытых вкладках у хром(иума) весьма хороши. Анонам с тредтриппером и 64GB DDR4 глубоко пофиг, но доля таких анонов вряд ли больше доли какого-либо другого браузера.
     
  • 2.122, Аноним (118), 11:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >Че с хромым все так носятся?

    Пердустановлен он на Андроидах. +узнаваемость бренда, в которое гугло вложилось. В общем, детально повторяется история с IE

     
     
  • 3.140, Аноним (94), 11:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот это - точно сказано!
     
  • 2.192, AlexYeCu_not_logged (?), 12:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Че с хромым все так носятся? Что там такого чего нет в православных браузерах?

    Поддержка alsa.

     

     ....большая нить свёрнута, показать (49)

  • 1.31, Аноним (36), 10:19, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У мазилыы в этом году очередной ребрендинг. Меняют логотип. И движок.
     
     
  • 2.142, Аноним (94), 11:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо ещё сменить язык... в очередной раз.
     
  • 2.175, Аноним (175), 11:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вместо того чтоб сменить персонал, они кровати двигают. У них традиция такая.
     
     
  • 3.202, uiux designers (?), 12:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они сменили! Нас наняли, бесполезных хрусторазработчиков выкинули, работа - кипит!

     

  • 1.34, Аноним (34), 10:20, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >не видит смысла в продолжении сопровождения урезанного по функциональности браузера

    Наоборот! Большинство линуксоидов эти зонды ненавидят! Спасибо гуглу, что выпилил некторые из них!

     
     
  • 2.139, гугель (?), 11:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Зонды я вообще-то не выпиливал, но все равно, приятно слышать, от верных рабов!
     

  • 1.42, Аноним (42), 10:22, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Повышают интерес к этому браузеру. Запретный плод сладок.Похоже это только по натянутым статистикам такой большой процент рынка имеется у них иначе бы не дропнули. С другой стороны появятся многие новые форки браузера и сервисов Гугл. Главное Яндекс-браузер не пострадает.)
     
     
  • 2.52, ыы (?), 10:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Свои зондики  слаще и вообще милее? :)
     
     
  • 3.57, Аноним (42), 10:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что то в этом роде, а вообще и переводчик у него есть и защита ДНС с турбовпн. Много разных модных плюшек на самом деле.
     
  • 2.53, Аноним (43), 10:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Яндекс браузер при рождении пострадал уже, родился в семье уродов. Хуже ему уже точно не будет.
     
     
  • 3.58, Аноним (42), 10:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы бы хоть попробовали прежде чем кидаться какахами.
     
     
  • 4.76, Аноним (43), 10:42, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Яндекс коммерческая компания. Цель своего браузера  - набрать аудиторию и жестко подсадить на свои сервисы, чтобы потом доить.
    К томуже дефакто это российская компания - а это априори риск тотальной слежки со стороны государства в нарушение всех мыслемых и немыслемых законов
     
     
  • 5.88, zzz (??), 10:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Аноним дефакто бот - а это априори распространитель методичек от дедушки Сороса
     
  • 5.117, fske (?), 11:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Яндекс коммерческая компания. Цель своего браузера  - набрать аудиторию и жестко подсадить на свои сервисы, чтобы потом доить.

    Можно подумать цель гугла прямо противоположная, ага.
    >К томуже дефакто это российская компания - а это априори риск тотальной слежки со стороны государства в нарушение всех мыслемых и немыслемых законов

    Опять этот бред параноика. Попей таблеток.

     
  • 5.152, Аноним (94), 11:44, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > К томуже дефакто это российская компания

    Ты с дуба упал?! То, что у них есть офис в Москве, не делает компанию российской. У Интела тоже есть офис в Москве - и что, Интел - российская?!

     
  • 4.155, ryoken (ok), 11:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он на Gentoo ppc64 собирается? :)
    Точно бы попробовал.
     
