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Релиз набора компиляторов LLVM 10.0

26.03.2020 10:25

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 10.0 - GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

Из новых возможностей LLVM 10.0 отмечается поддержка концепций C++ (C++ Concepts), прекращение запуска Clang в форме отдельного процесса, поддержка проверок CFG (control flow guard) для Windows и поддержка новых возможностей CPU.

Улучшения в Clang 10.0:

  • Добавлена поддержка "концепции", расширения шаблонов C++, которое войдёт в состав следующего стандарта, развиваемого под кодовым именем C++2a (включается флагом -std=c++2a). Концепции позволяют определить набор требований к параметрам шаблона, которые во время компиляции ограничивают набор аргументов, которые могут приниматься в качестве параметров шаблона. Концепции можно применять для того, чтобы избежать логических несоответствий между свойствами типов данных, используемых внутри шаблона, и свойствами типов данных входных параметров. 
    
   template<typename T>
   concept EqualityComparable = requires(T a, T b) {
       { a == b } -> std::boolean;
       { a != b } -> std::boolean;
   };
  • По умолчанию прекращён запуск отдельного процесса ("clang -cc1"), в котором выполняется компиляция. Компиляция теперь выполняется в основном процессе, а для восстановления старого поведения можно использовать опцию "-fno-integrated-cc1".
  • Новые режимы диагностики:
    • "-Wc99-designator" и "-Wreorder-init-list" - предупреждают об использовании инициализаторов C99 в режиме C++ в случаях, когда они корректны в C99, но не подходят для C++20.
    • "-Wsizeof-array-div" - отлавливает такие ситуации, как "int arr[10]; ...sizeof(arr) / sizeof(short)..." (должно быть "sizeof(arr) / sizeof(int)").
    • "-Wxor-used-as-po" - предупреждает об использовании таких конструкций, как применение оператора "^" (xor) в операциях, которые можно спутать с возведением в степень (2 ^ 16).
    • "-Wfinal-dtor-non-final-class" - предупреждает о классах, не помеченных спецификатором "final", но имеющих деструктор c признаком "final".
    • "-Wtautological-bitwise-compare" - группа предупреждений для диагностики тавтологического сравнения битовой операции и константы, а также для выявления всегда истинных сравнений, в которых битовая операция OR применяется к неотрицательному числу.
    • "-Wbitwise-conditional-parentheses" предупреждает о проблемах при смешивании логических операторов AND ("&") и OR ("|") c условным оператором ("?:").
    • "-Wmisleading-indentation" - аналог одноимённой проверки из GCC, предупреждающей о выражениях, выделенных отступом, будто они входят в блок if/else/for/while, но на самом деле в данный блок не входящих.
    • При указании "-Wextra" обеспечено включение проверки "-Wdeprecated-copy", предупреждающей об использовании конструкторов "move" и "copy" в классах с явным определением деструктора.
    • Расширены проверки "-Wtautological-overlap-compare", "-Wsizeof-pointer-div", "-Wtautological-compare", "-Wrange-loop-analysis".
    • Отключены по умолчанию проверки "-Wbitwise-op-parentheses" и "-Wlogical-op-parentheses".
  • В коде на С и С++ арифметические операции с указателями разрешены только в массивах. Детектор неопределённого поведения (Undefined Behavior Sanitizer) в режиме "-fsanitize=pointer-overflow" теперь отлавливает такие случаи, как добавление ненулевого смещения к указателю со значением null или образование нулевого указателя при вычитании целого числа из ненулевого указателя.
