Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10

2.2 , Fracta1L ( ok ), 20:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –10 + / – Чтобы отвязаться от поехавшего GNU

3.5 , Аноним ( 5 ), 20:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Слушай... можешь компилятор С++ написать, но чтоб без сишных дыреней? На питоне норм будет думаю

4.8 , Fracta1L ( ok ), 20:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – С и С++ нужно закопать и хлоркой засыпать, это единственное лечение.

5.10 , Ванёк ( ? ), 20:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Что, все дружно переходим на JavaScript? А потом снова на C/C++?

6.32 , BrainFucker ( ok ), 00:25, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А потом снова на C/C++? Написанном на JavaScript.

5.11 , Корец ( ? ), 20:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Что предлагаешь взамен? Или как обычно - пустой звук и ничего больше?

6.14 , анонимно ( ? ), 20:49, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – golang

6.15 , Fracta1L ( ok ), 21:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Rust и Go!

7.16 , ghost ( ?? ), 21:11, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Идея "хорошая". Производители железа оценят.

8.24 , коржик ( ? ), 22:06, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – текст свёрнут, показать раст по производительности сопоставим с c , зря вы так ... 5.31 , Аноним ( - ), 00:18, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > С и С++ нужно закопать и хлоркой засыпать О, дарю идею - сделай secure delete файла с линуксным (или какое там у тебя) ядром ОС :)

4.13 , Ванёк ( ? ), 20:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – 1) С каких пор у Питона меньше дыр? 2) А просадку производительности на порядок при переходе на Питон на всех компьютерах мира кто, как и чем будет компенсировать? 3) И процессорах дыры. Тоже заменим на Питон???

5.30 , Аноним ( - ), 00:16, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 1) С каких пор у Питона меньше дыр? Там вон эпическая новость про разнос вебсервисов цыски через питонятину. Им так лихо толпу майнеров вгрузили =)

4.19 , Аноним ( 19 ), 21:44, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Написал: http://compcert.inria.fr/

3.29 , Аноним ( 29 ), 00:15, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы отвязаться от поехавшего GNU И привязаться к совсем поехавшему эплу и всепожирающему гуглу...

2.3 , Аноним ( 5 ), 20:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Наверно чтобы... а хер знает, не зачем наверно

2.4 , A.Stahl ( ok ), 20:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Никто никуда переходить не собирается, но иметь запасной вариант всегда хорошо.

2.6 , Аноним ( 6 ), 20:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – переходить может и не нужно. А вот выявить при пересборке не соответствующие стандарту компиляторо-специфичные костыли - дело очень полезное.

3.9 , Аноним ( 9 ), 20:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Аналогично действую. При кроссплатформенной разработке отладка в различных системах позволяет добиться качества кода и поймать некоторые ошибки.

2.7 , Аноним ( 7 ), 20:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Вопрос скорее "Зачем оставаться на GCC". Прогресса со второй версии чайная ложка, до сих пор не умеет корректно высокие уровни оптимизации, генерит код, который повреждает память и продолжает работать дальше не генерируя ексцепшена, сборка под определённую архитектуру может "случайно" использовать левые команды процессора…

При всей монструозности шланга он позволяет быть уверенным что код работает так как написано в исходнике и предоставляет на порядок больше возможностей для отладки и статического анализа.

3.12 , erthink ( ok ), 20:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вы clang и gcc попутали

3.17 , Аноним ( 17 ), 21:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >код работает так как написано в исходнике угу. Тыкал одну из библиотек с поддержкой бенчмарков, так clang, в отличие от gcc, взял и выкорчевал вызовы функций, время выполнения которых пытался замерить. При этом все необходимые переменные, которые после такого стали ненужными, он решил оставить и рассчитать.

3.23 , Аноним ( 23 ), 22:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У шланга высокие уровни оптимизации не особо от низких отличаются. А всё потому, что он способен оптимизировать только лапшой из goto. В gcc оптимизации уровня O3 и не включённые в него включаются в pgo. Остальное баги и регрессии, они исправляются (регулярно). Слишком много изменений происходит в нём, тут ты совершенно неправ.

2.21 , Ordu ( ok ), 21:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – just for fun.

3.26 , Аноним ( 26 ), 22:32, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Первый коммент по делу