  • 4.310, Mishvanda (?), 15:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баннер сразу на заглавной странице со старта, который отключается только при входе под учёткой яндекса.
    Браузер вмешивается в работу адблокеров, мешая блокировке директа. А ещё мюблок до недавних пор можно было поставить только с танцами, ибо в штатном сторе его нет.
    Какие-то анимированные фоны, из-за которых ноутбук своими вентиляторами готов взмыть в небо. Тут ещё стоит обратить внимание, что под оффтопом сие грешное поделие добавляется по-умолчанию в автозапуск и висит в фоне, что совсем не положительно сказывается на времени загрузки и нагрузке на систему.
    Фоновый ассистент что-то всё время слушает и опять же висит в фоне, потребляя ресурсы. Опять же по-умолчанию. Ну и не рекомендую ставить яндекс-браузер посреди ночью с включёнными динамиками, потому что при первом запуске ассистент во все электронные лёгкие горланит приветствие. Можно заработать медвежью болезнь. Напоминает в этом старый аваст с озвучкой.

    В общем и в целом, это тот же хром, только в виде яндекс-баннера. Ну и свистелки прилагаются. Собственно, а зачем эта сборка с телеметрией, если есть оригинал с телеметрией?

     

  • 1.50, Сергей (??), 10:25, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я лично думаю, что Google на эти шаги подвиг мелкософт переведя свой Edge на движок от Google, и это только начало, как только операционка от Google займет более менее значительный процент от рынка будем наблюдать войну патентов и прочих прелестей рынка...
     
     
  • 2.63, банан (?), 10:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > операционка от Google

    андроид?

     
     
  • 3.80, Аноним (55), 10:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее всего там у них в будущем уже фукся за десктопы конкурирует
     
     
  • 4.99, Аноним (84), 11:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Игорь утонул, значит не конкурирует за десктопы.
     
     
  • 5.130, anonymous (??), 11:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой Игорь?
     
     
  • 6.186, Аноним (118), 12:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Который тонет

    Следи за руками: игор-то-нет

     
  • 5.259, Глеб Кузьмин (?), 13:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот не факт.
    Маки с м1 все облизывают, фоткают, а фотки обливают белрй жидкостью.
    Момент, когда остальные производители захотят повторить вопрос лишь времени.
    А кто у нас делает операционку для arm уже больше десяти лет?
     
     
  • 6.307, Аноним (308), 15:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гугл Андроид.
     

  • 1.62, Историк (?), 10:32, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А зачем оно нужно-то? Синхронизация какая-то непонятная где-то в недрах браузера.

    Не проще ли плейн-текст файлики синхронизировать?

     
  • 1.66, банан (?), 10:34, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Если не будет поддержки хромиума в популярных браузерах, это может косвенно повляить на стабильность хрома.

    В общем, я настолько прилип к мозилле, что мне не важно

     
     
  • 2.71, Аноним (42), 10:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Скоро у адептов хромого отберут за бесплатно открывать всякие пдфки, доки и прочее онлайнпримочки и тогда их мир падет.Наверняка вони будет много, но привычку отменить сложно. Корпорации любят прибыль и в этом их суть.
     
     
  • 3.103, Аноним (84), 11:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но пдфки же оффлайн открываются.
     
     
  • 4.107, Аноним (42), 11:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все можно оффлайн открыть, но маркетолухи приучили к "удобству" делать многое в браузере. Кто знает может быть окатимся к классике и браузеры станут только браузерами.
     
     
  • 5.290, Аноним (84), 14:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они в браузере оффлайн открываются
     

  • 1.68, nomad__ (ok), 10:37, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну и хрен с ним, уже несколько лет как не пользуюсь.
     
     
  • 2.129, Аноним (285), 11:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем пользуешься, если не секрет?
     
     
  • 3.134, nomad__ (ok), 11:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А чем пользуешься, если не секрет?

    Фаерфоксом. С него переходил на Хром, когда тот только появился. Потом вернулся, когда Гугл и Хром окончательно скатились в УГ.

     

  • 1.74, Я (??), 10:42, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    чтож.. пришла эра полноценного хрома из флэтпака..
    вообще само по себе существование хромиума с гуглапи это странная шутка. ты вроде такой не хочу гугелево, но всёже хочу гугелево. ну а нужны ли хромиумы с альтернативными апи синхронизации время покажет.
     
     
  • 2.157, Аноним (94), 11:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хромиум был нужен гуглу для захвата аудитории. Когда дошли до максимума - начали закручивать гайки.
     

  • 1.86, Аноним (116), 10:55, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Последнее время многие пишут, что у chromium sandbox намного лучше. Как улучшить изоляцию firefox? firejail не очень хвалят. bubblewrap или еще как-нибудь?
     
     
  • 2.127, Аноним (118), 11:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Как улучшить изоляцию firefox?

