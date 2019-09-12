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Оценка злоупотребления запросом полномочий в приложениях-фонариках для Android

12.09.2019 12:22

В блоге компании Avast опубликованы результаты изучения полномочий, запрашиваемых представленными в каталоге Google Play приложениями с реализацией фонариков для платформы Android. В сумме в каталоге найдено 937 фонариков, из которых в семи выявлены элементы вредоносной или нежелательной активности, а остальные можно считать "чистыми". 408 приложений запрашивали 10 и менее полномочий, а в 262 приложениях требовалось согласие с предоставлением 50 и более полномочий.

10 приложений запрашивали от 68 до 77 полномочий, при этом четыре из них были загружены более миллиона раз, два около 500 тысяч раз и четыре около 100 тысяч раз.

NПриложениеЧисло полномочийЧисло загрузок
1 Ultra Color Flashlight 77100,000
2 Super Bright Flashlight 77100,000
3 Flashlight Plus 761,000,000
4 Brightest LED Flashlight — Multi LED & SOS Mode 76100,000
5 Fun Flashlight SOS mode & Multi LED 76100,000
6 Super Flashlight LED & Morse code 741,000,000
7 FlashLight – Brightest Flash Light 711,000,000
8 Flashlight for Samsung 70500,000
9 Flashlight – Brightest LED Light & Call Flash681,000,000
10 Free Flashlight – Brightest LED, Call Screen68500,000

При анализе, какие именно полномочия запрашивают приложения с заявленной функциональности фонарика (не фонарик как сопутствующая функция, а приложения, в основной массе позиционирующие себя только как фонарик) было выявлено, что 77 приложений запрашивают функции записи звука, 180 требуют чтения данных из адресной книги, 21 - доступ на запись в адресную книгу, 155 - возможность совершать звонки, 131 - доступ к точному местоположению, 63 - отвечать на звонки, 98 - возможность перенаправлять и завершать звонки, 82 - получать SMS, 24 - загружать данные без уведомления.

282 программы требуют доступа к функции принудительного завершения фоновых процессов (предполагается, что данная возможность используется для завершения процессов для снижения энергопотребления). При этом фактически для работы фонарика необходим лишь доступ к светодиоду вспышки камеры и опционально возможность блокировать переход устройства в спящий режим.

В качестве примера разобрано типичное приложение-фонарик, в котором заявлена только функция фонарика и написано, что приложение не требует дополнительных полномочий. На деле же программа запрашивает 61 полномочие, среди которых возможность совершать звонки, читать адресную книгу, определять местоположение, использовать Bluetooth, управлять состоянием сетевого подключения, получать список установленных приложений, читать и записывать во внешнее хранилище.

  1. Главная ссылка к новости (https://decoded.avast.io/luisc...)
  2. OpenNews: Обратная сторона систем распространения приложений в обход дистрибутивов
  3. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  4. OpenNews: Анализ запроса ненадлежащих полномочий в VPN-приложениях для Android
  5. OpenNews: Анализ уязвимостей в Android-приложениях с открытыми сетевыми портами
  6. OpenNews: В 29 Android-приложениях для работы с камерой и фото выявлен вредоносный код
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, security, permission
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  • 1.1, ryoken (ok), 12:55, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +19 +/
    Ждём воплей на тему "какая помойка этот ваш андроид с гуглостором". Писателей таких "фонариков" - на кол. С какой там версии оно в стандартный набор входит, который по слайду вниз видно?
     
     
  • 2.2, kerneliq (ok), 12:57, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +24 +/
    Ладно писатели. Но кто-то же такое ставит!
     
     
  • 3.50, gogo (?), 20:42, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ты видел, куда гуглы сейчас запёрли список разрешений приложения? Раньше он был просто внизу страницы, теперь его с трудом надйдешь, даже целенаправлено.
     