  • Режим "-fsanitize=implicit-conversion" (Implicit Conversion Sanitizer) адаптирован для выявления проблем с операциями инкремента и декремента для типов с битовым размером меньшим, чем у типа "int".
  • При выборе целевых x86-архитектур "-march=skylake-avx512", "-march=icelake-client", "-march=icelake-server", "-march=cascadelake" и "-march=cooperlake" по умолчанию в векторизированном коде прекращено использование 512-разрядных регистров zmm, за исключением их прямого указания в исходных текстах. Причиной является снижение частоты CPU при выполнении 512-разрядных операций, что может негативно сказываться на общей производительности. Для изменения нового поведения предусмотрена опция "-mprefer-vector-width=512".
  • Поведение флага "-flax-vector-conversions" приближено к GCC: запрещены неявные векторные битовые преобразования между целочисленными векторами и векторами с плавающей точкой. Для исключения данного ограничения предлагается использовать флаг "-flax-vector-conversions=all", который используется по умолчанию.
  • Улучшена поддержка CPU MIPS семейства Octeon. В список допустимых типов CPU добавлен "octeon+".
  • При сборке в промежуточный код WebAssembly обеспечен автоматический вызов оптимизатора wasm-opt, при его наличии в системе.
  • Для систем на базе архитектуры RISC-V в условных блоках ассемблерных inline-вставок разрешено использование регистров, хранящих значения с плавающей запятой.
  • Добавлены новые флаги компилятора: "-fgnuc-version" для задания значения версии для "__GNUC__" и подобных макросов; "-fmacro-prefix-map=OLD=NEW" для замены префикса каталогов OLD на NEW в таких макросах, как "__FILE__"; "-fpatchable-function-entry=N[,M]" для генерации определённого числа инструкций NOP перед и после точкой входа в функцию. Для RISC-V добавлена поддержка флагов "-ffixed-xX", "-mcmodel=medany" и "-mcmodel=medlow".
  • Добавлена поддержка атрибута '__attribute__((target("branch-protection=...")))', действие которого аналогично опции -mbranch-protection.
  • На платформе Windows при указании флага "-cfguard" реализована подстановка проверок целостности потока выполнения (Control Flow Guard) при непрямых вызовах функций. Для отключения подстановки проверок можно использовать флаг "-cfguard-nochecks" или модификатор "__declspec(guard(nocf))".
  • Поведение атрибута gnu_inline приближено к GCC, в случаях, когда он используется без ключевого слова "extern".
  • Расширены возможности, связанные с поддержкой OpenCL и CUDA. Добавлена поддержка новых возможностей OpenMP 5.0.
  • В утилиту clang-format добавлена опция Standard, позволяющая определить версию стандарта C++, применяемую при разборе и форматировании кода (Latest, Auto, c++03, c++11, c++14, c++17, c++20).
  • В статический анализатор добавлены новые проверки: alpha.cplusplus.PlacementNew для определения достаточного места в хранилище, fuchsia.HandleChecker для выявления утечек, связанных с обработчиками Fuchsia, security.insecureAPI.decodeValueOfObjCType для определения потенциальных переполнений буфера при использовании [NSCoder decodeValueOfObjCType:at:].
  • В детекторе неопределённого поведения (UBSan, Undefined Behavior Sanitizer) расширены проверки переполнения указателей, которые теперь отлавливают применение ненулевых смещений к указателям NULL или получение в результате добавления смещения указателя со значением NULL.
  • В linter clang-tidy добавлена большая порция новых проверок.



