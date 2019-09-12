Оценка злоупотребления запросом полномочий в приложениях-фонариках для Android

|
|1.1, ryoken (ok), 12:55, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+19 +/–
|
Ждём воплей на тему "какая помойка этот ваш андроид с гуглостором". Писателей таких "фонариков" - на кол. С какой там версии оно в стандартный набор входит, который по слайду вниз видно?
|
|
|
|
|
|3.50, gogo (?), 20:42, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
А ты видел, куда гуглы сейчас запёрли список разрешений приложения? Раньше он был просто внизу страницы, теперь его с трудом надйдешь, даже целенаправлено.
|
|
|
|4.68, EuPhobos (ok), 08:06, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Так потому, что сейчас по умолчанию никаких прав приложению не даётся, и только в момент запроса определённой функции, всплывает окно, мол вы запустили Фонарик, а он требует доступ к адресной книге - я думаю даже с психологической стороны так нагляднее, чем при установке читать весь список, особенно для ленивых.
|
|3.51, kot040188 (?), 21:00, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Между прочим во всех прошивках сейчас можно включить фонарь в шторке. Надо быть больным на голову убюдком, чтобы ставить дополнительно приложение фонакрик!
|
|2.14, iPony129412 (?), 14:16, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Это называется симбиоз.
Пользователи не против. Разработчики за. Гугл тоже не против.
Все довольны можно сказать.
|
|2.17, НяшМяш (ok), 14:44, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+12 +/–
|
Если экосистема позволяет писать даже фонарики, сливающие все данные - то она и есть помойка.
|
|
|
|3.32, вейланд (?), 17:04, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Линукс - помойка. Любое приложение может считать все данные из твоего хомяка.
|
|
|
|4.43, тоже Аноним (ok), 18:22, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Если вы не знаете, как в линуксе запустить приложение вообще без прав - сидите лучше на андроиде, какая вам разница?..
|
|3.65, Tifereth (ok), 06:48, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
При чём тут экосистема?
Модераторы пропускают - видимо, нет отчего-то проверять, а что на самом деле достаточно такому приложению - а пользователи не включают мозг.
Нормальному пользователю достаточно включить мозг и не ставить хренотень, которая невесть зачем требует доступа к персональным данным и т.п.
|
|
|
|4.87, НяшМяш (ok), 16:59, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это и называется экосистема. Юзер по-умолчанию тупой и задача экосистемы просто не пускать фонарики в магазин - сразу юзеры перестанут их ставить.
|
|
|
|5.92, Аноним (92), 13:52, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Все сделано правильно. Дураки должны страдать. Возможно, вызываемый дискомфорт приведет к стимуляции межушного ганглия. А культивация идиотов — путь к идиократии.
|
|
|
|6.94, НяшМяш (ok), 23:05, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Все сделано правильно. Дураки должны страдать. Возможно, вызываемый дискомфорт приведет
> к стимуляции межушного ганглия. А культивация идиотов — путь к идиократии.
Только вот в реальности с дураками страдают и все остальные. Мне некомфортно осознавать, что мой номер телефона может улететь у троюродной тёти двоюродного дяди, которая поставит себе такой фонарик. С такими рассуждениями можно отменить правила дорожного движения - ведь дураки выпиливают только себя, верно?
|
|3.93, Аноним (93), 22:33, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Другая экосистема не взлетела бы. Так что скажи спасибо, что андроид не последовал судьбе FirefoxOS и что не пришлось тебе выбирать между айфоном и винфоном.
|
|2.27, б.б. (?), 16:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Я как-то сидел в гостинице за 5500 км от дома, надо было утром вставать, и у меня был свежекупленный андроид-телефон, первый из андроидов (до этого были только windows mobile и symbian). Так я будильника не нашёл, пришлось лазить по плей-маркету (или он тогда как-то иначе назывался), чтобы скачать первый попавшийся будильник - потому что надо же будильник.
Наверное, только через несколько месяцев я нашёл, что будильник есть и спрятан в приложении "Часы".
|
|
|
|3.28, iPony129412 (?), 16:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
У меня в 2014-ом был Samsung с Android 4.1.
Так там не было возможности распаковать zip архив.