     
  • 4.68, EuPhobos (ok), 08:06, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так потому, что сейчас по умолчанию никаких прав приложению не даётся, и только в момент запроса определённой функции, всплывает окно, мол вы запустили Фонарик, а он требует доступ к адресной книге - я думаю даже с психологической стороны так нагляднее, чем при установке читать весь список, особенно для ленивых.
     
  • 3.51, kot040188 (?), 21:00, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Между прочим во всех прошивках сейчас можно включить фонарь в шторке. Надо быть больным на голову убюдком, чтобы ставить дополнительно приложение фонакрик!
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 06:28, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Месье родился после Андроида 4.2.x?
     
  • 2.14, iPony129412 (?), 14:16, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это называется симбиоз.
    Пользователи не против. Разработчики за. Гугл тоже не против.
    Все довольны можно сказать.
     
     
  • 3.60, Аноним (60), 02:00, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это называется "жри что дали" или не жри вообще
     
  • 2.17, НяшМяш (ok), 14:44, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Если экосистема позволяет писать даже фонарики, сливающие все данные - то она и есть помойка.
     
     
  • 3.32, вейланд (?), 17:04, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс - помойка. Любое приложение может считать все данные из твоего хомяка.
     
     
  • 4.43, тоже Аноним (ok), 18:22, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Если вы не знаете, как в линуксе запустить приложение вообще без прав - сидите лучше на андроиде, какая вам разница?..
     
  • 3.65, Tifereth (ok), 06:48, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При чём тут экосистема?

    Модераторы пропускают - видимо, нет отчего-то проверять, а что на самом деле достаточно такому приложению - а пользователи не включают мозг.

    Нормальному пользователю достаточно включить мозг и не ставить хренотень, которая невесть зачем требует доступа к персональным данным и т.п.

     
     
  • 4.87, НяшМяш (ok), 16:59, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это и называется экосистема. Юзер по-умолчанию тупой и задача экосистемы просто не пускать фонарики в магазин - сразу юзеры перестанут их ставить.
     
     
  • 5.92, Аноним (92), 13:52, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все сделано правильно. Дураки должны страдать. Возможно, вызываемый дискомфорт приведет к стимуляции межушного ганглия. А культивация идиотов — путь к идиократии.
     
     
  • 6.94, НяшМяш (ok), 23:05, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Все сделано правильно. Дураки должны страдать. Возможно, вызываемый дискомфорт приведет
    > к стимуляции межушного ганглия. А культивация идиотов — путь к идиократии.

    Только вот в реальности с дураками страдают и все остальные. Мне некомфортно осознавать, что мой номер телефона может улететь у троюродной тёти двоюродного дяди, которая поставит себе такой фонарик. С такими рассуждениями можно отменить правила дорожного движения - ведь дураки выпиливают только себя, верно?

     
  • 3.93, Аноним (93), 22:33, 15/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Другая экосистема не взлетела бы. Так что скажи спасибо, что андроид не последовал судьбе FirefoxOS и что не пришлось тебе выбирать между айфоном и винфоном.
     
  • 2.21, user90 (?), 15:35, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новость не читал, и да таки тебя сношают. У меня все))
     
  • 2.27, б.б. (?), 16:28, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я как-то сидел в гостинице за 5500 км от дома, надо было утром вставать, и у меня был свежекупленный андроид-телефон, первый из андроидов (до этого были только windows mobile и symbian). Так я будильника не нашёл, пришлось лазить по плей-маркету (или он тогда как-то иначе назывался), чтобы скачать первый попавшийся будильник - потому что надо же будильник.

    Наверное, только через несколько месяцев я нашёл, что будильник есть и спрятан в приложении "Часы".

     
     
  • 3.28, iPony129412 (?), 16:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня в 2014-ом был Samsung с Android 4.1.
    Так там не было возможности распаковать zip архив.
    Так было тяжело найти что-то честное и простое для разархивирования...
     
