В UEFI-прошивках материнских плат Gigabyte выявлена активность, напоминающая бэкдор

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|1.1, Аноним (1), 11:56, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В бекдоре обнаружен бекдор. Или опять защитники программистов будут говорит что это просто ошибка, докажи умысел.
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|4.51, Аноним (51), 13:41, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уж сколько раз твердили миру - пользуйтесь опенсорсным БИОСом coreboot! Причём можно вообще без UEFI: большинство коребутчиков используют дополнение SeaBIOS - современный минималистичный классический BIOS на языке Си. Но нет: народ продолжает упорно поглощать дырявые проприетарные кактусы...
Сам же я сижу на поддерживаемом коребутом AMD без бэкдора PSP (аналог Intel ME) - например: Lenovo G505S (A10-5750M), A88XM-E (A10-6800K) и т.д. Максимально прокачал их по оперативке и т.д., так что хоть они и 2014 года - должно хватить ещё лет на 10. Даже Qubes OS летает, где куча виртуалок по каждому чиху
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|5.81, InuYasha (??), 14:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставишь в мамку coreboot -
И бэкдоры не ... беспокоят.
;)
(*правда, начинается веселье с таймингами памяти, нулевым функци-аналом и лицухой на Семёрочку, но это ладно...)
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|2.58, Аноним (58), 13:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> защитники программистов
Опять кому-то ондроеды едят моск, срочно сожги всё своё барахло и иди вязать лапти
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|1.2, Аноним (2), 11:56, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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там много чего выключалось в разных версиях. мне последний раз помогало удалить бинарник update-notifier и засунуть вместо него пустышку
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|1.3, Аноним (3), 11:56, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
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>но производил это без должной верификации загруженных данных
ты пришел ко мне в систему и хочешь загружать исполняемые файлы, но делаешь этого без должной верификации
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|2.8, Аноним (1), 12:03, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Всякие ембедед качалки плохо дружат с https и всякими сертификатами, которые надо обновлять. Поэтому тут надо чтобы каждый мог получить к̶о̶м̶а̶н̶д̶ы̶ ̶и̶з̶ ̶ц̶е̶н̶т̶р̶а̶...ой т.е. обновления, конечно же.
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|2.68, Аноним (68), 14:33, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> ты пришел ко мне в систему и хочешь загружать исполняемые файлы, но делаешь этого без должной верификации
терпил вые-ли в ж-у, и они жалуются что без смазки.
а что вые-ли - не жалуются 8-)
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|1.5, ryoken (ok), 11:59, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Никогда не стремился закупать железо этой конторы. Говноделы, что тут и доказывается.
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|2.30, Аноним (30), 12:56, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот же. Они официально говорили, что линукс нормально работать не будет на их железе, вот и не работает в очередной раз.
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|5.52, Вася (??), 13:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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а в чем он не прав? не делают ничего == не делают говно
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|7.71, Вася (??), 14:37, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Если бы они не делали говно, от них бы не воняли регулярно
нет, говно-то они как раз делают, раз в день-два точно, а вот с производством низкокачественных цпу у них чот как-то... в общем, пока стараются китайцы
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|1.6, фф (?), 12:01, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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ну галочка в биосе по умолчанию в правильном положении же.
и те кто виндой пользуются должны уже привыкнуть, что это не их компьютер.
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|2.39, Аноним (37), 13:18, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>и те кто виндой пользуются должны уже привыкнуть, что это не их компьютер.
Но они же доверяют тому, что написано в меню Пуск.
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|2.40, Аноним (40), 13:19, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Будто под тем же линуксом он твой, да нет телеметрии но это не исключает бекдоров или уязвимостей с удаленным исполнением
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|3.54, Вася (??), 13:43, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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определенно, если не брать в рассчет UEFI и Management Engine, компьютер под линуксом таки мой.
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|1.7, Аноним (7), 12:02, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Согласились с лицензионными условиями ?
Сказали число из СМС ?
Сдали биометрию ?
Чего тогда удивляетесь ?
Они имеют право на что угодно.
