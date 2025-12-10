The OpenNET Project / Index page

Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.6

10.12.2025 21:59

После года разработки сформирован релиз среды рабочего стола Cinnamon 6.6, в рамках которой сообществом разработчиков дистрибутива Linux Mint развивается форк оболочки GNOME Shell, файлового менеджера Nautilus и оконного менеджера Mutter, нацеленный на предоставление окружения в классическом стиле GNOME 2 с поддержкой удачных элементов взаимодействия из GNOME Shell. Cinnamon основывается на компонентах GNOME, но эти компоненты поставляются как периодически синхронизируемый форк, не связанный внешними зависимостями с GNOME. Новый выпуск Cinnamon будет предложен в дистрибутиве Linux Mint 22.3, который планируется выпустить во второй половине декабря.

Основные новшества:

  • Переделано меню приложений, в котором появилась боковая панель с аватаром пользователя, избранными каталогами и часто используемыми приложениями. Реализованы всплывающие подсказки с описанием програм, показываемые при наведении курсора на имена приложений. Разделено отображение закладок и избранных каталогов. Упрощена навигация по меню при помощи клавиатуры.

    Список категорий программ в меню оформлен более компактно, для наглядного выделения категорий задействованы символьные пиктограммы. Системные кнопки (блокировка экрана, спящий режим, выключение) перенесены в верхний правый угол, но добавлены настройки, позволяющие переместить их в нижнюю часть меню приложений или боковую панель. Также добавлена настройка для переноса поисковой строки в нижнюю часть меню.

    В конфигуратор добавлены настройки для скрытия различных элементов меню.

    Например, можно скрыть боковую панель или настроить её содержимое (закладки, избранные каталоги, часто-используемые приложения, системные кнопки).

  • Утилита "System Reports" существенно расширена и переименована в приложение "System Information", в котором помимо страниц с общей информацией о системе и отправки отчётов о проблемах добавлены 4 новых раздела с детальной информацией о подключённых USB-устройствах, PCI-компонентах, GPU и BIOS (сведения о прошивках, материнской плате и режимах загрузки).
  • Добавлено приложение "System Administration", запускаемое с правами root и включающее сведения и настройки для администратора. В настоящее время в приложении имеется одна секция "Boot menu", в которой можно управлять показом загрузочного меню и изменять параметры загрузки.
  • Вместо набора символьных пиктограмм Adwaita задействован собственный набор пиктограмм XSI (XApp Symbolic Icons).

  • Переделана работа с клавиатурой (обеспечена полная совместимость с Wayland). Предоставлена поддержка переключения раскладки клавиатуры при использовании Wayland и улучшена поддержка методов ввода. Разделены настройки традиционных раскладок и методов ввода IBus.
  • В апплете переключения раскладки добавлена поддержка разных типов раскладок клавиатуры и IBus.

  • Переделана экранная клавиатура, которая больше не использует libcaribou и поддерживает переключение раскладки.
  • Вместо библиотеки libAdwaita задействован собственный форк - libAdapta, отличающийся поддержкой тем оформления и некоторыми дополнительными возможностями. В остальном libAdapta поддерживает всю функциональность libAdwaita и по умолчанию обеспечивает идентичный внешний вид приложений.
  • В пакет xdg-desktop-portal-xapp, содержащий компоненты для интеграции изолированных libAdwaita-приложений (например, поставляемых в пакетах flatpak) со средой рабочего стола, добавлена поддержка акцентных цветов, применяемых для выделения активных элементов. Значения подобных цветов определяются через сканирование GTK-тем на наличие цвета с идентификатором "accent_color".
  • Разрешена сборка Cinnamon без поддержки NetworkManager.
  • В конфигураторе настройки мозаичного режима выделены в отдельную вкладку. Добавлена секция для настройки параметров устройств с интерфейсом Thunderbolt.
  • При переключении между окнами по Alt+Tab обеспечен показ только окон на текущем мониторе.
  • Добавлен апплет для включения ночной подсветки ("Night Light"), позволяющей менять цветовую температуру в зависимости от времени суток. При работе в ночное время автоматически уменьшается интенсивность синего цвета на экране, что делает цветовую гамму более тёплой для снижения напряжения глаз и сокращения факторов возникновения бессонницы при работе перед сном.
  • В систему уведомлений добавлена опция для показа в первую очередь новых уведомлений. Реализованы значки для индикации числа непросмотренных уведомлений.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/linuxmint/c...)
  2. OpenNews: Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.4
  3. OpenNews: Проект Linux Mint создал libAdapta, форк библиотеки libAdwaita
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Linux Mint 22.2
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Linux Mint Debian Edition 7
Лицензия: CC BY 3.0
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


