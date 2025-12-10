Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.6

|
|1.1, Аноним (1), 22:56, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Что ни возьми - одни форки. И само DE, и приложение, в рамках оного разрабатываемые. Есть подозрение, что постигнет его участь Mate, которое скорее мертво, чем живо.
|1.2, Аноним (2), 22:59, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Cinnamon всегда отталкивал именно своим циклопических размеров меню, а они ещё одно поле добавили, ппц... Да ещё и не стой стороны. Разве перечень наиболее часто используемых программ не логичней располагать ближе к пользователю, т.е. со стороны движения курсора?
|3.21, Ловит даже на парковке (?), 01:01, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
У меня на одном из компов подключена шариковая мышь в COM-порт. Не сказал бы, что экспириенс ее использования сильно отличается от светодиодной.
|2.9, Бочок (?), 23:41, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Размер меню меняется мышкой за уголок.
Статичный список логично располагать у края экрана.
|2.11, Аноним (11), 00:13, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У меня с этим сложностей не возникает - я просто решил не использовать Cinammon. Поставил mate - панелька тоненькая. Все счастливы)
|3.16, Ловит даже на парковке (?), 00:55, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> У меня с этим сложностей не возникает - я просто решил не
> использовать Cinammon. Поставил mate - панелька тоненькая. Все счастливы)
Панелька тоненькая, а остальной интерфейс libadwaita в три мужыцких пальца. Это называется инконсистентность дизайна.
|1.4, Аноним (4), 23:20, 10/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Хорошо, но хотелось бы везде добавить искуственный интеллект типа copilot
|2.10, Аноним (10), 23:47, 10/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Бесплатной версии месяцы назад сделали прунинг, подрезали связи. Теперь он глуп очень. Очевидно экономия ресурсов и маркетинг.
|2.19, Ловит даже на парковке (?), 00:57, 11/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А толку, если оно является обычным фронтендом для какой-нибудь простой модели типа дистиллированного (кастрированного) дипдика. Да и еще платно наверняка.
|1.12, Аноним (12), 00:22, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Меню Приложений, в котором нельзя делать папки для приложений, и изменять размер меню и размер приложений в меню, и нельзя кастомизировать не нужное выключать убирають, не меню
Если в меню приложений нельзя создавать папки для приложений, если нельзя изменять размер мень и размер приложений, и если меню не кастомизируемое без возможности отключать не нужное в нем, то это не меню, это фигня
Поэтому по сути идеальное в win 10
|1.17, Ловит даже на парковке (?), 00:55, 11/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Что-то они куда-то не туда сворачивать начали. От целой команды обновления, которые в реальности достойны работы одного человека на пару рабочих дней.
