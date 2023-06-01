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В UEFI-прошивках материнских плат Gigabyte выявлена активность, напоминающая бэкдор

01.06.2023 11:04

Исследователи из компании Eclypsium выявили аномальное поведение на системах с материнскими платами тайваньской компании Gigabyte Technology. Используемая в платах прошивка UEFI без информирования пользователя во время загрузки системы осуществляла подстановку и запуск исполняемого файла для платформы Windows. В свою очередь, запущенный исполняемый файл загружал из сети и запускал сторонние исполняемые файлы. Дальнейший разбор ситуации показал, что идентичное поведение проявляется на сотнях разных моделей плат Gigabyte и связано с работой поставляемого компанией приложения App Сenter.

Запускаемый файл был встроен в прошивку UEFI и в процессе инициализации во время загрузки сохранялся на диск. На стадии запуска драйверов (DXE, Driver Execution Environment) при помощи модуля прошивки WpbtDxe.efi данный файл загружался в память и прописывался в таблицу WPBT ACPI, содержимое которой в дальнейшем загружается и запускается менеджером сеансов Windows (smss.exe, Windows Session Manager Subsystem). Перед загрузкой модуль проверял включение в BIOS/UEFI функции "APP Center Download & Install" (отключена по умолчанию). Во время запуска на стороне Windows код подставлял в систему исполняемый файл "%SystemRoot%\system32\GigabyteUpdateService.exe", который прописывался как системный сервис.

После запуска сервис GigabyteUpdateService.exe выполнял загрузку обновления с серверов Gigabyte, но производил это без должной верификации загруженных данных по цифровой подписи и без использования шифрования канала связи. Для загрузки использовались адреса "http://mb.download.gigabyte.com/FileList/Swhttp/LiveUpdate4", "https://mb.download.gigabyte.com/FileList/Swhttp/LiveUpdate4" и "https://software-nas/Swhttp/LiveUpdate4". Допускалась загрузка по HTTP без шифрования, но даже при обращении по HTTPS проверка сертификата не производилась, что позволяло подменить файл при помощи MITM-атак и организовать выполнение своего кода на системе пользователя.

Ситуацию усложняет то, что полное устранение проблемы требует обновления прошивки, так как логика запуска стороннего кода интегрирована в прошивку. В качестве временной меры защиты от MITM-атаки на пользователей плат Gigabyte рекомендуется заблокировать вышеупомянутые URL на межсетевом экране. Компания Gigabyte уведомлена о недопустимости наличия в прошивках подобных небезопасно автообновляемых и принудительно встраиваемых в систему сервисов, так как компрометация инфраструктуры компании или участника цепи поставщиков (supply chain) может привести к совершению атак на пользователей плат и организации запуска вредоносного ПО, неподконтрольного на уровне операционной системы. Например, в августе и октябре 2021 года было зафиксировано два взлома инфраструктуры Gigabyte, которые привели к утечке закрытой документации и конфиденциальных данных.

  1. Главная ссылка к новости (https://eclypsium.com/blog/sup...)
  2. OpenNews: Заявлено об обнаружении бэкдора в процессорах VIA C3
  3. OpenNews: В коммутаторах Lenovo и IBM выявлен бэкдор
  4. OpenNews: Результаты анализа бэкдоров в приложениях для Android
  5. OpenNews: В межсетевых экранах Juniper выявлен бэкдор с функциями расшифровки трафика VPN
  6. OpenNews: Бэкдор в отладочном коде модифицированного ядра Linux для систем Allwinner
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59224-gigabyte
Ключевые слова: gigabyte, backdoor, firmware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:56, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +21 +/
    В бекдоре обнаружен бекдор. Или опять защитники программистов будут говорит что это просто ошибка, докажи умысел.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Проприетарное значит лучшее
     
     
  • 3.41, Самый Лучший Гусь (?), 13:20, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Проприетарное значит замшелое унылое барахло от сурьезных дядечек в костюмах. Мерзость.
     
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:41, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж сколько раз твердили миру - пользуйтесь опенсорсным БИОСом coreboot! Причём можно вообще без UEFI: большинство коребутчиков используют дополнение SeaBIOS - современный минималистичный классический BIOS на языке Си. Но нет: народ продолжает упорно поглощать дырявые проприетарные кактусы...

    Сам же я сижу на поддерживаемом коребутом AMD без бэкдора PSP (аналог Intel ME) - например: Lenovo G505S (A10-5750M), A88XM-E (A10-6800K) и т.д. Максимально прокачал их по оперативке и т.д., так что хоть они и 2014 года - должно хватить ещё лет на 10. Даже Qubes OS летает, где куча виртуалок по каждому чиху

     
     
  • 5.81, InuYasha (??), 14:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставишь в мамку coreboot -
    И бэкдоры не ... беспокоят.
    ;)

    (*правда, начинается веселье с таймингами памяти, нулевым функци-аналом и лицухой на Семёрочку, но это ладно...)

