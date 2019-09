Оценка злоупотребления запросом полномочий в приложениях-фонариках для Android

2.2 , kerneliq ( ok ), 12:57, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +24 + / – Ладно писатели. Но кто-то же такое ставит!

3.50 , gogo ( ? ), 20:42, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А ты видел, куда гуглы сейчас запёрли список разрешений приложения? Раньше он был просто внизу страницы, теперь его с трудом надйдешь, даже целенаправлено.

4.68 , EuPhobos ( ok ), 08:06, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Так потому, что сейчас по умолчанию никаких прав приложению не даётся, и только в момент запроса определённой функции, всплывает окно, мол вы запустили Фонарик, а он требует доступ к адресной книге - я думаю даже с психологической стороны так нагляднее, чем при установке читать весь список, особенно для ленивых.

3.51 , kot040188 ( ? ), 21:00, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Между прочим во всех прошивках сейчас можно включить фонарь в шторке. Надо быть больным на голову убюдком, чтобы ставить дополнительно приложение фонакрик!

4.64 , Аноним ( 64 ), 06:28, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Месье родился после Андроида 4.2.x?

2.14 , iPony129412 ( ? ), 14:16, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Это называется симбиоз.

Пользователи не против. Разработчики за. Гугл тоже не против.

Все довольны можно сказать.

3.60 , Аноним ( 60 ), 02:00, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Это называется "жри что дали" или не жри вообще

2.17 , НяшМяш ( ok ), 14:44, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Если экосистема позволяет писать даже фонарики, сливающие все данные - то она и есть помойка.

3.32 , вейланд ( ? ), 17:04, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линукс - помойка. Любое приложение может считать все данные из твоего хомяка.

4.43 , тоже Аноним ( ok ), 18:22, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Если вы не знаете, как в линуксе запустить приложение вообще без прав - сидите лучше на андроиде, какая вам разница?..

3.65 , Tifereth ( ok ), 06:48, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – При чём тут экосистема? Модераторы пропускают - видимо, нет отчего-то проверять, а что на самом деле достаточно такому приложению - а пользователи не включают мозг. Нормальному пользователю достаточно включить мозг и не ставить хренотень, которая невесть зачем требует доступа к персональным данным и т.п.

4.87 , НяшМяш ( ok ), 16:59, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это и называется экосистема. Юзер по-умолчанию тупой и задача экосистемы просто не пускать фонарики в магазин - сразу юзеры перестанут их ставить.

5.92 , Аноним ( 92 ), 13:52, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Все сделано правильно. Дураки должны страдать. Возможно, вызываемый дискомфорт приведет к стимуляции межушного ганглия. А культивация идиотов — путь к идиократии.

6.94 , НяшМяш ( ok ), 23:05, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Все сделано правильно. Дураки должны страдать. Возможно, вызываемый дискомфорт приведет

> к стимуляции межушного ганглия. А культивация идиотов — путь к идиократии. Только вот в реальности с дураками страдают и все остальные. Мне некомфортно осознавать, что мой номер телефона может улететь у троюродной тёти двоюродного дяди, которая поставит себе такой фонарик. С такими рассуждениями можно отменить правила дорожного движения - ведь дураки выпиливают только себя, верно?

3.93 , Аноним ( 93 ), 22:33, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Другая экосистема не взлетела бы. Так что скажи спасибо, что андроид не последовал судьбе FirefoxOS и что не пришлось тебе выбирать между айфоном и винфоном.

2.21 , user90 ( ? ), 15:35, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Новость не читал, и да таки тебя сношают. У меня все))

2.27 , б.б. ( ? ), 16:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я как-то сидел в гостинице за 5500 км от дома, надо было утром вставать, и у меня был свежекупленный андроид-телефон, первый из андроидов (до этого были только windows mobile и symbian). Так я будильника не нашёл, пришлось лазить по плей-маркету (или он тогда как-то иначе назывался), чтобы скачать первый попавшийся будильник - потому что надо же будильник. Наверное, только через несколько месяцев я нашёл, что будильник есть и спрятан в приложении "Часы".

3.28 , iPony129412 ( ? ), 16:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – У меня в 2014-ом был Samsung с Android 4.1.

Так там не было возможности распаковать zip архив.

Так было тяжело найти что-то честное и простое для разархивирования...

3.40 , Sluggard ( ok ), 18:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – >> будильник есть и спрятан в приложении "Часы"

> спрятан Когда будильник находится в часах — это «спрятан»?

А в календаре, небось, ещё возможность создавать события с оповещениями «спрятали»?

Ты там жёстко бухал что ли, в 5500 километрах от людей?

