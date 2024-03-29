В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd

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|1.1, semester (ok), 22:43, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И как понять что тот бекдор успел натворить? Если он больше месяца существует.
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|2.4, Bonbon (?), 22:50, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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For our openSUSE Tumbleweed users where SSH is exposed to the internet we recommend installing fresh, as it’s unknown if the backdoor has been exploited. Due to the sophisticated nature of the backdoor an on-system detection of a breach is likely not possible. Also rotation of any credentials that could have been fetched from the system is highly recommended.
https://news.opensuse.org/2024/03/29/xz-backdoor/
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|2.9, Alexander_R (ok), 22:59, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не просто больше месяца существует - автор бэкдора 2 года в проекте (!!) и отправлял к нему многочисленные патчи с исправлениями (в том числе для повышения скрытности).
При этом явно предпринималась попытка замаскировать полную компроментацию проекта xz под "всего лишь" компроментацию тарболов, а сам бэкдор не активировался если запускать исполняемые файлы с поражённой liblzma в терминале. Не известно, единственный ли это бэкдор или были другие (а ещё аккаунт автора вовлечён в разработку кучи других проектов, таких как java-версия xz...)
Не исключено, что к моменту публикации новости аффтар уже почистил за собой все следы и перезагрузил за вас ваши сервера 0_o
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|1.5, FSA (??), 22:51, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Короче. Инцидент был и он в дистрибутивах был, которые никто в здравом уме не будет ставить на прод. А ломать домашние машины... которые по какой-то причине выставлены в сеть... ну это цель нужна и ждать подходящего момента... сомнительное удовольствие.
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|2.33, Аноним (33), 00:18, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во! Если уж бэкдор, то только хардварный, только хардкор! Не допускать васянство!
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|1.8, kusb (?), 22:58, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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хз-utils, ну что, уважаемо, эпично. Эта библиотека есть прям везде. И самое дурное, ведь архиватору не нужен доступ почти ни к чему. Но такой изоляции нет.
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|1.11, birdie (ok), 23:15, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–13 +/–
Я уже много лет говорю об этой проблеме и о том, как плохо обстоят дела с безопа... большой текст свёрнут, показать
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|2.15, Аноним (15), 23:27, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все ок, но про одобрение каждой строчки кода уже слишком жирно
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|3.24, birdie (ok), 23:49, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, примерно так.
Причём код проверяет не один человек, а несколько.
Жирно - это к open source. На первой странице Opennet это уже вторая (!) новость про то, что ни черта никто не проверяет, а эту уязвимость просто случайно (!) обнаружили, потому что код трояна был кривой и вызывал задержки в работе SSHD.
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|2.18, Аноним (18), 23:29, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Каким боком здесь безопасность линукса? Это не дыра в ядре, не эскалация привилегий, а банальный троян в пользовательском приложении.
В винде же троянов не бывает, а майкрософт лично проверяет код каждого экзешника в интернете. Не забудь принять таблетки.
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|3.19, semester (ok), 23:33, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ну объективно говоря от этого приложения зависит пол системы. Может я не прав, но получается ты ставишь "winrar" и половина винды от него зависит.
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|4.27, Аноним (18), 00:02, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, но если так же скомпрометировать популярную библиотеку на винде, разница будет лишь в том, что копия вирусной dll-ки будет лежать в комплекте у каждого отдельного приложения.
Что кстати ЗНАЧИТЕЛЬНО усложняет процесс обезвреживания, ведь нельзя просто обновить 1 пакет, а придется обновлять КАЖДОЕ приложение у которого эта dll в комплекте.
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|3.20, birdie (ok), 23:46, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> В винде же троянов не бывает, а майкрософт лично проверяет код каждого экзешника в интернете. Не забудь принять таблетки.
Примеры backdoors в продуктах Microsoft в студию. Хотя бы один за 40 с лишним лет, что они существуют.
> а майкрософт лично проверяет код каждого экзешника в интернете
Я говорил про software, который создаёт и распространяет сама MS официально. Мне плевать на то, кто и что "распространяет в Интернет". Начните с умения читать и понимать написанное - у вас с этим проблемы.
> Не забудь принять таблетки.
Попробуй мне это в лицо сказать, анонимный тролль.
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|4.25, Аноним (18), 23:56, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Примеры backdoors в продуктах Microsoft в студию.
