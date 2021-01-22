Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium

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|2.10, ыы (?), 09:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Chromium и Chrome это два разных браузера.
Капец клонам Chrome.
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|7.92, zzz (??), 10:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Каждый первый сайт нафарширован зондами, собрался он тут шифроваться, лол.
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|9.182, zzz (??), 12:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Тебя никто не спрашивает, хочешь ли ты подставить свое гражданское дупло Не пон... текст свёрнут, показать
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|6.226, гугель (?), 12:31, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А кто вам какую-то другую разрешил?!
(Мозиловской, конечно же, пользуйтесь на здоровье. В мурзиле. В моем браузере не надо.)
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|7.237, Аноним (194), 12:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как минимум у трёх хромоногов есть синхронизация: Opera, Vivaldi, Edge (ещё вроде у яндекса что-то, но не трогал, брезгливо).
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|3.144, КО (?), 11:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"два разных"
Вам какой размер, поменьше или побольше?
|
|3.268, Аноним (268), 13:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Капец только малоизвестным клонам, Vavaldi, Opera и прочие известные свои реализации недостающего напишут, если уже не написали.
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|2.54, Dzen Python (ok), 10:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Никому не копец. Всегда есть аур, obs с кастрепами, ...
Просто они убирают его из основных репозиториев.
Ну, при текущей политике гугеля это должно было случится, пусть поздно или рано.
<spoiler>
Кстати да, вполне себе хромиум в виде qt5-webengine сотоварищи таки остается, ибо он пересобран тулкитоносцами и там нет предмета спора
</spoiler>
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|3.174, Annoynymous (ok), 11:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> Просто они убирают его из основных репозиториев.
Правильно было бы убрать из основных репозиториев вообще всё, кроме базовой системы. Есть же аур, obs, ppa, flatpak, snap и прочие современные средства доставки софта.
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|4.261, НяшМяш (ok), 13:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как ты посмел к божественным flatpak и snap добавить мерзкие aur, obs и ppa? Они же, о боже, ставятся пакетами и используют зависимости из системы!
/s
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|2.101, Аноним (285), 11:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Капец хрому. Все на мозиллу переезжаем
Отпилили зонды? Да ещё и сами? Фу какая наглость. Спасибо мозилле за то, что там зонды остаются в целости и сохранности.
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|2.162, Аноним (162), 11:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Псс парень там Edge подвезли на базе хромого, первая доза бесплатна.
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|1.2, Анимус (?), 09:53, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Ожидание: один из крупнейших дистрибутивов, огромное коммьюнити, большое количество стабильных и оттестированных пакетов для практически любой архитектуры;
Реальность: у мейнтейнеров не хватает времени на сборку самого популярного браузера, удерживающего практически три четверти рынка.
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|2.18, Аноним (18), 09:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+23 +/–
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Так Chrome штатно ставится из собственных реп. При чём тут дебианские майнтейнеры?
А то что нет желающих возится с куском мутного кода от которого офигевшие корпораты отрезают то одно то другое, по моему, закономерно.
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|3.77, zzz (??), 10:44, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Докер начали поставлять единым бинарем, теперь вот хромиум выбрасывают "потому что нет сил мейнтейнить", а так-то да, при чем тут мейнтейнеры. К самим-то мейнтейнерам вопросов ноль, но на фоне подобных новостей всё смешнее читать о том, как ляликс вот-вот зохватет мир.
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|5.111, zzz (??), 11:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Венда как раз мир зохватила, без громких слов и рвущихся тельняшек. А мильены ляликсоводов, как показала практика, могут только в инторнетах строчить поэмы о глобальном комьюнити, а подхватить сборку хромиума - нет никого.
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|6.136, Anonimous (?), 11:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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пакет кроссплатформенный и вопросы хромиума актуальны для всех дистров. Другой вопрос что линуксоиды публично обсуждают возникшие обстоятельства высказывая свое мнение и они сами выберут наиболее подходящий для них вариант, а пользователи винды просто примут то, что решат в отделе талантливых индусов, более того вопрос хромиума скорее даже не стоит т.к. виндузятники зонды не выпиливают - подумаешь 1 зондом больше или меньше, сойдет и google chrome;)
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|7.185, zzz (??), 12:04, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вот именно - обсуждают. На опеннете, на лоре, на реддите. Заводы сто... сборка хромиума стоит - одни обсуждальщики в стране.
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|6.167, RomanCh (ok), 11:52, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы так пишете, будто бы пресловутое сообщество обязалось вам собирать хромоножку. Вам надо, вы и собирайте. Надо будет сообществу - будут собирать. Можете их профинансировать, уверен что тут же найдутся и силы и возможности.
PS Мне не надо например, выкинут и ладно.
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|7.188, zzz (??), 12:07, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Линукс-сообщество может только кудахтать на форумах.
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|3.94, Аноним (94), 10:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да он не сможет дождаться, пока они скачаются... Там около 15 ГБ сырцов вытягивается. Я молчу про компиляцию.
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|4.198, eganru (?), 12:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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[i]Я молчу про компиляцию.[/i] - долгая и требует более 8 ГиБ ОЗУ.
Может через 30 минут свалиться с ошибкой, которую потом еще придется гуглить, что-то делать и пробовать собрать заново.
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|5.227, гугель (?), 12:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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гуглить вы теперь сможете только страдания таких же васянов-самоучек без мотора.
Поскольку решения тех кто убил на них годы - вам теперь не будут доступны. Их нет. Мвахахахаха!
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|2.95, AleksK (ok), 10:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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При чем тут не хватает времени? Гугл выпиливает синхронизацию в сторонних сборках и в том числе в Chromium. Без гугловой синхронизации Chromium превращается в очередную оперу, он просто становится ненужным большинству пользователей.
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|3.115, zzz (??), 11:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+13 +/–
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Не ошибусь, если скажу, что большинство синхронизацией никогда не пользовались
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|5.156, гугель (?), 11:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Вот, хорошие, правильные рабы!
А чего тогда не ставите ПРАВИЛЬНУЮ версию браузера, моей сборки?!
