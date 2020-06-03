Результаты пересборки пакетной базы Debian при помощи Clang 10

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|3.5, Аноним (5), 20:22, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Слушай... можешь компилятор С++ написать, но чтоб без сишных дыреней? На питоне норм будет думаю
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|4.8, Fracta1L (ok), 20:38, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
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С и С++ нужно закопать и хлоркой засыпать, это единственное лечение.
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|5.10, Ванёк (?), 20:45, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Что, все дружно переходим на JavaScript? А потом снова на C/C++?
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|5.11, Корец (?), 20:47, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Что предлагаешь взамен? Или как обычно - пустой звук и ничего больше?
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|5.31, Аноним (-), 00:18, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С и С++ нужно закопать и хлоркой засыпать
О, дарю идею - сделай secure delete файла с линуксным (или какое там у тебя) ядром ОС :)
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|4.13, Ванёк (?), 20:48, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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1) С каких пор у Питона меньше дыр? 2) А просадку производительности на порядок при переходе на Питон на всех компьютерах мира кто, как и чем будет компенсировать? 3) И процессорах дыры. Тоже заменим на Питон???
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|5.30, Аноним (-), 00:16, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 1) С каких пор у Питона меньше дыр?
Там вон эпическая новость про разнос вебсервисов цыски через питонятину. Им так лихо толпу майнеров вгрузили =)
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|3.29, Аноним (29), 00:15, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чтобы отвязаться от поехавшего GNU
И привязаться к совсем поехавшему эплу и всепожирающему гуглу...
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|2.4, A.Stahl (ok), 20:21, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Никто никуда переходить не собирается, но иметь запасной вариант всегда хорошо.
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|2.6, Аноним (6), 20:25, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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переходить может и не нужно. А вот выявить при пересборке не соответствующие стандарту компиляторо-специфичные костыли - дело очень полезное.
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|3.9, Аноним (9), 20:42, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Аналогично действую. При кроссплатформенной разработке отладка в различных системах позволяет добиться качества кода и поймать некоторые ошибки.
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|2.7, Аноним (7), 20:31, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
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Вопрос скорее "Зачем оставаться на GCC". Прогресса со второй версии чайная ложка, до сих пор не умеет корректно высокие уровни оптимизации, генерит код, который повреждает память и продолжает работать дальше не генерируя ексцепшена, сборка под определённую архитектуру может "случайно" использовать левые команды процессора…
При всей монструозности шланга он позволяет быть уверенным что код работает так как написано в исходнике и предоставляет на порядок больше возможностей для отладки и статического анализа.
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|3.17, Аноним (17), 21:30, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>код работает так как написано в исходнике
угу. Тыкал одну из библиотек с поддержкой бенчмарков, так clang, в отличие от gcc, взял и выкорчевал вызовы функций, время выполнения которых пытался замерить. При этом все необходимые переменные, которые после такого стали ненужными, он решил оставить и рассчитать.
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|3.23, Аноним (23), 22:01, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У шланга высокие уровни оптимизации не особо от низких отличаются. А всё потому, что он способен оптимизировать только лапшой из goto. В gcc оптимизации уровня O3 и не включённые в него включаются в pgo. Остальное баги и регрессии, они исправляются (регулярно). Слишком много изменений происходит в нём, тут ты совершенно неправ.
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|1.18, Anonymus (?), 21:30, 03/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>отсутствия некоторых заголовочных файлов
Это да, не суметь скомпилировать простенький "Hello World!" на C99 из-за потери собственных библиотек - это что-то...
>возврат не-void функцией какого-то значения
А вот тут не понял, что не так-то? Или это опечатка?
>использование сравнения указателя с нулём
Да, зачем проверять что-то, действительно.
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|2.20, Ordu (ok), 21:51, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> возврат не-void функцией какого-то значения
> А вот тут не понял, что не так-то?
Какой смысл в этом? Бессмыслицу в языках программирования нужно выжигать калёным железом. Она хороша только для обфускации кода и больше ни для чего.
>> использование сравнения указателя с нулём
> Да, зачем проверять что-то, действительно.
Проверять нужно, но не нужно при этом приводить указатели к int'у или int'ы к указателю. Если уж очень нужно, сделай это явно. Если явно писать преобразование влом, то для сравнения есть макро NULL.
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|3.33, userd (ok), 00:47, 04/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>> возврат не-void функцией какого-то значения
>> А вот тут не понял, что не так-то?
> Какой смысл в этом? Бессмыслицу в языках программирования нужно выжигать калёным железом. Она хороша только для обфускации кода и больше ни для чего.
В новости как-то нехорошо перевели проблемы.
На странице https://clang.debian.net/ это называется «non-void function should return a value»
типа «error: non-void function 'u_free' should return a value»
Это скорее всего какие-то ошибки в логике.
>>> использование сравнения указателя с нулём
>> Да, зачем проверять что-то, действительно.
> Проверять нужно, но не нужно при этом приводить указатели к int'у или int'ы к указателю. Если уж очень нужно, сделай это явно. Если явно писать преобразование влом, то для сравнения есть макро NULL.
Никто не приводит указатели к int'у или int'ы к указателю :)
Опять-же, в источнике речь идёт не просто о сравнении, а об упорядоченном сравнении.
Типа «error: ordered comparison between pointer and zero ('int *' and 'int')»
в выражении «if (iPos >= 0) {»
Так-то неупорядоченное сравнение типа == и != делайте сколько угодно, NULL тут не причём.
И это тоже скорее всего какие-то ошибки в логике обусловленные изменением типа переменной либо некритичной копи-пастой.
Ждём выступления товарища из команды PVS-Studio с рассказом как его софт позволяет избежать таких вот неприятностей :)
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|2.22, Аноним84701 (ok), 21:53, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>использование сравнения указателя с нулём
> Да, зачем проверять что-то, действительно.
Да, зачем смотреть в чем дело, действтительно:
[code]
domain.c:119:23: error: expression which evaluates to zero treated as a null pointer constant of type 'char *' [-Werror,-Wnon-literal-null-conversion]
hashPtr = '\0';
^~~~
[/code]
контекст:
[code]
/* Is line a comment - ignore everything after '#' character */
if (NULL != (hashPtr = strchr(linePtr, '#'))) {
hashPtr = '\0';
}
[/code]
Подумаешь, баг в логике (ну или опечатку/забытый *) нашли ...
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|2.27, Аноним (27), 23:13, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А вот тут не понял, что не так-то? Или это опечатка?
Сижу и не могу воткнуть. Скорее всего опечатка
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|2.28, DontTreadOnMe (?), 23:26, 03/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Сначала msvc надо нормальный си научить компилять. Потом добавить ему гнутые расширения. И только потом можно подумать о тестировании.
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