Так было тяжело найти что-то честное и простое для разархивирования...
|
|3.40, Sluggard (ok), 18:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
>> будильник есть и спрятан в приложении "Часы"
> спрятан
Когда будильник находится в часах — это «спрятан»?
А в календаре, небось, ещё возможность создавать события с оповещениями «спрятали»?
Ты там жёстко бухал что ли, в 5500 километрах от людей?
|
|
|
|4.44, б.б. (?), 18:37, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
я привык, что в Часах находятся Часы, а Будильник находится в разделе Будильник. Так было в десятках телефонов, что были у меня до того
|
|
|
|5.63, Anonimus (??), 05:33, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
|
Во времена, когда компьютеров ещё не было, часы и будильник обычно находились в одном месте.
|
|
|
|6.66, Ю.Т. (?), 07:27, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Вообще-то в те времена часы были на руке, а будильник на столе.
|
|6.67, Ю.Т. (?), 07:37, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
...впрочем, когда я искал в первом своём андроиде будильник, я исходил из того, что его там не может не быть. Логическим убежищем для него оставались только "часы" (впрочем, все эти серо-серые или чёрно-чёрные значочки функций читаемы лишь постольку-поскольку, я просто помню, где то, что мне нужно).
|
|5.88, Ordu (ok), 17:28, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
После этого ты усвоил, что привычка -- это плохо? Привычка ограничивает твой интеллект загончиком привычных мыслей, и вырваться за его пределы может быть очень сложно. Вендоры используют способности твоей психики вырабатывать привычки, для того, чтобы внедрить в твою психику вендор-лок, и помешать тебе сменить вендора.
|
|2.29, фывфывфыв (?), 16:49, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Android уже не помню с какой версии запрашивает права. Если хомяк для приложения ФОНАРИКА дает права направо и налево это его проблемы.
|
|
|
|3.48, Аноним (48), 19:31, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
Метко ты сам себя назвал хомяком.
Если не согласен, напиши сюда список приложений на твоем телефоне.
А мы тебе на пальцах объясним почему ты сам хомяк.
|
|3.49, iPony129412 (?), 19:41, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Android уже не помню с какой версии запрашивает права.
Это ты про выбор разрешений? Только с Android 6.0 появилось. И то долгое время приложения писались без учёта этого (то есть либо ставишь приложение, либо нет).
|
|3.72, Коньвпальто (?), 08:47, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Я ответственный хомяк и параноик, вот никогда не разрешу фонарику звонить. Мало того - раз в пару месяцев пробегают по разрешениям ручками и выключаю всякую дичь... И всегда, ну почти, всегда там какая-нибудь новая дичь да найдется... Ну не знаю во сне я тычу что разрешить звонить фонарику или просто пора от китайской лопаты избавиться, завести планшет на лине и телефон потупее, чтобы 4г мог и хотспот, хорошо есть сейчас более-менее такие...
|
|
|
|
|
|
|
|6.83, Коньвпальто (?), 10:13, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Только бесполезно это, больна вся экосистема или я больной и не могу приспособиться к тому, что потрещав с товарищем про стройку его дома, потом приходится пару месяцев лицезреть предложения в хроме, газобетон, бетон товарный. А дом то монолитный каркас с заполнением газобетоном. Ну не могу, напрягает, хочу от этого убежать, линейдж тут мне ничем не помощник.
|
|2.47, Аноним (48), 19:29, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Это еще встроенное приложение никто не догадался посмотреть!!
|
|2.56, Аноним (56), 21:34, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> С какой там версии оно в стандартный набор входит, который по слайду вниз видно?
Оно не умеет всех вещей, которые люди с фонарями проделывают. Морзе, и т.п. Стробоскоп как маяк. Халтура это, встроенные эти.
|
|
|
|3.74, EnemyOfDemocracy (?), 09:36, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> рукой или пальцем уже разучились работать? Скоро без приложения для смартфона задницу почесать не сумеете.
|
|
|
|3.69, ryoken (ok), 08:21, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Ни гугл плей протект ни eset не помогли. Такие дела.
