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В Fedora планируют предоставить возможность сборки пакетов в Clang вместо GCC

05.06.2020 13:18

Для реализации в Fedora 33 намечено изменение правил применения компиляторов в дистрибутиве, в соответствии с которым компилятор для сборки пакета сможет выбираться в зависимости от рекомендаций и предпочтений основного проекта (upstream). В настоящее время в Fedora жёстко предписано использовать GCC для сборки всех пакетов, за исключением случаев, когда пакет может быть собран только в Clang/LLVM.

Мотивом предоставления возможности сборки при помощи Clang является то, что некоторые проекты, например, Firefox и Chromium, при разработке используют Clang в качестве основного компилятора и сборки на его основе являются более качественно протестированными. Использование Clang для подобных пакетов позволит избежать вылавливания ошибок, всплывающих при сборке в GCC, а также согласования исправлений этих ошибок с основным проектом. Сборка с использованием GCC положительно влияет на поддержании переносимости кода, развиваемого с использованием Clang, но создаёт большую нагрузку на сопровождающих и задерживает публикацию обновлений (например, Mozilla запрещает использовать торговую марку Firefox при применении сторонних патчей, поэтому приходится вначале добиваться включения патчей в основной состав и выпускать обновление только после появления исправлений в upstream).

Отмечается, что было бы логичным, использовать Clang для пакетов, для которых данный компилятор подходит лучше и используется в основном проекте. Для подобных пакетов удалось бы снизить нагрузку на сопровождение, если подготовкой пакетов занимаются представители основного проекта. Если сборкой пакета занимается представитель из сообщества, то возможность выбора компилятора предлагается предоставить мэйнтейнеру. Для пакетов, основные проекты которых не отдают предпочтение тому или иному компилятору рекомендуется сохранить статус-кво (собирать в GCC как и раньше). Автором предложения является Джеф Ло (Jeff Law) из компании Red Hat, который входит в число мэйнтейнеров GCC и Binutils.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/d...)
  2. OpenNews: Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10
  3. OpenNews: Прогресс в обеспечении поддержки LLVM/Clang в NetBSD
  4. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
  5. OpenNews: Fedora планирует перевести RPM с BerkeleyDB на SQLite
  6. OpenNews: Проект по эмуляции сборки Red Hat Enterprise Linux на базе Fedora
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53097-fedora
Ключевые слова: fedora, clang, gcc
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Zenitur (ok), 13:45, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    В OpenMandriva так уже 5 лет
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=42102
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44961
     
  • 1.2, Fracta1L (ok), 13:45, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Лучше бы начали переписывать системное окружение на Rust
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:49, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кому лучше?
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 14:22, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Растаманам
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:23, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подождите, ещё на петоне не всё переписали.
     

  • 1.4, Салатик Свежий (?), 13:54, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Ну что, лялексоиды гнутые, куда побежите? Где теперь швабродку будете брать?
     
     
  • 2.5, Zenitur (ok), 13:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Upd: текст этого коммента содержит ошибку. Столлмана выгнало не GNU а FSF.
    GNU испортило репутацию после того, как после начавшейся травли Столлмана выгнало его.
     
     
  • 3.6, Салатик Свежий (?), 13:59, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну и конечно же именно поэтому владельцы святого ядра, постепенно выкидывают всё гнутое окружение из системы, ага.
     
  • 3.7, anonimous (?), 14:14, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не путай с FSF
     
     
  • 4.10, Zenitur (ok), 14:24, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ой, и правда. Извиняюсь, ошибся.
     
  • 3.11, IRASoldier_registered (ok), 14:25, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у GNU была репутация где-то, кроме как среди членов секты GNU?
     
     
  • 4.14, Zenitur (ok), 14:33, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А у GNU была репутация где-то, кроме как среди членов секты GNU?

    Никогда не было у GNU хорошей репутации. Линуксом на районе только один пацан пользовался, такой высокий лопоухий отличник, а у всех были Win98 и XP. Все знали что линукс отстой и пользуются им только ботаны. А если в чат локалки заходил кто-то с клиентом Kopete, Konversation, Gaim вместо нормального mIRC, сразу ловил бан. А сайты в той же локалке всегда верстались исключительно под Оперу - самый пацанский браузер - и намерено ломались под Firefox, у которого до 2007 было 1-2 процента пользователей. Хотя админ а игровухе вроде на линуксе сервак держал, но это нормально, сервак же не для игр сделан. Или там FreeBSD была...

     
     
  • 5.18, Аноним (18), 14:48, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Золотое было время.
     
  • 2.12, IRASoldier_registered (ok), 14:27, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На какую-нибудь Гиперболу побегут. Если найдут "свободное" железо втридорога, на котором это аццкое поделие запустится. Лет через десять. Может быть.
     

  • 1.13, Аноним (13), 14:28, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждем перехода на msvc
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 14:48, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С в MSVC++ слишком недоразвит. Даже C99 не поддерживает. Там только C++ хороший. Иначе бы давно было 2 параллельных ветки ядра с холиварами.
     
     
  • 3.19, Андрей (??), 15:05, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем больше с развит становится, тем тормознее и жирнее у программистов получается из под него код. тути прямопропорциональная зависимость. проще писать,значит проще быдлокодить.
     

  • 1.15, Аноним (15), 14:42, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Соболезную федороносцам.
     
  • 1.16, Аноним (18), 14:46, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Фрактал, тут новых дыреней подвезли!
     
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