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|5.173, Аноньимъ (ok), 11:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я вам открою страшную тайну, кроме вашей семьи, в мире 7+ миллиардов человек.
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|6.230, гугель (?), 12:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У вас опечатка в слове "рабов".
Ну да, их много, и большинство - смотрите, синхронизируются!
Иначе как же ж на телефончике открыть закладочку сделанную на работе?!
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|7.232, Аноньимъ (ok), 12:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У этих людей просто хром.
Мы тут конкретно о пользователях линуксов говорим.
И о более образованной публики.
Спецы и линуксоиды ставят хромиум именно для того чтобы немного уйти от гугла.
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|4.284, Аноним (284), 13:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скорее, большинство пользуются, но не знают об этом. Чуть меньше - пользуются и знают. И только полтора краснoглазых гика знают и не пользуются.
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|3.172, Аноньимъ (ok), 11:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как мило что дистрибутивы смогли сами без пользователей решить что нужно, а что ненужно пользователям.
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|1.3, Fracta1L (ok), 09:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+29 +/–
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Прикольно как Гугль заменил Микрософт на троне главной Корпорации Зла.
Выкинули бы из репов и Хром вместе с Хромиумом, была бы годная акция.
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|2.39, anonymous (??), 10:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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репы хрома и не устанавливаются же. Их надо отдельно ставить/настраивать с сайта гугла
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|3.45, Аноним (45), 10:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Репа Хрома прописывается сразу после установки скачанного пакета.
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|3.46, Аноним (46), 10:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Хром из официального пакета deb сам прописывает себя в репы.
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|4.75, Аноним (75), 10:42, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Не у всех deb, у кого-то Arch Linux или его производные, а для них Chrome возможно установить только из AUR.
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|5.235, гугель (?), 12:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Такие рабы-извращенцы и должны же - страдать?! Страдание очищает!
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|5.263, НяшМяш (ok), 13:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так это же наоборот замечательно, никаких самопроизвольных прописываний себя в реп.
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|2.84, Аноним (84), 10:53, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Реакция говноедов будет "хромиум не нужен, нужен ванильный хром". Собственно этого гугл и хочет.
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|2.126, Дегенератор (ok), 11:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Майкрософт считал Гугл своим главным конкурентом еще в 2005м году. Для меня это было странно.
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|1.4, Аноним (18), 09:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Странное чувство... Вроде и всё правильно, но всё равно бред какой-то...
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|2.104, Аноним (94), 11:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Посидели немного на опенсорсе? Хватит, теперь только бинарники получите.
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|2.27, Аноним (27), 10:14, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–15 +/–
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Рыночная доля Chrome 73%+, что в десять раз больше второго по популярности браузера. Но кому это интересно анон сказал выкинуть!
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|4.106, Аноним (94), 11:03, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Доля IE была и 90%
Да уж... Было время, когда сайты только в IE работали. А сейчас наоборот, в IE ничего не работает.
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|5.118, Аноним (118), 11:16, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зато наступило время, когда сцайты только в Хроме работают. Гитхапчик ваш, например
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|6.196, iPony129412 (?), 12:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Зато наступило время, когда сцайты только в Хроме работают. Гитхапчик
Ни разу не видел, чтобы github как-то не корректно работал в Safari или в Firefox.
Хотя на тот же Firefox бочку 🛢 накатить могу.
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|7.246, гугель (?), 12:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А ты в ESR попробуй открой! Не все же обожают каждый день изумляться то взрывающейся адресной строке, то что паролями заведует какой-то неведомый плагин, то еще чему.
А у нас - никаких резких изменений. Ну ублок мы еще через годик вам запретим, но адблок же ж будет работать.
А так - ну скруглили углы после того как переключили на квадратные - никто даже не заметил, мы ж не как мазила, где порезаться о них можно.
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|5.240, 123 (??), 12:47, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>А сейчас наоборот, в IE ничего не работает.
11 осёл достаточно большое количество сайтов открывает без проблем и по сей день. Но это уже legacy.
А хромыга уже не помножить на ноль, т.к. на нём и производных уже Edge, Opera, Vivaldi, Яндекс.
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|6.251, гугель (?), 12:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> 11 осёл достаточно большое количество сайтов открывает без проблем и по сей день.
opennet, opennet и opennet?
> А хромыга уже не помножить на ноль, т.к. на нём и производных уже Edge, Opera, Vivaldi,
> Яндекс.
хахаха. наивный раб! "На нем" - ИНТЕРНЕТ. НАШ.
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|3.41, Аноним (36), 10:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А второй это какой? Мазила вроде уже давно не популярна... Кто ещё там остался?..
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|2.98, funny.falcon (?), 11:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потребовалось создание нового стандарта HTML и выпуск значительно более быстрого браузера (да-да, Chrome), чтобы IE ушёл на помойку истории.
Интересно, как вы предлагаете уйти Chrome?
Особенно учитывая, что 95% его пользователей сидят на Windows и пользуются исключительно оригинальным Chrome.
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|3.109, Аноним (94), 11:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> более быстрого браузера (да-да, Chrome)
Флэш+IE был быстрее тормознутого Хрома+хтмл5...
> 95% его пользователей сидят на Windows и пользуются исключительно оригинальным Chrome
100% пользователей IE сидели на Windows и пользовали исключительно оригинальный IE
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|4.190, гугель (?), 12:09, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Флэш+IE был быстрее тормознутого Хрома+хтмл5...
Мы вам $й нарисовали вместо него, чего еще непонятного?
> 100% пользователей IE сидели на Windows и пользовали исключительно оригинальный IE
а теперь сидят под виндовс и используют исключительно оригинальный хромог.
Классно мы вас всех нагнули, а?!
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|3.123, Аноним (123), 11:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> выпуск значительно более быстрого браузера (да-да, Chrome)
Если Вы про быстрые краши первых версий хромого, то с Вами трудно не согласиться.
Только он вопреки этому и стал популярным - всего лишь агрессивное продвижение гуглом и всеми рекламными площадками, плюс поломка совместимости гугловых сервисов для браузеров от конкурентов.