Основные новшества LLVM 10.0:

  • Во фреймворк Attributor добавлены новые межпроцедурные оптимизации и анализаторы. Обеспечено прогнозирование состояния 19 различных атрибутов, включая 12 атрибутов 12 LLVM IR и 7 абстрактных атрибутов, таких как живучесть (liveness).
  • Добавлены новые встроенные в компилятор матричные математические функции (Intrinsics), которые при компиляции заменяются на эффективные векторные инструкции.
  • Внесены многочисленные улучшения в бэкенды для архитектур X86, AArch64, ARM, SystemZ, MIPS, AMDGPU и PowerPC. Добавлена поддержка CPU Cortex-A65, Cortex-A65AE, Neoverse E1 и Neoverse N1. Для ARMv8.1-M оптимизирован процесс генерации кода (например, появилась поддержка циклов с минимальными накладными расходами) и добавлена поддержка автовекторизации с использованием расширения MVE. Улучшена поддержка CPU MIPS Octeon. Для PowerPC включена векторизация математических подпрограмм с использованием библиотеки MASSV (Mathematical Acceleration SubSystem), улучшена генерация кода и оптимизирован доступ к памяти из циклов. Для x86 изменена обработка векторных типов v2i32, v4i16, v2i16, v8i8, v4i8 и v2i8.
  • Улучшен генератор кода для WebAssembly. Добавлена поддержка TLS (Thread-Local Storage) и инструкции atomic.fence. Значительно расширена поддержка SIMD. В объектных файлах WebAssembly добавлена возможность использования сигнатур функций с несколькими значениями.
  • При обработке циклов задействован анализатор MemorySSA, позволяющий определять зависимости между различными операциями с памятью. MemorySSA позволяет добиться сокращения времени компиляции и выполнения кода или может использоваться вместо AliasSetTracker без потери в производительности.
  • В отладчике LLDB значительно улучшена поддержка формата DWARF v5. Улучшена поддержка сборки с MinGW и добавлена начальная возможность отладки исполняемых файлов Windows для архитектур ARM и ARM64. Добавлены описания опций, предлагаемых при автодополнении ввода нажатием табуляции.
  • Расширены возможности компоновщика LLD. Улучшена поддержка формата ELF, в том числе обеспечена полная совместимость glob-шаблонов с компоновщиком GNU, добавлена поддержка сжатых отладочных секций ".zdebug", добавлено свойство PT_GNU_PROPERTY для определения секции .note.gnu.property (может использоваться в будущих ядрах Linux), реализованы режимы "-z noseparate-code", "-z separate-code" и "-z separate-loadable-segments". Улучшена поддержка MinGW и WebAssembly.


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.llvm.org/pipermai...)
  2. OpenNews: Релиз набора компиляторов LLVM 9.0
  3. OpenNews: Разработчики из Google предложили разработать свою libc для LLVM
  4. OpenNews: В знак несогласия с новым кодексом поведения LLVM покинул один из ведущих разработчиков
  5. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
  6. OpenNews: Релиз набора компиляторов GCC 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52611-llvm
Ключевые слова: llvm, gcc, compile
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Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Fracta1L (ok), 10:44, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –25 +/
    Годная единая компилирующая платформа под истинно свободной лицензией, не то что застарелый GCC от бородатых свободофашистов
     
     
  • 2.3, Корец (?), 10:54, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрактал, ты снова тут набрасываешь? У каждого своё понятие свободы :) Зато благодаря наличию разных лицнзий есть выбор. Это плохо?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:08, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >У каждого своё понятие свободы :)

    Работники министерств правды и любви с вами не согласны.

     
  • 3.23, Lorik (?), 12:39, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не тот фрактал, который некоторое время назад на лоре чудил?
     
     
  • 4.26, Корец (?), 13:06, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А разве есть другой? Его оттуда выгнали, теперь тут чудит.
     
     
  • 5.28, Аноним (-), 13:16, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не знаю выгнали его с ЛОРа или нет, но того лысого из ПиВас-Студио точно выгнали, за спам. Теперь он умные статьи на Хабре пишет.
     
  • 2.17, user90 (?), 12:14, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я начинаю подозревать, что ты и есть тот самый школотрон на каникулах ;)
     

  • 1.4, Аноним (4), 10:56, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    То есть для того, чтобы запустить некую программу, скомпилированную с помощью llvm, мне надо на целевой хост поставить, мнэ, интерпретатор llvm, выполняющий "скомпилированный" код.

    Наверное в этом есть какой-то смысл, но я не понимаю.

     
     
  • 2.11, konrad (??), 11:46, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    LLVM вроде умеет не только JIT, но и AOT :) а насчёт «какой-то смысл» — он как у Явы: один раз собрал и везде запускаешь (: но я тоже считаю что это не так-то уж и круто, как некоторые думают: собрать четыре релизных билда (линь/винда/мак на х86 и линь на арм) не так уж и сложно, в отличии от создания/развития «универсальной» среды, которая везде должна предоставлять одинаковый функционал ИМХО
     
     
  • 3.21, фывфыв (?), 12:23, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Только вот в случае с llvm не работает "один раз собрал" их "язык ассемблера" не такой уж и универсальный (иначе в противном случае любой компилятор на llvm работал бы на всех архитектурах, которые поддерживает llvm, а этого не происходит).
     