4.44 , б.б. ( ? ), 18:37, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – я привык, что в Часах находятся Часы, а Будильник находится в разделе Будильник. Так было в десятках телефонов, что были у меня до того

5.63 , Anonimus ( ?? ), 05:33, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +9 + / – Во времена, когда компьютеров ещё не было, часы и будильник обычно находились в одном месте.

6.66 , Ю.Т. ( ? ), 07:27, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Вообще-то в те времена часы были на руке, а будильник на столе.

7.70 , Коньвпальто ( ? ), 08:31, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Но вы же не будете отрицать что будильник при этом был часами? :)

8.71 , Ю.Т. ( ? ), 08:35, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Просто напомнил обычное тогда словоупотребление ... 6.67 , Ю.Т. ( ? ), 07:37, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ...впрочем, когда я искал в первом своём андроиде будильник, я исходил из того, что его там не может не быть. Логическим убежищем для него оставались только "часы" (впрочем, все эти серо-серые или чёрно-чёрные значочки функций читаемы лишь постольку-поскольку, я просто помню, где то, что мне нужно).

5.88 , Ordu ( ok ), 17:28, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – После этого ты усвоил, что привычка -- это плохо? Привычка ограничивает твой интеллект загончиком привычных мыслей, и вырваться за его пределы может быть очень сложно. Вендоры используют способности твоей психики вырабатывать привычки, для того, чтобы внедрить в твою психику вендор-лок, и помешать тебе сменить вендора.

3.58 , user90 ( ? ), 22:25, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем ты так? Ну ладно, идиот, но это не место для..

2.29 , фывфывфыв ( ? ), 16:49, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Android уже не помню с какой версии запрашивает права. Если хомяк для приложения ФОНАРИКА дает права направо и налево это его проблемы.

3.48 , Аноним ( 48 ), 19:31, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Метко ты сам себя назвал хомяком.

Если не согласен, напиши сюда список приложений на твоем телефоне.

А мы тебе на пальцах объясним почему ты сам хомяк.

3.49 , iPony129412 ( ? ), 19:41, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Android уже не помню с какой версии запрашивает права. Это ты про выбор разрешений? Только с Android 6.0 появилось. И то долгое время приложения писались без учёта этого (то есть либо ставишь приложение, либо нет).

3.72 , Коньвпальто ( ? ), 08:47, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Я ответственный хомяк и параноик, вот никогда не разрешу фонарику звонить. Мало того - раз в пару месяцев пробегают по разрешениям ручками и выключаю всякую дичь... И всегда, ну почти, всегда там какая-нибудь новая дичь да найдется... Ну не знаю во сне я тычу что разрешить звонить фонарику или просто пора от китайской лопаты избавиться, завести планшет на лине и телефон потупее, чтобы 4г мог и хотспот, хорошо есть сейчас более-менее такие...

4.76 , Онанимус ( ? ), 09:53, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >пора от китайской лопаты избавиться Откройте для себя мир LineageOS

5.81 , Коньвпальто ( ? ), 10:05, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Открыл давно уж, на планше стоит от безысходности

6.83 , Коньвпальто ( ? ), 10:13, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Только бесполезно это, больна вся экосистема или я больной и не могу приспособиться к тому, что потрещав с товарищем про стройку его дома, потом приходится пару месяцев лицезреть предложения в хроме, газобетон, бетон товарный. А дом то монолитный каркас с заполнением газобетоном. Ну не могу, напрягает, хочу от этого убежать, линейдж тут мне ничем не помощник.

2.47 , Аноним ( 48 ), 19:29, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Это еще встроенное приложение никто не догадался посмотреть!!

2.56 , Аноним ( 56 ), 21:34, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > С какой там версии оно в стандартный набор входит, который по слайду вниз видно? Оно не умеет всех вещей, которые люди с фонарями проделывают. Морзе, и т.п. Стробоскоп как маяк. Халтура это, встроенные эти.

3.74 , EnemyOfDemocracy ( ? ), 09:36, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > рукой или пальцем уже разучились работать? Скоро без приложения для смартфона задницу почесать не сумеете. 2.59 , Аноним ( 59 ), 23:44, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Еще какая. Вот купил я CamScanner, а там мне троянчиков за мои же деньги засунули. Пруф https://www.techworm.net/2019/08/malware-camscanner-app.html Ни гугл плей протект ни eset не помогли. Такие дела.

3.69 , ryoken ( ok ), 08:21, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Ни гугл плей протект ни eset не помогли. Такие дела. Мда... На фоне таких известий начинаешь как-то думать, что F-Droid не так и плох.

2.77 , Аноним ( 77 ), 09:57, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Без воплей, просто констатация факта помойка этот ваш андроед и гуглостор Однак...