    Выпей таблетки и выключи компьютер.

     

  • 1.87, Аноним (87), 10:55, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >Разработчики Debian и openSUSE ещё с октября прошлого года рассматривают вопрос прекращения поставки Chromium из-за проблем со свободным временем и ресурсами у сопровождающих.

    И это все что стоит знать за так называемую швaбoдку

     
     
  • 2.105, Аноним (42), 11:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Минт отказался от Снапа и арендовал билдферму специально под сборку этого монстра. Правильный дистрибутив надо быбирать.
     

  • 1.91, Аноним (91), 10:58, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Его давно пора выкинуть вместе с Электроном.
     
  • 1.96, timur.davletshin (ok), 10:59, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Я не понял, а пользоваться просто браузером уже нельзя без учётки Google? В чём драма? Ну нет синхронизации и ладно, тоже мне драма. Годами жили без неё и ничего.
     
  • 1.100, Аноним (100), 11:00, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У гугла на сервках явно место заканчивается уже быстрее чем они успевают его наращивать :)) Иначе и не объяснить как это пчелы вдруг от меда начали отказываться.
     
     
  • 2.164, Аноним (94), 11:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > на сервках явно место заканчивается уже быстрее

    Место съели крипто-блок-чейны :)

     

  • 1.102, Аноним (102), 11:01, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все хороши. Это же браузер, всего лишь браузер. Он должен скачивать документы и отправлять формы. По HTTP. (Хочешь сказать https? - или в зад учить матчасть)

     
  • 1.120, anonymous (??), 11:18, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не беда, ungoogled-chromium делает сборочки
    https://ungoogled-software.github.io/ungoogled-chromium-binaries/
     
     
  • 2.125, Аноним (42), 11:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тю... Этот браузер отличает тот факт, что как бы в нем чего включить чего чтобы страничку не ломал. Грустно это.  Кругом запросы на местоположение и прочие телеметрии. Новостные ленты сразу в кусок гуано превращаются в нем.(
     
  • 2.158, ryoken (ok), 11:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот стоило только в Gentoo снести простой Chromium и собрать Ungoogled - вон чо началось... :D
     
  • 2.165, Аноним (162), 11:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ключ они у Chrome вытащат?
     

  • 1.141, КО (?), 11:36, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "урезанного по функциональности браузера"
    Зачем интересно всем этим дистрам данные функции нужны?
     
     
  • 2.153, . (?), 11:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Они не дистрам нужны, внезапно, они пользователям нужны.

    Потому что без них в лучшем случае пустые места на странице, в худшем - вообще ничего не работает.

    А поскольку ты всегда можешь поставить единственноверный хром - дистростроители и предлагают тебе это делать. В нем все работает как надо, и с клубничной смазочкой.

    P.S. помочь разработчику ungoogled - ну нет, это не наш метод, инвесторы не поймут-с.

     

  • 1.149, Аноним (149), 11:41, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нах нужен хромиум, если в нем pdf-ы открываются так же медлено как и в мазиле, скайп не работает, зум в браузере заставляет мой пк взлетать до соседнего этажа, это все потому что хромиум собран из коробки без проприетарных блобов. Для личной жизни есть ff+tor, для работы google chrome+firejail.  
     
     
  • 2.189, Sluggard (ok), 12:09, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Тебе, судя по потребности всё делать в браузере, от чтения pdf до общения в skype, нужна Chrome OS. И психиатр.
     

  • 1.151, Аноним (151), 11:43, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Там, наверное, код с этим API размазан по всему коду chromium. И теперь те кто занимается сборкой должны вручную выпилить API из кода chromium или понаписать заглушек. Так как chromium собрать, не helloworld скомпилировать, то экпериментировать с выпиливанием API у сборщиков в дистрибутивах только до 15 марта. Просто разработчики сборок заранее всех предупредили.
     
     
  • 2.154, . (?), 11:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    там не надо ничего выпиливать, оно прямсразу не работает после сборки.

     

  • 1.159, лолшто (?), 11:49, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На фоне всей этой торговли пользовательскими данными любым современным браузером, вполне мог бы родиться проект с кикстартера с открытым кодом и платными подписками на год. Надо менять модели монетизации.
     
