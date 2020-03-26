Релиз набора компиляторов LLVM 10.0

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|1.1, Fracta1L (ok), 10:44, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–25 +/–
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Годная единая компилирующая платформа под истинно свободной лицензией, не то что застарелый GCC от бородатых свободофашистов
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|2.3, Корец (?), 10:54, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Фрактал, ты снова тут набрасываешь? У каждого своё понятие свободы :) Зато благодаря наличию разных лицнзий есть выбор. Это плохо?
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|3.9, Аноним (9), 11:08, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>У каждого своё понятие свободы :)
Работники министерств правды и любви с вами не согласны.
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|3.23, Lorik (?), 12:39, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это не тот фрактал, который некоторое время назад на лоре чудил?
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|5.28, Аноним (-), 13:16, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не знаю выгнали его с ЛОРа или нет, но того лысого из ПиВас-Студио точно выгнали, за спам. Теперь он умные статьи на Хабре пишет.
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|2.17, user90 (?), 12:14, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я начинаю подозревать, что ты и есть тот самый школотрон на каникулах ;)
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|1.4, Аноним (4), 10:56, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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То есть для того, чтобы запустить некую программу, скомпилированную с помощью llvm, мне надо на целевой хост поставить, мнэ, интерпретатор llvm, выполняющий "скомпилированный" код.
Наверное в этом есть какой-то смысл, но я не понимаю.
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|2.11, konrad (??), 11:46, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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LLVM вроде умеет не только JIT, но и AOT :) а насчёт «какой-то смысл» — он как у Явы: один раз собрал и везде запускаешь (: но я тоже считаю что это не так-то уж и круто, как некоторые думают: собрать четыре релизных билда (линь/винда/мак на х86 и линь на арм) не так уж и сложно, в отличии от создания/развития «универсальной» среды, которая везде должна предоставлять одинаковый функционал ИМХО
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|3.21, фывфыв (?), 12:23, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Только вот в случае с llvm не работает "один раз собрал" их "язык ассемблера" не такой уж и универсальный (иначе в противном случае любой компилятор на llvm работал бы на всех архитектурах, которые поддерживает llvm, а этого не происходит).
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|3.34, Аноним (4), 13:58, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я понимаю, что это такая ява с преферансом и куртизанками.
Я о другом. Конпелятор делает исполняемый файл под целевую платформу, и (1) на этой платформе не нужно никаких прослоек, всё собрано, (2) конпелятор оптимизирует, чтобы получить максимально быстрый и эффективный код.
Так вот, в чём смысл механизма llvm с этой точки зрения? Эффективности не получается, дополнительный слой какой-то... Но как бы конпелятор.
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|2.18, ant2 (?), 12:19, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, для пользователя это просто компилятор с/с++ (или другого языка). Особенность проекта в том, что он двуслойный, т.е. он переводит язык в универсальный байт-код low-level virtual machine, а затем этот байт-код переводит в инструкции конкретной платформы (например, amd64).
Идея в том, что можно сделать универсальные оптимизаторы байт-кода и оптимизаторы перевода байт-кода в код платформы. Поскольку они работают с байт-кодом, то им всё равно откуда этот байт-код взялся. Поэтому, вместо того чтобы мучить полный компилятор для нового языка, достаточно написать frontend, переводящий в байт-код.
JIT здесь притом, что можно не делать последний шаг при компиляции - перевод в код платформы, а оставить его на потом.
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|4.35, kai3341 (ok), 14:01, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Этой "особенности" сто лет в обед))
Вы путаете объектный код с LLVM IR
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|3.32, microsoft (?), 13:32, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, только фронтенд прийдется писать на богопротивном с++ вместо богоугодного чистого как слеза девственницы анси с.
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|2.25, Аноним84701 (ok), 13:02, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> То есть для того, чтобы запустить некую программу, скомпилированную с помощью llvm,
> мне надо на целевой хост поставить, мнэ, интерпретатор llvm, выполняющий "скомпилированный"
> код.
> Наверное в этом есть какой-то смысл, но я не понимаю.
Смысл в простом детекторе всех тех, кто толком не разобрался, но имеет "ценнейшее мнение":
> The LLVM Project is a collection of modular and reusable compiler and toolchain technologies. Despite its name, LLVM has little to do with traditional virtual machines. The name "LLVM" itself is not an acronym; it is the full name of the project.
> Code Generation and Optimization
> This stage translates an AST into low-level intermediate code
> (known as "LLVM IR") and ultimately to machine code. This phase
> is responsible for optimizing the generated code and handling
> target-specific code generation. The output of this stage is
> typically called a ".s" file or "assembly" file
>
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|3.36, Аноним (4), 14:01, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я умею читать и даже осмыслить прочитанное.
Вопрос - накой прослойка? Конпелятор нужен для максимальной производительности. А если дополнительно вкрячивается интерпретация байт-кода в платформу, то это не конпелятор.
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|1.15, Аноним (15), 11:55, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Компилятор должен быть один, куда все контрибутят для всех платформ.
И это не сабж. Сабж очередной выкидышЪ яббловой проприетарности.
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|2.30, Аноним (-), 13:23, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Good-но сказал, плюсую. Ещё на ранних стадиях, разработчики LLVM сперва тупо копировали фрагменты исходных кодов GCC в свой проект, и только потом его переписывали.
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|1.29, Аноним (29), 13:22, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Сначала во фрибсд, далее - везде! Пора таки уже и линуксе начать выкидывать гцц на мороз!
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