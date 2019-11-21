Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI

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|1.2, netricks (?), 11:40, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Любопытно, там же куча кода написана с расширениями gnu... Как он это обошел?
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|2.4, Ordu (ok), 11:50, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там не особо-то и используется, в смысле далеко не все расширения используются. Шланг же поддерживает некоторые из этих расширений.
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|2.15, кельвин (?), 13:41, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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вроде как написали врапер для каждого из ядровых GCCизмов, но это не точно.
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|2.6, пох. (?), 12:15, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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в анально-огороженной инфраструктуре гуглозондов - да, давно к этому шло.
Мэйнстримные линуксы как собирались gcc, так и будут, не плачьте.
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|1.7, Аноним (7), 12:38, 21/11/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Так это что, я наконец могу перестать говорить, что я использую "ГАНУСЛЭШЛИНУКС"???
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|2.8, Аноним (8), 12:45, 21/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, когда сумеешь обойтись без mv, cp, cat, dd... и прочего гнутого шлака
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