  • 1.161, Аноним (168), 11:49, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хотите сервисы Google, используете Chrome.
    Не хотите сервисы Google используете Chromium.
    Какие же вы все лицемерные, хотите пользоваться сервисами Google но не хотите подставляться под зонды.
    А какой смысл Google от таких умников как вы? Правильно всё делает Google.
    Не хотите зонды от Google используйте Firefox с зондами от Mozilla.
     
     
  • 2.169, Аноним (94), 11:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Не хотите сервисы Google используете Chromium.

    Вот только зонды никто удалять и не собирался из хромиума, они останутся.

     
     
  • 3.197, Аноним (168), 12:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А тогда какой вообще смысл в этом вашем Chromium?
    Вообще для СПО, Linux дистрибутивах Firefox должен стать браузерром по умолчанию.
    Говорим Linux подразумеваем Mozilla Firefox, говорим Windows подразумеваем Microsoft Edge.
    Я осознанно призываю вас агитировать виндузятников ставить Microsoft Edge вместо Google Chrome. Думаю мои мотивы ясны.
     

  • 1.184, Vladjmir (ok), 12:04, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chromium == Ungoogled Chromium ?
     
     
  • 2.234, Аноним (42), 12:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, совсем нет, но предпосылки к этому уже есть.
     
  • 2.275, Аноним (94), 13:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chromium == Ungoogled Chromium + зонды
     

  • 1.187, Sluggard (ok), 12:06, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Разработчики Debian и openSUSE ещё с октября прошлого года рассматривают вопрос прекращения поставки Chromium из-за проблем со свободным временем и ресурсами у сопровождающих.

    В openSUSE новый мейнтейнер нашёлся ещё в начале ноября: https://lists.opensuse.org/opensuse-factory/2020-11/msg00033.html

     
     
  • 2.311, Vladjmir (ok), 15:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Chromium нет смысла компилять и мантейнить, ибо https://flathub.org/apps/search/chromium
     

  • 1.200, Аноним (200), 12:12, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вы всё в кучу-то не мешайте. Debian трудно потому, что нужно обновления от unstable до stable пропихивать каждый раз, так как нет стабильной версии, как Firefox ESR. Кстати, разработчики mint собирались опакечивать хромиум для дебиана.
    А в арче вижу какие-то инфантильное истеричное решение. Ну пропала синхронизация, и что, от этого всю программу больше не собирать? Ментейнера должно заботить лишь правильное опакечивание и отсутствие багов, а не функции. Не нравятся функции - не пользуйся, либо передавай сборку другим ментейнерам, не бросая при этом на время передачи пакет. Никакой ответственности.
     
     
  • 2.204, Аноним (204), 12:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, я согласен. Синхронизация нужна далеко не всем, и далеко не все желают светить свои данные гуглю. Удалили бы её из кода, и дело с концом. Но нет, надо истерить на ровном месте.
     
  • 2.207, майнтейнер (?), 12:19, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ментейнера должно заботить лишь правильное опакечивание и отсутствие багов, а не функции.

    Серьезно? Скажи, ты мне зарплату, чисто случайно, не платишь? А то надо бы перепроверить, почему не дошла.

    А если все же не платишь - то не догадываешься ли ты, ЗАЧЕМ я этим занимался? Вовсе не для того, как ни странно, чтобы собирать тебе неработающий "правильно опакеченный". А вполне себе чтоб у МЕНЯ был - работающий, причем - так, как мне надо (в рамках дозволенного гуглем, но тем не менее). А неработающий мне - не нужен. Скачать с гуглестора я и так могу, да и ты тоже не развалишься.


     
     
  • 3.248, Аноним (200), 12:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, серьёзно. А то, что это добровольное дело и без тебя знаю.
    >так, как мне надо

    Нет. Ментейнер беспристрастен. Тащишь личное в общий проект - дурно поступаешь.

     
  • 2.217, Sluggard (ok), 12:27, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно мейнтейнеры Debian, которых, по твоему мнению, не должны заботить функции, в своё время выявили в Chromium скрытую загрузку бинаря от Google с неотключаемым дополнением: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42452
    Ты не один из пойманных за жопу разрабов Хромога, часом?
     
     
  • 3.249, Аноним (200), 12:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрытая загрузка нарушает политику репозитория дебиана, вот и всё.
     
     
  • 4.282, майнтейнер (?), 13:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И ее мы, конечно же, для галочки придумали, а не потому, что нам и нужен был дистрибутив с подобным подходом?

