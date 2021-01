Arch Linux, Fedora, Debian, Slackware и openSUSE могут отказаться от поставки Chromium

2.18 , Аноним ( 18 ), 09:59, 22/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +23 + / – Так Chrome штатно ставится из собственных реп. При чём тут дебианские майнтейнеры?

А то что нет желающих возится с куском мутного кода от которого офигевшие корпораты отрезают то одно то другое, по моему, закономерно.

3.77 , zzz ( ?? ), 10:44, 22/01/2021 Докер начали поставлять единым бинарем, теперь вот хромиум выбрасывают "потому что нет сил мейнтейнить", а так-то да, при чем тут мейнтейнеры. К самим-то мейнтейнерам вопросов ноль, но на фоне подобных новостей всё смешнее читать о том, как ляликс вот-вот зохватет мир.

4.108 , Аноним ( 285 ), 11:08, 22/01/2021 Тебя, вантузятнега всегда было смешно читать.

5.111 , zzz ( ?? ), 11:13, 22/01/2021 Венда как раз мир зохватила, без громких слов и рвущихся тельняшек. А мильены ляликсоводов, как показала практика, могут только в инторнетах строчить поэмы о глобальном комьюнити, а подхватить сборку хромиума - нет никого.

6.136 , Anonimous ( ? ), 11:35, 22/01/2021 пакет кроссплатформенный и вопросы хромиума актуальны для всех дистров. Другой вопрос что линуксоиды публично обсуждают возникшие обстоятельства высказывая свое мнение и они сами выберут наиболее подходящий для них вариант, а пользователи винды просто примут то, что решат в отделе талантливых индусов, более того вопрос хромиума скорее даже не стоит т.к. виндузятники зонды не выпиливают - подумаешь 1 зондом больше или меньше, сойдет и google chrome;)

7.185 , zzz ( ?? ), 12:04, 22/01/2021 Вот именно - обсуждают. На опеннете, на лоре, на реддите. Заводы сто... сборка хромиума стоит - одни обсуждальщики в стране.

8.203 , Anonimous ( ? ), 12:17, 22/01/2021 Сначала обсуждают, а потом и делают совместными усилиями Иначе получится как в ...
9.220 , zzz ( ?? ), 12:28, 22/01/2021 Когда ждать билдов от сообщества ...
6.167 , RomanCh ( ok ), 11:52, 22/01/2021 Вы так пишете, будто бы пресловутое сообщество обязалось вам собирать хромоножку. Вам надо, вы и собирайте. Надо будет сообществу - будут собирать. Можете их профинансировать, уверен что тут же найдутся и силы и возможности. PS Мне не надо например, выкинут и ладно.

7.188 , zzz ( ?? ), 12:07, 22/01/2021 Линукс-сообщество может только кудахтать на форумах.

8.205 , RomanCh ( ok ), 12:18, 22/01/2021 А чего вас это так волнует, завидуете что-ли ...
9.223 , zzz ( ?? ), 12:29, 22/01/2021 Не волнует - смешит ...
4.114 , ХромойБраузер ( ? ), 11:14, 22/01/2021 Не Docker, а кубер.

4.281 , msgod ( ok ), 13:39, 22/01/2021 Эй жопоголовый, ты кубернет от докера не отличаешь?

2.61 , Аноним ( 61 ), 10:31, 22/01/2021 Не хочешь сам в исходники этого монстра заглянуть?

3.94 , Аноним ( 94 ), 10:59, 22/01/2021 Да он не сможет дождаться, пока они скачаются... Там около 15 ГБ сырцов вытягивается. Я молчу про компиляцию.

4.198 , eganru ( ? ), 12:12, 22/01/2021 Я молчу про компиляцию. - долгая и требует более 8 ГиБ ОЗУ. Может через 30 минут свалиться с ошибкой, которую потом еще придется гуглить, что-то делать и пробовать собрать заново.

5.227 , гугель ( ? ), 12:34, 22/01/2021 гуглить вы теперь сможете только страдания таких же васянов-самоучек без мотора. Поскольку решения тех кто убил на них годы - вам теперь не будут доступны. Их нет. Мвахахахаха!

2.95 , AleksK ( ok ), 10:59, 22/01/2021 При чем тут не хватает времени? Гугл выпиливает синхронизацию в сторонних сборках и в том числе в Chromium. Без гугловой синхронизации Chromium превращается в очередную оперу, он просто становится ненужным большинству пользователей.

3.115 , zzz ( ?? ), 11:14, 22/01/2021 Не ошибусь, если скажу, что большинство синхронизацией никогда не пользовались

4.150 , playnet ( ok ), 11:43, 22/01/2021 Ошибёшься. Я, моя семья, знакомые - все используют. Это удобно.

5.156 , гугель ( ? ), 11:48, 22/01/2021 Вот, хорошие, правильные рабы!

А чего тогда не ставите ПРАВИЛЬНУЮ версию браузера, моей сборки?!
5.173 , Аноньимъ ( ok ), 11:56, 22/01/2021 Я вам открою страшную тайну, кроме вашей семьи, в мире 7+ миллиардов человек.

6.230 , гугель ( ? ), 12:35, 22/01/2021 У вас опечатка в слове "рабов". Ну да, их много, и большинство - смотрите, синхронизируются!

Иначе как же ж на телефончике открыть закладочку сделанную на работе?!

7.232 , Аноньимъ ( ok ), 12:38, 22/01/2021 У этих людей просто хром.

Мы тут конкретно о пользователях линуксов говорим.

И о более образованной публики.

Спецы и линуксоиды ставят хромиум именно для того чтобы немного уйти от гугла.

8.257 , гугель ( ? ), 13:07, 22/01/2021 Теперь - будет Но это ничего страшного, вы даже не заметите И чего, у них нет ...
4.284 , Аноним ( 284 ), 13:49, 22/01/2021 Скорее, большинство пользуются, но не знают об этом. Чуть меньше - пользуются и знают. И только полтора краснoглазых гика знают и не пользуются.

3.172 , Аноньимъ ( ok ), 11:55, 22/01/2021 Как мило что дистрибутивы смогли сами без пользователей решить что нужно, а что ненужно пользователям.

4.320 , Аноним ( 317 ), 15:54, 22/01/2021 Когда было иначе?