Сначала ты примеры backdoors в продуктах Linux Foundation в студию.
> Я говорил про software, который создаёт и распространяет сама MS официально. Мне плевать на то, кто и что "распространяет в Интернет".
То есть все люди на винде пользуются исключительно приложениями от MS и никакими другими? Ну-ну.
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|5.45, Fyjy (-), 00:37, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да легко!
Как насчет Bvp47 ?
По слухам связан с NSA, но проверить естественно невозможно.
"287 organizations in 45 countries and went largely undetected for over 10 years"
Вот оно качество поделок от линукс фаундейшн, не зря же Линус получай лям в месяц, ну.. от уважаемых партнеров.
А еще можно вспомнить уязвимости в драйверах.
Да практически каждую вторую RCE в ядре с получением рута можно считать бекдором, замаскированным под "сишник опять обделался и вышез за границы буфера"
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|6.51, Аноним (18), 00:45, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так падажи, но если считать дыры за умышленные бэкдоры, то винда тогда по этому критерию чемпион вне конкуренции получается. А если еще учесть, что довольно много кода в ядро вносят работники MS...
Тут как говорится, если слишком тщательно расследовать дело, то можно случайно выйти на себя.
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|4.28, Аноним (28), 00:07, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Примеры backdoors в продуктах Microsoft в студию. Хотя бы один за 40 с лишним лет, что они существуют.
Вы серьёзно? Тут даже сложно комментировать ибо вы похоже очень многое пропустили... Вы хоть знаете фамилию президанта РФ? :)
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|5.50, birdie (ok), 00:45, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разницу между malware/backdoor и vulnerability чувствуете? Видимо, вообще нисколько.
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|2.23, твёрдый ветер (?), 23:48, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>В то время как крупные корпорации, такие как Microsoft, Google или Apple, одобряют каждую строчку кода, которая попадает к вам как к клиенту
можно поподробнее о том как крупные корпорации одобряют каждую строчку кода ?
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|2.17, birdie (ok), 23:29, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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sshd дёргает метод из systemd, который дёргает liblzma.
То, что вы в своём Gentoo/LFS/Devuan извращаетесь, не имеет отношения к новости.
Она про Fedora 40/Rawhide/Debian SID, и they are all f*cked.
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|3.30, Аноним (30), 00:10, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Учитывая, что разрабатывают openssh разработчики openbsd, то вопрос кто тут извращается с libsystemd, остаётся открытым
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|3.43, Аноним (43), 00:34, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Нету в проекте openssh никаких обращений к libsystemd и тем более методов Умн... большой текст свёрнут, показать
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|2.53, Ivan_83 (ok), 00:50, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тоже не понимал причём тут xz, пришлось читать оригинал:
> openssh does not directly use liblzma. However debian and several other
> distributions patch openssh to support systemd notification, and libsystemd
> does depend on lzma.
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|2.41, Аноним (40), 00:34, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что насчёт zstd? Бяка типа xz или что-то приятное типа gz/lz? Есть информация?
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|2.42, Аноним (42), 00:34, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком много букв. А что они там предлагают для long-term archiving?
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|1.29, Аноним (33), 00:07, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Всем пользователям выпусков xz 5.6.0 и 5.6.1 рекомендуется срочно откатиться на версию 5.4.6.
xz --version
xz (XZ Utils) 5.4.1
liblzma 5.4.1
Хакеры 0 : 1 Debian stable
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|3.48, Аноним (48), 00:40, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вот у тебя 4 летняя, но сидеть на старостабильной ветке и не ставить на неё обновления старостабильной ветки тоже аутизм
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|2.46, Аноним (48), 00:38, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Все версии за 2 года содержат код этого автора, у тебя слишком сырая версия.
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|1.34, Аноним (34), 00:20, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Чувак не виноват, ему просто copilot сделал автоподстановку и он случайно нажал на Tab
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|1.47, Аноним (47), 00:39, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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fedora
$ xz --version
xz (XZ Utils) 5.4.4
liblzma 5.4.4
ubuntu
$ xz --version
xz (XZ Utils) 5.2.5
liblzma 5.2.5
debian
$ xz --version
xz (XZ Utils) 5.4.1
liblzma 5.4.1
Фух. Пронесло =)
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