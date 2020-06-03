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Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10

03.06.2020 20:09

Сильвестр Ледрю (Sylvestre Ledru) опубликовал результат пересборки архива пакетов Debian GNU/Linux с использованием компилятора Clang 10 вместо GCC. Из 31014 пакетов не удалось собрать 1400 (4.5%), но применив к инструментарию Debian дополнительный патч число несобранных пакетов удалось уменьшить до 1110 (3.6%). Для сравнения при сборке в Clang 8 и 9 число пакетов, которые не удалось собрать, держалось на уровне 4.9%.

При проведении эксперимента со сборкой внимание было сосредоточено на 250 проблемах, вызванных сбоем из-за ошибки в Qmake, и 177 проблемах, связанных с генерацией различных символов в библиотеках. Добавив простой патч к dpkg-gensymbols, обрабатывающий ошибку сравнения символов при связывании как предупреждение, и заменив в qmake конфигурационные файлы g++ удалось устранить сбои при сборке примерно 290 пакетов.

Из остальных проблем, приводящих к сбою при сборке в Clang, наиболее часто встречаются ошибки из-за отсутствия некоторых заголовочных файлов, приведения типов, отсутствия пробела между литералом и идентификатором, проблемы со связыванием, возврат не-void функций какого-то значения, использование сравнения указателя с нулём, отсутствие определений.

  1. Главная ссылка к новости (https://sylvestre.ledru.info/b...)
  2. OpenNews: Эксперимент по пересборке Debian с использованием Clang показал неожиданно хорошие результаты
  3. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 10.0
  4. OpenNews: Google перешел на Clang при формировании сборки Chrome для Linux
  5. OpenNews: Обеспечена возможность сборки ядер Linux 4.4 и 4.9 при помощи Clang
  6. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53081-debian
Ключевые слова: debian, clang
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  • 1.1, Аноним (1), 20:19, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Напомните, зачем нужно переходить на шланг?
     
     
  • 2.2, Fracta1L (ok), 20:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –10 +/
    Чтобы отвязаться от поехавшего GNU
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 20:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Слушай... можешь компилятор С++ написать, но чтоб без сишных дыреней? На питоне норм будет думаю
     
     
  • 4.8, Fracta1L (ok), 20:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    С и С++ нужно закопать и хлоркой засыпать, это единственное лечение.
     
     
  • 5.10, Ванёк (?), 20:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Что, все дружно переходим на JavaScript? А потом снова на C/C++?
     
     
  • 6.32, BrainFucker (ok), 00:25, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А потом снова на C/C++?

    Написанном на JavaScript.

     
  • 5.11, Корец (?), 20:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что предлагаешь взамен? Или как обычно - пустой звук и ничего больше?
     
     
  • 6.14, анонимно (?), 20:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    golang
     
  • 6.15, Fracta1L (ok), 21:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Rust и Go!
     
     
  • 7.16, ghost (??), 21:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Идея "хорошая". Производители железа оценят.
     
     
  • 8.24, коржик (?), 22:06, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    раст по производительности сопоставим с c , зря вы так ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.31, Аноним (-), 00:18, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С и С++ нужно закопать и хлоркой засыпать

    О, дарю идею - сделай secure delete файла с линуксным (или какое там у тебя) ядром ОС :)

     
  • 4.13, Ванёк (?), 20:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    1) С каких пор у Питона меньше дыр? 2) А просадку производительности на порядок при переходе на Питон на всех компьютерах мира кто, как и чем будет компенсировать? 3) И процессорах дыры. Тоже заменим на Питон???
     
     
  • 5.30, Аноним (-), 00:16, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 1) С каких пор у Питона меньше дыр?

    Там вон эпическая новость про разнос вебсервисов цыски через питонятину. Им так лихо толпу майнеров вгрузили =)

     
  • 4.19, Аноним (19), 21:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Написал: http://compcert.inria.fr/
     
  • 3.29, Аноним (29), 00:15, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы отвязаться от поехавшего GNU

    И привязаться к совсем поехавшему эплу и всепожирающему гуглу...

     
  • 2.3, Аноним (5), 20:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверно чтобы... а хер знает, не зачем наверно
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 20:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Никто никуда переходить не собирается, но иметь запасной вариант всегда хорошо.
     
  • 2.6, Аноним (6), 20:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    переходить может и не нужно. А вот выявить при пересборке не соответствующие стандарту компиляторо-специфичные костыли - дело очень полезное.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 20:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогично действую. При кроссплатформенной разработке отладка в различных системах позволяет добиться качества кода и поймать некоторые ошибки.
     
  • 2.7, Аноним (7), 20:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Вопрос скорее "Зачем оставаться на GCC". Прогресса со второй версии чайная ложка, до сих пор не умеет корректно высокие уровни оптимизации, генерит код, который повреждает память и продолжает работать дальше не генерируя ексцепшена, сборка под определённую архитектуру может "случайно" использовать левые команды процессора…


    При всей монструозности шланга он позволяет быть уверенным что код работает так как написано в исходнике и предоставляет на порядок больше возможностей для отладки и статического анализа.