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|2.12, Аноним (12), 12:14, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Если в качестве альтернативы сидеть вообще без компьютеров и софта, выбор у конечного пользователя невелик. Отказать ЦРУ и потерять рынок производители железа тоже не могут. Инвесторы у этих компаний из тех же штатов.
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|2.31, oshu (?), 13:00, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это мы пока не знаем -:). Та же Eclypse в их матплатах поковыряется и ...
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|3.46, Аноним (30), 13:27, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Уровня Palit, только дороже. Ничего, люди берут, не жалуются.
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|3.55, Вася (??), 13:44, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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материнка прожила 8 лет, может и щас с ней все хорошо, хз, продал уже...
так что качество нормальное вполне
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|2.45, a_kusb (ok), 13:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там прошивки более качественные?
Бекдоры более качественные?
Трудно. Обнаружимые.
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|2.59, Nononumous (?), 13:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как там MSI-господа справляются с компроментацией всех выложенных прошивок и утекших сертов?
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|2.14, Random (??), 12:16, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если вспомнить "подвиги" Феникс-нет, то, возможно, не только.
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|1.13, Аноним (13), 12:14, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+9 +/–
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Это тот самый момент, когда компанией управляют маркетологи, а не ИТшники. Им подавай "Неотключаемые обновления наших мегаполезных сервисов" и плевать, что это дыра в безопасности. Знаете что. Я всегда очень не любил, когда мне что то втюхивали насильно. И в прошлом считал это в некотором роде заскоком. Но в итоге оказался прав. Что же касается этой ситуации, то у нас многие просто не читают лицензионное соглашение и политику конфиденциальности. А там написано четко. Купили? Значит на все согласны. Даже душу дьяволу продать. Другое дело, что у них там вместо здоровой конкуренции происходит подражание самой наглой компании, которой удается наиболее дерзко грести бабло со своих клиентов. Т.е. по сути выбора то нет.
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|2.15, Аноним (13), 12:16, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Хочу добавить, что это повсеместная проблема. Вам банк тоже по дефолту какие-нибудь дырявые голосовые сервисы прикрутит, а вы потом бойтесь по телефону "Да" сказать. Я уже привык говорить "Алло" как в старые добрые.
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|3.18, Аноним (-), 12:23, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мне не прикручивает. И даже очень вежливо раз в год спрашивает "а хотите прикрутим? нет? хорошо".
Так что не все белые едят людей, хорошо это скрывая.
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|4.22, Аноним (1), 12:27, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну всё значит ты в полной безопасности. Раз уж тебе так говорят. Ты на все 100% защищен тебе незачем беспокоится. С этим сервисом точно никогда ничего плохого не произойдет. Главное что не мамонт.
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|3.20, Аноним (1), 12:24, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А зачем ты вообще начинал говорить по телефону «Да». Мне когда говорят по телефону «Да» у меня одна ассоциация, которую не каждому абоненту можно вслух сказать. Хотя иногда её говорю.
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|1.16, xsignal (ok), 12:19, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так сразу было понятно, что UEFI - это и есть бэкдор, потому что не было никакого рационального смысла отказываться от BIOS.
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|2.27, Аноним (27), 12:52, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> UEFI - это и есть бэкдор, потому что не было никакого рационального смысла отказываться от BIOS
как будто BIOS не может содержать бэкдор. Пока ты сам не будешь производить процессоры бэкдор можно засунуть в любую часть процессора или любой другой микросхемы, в SoC тем более. Есть конечно сертифицированные процессоры, но не в потребительском сегменте.
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|3.44, Аноним (47), 13:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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БОИС не может сходить в сеть потому что он...барабанная дробь...БИОС!
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|2.43, Аноним (37), 13:23, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не зря же в этом UEFI выбрали формат исполняемых файлов PE, ой не случайно.
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|2.74, ryoken (ok), 14:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Так сразу было понятно, что UEFI - это и есть бэкдор, потому
> что не было никакого рационального смысла отказываться от BIOS.
Благородный дон не слышал про CompuTrace?