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|1.6, Аноним (6), 09:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вообще, это проблема, переводить через гугл-транслейт станет невозможно скорее всего. Через апи во всяком случае.
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|5.143, Аноним (6), 11:37, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Яндекс заметно лучше переводит
Только на русский и только простые фразы. На русский никто не переводит. С русского на английский гугл тоже лучше переводит по-моему.
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|7.179, Аноним (6), 12:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В 2021 году не знать английского.
Да, согласен. Я не отрицаю что яндекс метами лучше на русский переводит (это скорее всего ручные фильтры, тюнинг).
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|7.183, гугель (?), 12:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так чтоб даже мой робот (не говоря о людях) сразу спалил ваше мгимо финишд? Ну, ок.
В принципе, индусы-то подвоха и не заметят.
Перед таджиками вот - может неудобненько показаться.
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|7.211, n00by (ok), 12:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> В 2021 году не знать английского.
Ищу BLMно-английской словарь.
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|3.266, Аноним (6), 13:18, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Язык учить не пробовали?
Да, особенно китайский, идиш, или фарси. Тайский относительно несложно освоить. Как и корейский по-моему. Ещё с вьетнамского переводить приходится часто. Мне теперь все языки учить?
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|3.299, Дегенератор (ok), 14:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Язык учить не пробовали?
Нафиг вообще сейчас что-либо учить? Достаточно иметь навыки поиска/использования/адаптации имеющихся знаний для текущей необходимости.
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|4.90, хацкер (??), 10:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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да что ты говоришь, вот читаю эту новость и нахожу противоречие в твоих словах
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|4.121, Аноним (94), 11:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> разрабы менее адекватны.
так ведь растаманов выгнали, остались более адекватные.
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|6.222, n00by (ok), 12:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лучше скиньтесь на человека, который знает гит. Скажите ему, что бы откатил прошлое переделывание. А в следующей версии вернул. И так далее, он поймёт. А сами идите пить смузи.
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|7.254, uiux designers (?), 13:04, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чувак, это палево будет! Мы ж публичная компания (кстати, мы до сих пор внутри пользуемся hg, но это плохо помогает - да, его мало кто уже помнит, но найдется ровно один шибкоумный гад - и нас уволят всех!)
Поэтому только оригинальный дизайн! Сегодня углы круглые, завтра квадратные, послезавтра - опять круглые, но смотри, смотри - радиус скругления совершенно другой!
И никаких стремных мест в истории репо, которые кто-то внезапно найдет и вытащит на всеобщее обозрение, даже диффы и то как надо диффы, все строчки разные!
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|1.9, Аноним (27), 09:56, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Не, ну хромиум это не переживет. Это же целых 2-3 процента аудитории!
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|2.79, zzz (??), 10:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как сказать. Под виндой хромиумом практически никто не пользуется, если перестанут использовать еще и под ляликсом, то хромиум превратится в вещь в себе.
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|1.11, Аноним (11), 09:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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> так как не видит смысла в продолжении сопровождения урезанного по функциональности браузера
> синхронизации закладок, паролей и истории посещений
да уж, некоторые так привыкли к анальным зондам, что жизни без них больше не смыслят.
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|1.12, Аноним (12), 09:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+22 +/–
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То есть браузер без встроенного апи, завязанного на закрытый сервис, уже не браузер? Как-то странно звучит...
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|2.17, Аноним (12), 09:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+15 +/–
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То им ungoogled браузер подавай, то мы браузер без сервисов Гугла выкинем из наших репов! 😂
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|4.180, гугель (?), 12:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У них с сервисами все в полном порядке, они мне заплатили.
Э...вами.
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|1.13, Аноним (13), 09:57, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Майкрософт злится, что под линуксом просто работает VA-API в браузере. Требует чтобы не работало. Гугл не хочет ломать, давят на дистрибутивы теперь.
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|2.19, Аноним (27), 10:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Во, теперь сиди и думай сарказм это или нет. Судя по абсурдности, сарказм, судя по перлам отдельных опят, вполне себе серьезное утверждение, душевно больного.
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|1.14, Аноним (14), 09:58, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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С чего вдруг все решили, что Google для бесплатного немонетизируемого продукта, который кто угодно может изменять и модифицировать как хочет, будет предоставлять доступ к своим сервисам? Да никто так больше не делает и странно, что такое вообще было доступно.
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|2.64, Аноним (64), 10:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Да, вот только вы забываете, что эта немонетизуруемая часть рынка самая большая ... большой текст свёрнут, показать
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|3.163, гугель (?), 11:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Многие "говнистые" из вредности не перейдут.
Ну и сидите без интернета.
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|1.15, Аноним (15), 09:58, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+18 +/–
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Google убирает часть своей телеметрии из Chromium'а - весь опенсорс в панике отказывается от опенсорсного браузера Chromium. Цирк да и только.
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|2.81, Аноним (46), 10:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
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А кто тебе сказал, что телеметрию удаляют? Удаляют только доступ к API :)
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|3.297, Аноним (15), 14:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Синхронизация с серверами, принадлежащими Google, это часть телеметрии в браузере. Причем самая явная ее часть. Отключение синхронизации - это отключение части телеметрии, о чем я и написал в своем сообщении, если его внимательно читать.
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|2.128, Аноним (94), 11:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Google убирает часть своей телеметрии из Chromium'а
про телеметрию никто даже не заикался, она останется.
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|2.300, тщ (?), 14:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так телеметрия остается, а вот функционал (который называют API) закрывают
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|2.37, Аноним (27), 10:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Называй своими словами, палок тебе накидали, ну мы так и поняли.
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|1.22, анон (?), 10:01, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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ну и ладно, было предсказуемо что google когда-нибудь начнёт затягивать гайки в своих сервисах, им надо бабки зарабатывать, альтернативы для chrome и chromium есть и это хорошо
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|1.24, Admenestrator (?), 10:06, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А давайте запилим свое хранилище для хромиума, которое можно развернуть на своем контейнере в Амазоне, чё нет, когда да
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|2.255, Аноним (255), 13:05, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хостилась как-то в Амазоне социальная сеть с Трампом и республиканцами...