  • 3.40, Sluggard (ok), 18:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    >> будильник есть и спрятан в приложении "Часы"
    > спрятан

    Когда будильник находится в часах — это «спрятан»?
    А в календаре, небось, ещё возможность создавать события с оповещениями «спрятали»?
    Ты там жёстко бухал что ли, в 5500 километрах от людей?

     
     
  • 4.44, б.б. (?), 18:37, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    я привык, что в Часах находятся Часы, а Будильник находится в разделе Будильник. Так было в десятках телефонов, что были у меня до того
     
     
  • 5.63, Anonimus (??), 05:33, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    Во времена, когда компьютеров ещё не было, часы и будильник обычно находились в одном месте.
     
     
  • 6.66, Ю.Т. (?), 07:27, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще-то в те времена часы были на руке, а будильник на столе.
     
     
  • 7.70, Коньвпальто (?), 08:31, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но вы же не будете отрицать что будильник при этом был часами? :)
     
     
  • 8.71, Ю.Т. (?), 08:35, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто напомнил обычное тогда словоупотребление ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.67, Ю.Т. (?), 07:37, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ...впрочем, когда я искал в первом своём андроиде будильник, я исходил из того, что его там не может не быть. Логическим убежищем для него оставались только "часы" (впрочем, все эти серо-серые или чёрно-чёрные значочки функций читаемы лишь постольку-поскольку, я просто помню, где то, что мне нужно).
     
  • 5.88, Ordu (ok), 17:28, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После этого ты усвоил, что привычка -- это плохо? Привычка ограничивает твой интеллект загончиком привычных мыслей, и вырваться за его пределы может быть очень сложно. Вендоры используют способности твоей психики вырабатывать привычки, для того, чтобы внедрить в твою психику вендор-лок, и помешать тебе сменить вендора.
     
  • 3.58, user90 (?), 22:25, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем ты так? Ну ладно, идиот, но это не место для..
     
  • 2.29, фывфывфыв (?), 16:49, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Android уже не помню с какой версии запрашивает права. Если хомяк для приложения ФОНАРИКА дает права направо и налево это его проблемы.
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 19:31, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Метко ты сам себя назвал хомяком.
    Если не согласен, напиши сюда список приложений на твоем телефоне.
    А мы тебе на пальцах объясним почему ты сам хомяк.
     
  • 3.49, iPony129412 (?), 19:41, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Android уже не помню с какой версии запрашивает права.

    Это ты про выбор разрешений? Только с Android 6.0 появилось. И то долгое время приложения писались без учёта этого (то есть либо ставишь приложение, либо нет).

     
  • 3.72, Коньвпальто (?), 08:47, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я ответственный хомяк и параноик, вот никогда не разрешу фонарику звонить. Мало того - раз в пару месяцев пробегают по разрешениям ручками и выключаю всякую дичь... И всегда, ну почти, всегда там какая-нибудь новая дичь да найдется... Ну не знаю во сне я тычу что разрешить звонить фонарику или просто пора от китайской лопаты избавиться, завести планшет на лине и телефон потупее, чтобы 4г мог и хотспот, хорошо есть сейчас более-менее такие...
     
     
  • 4.76, Онанимус (?), 09:53, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >пора от китайской лопаты избавиться

    Откройте для себя мир LineageOS

     
     
  • 5.81, Коньвпальто (?), 10:05, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открыл давно уж, на планше стоит от безысходности
     
     
  • 6.83, Коньвпальто (?), 10:13, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только бесполезно это, больна вся экосистема или я больной и не могу приспособиться к тому, что потрещав с товарищем про стройку его дома, потом приходится пару месяцев лицезреть предложения в хроме, газобетон, бетон товарный. А дом то монолитный каркас с заполнением газобетоном. Ну не могу, напрягает, хочу от этого убежать, линейдж тут мне ничем не помощник.
     
  • 2.47, Аноним (48), 19:29, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это еще встроенное приложение никто не догадался посмотреть!!
     
