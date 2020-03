Релиз набора компиляторов LLVM 10.0

> То есть для того, чтобы запустить некую программу, скомпилированную с помощью llvm,

> мне надо на целевой хост поставить, мнэ, интерпретатор llvm, выполняющий "скомпилированный"

> код.

> Наверное в этом есть какой-то смысл, но я не понимаю. Смысл в простом детекторе всех тех, кто толком не разобрался, но имеет "ценнейшее мнение":

> The LLVM Project is a collection of modular and reusable compiler and toolchain technologies. Despite its name, LLVM has little to do with traditional virtual machines. The name "LLVM" itself is not an acronym; it is the full name of the project.

> Code Generation and Optimization

> This stage translates an AST into low-level intermediate code

> (known as "LLVM IR") and ultimately to machine code. This phase

> is responsible for optimizing the generated code and handling

> target-specific code generation. The output of this stage is

> typically called a ".s" file or "assembly" file

>