  • 3.34, Аноним (4), 13:58, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я понимаю, что это такая ява с преферансом и куртизанками.

    Я о другом. Конпелятор делает исполняемый файл под целевую платформу, и (1) на этой платформе не нужно никаких прослоек, всё собрано, (2) конпелятор  оптимизирует, чтобы получить максимально быстрый и эффективный код.

    Так вот, в чём смысл механизма llvm с этой точки зрения? Эффективности не получается, дополнительный слой какой-то... Но как бы конпелятор.

     
  • 2.16, Коломойский (?), 12:07, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    толи аноним толи чукча
     
  • 2.18, ant2 (?), 12:19, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, для пользователя это просто компилятор с/с++ (или другого языка). Особенность проекта в том, что он двуслойный, т.е. он переводит язык в универсальный байт-код low-level virtual machine, а затем этот байт-код переводит в инструкции конкретной платформы (например, amd64).
    Идея в том, что можно сделать универсальные оптимизаторы байт-кода и оптимизаторы перевода байт-кода в код платформы. Поскольку они работают с байт-кодом, то им всё равно откуда этот байт-код взялся. Поэтому, вместо того чтобы мучить полный компилятор для нового языка, достаточно написать frontend, переводящий в байт-код.
    JIT здесь притом, что можно не делать последний шаг при компиляции - перевод в код платформы, а оставить его на потом.
     
     
  • 3.22, user90 (?), 12:32, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этой "особенности" сто лет в обед))
     
     
  • 4.35, kai3341 (ok), 14:01, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Этой "особенности" сто лет в обед))

    Вы путаете объектный код с LLVM IR

     
  • 3.24, Аноним (24), 12:44, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не особенность, а обыденность.
     
  • 3.32, microsoft (?), 13:32, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, только фронтенд прийдется писать на богопротивном с++ вместо богоугодного чистого как слеза девственницы анси с.
     
  • 2.25, Аноним84701 (ok), 13:02, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > То есть для того, чтобы запустить некую программу, скомпилированную с помощью llvm,
    > мне надо на целевой хост поставить, мнэ, интерпретатор llvm, выполняющий "скомпилированный"
    > код.
    > Наверное в этом есть какой-то смысл, но я не понимаю.

    Смысл в простом детекторе всех тех, кто толком не разобрался, но имеет "ценнейшее мнение":
    > The LLVM Project is a collection of modular and reusable compiler and toolchain technologies. Despite its name, LLVM has little to do with traditional virtual machines. The name "LLVM" itself is not an acronym; it is the full name of the project.
    >  Code Generation and Optimization
    >              This stage translates an AST into low-level intermediate code
    >              (known as "LLVM IR") and ultimately to machine code.  This phase
    >              is responsible for optimizing the generated code and handling
    >              target-specific code generation.  The output of this stage is
    >             typically called a ".s" file or "assembly" file
    >

     
     
  • 3.27, konrad (??), 13:13, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    плюсую))
     
  • 3.36, Аноним (4), 14:01, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я умею читать и даже осмыслить прочитанное.

    Вопрос - накой прослойка? Конпелятор нужен для максимальной производительности. А если дополнительно вкрячивается интерпретация байт-кода в платформу, то это не конпелятор.

     

  • 1.15, Аноним (15), 11:55, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Компилятор должен быть один, куда все контрибутят для всех платформ.
    И это не сабж. Сабж очередной выкидышЪ яббловой проприетарности.
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 13:23, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Good-но сказал, плюсую. Ещё на ранних стадиях, разработчики LLVM сперва тупо копировали фрагменты исходных кодов GCC в свой проект, и только потом его переписывали.
     

  • 1.29, Аноним (29), 13:22, 26/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сначала во фрибсд, далее - везде! Пора таки уже и линуксе начать выкидывать гцц на мороз!
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 13:24, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ни бзди!
     
  • 2.33, microsoft (?), 13:33, 26/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тебя спросить забыли
     

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