  • 2.56, Аноним (56), 21:34, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > С какой там версии оно в стандартный набор входит, который по слайду вниз видно?

    Оно не умеет всех вещей, которые люди с фонарями проделывают. Морзе, и т.п. Стробоскоп как маяк. Халтура это, встроенные эти.

     
     
  • 3.74, EnemyOfDemocracy (?), 09:36, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > рукой или пальцем уже разучились работать? Скоро без приложения для смартфона задницу почесать не сумеете.
     
  • 2.59, Аноним (59), 23:44, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Еще какая. Вот купил я CamScanner, а там мне троянчиков за мои же деньги засунули.

    Пруф https://www.techworm.net/2019/08/malware-camscanner-app.html

    Ни гугл плей протект ни eset не помогли. Такие дела.

     
     
  • 3.69, ryoken (ok), 08:21, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Ни гугл плей протект ни eset не помогли. Такие дела.

    Мда... На фоне таких известий начинаешь как-то думать, что F-Droid не так и плох.

     
  • 2.77, Аноним (77), 09:57, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без воплей, просто констатация факта помойка этот ваш андроед и гуглостор Однак... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, A.Stahl (ok), 12:58, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Я когда выкладывал небольшую программку в Гугл Плей, то специально избавился от всех полномочий в надежде что это будет конкурентным преимуществом. А хрен там: судя по статистике из этой статьи пользователям абсолютно пофиг.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    бpo, пока в коселек не залезешь, истинно п0х & yf[
     
  • 2.18, snmp agent (?), 15:23, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Наверное, проблема в том, что у пользователей нет простого способа найти приложение без ненужных разрешений
     
     
  • 3.20, A.Stahl (ok), 15:26, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот кстати да: Плей вполне мог хотя бы какими-то пиктограммками указывать на запрос каких-то ключевых прав вроде доступа в сеть, телефонную книгу или к камере/микрофону.
     
     
  • 4.33, вейланд (?), 17:05, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А лучше фильтры в поиске.

    Но кто ж будет резать курицу?

     
     
  • 5.46, A.Stahl (ok), 19:09, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что ещё делать с курицей которая не несётся и давит цыплят?


     
     
  • 6.53, пох. (?), 21:26, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    она хозяину курятника нет-нет да приносит в клювике золотую скорлупку. За это ей можно простить многое, включая и то что остальное яйцо вместе с содержимым она сожрала.

     
  • 2.80, Аноним (77), 10:03, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я когда выкладывал небольшую программку в Гугл Плей,
    >то специально избавился от всех полномочий в надежде
    >что это будет конкурентным преимуществом.

    Ваша програмка до сих пор там? Можно ссылочку?
    С моей точки зрения нужно было особенно подчеркнуть в описании вашей программы, прям в первых строчках, что она не требует сверх меры полномочий, это могло быть для кого-то определяющей фичёй в выборе среди конкурентов, и как сказал коллега, очень уж сейчас запихнуты в дебри описания, что именно запрашивает программа, нужно ещё постараться рядовому юзеру это увидеть, так что прогноз ожидаем, к сожалению.

     
     
  • 3.82, A.Stahl (ok), 10:09, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это простенькая игрушка-головоломка в ASCII-стиле. Ничего интересного.
    Вот: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.asciigames.fillfield_free
     

  • 1.4, timur.davletshin (ok), 13:00, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +31 +/
    Ну вы чего? Честное слово... Они же просто составляют карту плохо освещённых мест, а потом шлют их коммунальным службам. Стильно, модно, молодёжно!
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я уже вступил в клуб: картоплохоосвещенники, а вы...))?
     
  • 2.16, Аноним (16), 14:23, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты попробуй сам написать фонарик для андройда, так чтобы он отключался автоматом при входящем вызове, при нажатии на кнопку сна, нажатии на кнопку домой, при переключении на другое приложение, а также при минуте бездействия.
    Выбери Target API Android 10 и скажи назови цифру в диапазоне 65 - 75 полномочий тебе для этого потребовалось.
     
