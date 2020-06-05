В Fedora планируют предоставить возможность сборки пакетов в Clang вместо GCC

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|2.5, Zenitur (ok), 13:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Upd: текст этого коммента содержит ошибку. Столлмана выгнало не GNU а FSF.
GNU испортило репутацию после того, как после начавшейся травли Столлмана выгнало его.
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|3.6, Салатик Свежий (?), 13:59, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну и конечно же именно поэтому владельцы святого ядра, постепенно выкидывают всё гнутое окружение из системы, ага.
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|4.14, Zenitur (ok), 14:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> А у GNU была репутация где-то, кроме как среди членов секты GNU?
Никогда не было у GNU хорошей репутации. Линуксом на районе только один пацан пользовался, такой высокий лопоухий отличник, а у всех были Win98 и XP. Все знали что линукс отстой и пользуются им только ботаны. А если в чат локалки заходил кто-то с клиентом Kopete, Konversation, Gaim вместо нормального mIRC, сразу ловил бан. А сайты в той же локалке всегда верстались исключительно под Оперу - самый пацанский браузер - и намерено ломались под Firefox, у которого до 2007 было 1-2 процента пользователей. Хотя админ а игровухе вроде на линуксе сервак держал, но это нормально, сервак же не для игр сделан. Или там FreeBSD была...
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|2.12, IRASoldier_registered (ok), 14:27, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На какую-нибудь Гиперболу побегут. Если найдут "свободное" железо втридорога, на котором это аццкое поделие запустится. Лет через десять. Может быть.
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|2.17, Аноним (17), 14:48, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С в MSVC++ слишком недоразвит. Даже C99 не поддерживает. Там только C++ хороший. Иначе бы давно было 2 параллельных ветки ядра с холиварами.
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|3.19, Андрей (??), 15:05, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем больше с развит становится, тем тормознее и жирнее у программистов получается из под него код. тути прямопропорциональная зависимость. проще писать,значит проще быдлокодить.
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