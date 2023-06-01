В UEFI-прошивках материнских плат Gigabyte выявлена активность, напоминающая бэкдор

Исследователи из компании Eclypsium выявили аномальное поведение на системах с материнскими платами тайваньской компании Gigabyte Technology. Используемая в платах прошивка UEFI без информирования пользователя во время загрузки системы осуществляла подстановку и запуск исполняемого файла для платформы Windows. В свою очередь, запущенный исполняемый файл загружал из сети и запускал сторонние исполняемые файлы. Дальнейший разбор ситуации показал, что идентичное поведение проявляется на сотнях разных моделей плат Gigabyte и связано с работой поставляемого компанией приложения App Сenter. Запускаемый файл был встроен в прошивку UEFI и в процессе инициализации во время загрузки сохранялся на диск. На стадии запуска драйверов (DXE, Driver Execution Environment) при помощи модуля прошивки WpbtDxe.efi данный файл загружался в память и прописывался в таблицу WPBT ACPI, содержимое которой в дальнейшем загружается и запускается менеджером сеансов Windows (smss.exe, Windows Session Manager Subsystem). Перед загрузкой модуль проверял включение в BIOS/UEFI функции "APP Center Download & Install" (отключена по умолчанию). Во время запуска на стороне Windows код подставлял в систему исполняемый файл "%SystemRoot%\system32\GigabyteUpdateService.exe", который прописывался как системный сервис. После запуска сервис GigabyteUpdateService.exe выполнял загрузку обновления с серверов Gigabyte, но производил это без должной верификации загруженных данных по цифровой подписи и без использования шифрования канала связи. Для загрузки использовались адреса "http://mb.download.gigabyte.com/FileList/Swhttp/LiveUpdate4", "https://mb.download.gigabyte.com/FileList/Swhttp/LiveUpdate4" и "https://software-nas/Swhttp/LiveUpdate4". Допускалась загрузка по HTTP без шифрования, но даже при обращении по HTTPS проверка сертификата не производилась, что позволяло подменить файл при помощи MITM-атак и организовать выполнение своего кода на системе пользователя. Ситуацию усложняет то, что полное устранение проблемы требует обновления прошивки, так как логика запуска стороннего кода интегрирована в прошивку. В качестве временной меры защиты от MITM-атаки на пользователей плат Gigabyte рекомендуется заблокировать вышеупомянутые URL на межсетевом экране. Компания Gigabyte уведомлена о недопустимости наличия в прошивках подобных небезопасно автообновляемых и принудительно встраиваемых в систему сервисов, так как компрометация инфраструктуры компании или участника цепи поставщиков (supply chain) может привести к совершению атак на пользователей плат и организации запуска вредоносного ПО, неподконтрольного на уровне операционной системы. Например, в августе и октябре 2021 года было зафиксировано два взлома инфраструктуры Gigabyte, которые привели к утечке закрытой документации и конфиденциальных данных.