     
  • 3.24, Аноним84701 (ok), 15:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    > так чтобы он отключался автоматом при входящем вызове,

    Угу, идешь в темноте, подсвечивая себе фонариком и тут раз - входящий звонок активирует абилку Ночное Зрение и подсветка от фонарика резко становится не нужна.

    > при нажатии на кнопку сна, нажатии на кнопку

    Это чтобы нельзя было "залочить"  и взять поудобнее, без опасения запустить что-то другое или отключить фонарик? Одобрям-с!

    > домой, при переключении на другое приложение,

    Не знаю, зачем оно ну просто жизненно необходимо (видимо, чтобы нельзя было одновременно использовать навигатор и подсвечивать себе путь), но одобряю заранее.
    > а также при минуте бездействия.

    Это тоже правильно – нечего на чердаке, в подвале, сарае или ночью вне освещенных маршрутов расслабляться!
    А то  ведь включил, положил/прислонил вместо лампы и оно светит себе, пока не выключил. Фу, скукота!
    А тут – не успел раз в минуту прикоснуться и бац! Можешь тренировать ночное зрение или тактильные сенсоры на лбу, голени или пальцах ног.


    В общем, излишняя "умность" в приложениях не всегда достоинство, а частенько совсем наоборот.

     
  • 3.34, вейланд (?), 17:06, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А входящий вызов мы будем определять через микрофон по заигравшей мелодии звонка. Запись звука нужна только за этим.
     
     
  • 4.78, Онанимус (?), 10:00, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Запись звука нужна только за этим.

    А вот говоришь ты, к примеру -"Ни Х. не видно!", а он взял, да и загорелся!

     
  • 4.86, Аноним (86), 13:33, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для голосового управления с задействованием (для распознавания команд и хозяина) нейросетей (своих в устройстве и в облаках)- кричать "ярче", "тусклее" :)
     
  • 3.41, Аноним (41), 18:17, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет-нет, чувак, если ты хочешь, чтобы твой фонарик выключался при покидании активити, в том числе на звонилку с входящим звонком, тебе достаточно выалючать фонарик в onStop. Про таймер на отключение я молчу.
     
     
  • 4.42, Аноним (41), 18:18, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (ни одного пермишена для этого, конечно, не нужно)
     
  • 3.61, Anonimus (??), 02:07, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Был у меня лениво аппарат.. Так вот там в родном фонарики какая-то скотина реализовала почти полный набор таких *опций*. Фонарь отозвался через 10 секунд бездействия, при блокировке, входящем вызове, реакции гороскопа на страхование. И пользоваться этим щитом можно было либо оперируя ловкость рук в постоянном звучании в экран, либо зажав пальцем к примеру ползунок при настройке яркости.
     
     
  • 4.62, Anonimus (??), 02:12, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *Леново
    *фонарике
    *отключался
    *гироскопа на встряхивание
    *этим шитом
    *тренируя
    *тыкании
    .. дробленый аппарат до сих пор думает, что лучше знает какой текст я набираю. 😁
     

  • 1.5, Онаним тот самый (?), 13:08, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Господи, кто их ставит-то? Уже каждый производитель сделал это в своей прошивке.
     
     
  • 2.22, AnonPlus (?), 15:37, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У матери древний китайфон с 5-м андроидом, там встроенного фонарика нет.

    Но я ей ставил нормальный, который никаких полномочий не просит, кроме тех, требования которых фонариком вопросов не вызывает.

     
  • 2.55, Аноним (56), 21:32, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не у всех стробоскоп. А им сигналить хорошо.
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:20, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    спец фонарики от спецслужб
     
  • 1.9, йййй (?), 13:39, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Главное народ жалуется, что нормальные приложения удаляют из стора непонятно за что. А тут прям классика - "фонарик + куча разрешений". И ничего, никто не удаляет.
     
  • 1.10, Аноним (10), 13:49, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Вот что бывает, когда бытовую технику принимают за настоящий компьютер.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:59, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, фонарики уже и на умные холодильники ставят?
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 15:25, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Фонарики уже несколько десятков лет устанавливают на "неумные" холодильнки. Включаются подпружиненным рычажком при открывании дверцы.
     
     
  • 4.30, Аноним (8), 16:49, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а разве там лампочку зажигают не карликовые пингвинчики ?
     
     
  • 5.36, Аноним (36), 17:48, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это смотря какая система установлена. В одних холодильниках лампочку зажигают карликовые пингвинчики, в других - карликовые индусы.
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:41, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, что бы видеть что есть в холодильнике
     
     
  • 4.25, A.Stahl (ok), 16:12, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что есть, то и ешь...
     
  • 2.57, Crazy Alex (ok), 22:13, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет. Вот что бывает, когда сложную систему пытаются продать, купить и использовать как бытовую технику.
     
  • 2.91, Анонимно (?), 21:19, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот что бывает, когда бытовую технику принимают за настоящий компьютер.

    Дык, КПК - карманный персональный компьютер. С GSM модемом - очень удобно. Современные КПК на Андроиде делают.

    Тока много кто их телефонами кличут. Им на другой поезд с другого вокзала... )))

     

  • 1.13, Аноним (10), 14:15, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Почему они называют эти трояны приложениями?
     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 14:17, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Потому что троян (🐴) - это приложение по определнию
     

  • 1.26, Аноним (26), 16:16, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > доступ к точному местоположению

    Ну естественно, фонарику же просто необходимо светить точно в той точке местности, где он находится.

     
     
  • 2.31, Аноним (8), 16:51, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скорее наоборот, отключать подсветку в неположенных местах
     
     
  • 3.35, вейланд (?), 17:08, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не дадим освещать путь строителям коммунизма в КНДР!
     
     
  • 4.37, Аноним (36), 17:50, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так как раз их идейные товарищи из КНР и делают приложения с кучей непонятных полномочий.
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 21:04, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Не их ли идеологические противники основоположники этого? )
     
  • 5.79, EnemyOfDemocracy (?), 10:02, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А их идеологические противники в добровольно-принудительном виде загнали всех в Gooleg, у которого вообще максимум полномочий и который имеет ваш смартфон, как кровавый Рузвельт негров.
     
  • 2.38, Аноним (38), 17:55, 12/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он просто расчитывает восход и закат солнца
     

  • 1.45, arthi (?), 18:49, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О времена. Чтобы подать питание на диод нужна отдельная программа с кучей разрешений.
     
  • 1.54, Аноним (56), 21:30, 12/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И ещё:

    В интерфейсе системы вообще нет 77 пунктов в списке разрешений.
    Настраивать их там можно штук 7-10 этих полномочий.

    Остальное вне контроля и даже остальное не увидеть просто так (дополнительно надо понажимать на экран).

    Ну и откуда юзер узнает про эти "77" разрешений. Вообще - про то, что с его системой можно в принципе делать.

     
  • 1.84, Аноним (84), 10:41, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотел поставить ватсап для 1 звонка, а он не может звонить бех доступа к моим контактам. Нет спасибо, пользуйтесь сами.
     
     
  • 2.85, rshadow (ok), 11:49, 13/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пользуйся свободными прошивками. Там уже много лет можно зафорсить пустой список контактов для приложений.

    Плюсом я выкинул синхронизацию данных с гуглом: Radicale + DAVx5.

     

  • 1.89, Аноним (89), 21:26, 13/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вопрос тысячелетия, почему нельзя включить камеру и фонарик одновременно???
     
     
  • 2.90, Аноним (90), 00:42, 14/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ответ тысячелетия: для камеры уже давно придумали вспышку.
     

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