    Чувак, окстись - дистрибутивы собирают тебе и политики к ним пишут - майнтейнеры, они с неба не падают.

    Сегодня майнтейнеры некоторых осознали, что толку от их возни больше нет, вот и всё.

    Ты их место занять не можешь, потому что умеешь только ждать ебилдов. Ставь хром.

     
     
  • 5.322, Аноним (200), 16:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой-то бессмысленный поток сознания. В дебиане нет ебилдов. И хромом я не пользуюсь, кстати.
     

  • 1.208, Аноним (208), 12:19, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А чего так переживают сопровождающие свободных дистров? Особенно Slackware доставил. Ну отрубил Гугель доступ к зондоAPI, радоваться надо, сам сделал.
     
     
  • 2.238, Аноним (42), 12:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это начало. Вот станет Нетсерфом тогда и заживут счастливо. Гугла много поломал и много создал. Зачем же ему делиться с остальными форками прекрасным будущим.
     
  • 2.274, Аноним (94), 13:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > зондоAPI

    а про зонды никто и не заикался. Убирают орфографию, перевод, синху...

     

  • 1.210, vz_2 (?), 12:21, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ага, поддержка flatpak уже есть в многих дистрибутивах, "упрямые" мэйнтейнеры бросят опакечивать хромиум, и основным способом станет установка с флэтхаба. Тут смысл очень многогранен, но мой комментарий как всегда будет удален.
     
     
  • 2.216, iPony129412 (?), 12:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А что из этого измениться?
    Flatpak не даст по волшебству доступ к Google Sync.
     

  • 1.214, Аноним (168), 12:24, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скажем нет Chrome/Chromium на GNU/Linux!
    Говорим Linux подразумеваем Mozilla Firefox.
    Говорим Windows подразумеваем Microsoft Edge.
    Говорим Apple подразумеваем Safari.
     
     
  • 2.221, srgazh (ok), 12:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я нет уже как 10 лет) И у меня win10 и firefox что не так?
     
     
  • 3.228, Аноним (168), 12:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что не так?

    „Если ты задаёшь вопрос, значит, ты уже знаешь половину ответа.“ —  Хань Сян-цзы

     
     
  • 4.236, Аноним (236), 12:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    «Если ты покакал, значит, ты покушал.» — Сунь-Хунь-вь-Чань
     
  • 4.239, srgazh (ok), 12:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Верно! Мне пофиг на хром
     
  • 3.241, Аноним (42), 12:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы заблудились.) В остальном хороший выбор. я новый Едж еще накатывал. Там даже ублок ноый есть. Жить как говориться хорошо, а хорошо жить еще лучше...
     

  • 1.218, Решето Дыркин Человек (?), 12:27, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хватит кормить Google, уходим на более дырявые Sync решения!
     
  • 1.219, srgazh (ok), 12:27, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хехе) Мне он не нужен давно
     
  • 1.224, srgazh (ok), 12:30, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Загугуле уже неторт. Микрософт сила!
     
  • 1.225, Аноним (225), 12:31, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Electron, вроде, Chromium использует?
     
     
  • 2.242, srgazh (ok), 12:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да
     
     
  • 3.303, тщ (?), 14:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что с ним станется, если хромиум прикроется?
     

  • 1.231, Аноним (231), 12:37, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > директор по инжинирингу

    вот? спик рашен битч

     
     
  • 2.247, Аноним (247), 12:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/19726
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6
     

  • 1.243, IRASoldier_registered (ok), 12:51, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну прямо конец света... Как будто пользователь, которому это нужно, не может поставить себе одной командой обычный Chrome.
     
     
  • 2.245, Аноним (42), 12:53, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы не понимаете - это другое!)
     
  • 2.252, гугель (?), 12:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мгм. Не могли бы вы уточнить команду, понятную пользователю? Причем учтите, мы немного не до конца уверены что правильно детектируем его версию васян-дистрибутива по телеметрии, поэтому рецепт должен быть универсален.

    А то это немного усложняет нам процесс.

     

  • 1.256, triolan (?), 13:05, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем вам синхронизация? Сохраняйте закладки периодично в файл.
     
     
  • 2.270, Аноним (94), 13:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А в FF закладки сами в файлы ротируются.
     
     
  • 3.276, triolan (?), 13:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А в FF закладки сами в файлы ротируются.