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|2.28, Аноним (30), 12:54, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Этот в соседнем подвале и капитализация у него раз в 100 выше, доля рынка тоже больше раз в 10. Разве он распространял бекдоры для ОС через биос? А каким образом биос там себя обновляет не важно, он должен быт подписан ключом производителя (именно так малварь и распространяли, может быть даже сам производитель, это ж тайваньцы).
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|3.33, Аноним (30), 13:04, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там вроде написано, что отключается, надо просто зайти в настройки перед установкой ОС. Умолчания вообще редко применимыми на практике оказываются. Вот это называется профессиональный подход, весь контроль пользователю. Тут вопрос, устанавливала ли эта утилита обновления произвольные файлы, полученные по незащищённым каналам, без какой бы то ни было проверки.
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|4.48, Аноним (47), 13:29, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Такого вообще не должно быть ни отключаемого, ни не отключаемого.
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|5.50, Аноним (30), 13:38, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это костыли для венды. Она тебе тебе автоматически дров от левого железа установит и будет рандомно бсоды выдавать, покупатели будут жаловаться. Хотя, идея фоновых сервисов сомнительная. Они регулярно стучат домой и ждут команд, несмотря на то, что первое и последнее обновление могло быть 10 лет назад. Если обновление такое важное, можно в репы венды его задеплоить, а там уж проблемы венды, как она будет те же прошивки обновлять. Могли бы сделать нормально и просто уведомлять, что есть обновление у производителя. Но так малварь сложнее установить будет, больше следов.
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|1.23, Аноним (23), 12:30, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>прошивка UEFI без информирования пользователя во время загрузки системы осуществляла подстановку и запуск исполняемого файла для платформы Windows
>WPBT
WPBT - это документированный механизм винды, и по сути бэкдор в самой Винде.
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|2.49, Аноним (47), 13:31, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И что-то даже защитники UEFI подрассосались, хотя тоже говорили про безопасТность.
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|2.64, Аноним (64), 14:07, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут не сам UEFI лезет в интернет, а его экзешники, которые он в Винду тихо проинсталлировал.
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|1.53, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 13:43, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Подобное и Asus делает, если опция не выключена в биосе то с каждым запуском винды будет запускаться asusupdate.exe, он дает установить тулзу от асус после установки винды, но хрен знает что эта штука еще умеет
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|1.65, Аноним (65), 14:08, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> проверял включение в BIOS/UEFI функции "APP Center Download & Install" (отключена по умолчанию)
Включена по умолчанию, правда у меня как то по другому называется, Update Services или как то так.
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|1.77, Гималаи (?), 14:52, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Компания Gigabyte уведомлена о недопустимости...
ну и ладно, хоть уведомление отправили на этот ваш свободолюбивый Тайваньский остров.
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|1.79, Аноним (79), 14:55, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот почему нужно использовать старое железо. Сижу на Pentium 4 и в ус не дую. Для 99% моих задач этой конфигурации хватает (смузи-сайты и игры не интересуют).
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|2.87, Аноним (30), 15:05, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Даже если использовать в качестве печатной машинки для блокнота без подсветки синтаксиса и всего такого, скрипты всё равно в 10 раз медленнее работают, а так да. Несмотря на частоту 3.2 ггц. Кино не посмотришь, утуп не откроешь, фоточки в приличном качестве не полистаешь. От музыки качеством выше сиди тоже придётся отказаться. Греется почём зря, опять же, можно было сэкономить на счетах за электроэнергию и купить современный мощный девайс.
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|2.83, Аноним (83), 15:01, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> всё, что нужно знать об уефанстве
Оно ещё и кривое в большинстве случаев. Если выставить загрузку UEFI, то у меня в dmesg раз в 10 больше вываливается ошибок и варнингов.
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|1.85, Аноним (85), 15:04, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Gigabyte
Всегда не нравилась эта фирма. У них очень кривой и тормозной интерфейс который не умеет в full hd, в отличии от того же асрока. Да и с линуксом не очень дружат т.к. их acpi заточен исключительно под винду.
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