Мда... На фоне таких известий начинаешь как-то думать, что F-Droid не так и плох.
|
|2.77, Аноним (77), 09:57, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Без воплей, просто констатация факта помойка этот ваш андроед и гуглостор Однак... текст свёрнут, показать
|
|1.3, A.Stahl (ok), 12:58, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
|
Я когда выкладывал небольшую программку в Гугл Плей, то специально избавился от всех полномочий в надежде что это будет конкурентным преимуществом. А хрен там: судя по статистике из этой статьи пользователям абсолютно пофиг.
|
|
|
|2.18, snmp agent (?), 15:23, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Наверное, проблема в том, что у пользователей нет простого способа найти приложение без ненужных разрешений
|
|
|
|3.20, A.Stahl (ok), 15:26, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Вот кстати да: Плей вполне мог хотя бы какими-то пиктограммками указывать на запрос каких-то ключевых прав вроде доступа в сеть, телефонную книгу или к камере/микрофону.
|
|
|
|
|
|
|
|6.53, пох. (?), 21:26, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
она хозяину курятника нет-нет да приносит в клювике золотую скорлупку. За это ей можно простить многое, включая и то что остальное яйцо вместе с содержимым она сожрала.
|
|2.80, Аноним (77), 10:03, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Я когда выкладывал небольшую программку в Гугл Плей,
>то специально избавился от всех полномочий в надежде
>что это будет конкурентным преимуществом.
Ваша програмка до сих пор там? Можно ссылочку?
С моей точки зрения нужно было особенно подчеркнуть в описании вашей программы, прям в первых строчках, что она не требует сверх меры полномочий, это могло быть для кого-то определяющей фичёй в выборе среди конкурентов, и как сказал коллега, очень уж сейчас запихнуты в дебри описания, что именно запрашивает программа, нужно ещё постараться рядовому юзеру это увидеть, так что прогноз ожидаем, к сожалению.
|
|1.4, timur.davletshin (ok), 13:00, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+31 +/–
|
Ну вы чего? Честное слово... Они же просто составляют карту плохо освещённых мест, а потом шлют их коммунальным службам. Стильно, модно, молодёжно!
|
|
|
|2.16, Аноним (16), 14:23, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты попробуй сам написать фонарик для андройда, так чтобы он отключался автоматом при входящем вызове, при нажатии на кнопку сна, нажатии на кнопку домой, при переключении на другое приложение, а также при минуте бездействия.
Выбери Target API Android 10 и скажи назови цифру в диапазоне 65 - 75 полномочий тебе для этого потребовалось.
|
|
|
|3.24, Аноним84701 (ok), 15:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
|
> так чтобы он отключался автоматом при входящем вызове,
Угу, идешь в темноте, подсвечивая себе фонариком и тут раз - входящий звонок активирует абилку Ночное Зрение и подсветка от фонарика резко становится не нужна.
> при нажатии на кнопку сна, нажатии на кнопку
Это чтобы нельзя было "залочить" и взять поудобнее, без опасения запустить что-то другое или отключить фонарик? Одобрям-с!
> домой, при переключении на другое приложение,
Не знаю, зачем оно ну просто жизненно необходимо (видимо, чтобы нельзя было одновременно использовать навигатор и подсвечивать себе путь), но одобряю заранее.
> а также при минуте бездействия.
Это тоже правильно – нечего на чердаке, в подвале, сарае или ночью вне освещенных маршрутов расслабляться!
А то ведь включил, положил/прислонил вместо лампы и оно светит себе, пока не выключил. Фу, скукота!
А тут – не успел раз в минуту прикоснуться и бац! Можешь тренировать ночное зрение или тактильные сенсоры на лбу, голени или пальцах ног.
В общем, излишняя "умность" в приложениях не всегда достоинство, а частенько совсем наоборот.
|
|3.34, вейланд (?), 17:06, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
А входящий вызов мы будем определять через микрофон по заигравшей мелодии звонка. Запись звука нужна только за этим.
|
|
|
|4.78, Онанимус (?), 10:00, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
>Запись звука нужна только за этим.