    Это вопрос или утверждение? Лично я тупо экспортирую в HTML-файл


     

  • 1.265, Your Anonymous (?), 13:17, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    То есть теперь не нужно будет ungoogled chromium ставить? Можно обычным обойтись?
     
     
  • 2.269, Аноним (94), 13:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, но зонды и телеметрия в нём останутся.
     
     
  • 3.292, Аноним (162), 14:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Намек что их станет в пару раз больше во все щели! Готовится щегол!
     

  • 1.272, Аноним (272), 13:28, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    что мне гугель, что их хром
    что ментейнер подрывной
    когда аур всегда со мной
     
  • 1.278, Erley (ok), 13:34, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно же синхронизировать закладки в свой Nextcloud с помощью плагина Floccus в хроме, а синхронизацию в гугл вообще запретить в настройках.
    Пускай они её вообще выпиливают если хотят, делов-то.
    Ну и для паролей поставить плагин если хочется их куда-то к себе синхронизировать.
    Если они там вообще в хромиуме выкосят синхронизацию куда-либо, тогда конечно всё плохо, будем переезжать на тоpмозиллу :)
     
     
  • 2.293, Аноним (162), 14:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Nextcloud недалеко от Netscape по производительности ушел! Хвала ПыхПых!
     
  • 2.305, Инопланетянин (?), 15:03, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bookmark Sync
    https://prism-break.org/en/all/
    https://prism-break.org/en/projects/shaarli/
    https://prism-break.org/en/projects/wallabag/
     

  • 1.286, Дед из бункера (?), 13:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > не видит смысла в продолжении сопровождения урезанного по функциональности браузера.

    Странно, Chromium станет максимально чистым от гугловский проприетари, а они еще и не довольны.

    Горе от ума?

     
  • 1.287, www2 (??), 13:55, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ещё остались верящие в то, что Google делает свой браузер Chrome на основе свободного браузера Chromium?
     
  • 1.288, z (??), 13:58, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и все остальное убрать из репозиториев вместе с /usr ))
     
  • 1.295, Аноним (194), 14:28, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вообще забавная истерика. «Зонды от гугла не хочу, а сервисы хочу». Прямо как про трусы и крестик.
     
     
  • 2.296, Зануда (?), 14:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Но ведь без трусов лучше!
     

  • 1.298, Аноним Анонимович Анонимов (?), 14:32, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > так как не видит смысла в продолжении сопровождения урезанного по функциональности браузера.

    Какого урезанного функционала? Браузер вдруг перестал рендерить страницы? Браузер перестал воспроизводить потоковое видео? Из браузера просто выкинули гугловский блоб. Вот и всё. Они там белены что ли наелись? У каждого есть облако/гит-репозиторий/хранилище — храните копию профиля браузера в нём, если так сильно хотите синхронизации. И это опен сурс мейнтейнеры... в страшное время живём.

     
  • 1.301, Mozilla employee (?), 14:51, 22/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.304, Аноним (304), 15:01, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что за синхронизация? Её выпиливайте, браузер оставьте.
     
  • 1.309, Аноним (309), 15:16, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть chromium gost, и rpm и deb. Отлично работает с кодеками и с cryptopro. Почему все про него забыли?
     
  • 1.313, Ты идиот (?), 15:30, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Гуглята наверн решили что все юзеры Хромиум перебегут на Хром. Но тут внезапно ещё есть ФФ, опера, вивальди и недавно на линух эдж завезли =)) Это те браузИры где своя, а не чисто гугловская синхронизация есть.
     
     
  • 2.319, Я идиот (?), 15:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кому надо, уже давно на ФФ с вивальдями, остальные - перебегут, куда денутся без родных гуглозондов.
     

  • 1.315, Аноним (315), 15:42, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Паны дерутся (Google и Microsoft), а у холопов чубы трещат.
     
  • 1.318, Аноним (318), 15:48, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ничего не понимаю зачем там какие-то ключи? разве не разумно выдавать временные ключи после авторизации гугл аккаунта? нафейхоа нужны вшитые?
     
  • 1.321, mrbolgen (ok), 15:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    синхронизации данных

    Да и пес с ней. Неужели многим реально это нужно в хромиум?

    Хромиум ставят те,кто хочет меньше чуть-чуть слежки, а синхронизация же напрямую противоречит этой идее

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2021 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру