В Fedora планируют предоставить возможность сборки пакетов в Clang вместо GCC

2.5 , Zenitur ( ok ), 13:57, 05/06/2020
Upd: текст этого коммента содержит ошибку. Столлмана выгнало не GNU а FSF.

GNU испортило репутацию после того, как после начавшейся травли Столлмана выгнало его.

3.6 , Салатик Свежий ( ? ), 13:59, 05/06/2020
Ну и конечно же именно поэтому владельцы святого ядра, постепенно выкидывают всё гнутое окружение из системы, ага.

3.7 , anonimous ( ? ), 14:14, 05/06/2020
Не путай с FSF

4.10 , Zenitur ( ok ), 14:24, 05/06/2020
Ой, и правда. Извиняюсь, ошибся.

3.11 , IRASoldier_registered ( ok ), 14:25, 05/06/2020
А у GNU была репутация где-то, кроме как среди членов секты GNU?

4.14 , Zenitur ( ok ), 14:33, 05/06/2020
> А у GNU была репутация где-то, кроме как среди членов секты GNU? Никогда не было у GNU хорошей репутации. Линуксом на районе только один пацан пользовался, такой высокий лопоухий отличник, а у всех были Win98 и XP. Все знали что линукс отстой и пользуются им только ботаны. А если в чат локалки заходил кто-то с клиентом Kopete, Konversation, Gaim вместо нормального mIRC, сразу ловил бан. А сайты в той же локалке всегда верстались исключительно под Оперу - самый пацанский браузер - и намерено ломались под Firefox, у которого до 2007 было 1-2 процента пользователей. Хотя админ а игровухе вроде на линуксе сервак держал, но это нормально, сервак же не для игр сделан. Или там FreeBSD была...

5.18 , Аноним ( 18 ), 14:48, 05/06/2020
Золотое было время.

2.12 , IRASoldier_registered ( ok ), 14:27, 05/06/2020
На какую-нибудь Гиперболу побегут. Если найдут "свободное" железо втридорога, на котором это аццкое поделие запустится. Лет через десять. Может быть.