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Результаты анализа бэкдоров в приложениях для Android

04.04.2020 21:51

Исследователи Центра Гельмгольца по информационной безопасности (CISPA), Университета штата Огайо и Нью-Йоркского университета провели исследование скрытой функциональности в приложениях для платформы Android. Анализ 100 тысяч мобильных приложений из каталога Google Play, 20 тысяч из альтернативных каталогов и 30 тысяч предустанавливаемых на различные смартфоны приложений показал, что 12706 (8.5%) программ содержат скрытую от пользователя, но активируемую при помощи специальных последовательностей функциональность, которую можно отнести к бэкдорам.

В частности 7584 приложений включали встроенные секретные ключи доступа, 501 - встроенные мастер-пароли и 6013 - скрытые команды. Проблемные приложения встречаются во всех рассмотренных источниках программ - в процентном соотношении бэкдоры были выявлены в 6.86% (6860) изученных программ из Google Play, в 5.32% (1064) из сторонних каталогах и в 15.96% (4788) из списка предустанавливаемых приложений. Выявленные бэкдоры позволяют любому, кто знает ключи, пароли активации и последовательности для вызова команд, получить доступ к приложению и всем связанным с ним данным.

Например, в приложении для потокового вещания спортивных матчей, имеющем 5 млн установок, обнаружен встроенный ключ для входа в интерфейс администратора, дающий изменить настройки приложения и получить доступ к дополнительной функциональности. В приложений для блокировки экрана, насчитывающем 5 млн установок, найден ключ доступа, позволяющий сбросить пароль, выставляемый пользователем для блокировки устройства. В программе-переводчике, насчитывающей 1 млн установок, присутствует ключ, позволяющий совершать внутри приложения покупки и обновить программу до pro-версии без фактической оплаты.

В программе удалённого управления потерянным устройством, насчитывающей 10 млн установок, выявлен мастер-пароль, дающий возможность снять блокировку, установленную пользователем на случай потери аппарата. В программе для ведения записной книжки найден мастер-пароль, позволяющий разблокировать секретные заметки. Во многих приложениях также выявлены отладочные режимы, открывающие доступ к низкоуровневым возможностям, например, в приложении для совершения покупок при вводе определённой комбинации запускался прокси-сервер, а в обучающей программе была возможность обхода прохождения тестов.

Кроме бэкдоров, в 4028 (2.7%) приложениях выявлено наличие чёрных списков, применяемых для цензурирования поступающей от пользователя информации. Применяемые чёрные списки содержат наборы запрещённых для упоминания слов, включая имена политических партий и политиков, типовые фразы, употребляемые для запугивания и дискриминации определённых слоёв населения. Чёрные списки выявлены в 1.98% изученных программ из Google Play, в 4.46% из сторонних каталогах и в 3.87% из списка предустанавливаемых приложений.

Для проведения анализа использован созданный исследователями инструментарий InputScope, код которого в ближайшее время будет опубликован на GitHub (ранее исследователи уже опубликовали статический анализатор LeakScope, который автоматически выявляет утечки информации в приложениях).

  1. Главная ссылка к новости (https://cispa.saarland/2020/04...)
  2. OpenNews: Оценка злоупотребления запросом полномочий в приложениях-фонариках для Android
  3. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  4. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  5. OpenNews: В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код
  6. OpenNews: Анализ несанкционированной записи звука и видео в Android-приложениях
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52677-backdoor
Ключевые слова: backdoor, android, security
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 23:10, 04/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Список то где? В статье первая же ссылка битая.
     
     
  • 2.4, And (??), 23:13, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не очень важно. Т.к. app меняются, а поиск подсовывает результат маркетинг-робота. И этого софта много.
     
     
  • 3.5, And (??), 23:15, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В пику поклонников snap и flatpack. Вот это как работает - вот так. Таже система: apk - самодостаточный контейнер.
     
     
  • 4.6, kai3341 (ok), 23:29, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть если бы пакет был классическим RPM, DEB или ещё чем-нибудь, это бы автоматически гарантировало отсутствие бэкдоров?
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 23:31, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как бы, возможность воспроизвести бинарник программы у себя (и проанализировать отличия, если они есть) как раз про это.
     

  • 1.2, Аноним (8), 23:11, 04/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    >обновить программу до pro-версии без фактической оплаты

    Что-то большая часть "бэкдоров" на деле забота о пользователе. Лучше бы проанализировали шпионский софт от яндекса и мэилру. Ну и кто там ещё за любителями потных мужиков подслушивал/подглядывал, вот их тоже.

     
  • 1.3, муу (?), 23:13, 04/04/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    > Результаты анализа бэкдоров в приложениях для Android

    британские учёные заявляют что в магазине бэкдоров для бэкдорОС приложений выялено не было.

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:29, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С айос не перепутал?
     
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