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|1.25, ыы (?), 10:13, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это сомнительная возня намекает что с Chromium было чтото не чисто. И сопровождающие его разработчики были "в деле". Поскольку аргумент причины отказа от дальнейшей поставки браузера не то что странный, а какой то бредовый...
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|2.43, Аноним (43), 10:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Может просто задолбало тянуть эту клячу, а тут и повод нарисовался, чтобы соскачить.
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|2.72, Иноагент (?), 10:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Поскольку аргумент причины отказа...
Не то слово! Те, кому нужны эти зонды и так ставили Chromе. Chromium же был ценен возможностью максимально поотключать все эти синхронизации, телеметрии и т.п. зонды.
Инициатива Гугла делает Chromium еще более годным продуктом, а эти "сопроваждающие", мягко говоря, ведут себя странно.
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|3.314, Школьник (ok), 15:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Инициатива Гугла делает Chromium еще более годным продуктом
Вопрос тут в том, не появится ли вскоре еще одна инициатива с юридическим и/или техническим запретом возможности пользоваться магазином расширений в chromium. И хотя я не представляю, как такое запретить технически (всегда же в конце концов можно ставить расширения прямо из файлов crx, хотя по мне это жутко неудобно, и непонятно, какой софт их будет обновлять), но я не знаток этой экосистемы.
А без расширений chromium вообще говоря не нужен. Даже без одного расширения - uBlock origin - он мне и очень многим не нужен.
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|2.212, iPony129412 (?), 12:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Поскольку аргумент причины отказа от дальнейшей поставки браузера не то что странный, а какой то бредовый...
Ну вот в Debain пакет Chromium - это старое дырявое то самое <бытовая утварь - запрещенное слово на Opennet>. Нет ресурсов на сопровождение.
Новость - дополнительный толчок просто, чтобы выкинуть.
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|1.29, Аноним (-), 10:17, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Мозиллу б ещё прокатить и вообще норм будет. Монополии нинужны. Толстые браузеры нинужны. Даёшь браузерные чистки.
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|2.135, Аноним (94), 11:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да там надо просто из JS выкинуть всё API, которое гугл монстрячил. И следовать только стандартам.
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|1.30, Аноним (43), 10:18, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Лет как 5 назад вернулся на лису. Че с хромым все так носятся? Что там такого чего нет в православных браузерах?
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|2.48, Аноним (5), 10:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Лису не рекламируют по телевизору поэтому хомячки про Фаерфокс даже не слышали в прямом смысле, не знают что он существует.
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|3.60, Аноним (27), 10:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Нет, лиса просто настолько хуже что ее друзьям рекомендовать стыдно. А вместо фиксов и допила UI мозилловцы лису говно-сервисами обмазывают. Затем год спустя их удаляют, так как ими никто не пользуется. И повторяется это по кругу, уже много много лет.
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|4.70, Аноним (5), 10:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто Хром на столько зарекламировали что зачем выбирать что-то другое. И это те самые друзья которые считают что Хром и Яндекс.Браузер два разных браузера.
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|4.137, Аноним (123), 11:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Нет, гугл-сервисы настолько сломаны в лисе, что ее друзьям рекомендовать стыдно
Поправил, не благодарите
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|5.176, гугель (?), 11:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А другого интернета у вас уже и нет, хахахаха!
Вы ж его сами и помогали мне уничтожить!
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|4.178, Аноним (168), 11:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я считаю разработчиков ФФ не адекватными, других причин делать увеличивающуюся адресную нет.
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|5.195, гугель (?), 12:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прикольно ж от тыка мышкой взрывается, мне понравилось!
(Вы же, надеюсь, это - чисто поржать запускали, а браузером моего интернета пользуетесь - моим?)
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|3.279, funny.falcon (?), 13:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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К сожалению, уже идёт процесс аналогичные «best viewed with IE». Конечно, явно ни кто не пишет, но ряд админских штук в FireFox работают заметно тормознее, чем в Chromium. А некоторые порой и с багами.
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|2.49, Аноним (27), 10:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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-Стабильная работа без вылетов.
-Простой UI в едином стиле.
-Нормальная работа сайтов, на которых лиса вешается.
Мне продолжать? Я бы и сам съехал с хрома если бы была сопоставимая альтернатива.
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|3.59, Аноним (43), 10:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что за чудеса вы рассказываете.
Я вот прям не припомню чего либо подобного.
Единственное с ЭЦП есть проблемы, но все остальное бред сумасшедшего.
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|4.97, Аноним (27), 10:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Это не чудеса а факты -если хром я никогда не закрываю, и в нем постоянно висит... большой текст свёрнут, показать
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|5.160, Аноним (123), 11:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Факт:
В Windows есть служба SysMain (ранее – SuperFetch).
Предположение - Вы не понимаете как работают соверменные компьютеры, поэтому после первого запуска Firefox при постоянном использовании хромоклона Вы некорректно посчитали, что у Firefox проблемы, поэтому выключили его после открытия первых двадцати вкладок.
Факт:
На 16 Гб ОЗУ Core i5-8400 60+ вкладок хрома не хотят, чтобы открывалось больше - тормозит.
Факт:
На 12 Гб ОЗУ Core i7-4510U 120+ вкладок Firefox работают без проблем, проблема может возникнуть только когда на SSD остаётся меньше 1 Гб свободного места.
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|6.191, Аноним (27), 12:09, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я знаю что такое SysMain, это служба которая кеширует часто используемые приложения в оперативке, и жмет неиспользуемые данные в памяти. Понятия не имею каким боком это сюда было приплетено. Но чтобы разъяснить ситуацию, прежде чем составить мнение о Firefox я им 3 месяца пользовался, что можно без особых сложностей понять из контекста предыдущих сообщений. Впредь прежде чем делать столь смелые предположения, предлагаю думать головой.
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|7.253, Аноним (123), 13:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Противоречивые утверждения говорят о Вас не очень хорошо Такое у меня было толь... большой текст свёрнут, показать
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|6.199, Аноним (27), 12:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>60+ вкладок хрома не хотят, чтобы открывалось больше - тормозит.
Что-то я подобного не замечал...