     
     
  • 3.12, erthink (ok), 20:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы clang и gcc попутали
     
  • 3.17, Аноним (17), 21:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >код работает так как написано в исходнике

    угу. Тыкал одну из библиотек с поддержкой бенчмарков, так clang, в отличие от gcc, взял и выкорчевал вызовы функций, время выполнения которых пытался замерить. При этом все необходимые переменные, которые после такого стали ненужными, он решил оставить и рассчитать.

     
  • 3.23, Аноним (23), 22:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У шланга высокие уровни оптимизации не особо от низких отличаются. А всё потому, что он способен оптимизировать только лапшой из goto. В gcc оптимизации уровня O3 и не включённые в него включаются в pgo. Остальное баги и регрессии, они исправляются (регулярно). Слишком много изменений происходит в нём, тут ты совершенно неправ.
     
  • 2.21, Ordu (ok), 21:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    just for fun.
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 22:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый коммент по делу
     

  • 1.18, Anonymus (?), 21:30, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >отсутствия некоторых заголовочных файлов

    Это да, не суметь скомпилировать простенький "Hello World!" на C99 из-за потери собственных библиотек - это что-то...

    >возврат не-void функцией какого-то значения

    А вот тут не понял, что не так-то? Или это опечатка?

    >использование сравнения указателя с нулём

    Да, зачем проверять что-то, действительно.

     
     
  • 2.20, Ordu (ok), 21:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> возврат не-void функцией какого-то значения
    > А вот тут не понял, что не так-то?

    Какой смысл в этом? Бессмыслицу в языках программирования нужно выжигать калёным железом. Она хороша только для обфускации кода и больше ни для чего.

    >> использование сравнения указателя с нулём
    > Да, зачем проверять что-то, действительно.

    Проверять нужно, но не нужно при этом приводить указатели к int'у или int'ы к указателю. Если уж очень нужно, сделай это явно. Если явно писать преобразование влом, то для сравнения есть макро NULL.

     
     
  • 3.33, userd (ok), 00:47, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>> возврат не-void функцией какого-то значения
    >> А вот тут не понял, что не так-то?
    > Какой смысл в этом? Бессмыслицу в языках программирования нужно выжигать калёным железом. Она хороша только для обфускации кода и больше ни для чего.

    В новости как-то нехорошо перевели проблемы.
    На странице https://clang.debian.net/ это называется «non-void function should return a value»
    типа «error: non-void function 'u_free' should return a value»

    Это скорее всего какие-то ошибки в логике.

    >>> использование сравнения указателя с нулём
    >> Да, зачем проверять что-то, действительно.
    > Проверять нужно, но не нужно при этом приводить указатели к int'у или int'ы к указателю. Если уж очень нужно, сделай это явно. Если явно писать преобразование влом, то для сравнения есть макро NULL.

    Никто не приводит указатели к int'у или int'ы к указателю :)
    Опять-же, в источнике речь идёт не просто о сравнении, а об упорядоченном сравнении.
    Типа «error: ordered comparison between pointer and zero ('int *' and 'int')»
    в выражении «if (iPos >= 0) {»
    Так-то неупорядоченное сравнение типа == и != делайте сколько угодно, NULL тут не причём.
    И это тоже скорее всего какие-то ошибки в логике обусловленные изменением типа переменной либо некритичной копи-пастой.

    Ждём выступления товарища из команды PVS-Studio с рассказом как его софт позволяет избежать таких вот неприятностей :)

     
  • 2.22, Аноним84701 (ok), 21:53, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>использование сравнения указателя с нулём
    > Да, зачем проверять что-то, действительно.

    Да, зачем смотреть в чем дело, действтительно:
    [code]
    domain.c:119:23: error: expression which evaluates to zero treated as a null pointer constant of type 'char *' [-Werror,-Wnon-literal-null-conversion]
                hashPtr = '\0';
                          ^~~~
    [/code]
    контекст:
    [code]
    /* Is line a comment - ignore everything after '#' character */
            if (NULL != (hashPtr = strchr(linePtr, '#'))) {
                hashPtr = '\0';
            }
    [/code]

    Подумаешь, баг в логике  (ну или опечатку/забытый *) нашли ...

     
  • 2.27, Аноним (27), 23:13, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот тут не понял, что не так-то? Или это опечатка?

    Сижу и не могу воткнуть. Скорее всего опечатка

     

  • 1.25, Аноним (25), 22:22, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда с msvc протестируют?
     
     
  • 2.28, DontTreadOnMe (?), 23:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сначала msvc надо нормальный си научить компилять. Потом добавить ему гнутые расширения. И только потом можно подумать о тестировании.
     
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