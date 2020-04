1.1 , Аноним ( - ), 23:10, 04/04/2020 [ответить] + / – Список то где? В статье первая же ссылка битая.

2.4 , And ( ?? ), 23:13, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не очень важно. Т.к. app меняются, а поиск подсовывает результат маркетинг-робота. И этого софта много.

3.5 , And ( ?? ), 23:15, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В пику поклонников snap и flatpack. Вот это как работает - вот так. Таже система: apk - самодостаточный контейнер.

4.6 , kai3341 ( ok ), 23:29, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть если бы пакет был классическим RPM, DEB или ещё чем-нибудь, это бы автоматически гарантировало отсутствие бэкдоров?

5.8 , Аноним ( 8 ), 23:31, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как бы, возможность воспроизвести бинарник программы у себя (и проанализировать отличия, если они есть) как раз про это.



1.2 , Аноним ( 8 ), 23:11, 04/04/2020 [ответить] + / – >обновить программу до pro-версии без фактической оплаты Что-то большая часть "бэкдоров" на деле забота о пользователе. Лучше бы проанализировали шпионский софт от яндекса и мэилру. Ну и кто там ещё за любителями потных мужиков подслушивал/подглядывал, вот их тоже.

1.3 , муу ( ? ), 23:13, 04/04/2020 [ответить] +1 + / – > Результаты анализа бэкдоров в приложениях для Android британские учёные заявляют что в магазине бэкдоров для бэкдорОС приложений выялено не было.

2.7 , Аноним ( 7 ), 23:29, 04/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С айос не перепутал?