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|5.273, Your Anonymous (?), 13:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что же ты вводишь в заблуждение? Хром если не закрывать, он через неделю съедает всю память на компе.
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|6.312, Аноним (27), 15:30, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто-нибудь знает в хроме можно uptime посмотреть? я хром 2 месяца не перезапускал, он меня уже задолбать успел красной иконкой обновления. Открыто 40 вкладок, какие-то прогружены какие-то нет, потребление оперативы 900,3МБ. Собсна ЧЯДНТ? К слову, учитывая что у меня 16ГБ памяти, и более 60% свободно. Мне было бы пофиг даже если бы он 4ГБ отожрал.
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|3.93, Аноним (84), 10:58, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Нормальная работа сайтов интернет-монополистов, целенаправленно валящих лису.
ты хотел сказать, наверное?
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|4.133, Аноним (27), 11:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Во-первых если сайт может уронить браузер, это уязвимость браузера. Во-вторых кому нужна та лиса чтобы ее валить?..
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|6.181, Аноним (27), 12:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой-то хреновый пример, причем трехлетней давности. Опять же, то что лиса не поспевает за хромом в реализации различных API, проблема самой лисы. Которая тратит свое время на вмазывание в браузер всякого говна типа Pocket, вместо реализации API которые используются на сайтах которые являются мировыми лидерами по посещаемости. Ведь первое гораааздо важнее...
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|7.201, гугель (?), 12:13, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Опять же, то что лиса не поспевает за хромом в реализации различных API, проблема самой лисы.
Еще один хороший, правильный раб!
> вместо реализации API которые используются на сайтах которые являются мировыми лидерами
Скажем уж прямо - на НАШИХ сайтах.
А мировыми лидерами по "посещаемости" они, не волнуйтесь, и останутся - потому что ваши васянские - в *нашем* поиске никто и никогда не найдет. А никакого другого поиска у вас - снова уже нет, и у мурзилы (нашей!) - тоже.
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|7.229, llolik (ok), 12:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> лиса не поспевает за хромом в реализации различных API
В API, которые придумал Гугл, продвинул Гугл и реализовал ест-но в Гугл Хроме?
Ну да не поспевает, потому что стандарт нынче в подавляющем большинстве случаев - это как Гугл сказал и сделал в Хроме.
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|8.244, Аноним (27), 12:53, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Никто не запрещает мозилле обогнать гугл и повести тренды Но нет они будут 1005... текст свёрнут, показать
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|9.260, Аноним (123), 13:12, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ну да, подстановка другого заведомо громоздкого и крайне неэффективного кода вм... большой текст свёрнут, показать
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|4.171, Аноним (27), 11:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А вы, батюшка пустозвон. Чтобы извергнуть сообщение подобное вашему много ума не надо. Где конкретика? Или доклепаться не к чему, но очень хочется!?
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|5.193, Anonimous (?), 12:10, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вы, батюшка пустозвон. Чтобы извергнуть сообщение подобное вашему много ума не
> надо. Где конкретика? Или доклепаться не к чему, но очень хочется!?
Я, как пользователь огнелисы не вижу ничего из вашего списка, поэтому и допускаю, что это ваши личные фантазии, ну или ситуация когда пользователь сам создает себе проблему, хотя изначально ее не было - гибкость сабжа позволяет и это. Какая еще конкретика нужна?
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|6.213, Аноним (27), 12:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я, как пользователь огнелисы не вижу ничего из вашего списка
Значит у вас проблемы со зрением, что является исключительно вашей проблемой.
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|3.233, n00by (ok), 12:38, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> -Нормальная работа сайтов, на которых лиса вешается.
> Мне продолжать? Я бы и сам съехал с хрома если бы была
> сопоставимая альтернатива.
А вы, батюшка пустозвон. Чтобы извергнуть сообщение подобное вашему много ума не надо. Где конкретика? Или доклепаться не к чему, но очень хочется!?
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|4.250, Аноним (27), 12:56, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Глаза разуй, одним сообщением ниже все более чем расписано. Хотя с кем я говорю, с тем кто собственное сообщение написать не осилил, чужое скопировал…
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|5.280, Аноним (123), 13:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Прошу прощения, можно ссылочку на Ваше сообщение с конкретикой? А то не нахожу, видимо обуви много, а убрать некуда.
И да, перечисленные Вами якобы "недостатки" - не конкретикак как раз, вот хотя бы для неё конкретику приведите, а то как гороскоп получается.
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|5.294, n00by (ok), 14:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А вы, батюшка, фантазер)
> А вы, батюшка пустозвон.
с кем я говорю, с тем кто собственное сообщение написать не осилил, чужое скопировал…
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|6.316, Аноним (27), 15:43, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты видимо в глаза долбишься раз продолжение не увидел. Которое раза в четыре больше того что ты процитировал, хитрожопый павиан.
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|7.323, Аноним (123), 16:02, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вы на полном серьёзе общаетесь с троллем? Можете просто посмотреть что он в данной теме писал и увидеть, что он троллит и почему-то только Вас.
Лучше бы действительно ответили на вопросы.
|
|2.51, Укуруш (?), 10:25, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну, например, инструмент разработчика. В Хромом он намного лучше, чем в Лисе.
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|3.138, Аноним (27), 11:35, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тут соглашусь, раньше лиса спасалась расширениями, но после отказа от xul…
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|2.55, Аноним (55), 10:28, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Последние фичи по сокращению потребления оперативки и прирезание js в забытых вкладках у хром(иума) весьма хороши. Анонам с тредтриппером и 64GB DDR4 глубоко пофиг, но доля таких анонов вряд ли больше доли какого-либо другого браузера.
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|2.122, Аноним (118), 11:21, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>Че с хромым все так носятся?
Пердустановлен он на Андроидах. +узнаваемость бренда, в которое гугло вложилось. В общем, детально повторяется история с IE
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|2.175, Аноним (175), 11:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вместо того чтоб сменить персонал, они кровати двигают. У них традиция такая.