     
  • 2.37, Аноним (37), 13:15, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В бекдоре обнаружен бекдор. Кто бы мог подумать?
     
  • 2.58, Аноним (58), 13:58, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > защитники программистов

    Опять кому-то ондроеды едят моск, срочно сожги всё своё барахло и иди вязать лапти

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:56, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    там много чего выключалось в разных версиях. мне последний раз помогало удалить бинарник update-notifier и засунуть вместо него пустышку
     
  • 1.3, Аноним (3), 11:56, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    >но производил это без должной верификации загруженных данных

    ты пришел ко мне в систему и хочешь загружать исполняемые файлы, но делаешь этого без должной верификации

     
     
  • 2.8, Аноним (1), 12:03, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всякие ембедед качалки плохо дружат с https и всякими сертификатами, которые надо обновлять. Поэтому тут надо чтобы каждый мог получить к̶о̶м̶а̶н̶д̶ы̶ ̶и̶з̶ ̶ц̶е̶н̶т̶р̶а̶...ой т.е. обновления, конечно же.
     
  • 2.68, Аноним (68), 14:33, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > ты пришел ко мне в систему и хочешь загружать исполняемые файлы, но делаешь этого без должной верификации

    терпил вые-ли в ж-у, и они жалуются что без смазки.
    а что вые-ли - не жалуются 8-)

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:58, 01/06/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.5, ryoken (ok), 11:59, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Никогда не стремился закупать железо этой конторы. Говноделы, что тут и доказывается.
     
     
  • 2.30, Аноним (30), 12:56, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот же. Они официально говорили, что линукс нормально работать не будет на их железе, вот и не работает в очередной раз.
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:09, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто не говнодел?
     
     
  • 3.38, Аноним (37), 13:16, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Байкал Электроникс?
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 13:27, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Давай ещё версий. У тебя пока что не получилось.
     
     
  • 5.52, Вася (??), 13:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    а в чем он не прав? не делают ничего == не делают говно
     
     
  • 6.60, Аноним (58), 13:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы они не делали говно, от них бы не воняли регулярно
     
     
  • 7.71, Вася (??), 14:37, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Если бы они не делали говно, от них бы не воняли регулярно

    нет, говно-то они как раз делают, раз в день-два точно, а вот с производством низкокачественных цпу у них чот как-то... в общем, пока стараются китайцы

     
  • 3.72, ryoken (ok), 14:38, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто не говнодел?

    HP вроде :).

     
  • 3.82, InuYasha (??), 14:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    супермикро и тиан
     

  • 1.6, фф (?), 12:01, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    ну галочка в биосе по умолчанию в правильном положении же.
    и те кто виндой пользуются должны уже привыкнуть, что это не их компьютер.
     
     
  • 2.39, Аноним (37), 13:18, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >и те кто виндой пользуются должны уже привыкнуть, что это не их компьютер.

    Но они же доверяют тому, что написано в меню Пуск.

     
     
  • 3.66, EuPhobos (ok), 14:27, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вроде с какой-то версии, даже там уже не их "Мой компьютер".
     
  • 2.40, Аноним (40), 13:19, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Будто под тем же линуксом он твой, да нет телеметрии но это не исключает бекдоров или уязвимостей с удаленным исполнением
     
     
  • 3.54, Вася (??), 13:43, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    определенно, если не брать в рассчет UEFI и Management Engine, компьютер под линуксом таки мой.
     
     
  • 4.57, Аноним (40), 13:49, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И железо))
     
  • 3.56, Аноним (56), 13:49, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Телеметрия в ненужном тоже есть. https://pingvinus.ru/news/4659 - добровольная, https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=48079 - не вполне
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:02, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Согласились с лицензионными условиями ?
    Сказали число из СМС ?
    Сдали биометрию ?
    Чего тогда удивляетесь ?
    Они имеют право на что угодно.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 12:14, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если в качестве альтернативы сидеть вообще без компьютеров и софта, выбор у конечного пользователя невелик. Отказать ЦРУ и потерять рынок производители железа тоже не могут. Инвесторы у этих компаний из тех же штатов.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:05, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    MSI-господа таких проблем не знают. Скупой платит дважды.
     
     
  • 2.31, oshu (?), 13:00, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это мы пока не знаем -:). Та же Eclypse в их матплатах поковыряется и ...
     
  • 2.42, Аноним (37), 13:20, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А качество железа MSI-я?
     
