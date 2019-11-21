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Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI

21.11.2019 10:44

Кес Кук (Kees Cook), бывший главный сисадмин kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, ныне работающий в компании Google над обеспечением защиты Android и ChromeOS, подготовил экспериментальный репозиторий с патчами, позволяющими собрать ядро для архитектуры x86_64 с использованием компилятора Clang и активацией механизма защиты CFI (Control Flow Integrity). CFI обеспечивает выявление некоторых форм неопределённого поведения, которые потенциально могут привести к нарушению нормального потока управления (control flow) в результате выполнения эксплоитов.

Напомним, что в LLVM 9 были включены изменения, необходимые для сборки ядра Linux с использованием Clang для систем с архитектурой x86_64. Проекты Android и ChromeOS уже применяют Clang для сборки ядра и Google тестирует Clang в качестве основной платформы для сборки ядер для своих рабочих Linux-систем. Варианты ядра, собираемые при помощи Clang, также развивают проекты Linaro и CrOS.

  1. Главная ссылка к новости (https://outflux.net/blog/archi...)
  2. OpenNews: Инициатива по передаче в основное ядро Linux специфичных для Android изменений
  3. OpenNews: Google открыл код ClusterFuzz, платформы для выявления ошибок и уязвимостей
  4. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  5. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядер Linux 4.4 и 4.9 при помощи Clang
  6. OpenNews: Анонсирован проект LLVMLinux, нацеленный на обеспечение сборки ядра Linux при помощи Clang
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, llvm, clang
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, netricks (?), 11:40, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Любопытно, там же куча кода написана с расширениями gnu... Как он это обошел?
     
     
  • 2.3, Medoed (?), 11:48, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Clang умеет в большинство расширений GNU.
     
  • 2.4, Ordu (ok), 11:50, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там не особо-то и используется, в смысле далеко не все расширения используются. Шланг же поддерживает некоторые из этих расширений.
     
  • 2.15, кельвин (?), 13:41, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде как написали врапер для каждого из ядровых GCCизмов, но это не точно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:59, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    gcc капец? gcc-сец?
     
     
  • 2.6, пох. (?), 12:15, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    в анально-огороженной инфраструктуре гуглозондов - да, давно к этому шло.

    Мэйнстримные линуксы как собирались gcc, так и будут, не плачьте.

     

  • 1.7, Аноним (7), 12:38, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Так это что, я наконец могу перестать говорить, что я использую "ГАНУСЛЭШЛИНУКС"???
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:45, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    да, когда сумеешь обойтись без mv, cp, cat, dd... и прочего гнутого шлака
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:01, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их уже переписывают на Rust?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 13:05, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их можно взять из BSD.
     
     
  • 5.11, Аноним (11), 13:11, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если не пользоваться.
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:14, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть бсд версии этих утилит
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 13:17, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилятор тут вообще ни при чём.
     

  • 1.14, Аноним (14), 13:23, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Рвут, шакалы.
     
  • 1.16, Аноним (16), 13:41, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    опять гулагель свои зонды пропихивает везде? ненужно!
     

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