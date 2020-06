Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10

2.20 , Ordu ( ok ), 21:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> возврат не-void функцией какого-то значения

> А вот тут не понял, что не так-то? Какой смысл в этом? Бессмыслицу в языках программирования нужно выжигать калёным железом. Она хороша только для обфускации кода и больше ни для чего. >> использование сравнения указателя с нулём

> Да, зачем проверять что-то, действительно. Проверять нужно, но не нужно при этом приводить указатели к int'у или int'ы к указателю. Если уж очень нужно, сделай это явно. Если явно писать преобразование влом, то для сравнения есть макро NULL.

3.33 , userd ( ok ), 00:47, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>> возврат не-void функцией какого-то значения

>> А вот тут не понял, что не так-то?

> Какой смысл в этом? Бессмыслицу в языках программирования нужно выжигать калёным железом. Она хороша только для обфускации кода и больше ни для чего. В новости как-то нехорошо перевели проблемы.

На странице https://clang.debian.net/ это называется «non-void function should return a value»

типа «error: non-void function 'u_free' should return a value» Это скорее всего какие-то ошибки в логике. >>> использование сравнения указателя с нулём

>> Да, зачем проверять что-то, действительно.

> Проверять нужно, но не нужно при этом приводить указатели к int'у или int'ы к указателю. Если уж очень нужно, сделай это явно. Если явно писать преобразование влом, то для сравнения есть макро NULL. Никто не приводит указатели к int'у или int'ы к указателю :)

Опять-же, в источнике речь идёт не просто о сравнении, а об упорядоченном сравнении.

Типа «error: ordered comparison between pointer and zero ('int *' and 'int')»

в выражении «if (iPos >= 0) {»

Так-то неупорядоченное сравнение типа == и != делайте сколько угодно, NULL тут не причём.

И это тоже скорее всего какие-то ошибки в логике обусловленные изменением типа переменной либо некритичной копи-пастой. Ждём выступления товарища из команды PVS-Studio с рассказом как его софт позволяет избежать таких вот неприятностей :)

2.22 , Аноним84701 ( ok ), 21:53, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>использование сравнения указателя с нулём

> Да, зачем проверять что-то, действительно. Да, зачем смотреть в чем дело, действтительно:

[code]

domain.c:119:23: error: expression which evaluates to zero treated as a null pointer constant of type 'char *' [-Werror,-Wnon-literal-null-conversion]

hashPtr = '\0';

^~~~

[/code]

контекст:

[code]

/* Is line a comment - ignore everything after '#' character */

if (NULL != (hashPtr = strchr(linePtr, '#'))) {

hashPtr = '\0';

}

[/code] Подумаешь, баг в логике (ну или опечатку/забытый *) нашли ...

2.27 , Аноним ( 27 ), 23:13, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А вот тут не понял, что не так-то? Или это опечатка? Сижу и не могу воткнуть. Скорее всего опечатка