     
  • 3.46, Аноним (30), 13:27, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уровня Palit, только дороже. Ничего, люди берут, не жалуются.
     
  • 3.55, Вася (??), 13:44, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    материнка прожила 8 лет, может и щас с ней все хорошо, хз, продал уже...
    так что качество нормальное вполне
     
  • 2.45, a_kusb (ok), 13:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там прошивки более качественные?
    Бекдоры более качественные?
    Трудно. Обнаружимые.
     
  • 2.59, Nononumous (?), 13:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как там MSI-господа справляются с компроментацией всех выложенных прошивок и утекших сертов?
     

  • 1.11, Шарп (ok), 12:12, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Виндопроблемы.
     
     
  • 2.14, Random (??), 12:16, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если вспомнить "подвиги" Феникс-нет, то, возможно, не только.
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:14, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Это тот самый момент, когда компанией управляют маркетологи, а не ИТшники. Им подавай "Неотключаемые обновления наших мегаполезных сервисов" и плевать, что это дыра в безопасности. Знаете что. Я всегда очень не любил, когда мне что то втюхивали насильно. И в прошлом считал это в некотором роде заскоком. Но в итоге оказался прав. Что же касается этой ситуации, то у нас многие просто не читают лицензионное соглашение и политику конфиденциальности. А там написано четко. Купили? Значит на все согласны. Даже душу дьяволу продать. Другое дело, что у них там вместо здоровой конкуренции происходит подражание самой наглой компании, которой удается наиболее дерзко грести бабло со своих клиентов. Т.е. по сути выбора то нет.
     
     
  • 2.15, Аноним (13), 12:16, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хочу добавить, что это повсеместная проблема. Вам банк тоже по дефолту какие-нибудь дырявые голосовые сервисы прикрутит, а вы потом бойтесь по телефону "Да" сказать. Я уже привык говорить "Алло" как в старые добрые.
     
     
  • 3.18, Аноним (-), 12:23, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мне не прикручивает. И даже очень вежливо раз в год спрашивает "а хотите прикрутим? нет? хорошо".
    Так что не все белые едят людей, хорошо это скрывая.
     
     
  • 4.22, Аноним (1), 12:27, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну всё значит ты в полной безопасности. Раз уж тебе так говорят. Ты на все 100% защищен тебе незачем беспокоится. С этим сервисом точно никогда ничего плохого не произойдет. Главное что не мамонт.
     
  • 4.24, a (??), 12:32, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А можно поинтересоваться что это за банк?
     
  • 3.20, Аноним (1), 12:24, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А зачем ты вообще начинал говорить по телефону «Да». Мне когда говорят по телефону «Да» у меня одна ассоциация, которую не каждому абоненту можно вслух сказать. Хотя иногда её говорю.
     
     
  • 4.61, www2 (??), 13:59, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    П из?
     
  • 2.35, Аноним (34), 13:13, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это потому что стартовый гомункул из пыли.
     

  • 1.16, xsignal (ok), 12:19, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Так сразу было понятно, что UEFI - это и есть бэкдор, потому что не было никакого рационального смысла отказываться от BIOS.
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 12:52, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > UEFI - это и есть бэкдор, потому что не было никакого рационального смысла отказываться от BIOS

    как будто BIOS не может содержать бэкдор. Пока ты сам не будешь производить процессоры бэкдор можно засунуть в любую часть процессора или любой другой микросхемы, в SoC тем более. Есть конечно сертифицированные процессоры, но не в потребительском сегменте.

     
     
  • 3.44, Аноним (47), 13:25, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    БОИС не может сходить в сеть потому что он...барабанная дробь...БИОС!
     
  • 3.62, Тот_ещё_аноним (ok), 14:04, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наличие сертификата решает, да)
     
  • 2.43, Аноним (37), 13:23, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не зря же в этом UEFI выбрали формат исполняемых файлов PE, ой не случайно.
     
  • 2.74, ryoken (ok), 14:42, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так сразу было понятно, что UEFI - это и есть бэкдор, потому
    > что не было никакого рационального смысла отказываться от BIOS.

    Благородный дон не слышал про CompuTrace?

     

  • 1.19, Аноним (19), 12:24, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чего й то дносусу можно, а гигабайтам нельзя
     
     
  • 2.28, Аноним (30), 12:54, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Этот в соседнем подвале и капитализация у него раз в 100 выше, доля рынка тоже больше раз в 10. Разве он распространял бекдоры для ОС через биос? А каким образом биос там себя обновляет не важно, он должен быт подписан ключом производителя (именно так малварь и распространяли, может быть даже сам производитель, это ж тайваньцы).
     
     
  • 3.36, Аноним (34), 13:15, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Тайваньцы как китайцы или как подштатовцы?
     