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|1.34, Аноним (34), 10:20, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>не видит смысла в продолжении сопровождения урезанного по функциональности браузера
Наоборот! Большинство линуксоидов эти зонды ненавидят! Спасибо гуглу, что выпилил некторые из них!
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|2.139, гугель (?), 11:36, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Зонды я вообще-то не выпиливал, но все равно, приятно слышать, от верных рабов!
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|1.42, Аноним (42), 10:22, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Повышают интерес к этому браузеру. Запретный плод сладок.Похоже это только по натянутым статистикам такой большой процент рынка имеется у них иначе бы не дропнули. С другой стороны появятся многие новые форки браузера и сервисов Гугл. Главное Яндекс-браузер не пострадает.)
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|3.57, Аноним (42), 10:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что то в этом роде, а вообще и переводчик у него есть и защита ДНС с турбовпн. Много разных модных плюшек на самом деле.
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|2.53, Аноним (43), 10:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Яндекс браузер при рождении пострадал уже, родился в семье уродов. Хуже ему уже точно не будет.
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|4.76, Аноним (43), 10:42, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Яндекс коммерческая компания. Цель своего браузера - набрать аудиторию и жестко подсадить на свои сервисы, чтобы потом доить.
К томуже дефакто это российская компания - а это априори риск тотальной слежки со стороны государства в нарушение всех мыслемых и немыслемых законов
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|5.88, zzz (??), 10:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Аноним дефакто бот - а это априори распространитель методичек от дедушки Сороса
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|5.117, fske (?), 11:15, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Яндекс коммерческая компания. Цель своего браузера - набрать аудиторию и жестко подсадить на свои сервисы, чтобы потом доить.
Можно подумать цель гугла прямо противоположная, ага.
>К томуже дефакто это российская компания - а это априори риск тотальной слежки со стороны государства в нарушение всех мыслемых и немыслемых законов
Опять этот бред параноика. Попей таблеток.
|
|5.152, Аноним (94), 11:44, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> К томуже дефакто это российская компания
Ты с дуба упал?! То, что у них есть офис в Москве, не делает компанию российской. У Интела тоже есть офис в Москве - и что, Интел - российская?!
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|4.310, Mishvanda (?), 15:20, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Баннер сразу на заглавной странице со старта, который отключается только при входе под учёткой яндекса.
Браузер вмешивается в работу адблокеров, мешая блокировке директа. А ещё мюблок до недавних пор можно было поставить только с танцами, ибо в штатном сторе его нет.
Какие-то анимированные фоны, из-за которых ноутбук своими вентиляторами готов взмыть в небо. Тут ещё стоит обратить внимание, что под оффтопом сие грешное поделие добавляется по-умолчанию в автозапуск и висит в фоне, что совсем не положительно сказывается на времени загрузки и нагрузке на систему.
Фоновый ассистент что-то всё время слушает и опять же висит в фоне, потребляя ресурсы. Опять же по-умолчанию. Ну и не рекомендую ставить яндекс-браузер посреди ночью с включёнными динамиками, потому что при первом запуске ассистент во все электронные лёгкие горланит приветствие. Можно заработать медвежью болезнь. Напоминает в этом старый аваст с озвучкой.
В общем и в целом, это тот же хром, только в виде яндекс-баннера. Ну и свистелки прилагаются. Собственно, а зачем эта сборка с телеметрией, если есть оригинал с телеметрией?
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|1.50, Сергей (??), 10:25, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Я лично думаю, что Google на эти шаги подвиг мелкософт переведя свой Edge на движок от Google, и это только начало, как только операционка от Google займет более менее значительный процент от рынка будем наблюдать войну патентов и прочих прелестей рынка...
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|3.80, Аноним (55), 10:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее всего там у них в будущем уже фукся за десктопы конкурирует
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|5.259, Глеб Кузьмин (?), 13:08, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вот не факт.
Маки с м1 все облизывают, фоткают, а фотки обливают белрй жидкостью.
Момент, когда остальные производители захотят повторить вопрос лишь времени.
А кто у нас делает операционку для arm уже больше десяти лет?
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|1.62, Историк (?), 10:32, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А зачем оно нужно-то? Синхронизация какая-то непонятная где-то в недрах браузера.
Не проще ли плейн-текст файлики синхронизировать?
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|1.66, банан (?), 10:34, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если не будет поддержки хромиума в популярных браузерах, это может косвенно повляить на стабильность хрома.
В общем, я настолько прилип к мозилле, что мне не важно
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|2.71, Аноним (42), 10:39, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Скоро у адептов хромого отберут за бесплатно открывать всякие пдфки, доки и прочее онлайнпримочки и тогда их мир падет.Наверняка вони будет много, но привычку отменить сложно. Корпорации любят прибыль и в этом их суть.
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|4.107, Аноним (42), 11:06, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все можно оффлайн открыть, но маркетолухи приучили к "удобству" делать многое в браузере. Кто знает может быть окатимся к классике и браузеры станут только браузерами.
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|3.134, nomad__ (ok), 11:33, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А чем пользуешься, если не секрет?
Фаерфоксом. С него переходил на Хром, когда тот только появился. Потом вернулся, когда Гугл и Хром окончательно скатились в УГ.
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|1.74, Я (??), 10:42, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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чтож.. пришла эра полноценного хрома из флэтпака..
вообще само по себе существование хромиума с гуглапи это странная шутка. ты вроде такой не хочу гугелево, но всёже хочу гугелево. ну а нужны ли хромиумы с альтернативными апи синхронизации время покажет.
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|2.157, Аноним (94), 11:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хромиум был нужен гуглу для захвата аудитории. Когда дошли до максимума - начали закручивать гайки.
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|1.86, Аноним (116), 10:55, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Последнее время многие пишут, что у chromium sandbox намного лучше. Как улучшить изоляцию firefox? firejail не очень хвалят. bubblewrap или еще как-нибудь?
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|2.127, Аноним (118), 11:26, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Как улучшить изоляцию firefox?
Выпей таблетки и выключи компьютер.
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|1.87, Аноним (87), 10:55, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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>Разработчики Debian и openSUSE ещё с октября прошлого года рассматривают вопрос прекращения поставки Chromium из-за проблем со свободным временем и ресурсами у сопровождающих.
