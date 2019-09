Релиз набора компиляторов LLVM 9.0

Товарищь админ, не используйте пожалуйста расшифровку (Low Level Virtual Machine). На сегодняшний день это уже не так, и LLVM просто бренд, который никак ни расшифровывается: "The name "LLVM" was once an acronym, but is now just a brand for the umbrella project" цитата взята от: http://www.aosabook.org/en/llvm.html

на эту книгу есть ссылка из официальной документации: http://llvm.org/docs/ (Intro to LLVM)