А вот говоришь ты, к примеру -"Ни Х. не видно!", а он взял, да и загорелся!
|
|4.86, Аноним (86), 13:33, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
для голосового управления с задействованием (для распознавания команд и хозяина) нейросетей (своих в устройстве и в облаках)- кричать "ярче", "тусклее" :)
|
|3.41, Аноним (41), 18:17, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет-нет, чувак, если ты хочешь, чтобы твой фонарик выключался при покидании активити, в том числе на звонилку с входящим звонком, тебе достаточно выалючать фонарик в onStop. Про таймер на отключение я молчу.
|
|3.61, Anonimus (??), 02:07, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Был у меня лениво аппарат.. Так вот там в родном фонарики какая-то скотина реализовала почти полный набор таких *опций*. Фонарь отозвался через 10 секунд бездействия, при блокировке, входящем вызове, реакции гороскопа на страхование. И пользоваться этим щитом можно было либо оперируя ловкость рук в постоянном звучании в экран, либо зажав пальцем к примеру ползунок при настройке яркости.
|
|
|
|4.62, Anonimus (??), 02:12, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
*Леново
*фонарике
*отключался
*гироскопа на встряхивание
*этим шитом
*тренируя
*тыкании
.. дробленый аппарат до сих пор думает, что лучше знает какой текст я набираю. 😁
|
|
|
|2.22, AnonPlus (?), 15:37, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
У матери древний китайфон с 5-м андроидом, там встроенного фонарика нет.
Но я ей ставил нормальный, который никаких полномочий не просит, кроме тех, требования которых фонариком вопросов не вызывает.
|
|1.9, йййй (?), 13:39, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
|
Главное народ жалуется, что нормальные приложения удаляют из стора непонятно за что. А тут прям классика - "фонарик + куча разрешений". И ничего, никто не удаляет.
|
|1.10, Аноним (10), 13:49, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Вот что бывает, когда бытовую технику принимают за настоящий компьютер.
|
|
|
|
|
|3.19, Аноним (19), 15:25, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
Фонарики уже несколько десятков лет устанавливают на "неумные" холодильнки. Включаются подпружиненным рычажком при открывании дверцы.
|
|
|
|
|
|5.36, Аноним (36), 17:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Это смотря какая система установлена. В одних холодильниках лампочку зажигают карликовые пингвинчики, в других - карликовые индусы.
|
|2.57, Crazy Alex (ok), 22:13, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет. Вот что бывает, когда сложную систему пытаются продать, купить и использовать как бытовую технику.
|
|2.91, Анонимно (?), 21:19, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Вот что бывает, когда бытовую технику принимают за настоящий компьютер.
Дык, КПК - карманный персональный компьютер. С GSM модемом - очень удобно. Современные КПК на Андроиде делают.
Тока много кто их телефонами кличут. Им на другой поезд с другого вокзала... )))
|
|1.26, Аноним (26), 16:16, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
|
> доступ к точному местоположению
Ну естественно, фонарику же просто необходимо светить точно в той точке местности, где он находится.
|
|
|
|
|
|
|
|4.37, Аноним (36), 17:50, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Так как раз их идейные товарищи из КНР и делают приложения с кучей непонятных полномочий.
|
|
|
|5.79, EnemyOfDemocracy (?), 10:02, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А их идеологические противники в добровольно-принудительном виде загнали всех в Gooleg, у которого вообще максимум полномочий и который имеет ваш смартфон, как кровавый Рузвельт негров.
|
|1.45, arthi (?), 18:49, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
О времена. Чтобы подать питание на диод нужна отдельная программа с кучей разрешений.
|
|1.54, Аноним (56), 21:30, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
И ещё:
В интерфейсе системы вообще нет 77 пунктов в списке разрешений.
Настраивать их там можно штук 7-10 этих полномочий.
Остальное вне контроля и даже остальное не увидеть просто так (дополнительно надо понажимать на экран).
Ну и откуда юзер узнает про эти "77" разрешений. Вообще - про то, что с его системой можно в принципе делать.
|
|1.84, Аноним (84), 10:41, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Хотел поставить ватсап для 1 звонка, а он не может звонить бех доступа к моим контактам. Нет спасибо, пользуйтесь сами.
|
|
|
|2.85, rshadow (ok), 11:49, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пользуйся свободными прошивками. Там уже много лет можно зафорсить пустой список контактов для приложений.
Плюсом я выкинул синхронизацию данных с гуглом: Radicale + DAVx5.
|
|1.89, Аноним (89), 21:26, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вопрос тысячелетия, почему нельзя включить камеру и фонарик одновременно???
|