И это все что стоит знать за так называемую швaбoдку
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|2.105, Аноним (42), 11:01, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Минт отказался от Снапа и арендовал билдферму специально под сборку этого монстра. Правильный дистрибутив надо быбирать.
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|1.96, timur.davletshin (ok), 10:59, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Я не понял, а пользоваться просто браузером уже нельзя без учётки Google? В чём драма? Ну нет синхронизации и ладно, тоже мне драма. Годами жили без неё и ничего.
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|1.100, Аноним (100), 11:00, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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У гугла на сервках явно место заканчивается уже быстрее чем они успевают его наращивать :)) Иначе и не объяснить как это пчелы вдруг от меда начали отказываться.
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|2.164, Аноним (94), 11:50, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> на сервках явно место заканчивается уже быстрее
Место съели крипто-блок-чейны :)
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|1.102, Аноним (102), 11:01, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Все хороши. Это же браузер, всего лишь браузер. Он должен скачивать документы и отправлять формы. По HTTP. (Хочешь сказать https? - или в зад учить матчасть)
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|2.125, Аноним (42), 11:22, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Тю... Этот браузер отличает тот факт, что как бы в нем чего включить чего чтобы страничку не ломал. Грустно это. Кругом запросы на местоположение и прочие телеметрии. Новостные ленты сразу в кусок гуано превращаются в нем.(
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|2.158, ryoken (ok), 11:48, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот стоило только в Gentoo снести простой Chromium и собрать Ungoogled - вон чо началось... :D
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|1.141, КО (?), 11:36, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"урезанного по функциональности браузера"
Зачем интересно всем этим дистрам данные функции нужны?
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|2.153, . (?), 11:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Они не дистрам нужны, внезапно, они пользователям нужны.
Потому что без них в лучшем случае пустые места на странице, в худшем - вообще ничего не работает.
А поскольку ты всегда можешь поставить единственноверный хром - дистростроители и предлагают тебе это делать. В нем все работает как надо, и с клубничной смазочкой.
P.S. помочь разработчику ungoogled - ну нет, это не наш метод, инвесторы не поймут-с.
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|1.149, Аноним (149), 11:41, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Нах нужен хромиум, если в нем pdf-ы открываются так же медлено как и в мазиле, скайп не работает, зум в браузере заставляет мой пк взлетать до соседнего этажа, это все потому что хромиум собран из коробки без проприетарных блобов. Для личной жизни есть ff+tor, для работы google chrome+firejail.
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|2.189, Sluggard (ok), 12:09, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Тебе, судя по потребности всё делать в браузере, от чтения pdf до общения в skype, нужна Chrome OS. И психиатр.
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|1.151, Аноним (151), 11:43, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Там, наверное, код с этим API размазан по всему коду chromium. И теперь те кто занимается сборкой должны вручную выпилить API из кода chromium или понаписать заглушек. Так как chromium собрать, не helloworld скомпилировать, то экпериментировать с выпиливанием API у сборщиков в дистрибутивах только до 15 марта. Просто разработчики сборок заранее всех предупредили.
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|2.154, . (?), 11:46, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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там не надо ничего выпиливать, оно прямсразу не работает после сборки.
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|1.159, лолшто (?), 11:49, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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На фоне всей этой торговли пользовательскими данными любым современным браузером, вполне мог бы родиться проект с кикстартера с открытым кодом и платными подписками на год. Надо менять модели монетизации.
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|1.161, Аноним (168), 11:49, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Хотите сервисы Google, используете Chrome.
Не хотите сервисы Google используете Chromium.
Какие же вы все лицемерные, хотите пользоваться сервисами Google но не хотите подставляться под зонды.
А какой смысл Google от таких умников как вы? Правильно всё делает Google.
Не хотите зонды от Google используйте Firefox с зондами от Mozilla.
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|2.169, Аноним (94), 11:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Не хотите сервисы Google используете Chromium.
Вот только зонды никто удалять и не собирался из хромиума, они останутся.
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|3.197, Аноним (168), 12:11, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А тогда какой вообще смысл в этом вашем Chromium?
Вообще для СПО, Linux дистрибутивах Firefox должен стать браузерром по умолчанию.
Говорим Linux подразумеваем Mozilla Firefox, говорим Windows подразумеваем Microsoft Edge.
Я осознанно призываю вас агитировать виндузятников ставить Microsoft Edge вместо Google Chrome. Думаю мои мотивы ясны.
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|1.200, Аноним (200), 12:12, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вы всё в кучу-то не мешайте. Debian трудно потому, что нужно обновления от unstable до stable пропихивать каждый раз, так как нет стабильной версии, как Firefox ESR. Кстати, разработчики mint собирались опакечивать хромиум для дебиана.
А в арче вижу какие-то инфантильное истеричное решение. Ну пропала синхронизация, и что, от этого всю программу больше не собирать? Ментейнера должно заботить лишь правильное опакечивание и отсутствие багов, а не функции. Не нравятся функции - не пользуйся, либо передавай сборку другим ментейнерам, не бросая при этом на время передачи пакет. Никакой ответственности.
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|2.204, Аноним (204), 12:17, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, я согласен. Синхронизация нужна далеко не всем, и далеко не все желают светить свои данные гуглю. Удалили бы её из кода, и дело с концом. Но нет, надо истерить на ровном месте.
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|2.207, майнтейнер (?), 12:19, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ментейнера должно заботить лишь правильное опакечивание и отсутствие багов, а не функции.
Серьезно? Скажи, ты мне зарплату, чисто случайно, не платишь? А то надо бы перепроверить, почему не дошла.
А если все же не платишь - то не догадываешься ли ты, ЗАЧЕМ я этим занимался? Вовсе не для того, как ни странно, чтобы собирать тебе неработающий "правильно опакеченный". А вполне себе чтоб у МЕНЯ был - работающий, причем - так, как мне надо (в рамках дозволенного гуглем, но тем не менее). А неработающий мне - не нужен. Скачать с гуглестора я и так могу, да и ты тоже не развалишься.