     
  • 4.63, Тот_ещё_аноним (ok), 14:06, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подштатовские китайцы
     
  • 2.29, gumanzoy (?), 12:56, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да у Асус такое же есть. Наблюдаю на разных материнках с чипсетами H510 B560

    https://www.techpowerup.com/248827/asus-z390-motherboards-automatically-push-s

     
     
  • 3.33, Аноним (30), 13:04, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде написано, что отключается, надо просто зайти в настройки перед установкой ОС. Умолчания вообще редко применимыми на практике оказываются. Вот это называется профессиональный подход, весь контроль пользователю. Тут вопрос, устанавливала ли эта утилита обновления произвольные файлы, полученные по незащищённым каналам, без какой бы то ни было проверки.
     
     
  • 4.48, Аноним (47), 13:29, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такого вообще не должно быть ни отключаемого, ни не отключаемого.
     
     
  • 5.50, Аноним (30), 13:38, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это костыли для венды. Она тебе тебе автоматически дров от левого железа установит и будет рандомно бсоды выдавать, покупатели будут жаловаться. Хотя, идея фоновых сервисов сомнительная. Они регулярно стучат домой и ждут команд, несмотря на то, что первое и последнее обновление могло быть 10 лет назад. Если обновление такое важное, можно в репы венды его задеплоить, а там уж проблемы венды, как она будет те же прошивки обновлять. Могли бы сделать нормально и просто уведомлять, что есть обновление у производителя. Но так малварь сложнее установить будет, больше следов.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:30, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >прошивка UEFI без информирования пользователя во время загрузки системы осуществляла подстановку и запуск исполняемого файла для платформы Windows
    >WPBT

    WPBT - это документированный механизм винды, и по сути бэкдор в самой Винде.

     
  • 1.26, Пряник (?), 12:47, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    С самого начала напрягло, что UEFI куда-то там в инет умеет лазить...
     
     
  • 2.49, Аноним (47), 13:31, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И что-то даже защитники UEFI подрассосались, хотя тоже говорили про безопасТность.
     
  • 2.64, Аноним (64), 14:07, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут не сам UEFI лезет в интернет, а его экзешники, которые он в Винду тихо проинсталлировал.
     

  • 1.53, aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa (?), 13:43, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Подобное и Asus делает, если опция не выключена в биосе то с каждым запуском винды будет запускаться asusupdate.exe, он дает установить тулзу от асус после установки винды, но хрен знает что эта штука еще умеет
     
  • 1.65, Аноним (65), 14:08, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > проверял включение в BIOS/UEFI функции "APP Center Download & Install" (отключена по умолчанию)

    Включена по умолчанию, правда у меня как то по другому называется, Update Services или как то так.

     
  • 1.77, Гималаи (?), 14:52, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Компания Gigabyte уведомлена о недопустимости...

    ну и ладно, хоть уведомление отправили на этот ваш свободолюбивый Тайваньский остров.

     
  • 1.79, Аноним (79), 14:55, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот почему нужно использовать старое железо. Сижу на Pentium 4 и в ус не дую. Для 99% моих задач этой конфигурации хватает (смузи-сайты и игры не интересуют).
     
     
  • 2.87, Аноним (30), 15:05, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если использовать в качестве печатной машинки для блокнота без подсветки синтаксиса и всего такого, скрипты всё равно в 10 раз медленнее работают, а так да. Несмотря на частоту 3.2 ггц. Кино не посмотришь, утуп не откроешь, фоточки в приличном качестве не полистаешь. От музыки качеством выше сиди тоже придётся отказаться. Греется почём зря, опять же, можно было сэкономить на счетах за электроэнергию и купить современный мощный девайс.
     

  • 1.80, Tron is Whistling (?), 14:57, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Данная новость - это всё, что нужно знать об уефанстве, клинических секуребутах и прочем хламе.
     
     
  • 2.83, Аноним (83), 15:01, 01/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > всё, что нужно знать об уефанстве

    Оно ещё и кривое в большинстве случаев. Если выставить загрузку UEFI, то у меня в dmesg раз в 10 больше вываливается ошибок и варнингов.

     

  • 1.84, InuYasha (??), 15:01, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ничего, скоро и до прыщей доберётся. Ждём /usr/bin/smss.
     
  • 1.85, Аноним (85), 15:04, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Gigabyte

    Всегда не нравилась эта фирма. У них очень кривой и тормозной интерфейс который не умеет в full hd, в отличии от того же асрока. Да и с линуксом не очень дружат т.к. их acpi заточен исключительно под винду.

     
  • 1.86, Аноним (86), 15:04, 01/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если Линукс стоит?
    На их серверных платформах как дела обстоят?
     

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