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|3.248, Аноним (200), 12:54, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, серьёзно. А то, что это добровольное дело и без тебя знаю.
>так, как мне надо
Нет. Ментейнер беспристрастен. Тащишь личное в общий проект - дурно поступаешь.
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|3.249, Аноним (200), 12:55, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скрытая загрузка нарушает политику репозитория дебиана, вот и всё.
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|4.282, майнтейнер (?), 13:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И ее мы, конечно же, для галочки придумали, а не потому, что нам и нужен был дистрибутив с подобным подходом?
Чувак, окстись - дистрибутивы собирают тебе и политики к ним пишут - майнтейнеры, они с неба не падают.
Сегодня майнтейнеры некоторых осознали, что толку от их возни больше нет, вот и всё.
Ты их место занять не можешь, потому что умеешь только ждать ебилдов. Ставь хром.
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|5.322, Аноним (200), 16:00, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Какой-то бессмысленный поток сознания. В дебиане нет ебилдов. И хромом я не пользуюсь, кстати.
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|1.208, Аноним (208), 12:19, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А чего так переживают сопровождающие свободных дистров? Особенно Slackware доставил. Ну отрубил Гугель доступ к зондоAPI, радоваться надо, сам сделал.
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|2.238, Аноним (42), 12:45, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это начало. Вот станет Нетсерфом тогда и заживут счастливо. Гугла много поломал и много создал. Зачем же ему делиться с остальными форками прекрасным будущим.
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|2.274, Аноним (94), 13:29, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зондоAPI
а про зонды никто и не заикался. Убирают орфографию, перевод, синху...
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|1.210, vz_2 (?), 12:21, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ага, поддержка flatpak уже есть в многих дистрибутивах, "упрямые" мэйнтейнеры бросят опакечивать хромиум, и основным способом станет установка с флэтхаба. Тут смысл очень многогранен, но мой комментарий как всегда будет удален.
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|1.214, Аноним (168), 12:24, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Скажем нет Chrome/Chromium на GNU/Linux!
Говорим Linux подразумеваем Mozilla Firefox.
Говорим Windows подразумеваем Microsoft Edge.
Говорим Apple подразумеваем Safari.
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|3.228, Аноним (168), 12:34, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>что не так?
„Если ты задаёшь вопрос, значит, ты уже знаешь половину ответа.“ — Хань Сян-цзы
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|3.241, Аноним (42), 12:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы заблудились.) В остальном хороший выбор. я новый Едж еще накатывал. Там даже ублок ноый есть. Жить как говориться хорошо, а хорошо жить еще лучше...
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|2.252, гугель (?), 12:57, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мгм. Не могли бы вы уточнить команду, понятную пользователю? Причем учтите, мы немного не до конца уверены что правильно детектируем его версию васян-дистрибутива по телеметрии, поэтому рецепт должен быть универсален.
А то это немного усложняет нам процесс.
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|3.276, triolan (?), 13:32, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А в FF закладки сами в файлы ротируются.
Это вопрос или утверждение? Лично я тупо экспортирую в HTML-файл
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|3.292, Аноним (162), 14:23, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Намек что их станет в пару раз больше во все щели! Готовится щегол!
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|1.272, Аноним (272), 13:28, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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что мне гугель, что их хром
что ментейнер подрывной
когда аур всегда со мной
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|1.278, Erley (ok), 13:34, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно же синхронизировать закладки в свой Nextcloud с помощью плагина Floccus в хроме, а синхронизацию в гугл вообще запретить в настройках.
Пускай они её вообще выпиливают если хотят, делов-то.
Ну и для паролей поставить плагин если хочется их куда-то к себе синхронизировать.
Если они там вообще в хромиуме выкосят синхронизацию куда-либо, тогда конечно всё плохо, будем переезжать на тоpмозиллу :)
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|2.293, Аноним (162), 14:24, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Nextcloud недалеко от Netscape по производительности ушел! Хвала ПыхПых!
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|1.286, Дед из бункера (?), 13:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> не видит смысла в продолжении сопровождения урезанного по функциональности браузера.
Странно, Chromium станет максимально чистым от гугловский проприетари, а они еще и не довольны.
Горе от ума?
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|1.287, www2 (??), 13:55, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё остались верящие в то, что Google делает свой браузер Chrome на основе свободного браузера Chromium?
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|1.295, Аноним (194), 14:28, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вообще забавная истерика. «Зонды от гугла не хочу, а сервисы хочу». Прямо как про трусы и крестик.
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|1.298, Аноним Анонимович Анонимов (?), 14:32, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> так как не видит смысла в продолжении сопровождения урезанного по функциональности браузера.
Какого урезанного функционала? Браузер вдруг перестал рендерить страницы? Браузер перестал воспроизводить потоковое видео? Из браузера просто выкинули гугловский блоб. Вот и всё. Они там белены что ли наелись? У каждого есть облако/гит-репозиторий/хранилище — храните копию профиля браузера в нём, если так сильно хотите синхронизации. И это опен сурс мейнтейнеры... в страшное время живём.
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|1.309, Аноним (309), 15:16, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть chromium gost, и rpm и deb. Отлично работает с кодеками и с cryptopro. Почему все про него забыли?
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|1.313, Ты идиот (?), 15:30, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Гуглята наверн решили что все юзеры Хромиум перебегут на Хром. Но тут внезапно ещё есть ФФ, опера, вивальди и недавно на линух эдж завезли =)) Это те браузИры где своя, а не чисто гугловская синхронизация есть.
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|2.319, Я идиот (?), 15:49, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кому надо, уже давно на ФФ с вивальдями, остальные - перебегут, куда денутся без родных гуглозондов.
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|1.318, Аноним (318), 15:48, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ничего не понимаю зачем там какие-то ключи? разве не разумно выдавать временные ключи после авторизации гугл аккаунта? нафейхоа нужны вшитые?
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|1.321, mrbolgen (ok), 15:54, 22/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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синхронизации данных
Да и пес с ней. Неужели многим реально это нужно в хромиум?
Хромиум ставят те,кто хочет меньше чуть-чуть слежки, а синхронизация же напрямую противоречит этой идее
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