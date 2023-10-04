Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot

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|1.1, Аноним (1), 09:35, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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писали бы на питоне или раст, только так можно избежать уязвимостей.
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|2.4, Аноним (4), 09:51, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А безопасное железо из чего делать? Из адамантита или митрила?
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|3.8, Анонэнэнэ (?), 10:00, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Митрил суперлёгкий и прочный, прямо как Rust
Атаминтит- это что-то тяжёлое, не сталкивался
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|3.29, пох. (?), 10:50, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это с кем пи3диться потом собираешься, клоунов много, бальрог злой, но один.
Методика ликвидации, что характерно, одна и та же.
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|2.26, Аноним (-), 10:43, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно просто закрыть исходники, как MS или Apple и делать вид, что всё нормуль.
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|2.40, BeLord (ok), 12:41, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все равно на чем писать, если подсистему "Мозг" не завезли, то на чем не пишу, результат хреновый.
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|1.9, Аноним (9), 10:08, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Уязвимость может применяться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot"
Уязвимость, это просачивание на разработку линуксов всяких диверсатов типа потстеринга и прочих неадекватов, ломающих нормальную DE для людей и пилящих вместо неё лютyю дичь, а это наоборот годная фича!
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|2.36, Аноним (35), 12:04, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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DE это регистровая пара процессора i8080? Как можно её сломать?
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|1.14, Анонин (?), 10:17, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> использовать для записи [...] за пределами выделенного буфера.
Хватит уже, астанавитес!
Бедняги опять запутались в ручном подсчете размеров...
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|6.27, Аноним (27), 10:46, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу, а как же:
"Проблемы пока устранены только в виде патча."
патч накати
"требуется также сформировать новые внутренние цифровые подписи и обновлять инсталляторы, загрузчики, пакеты с ядром, fwupd-прошивки и shim-прослойку"
все остально исправь
красота!
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|1.25, Аноним (25), 10:37, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> обойти UEFI Secure Boot
Да ни кто и не расстроился, UEFI Secure Boot тот еще зонд.
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|2.28, morphe (?), 10:46, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переписал ключи на себя, подписал свой загрузчик, и фиг кто запустит на машине не-твой образ системы, где тут минусы/зонды?
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|3.32, Аноним (24), 11:27, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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кинул загрузчик на внешний носитель
и хрен кто запустит мою систему,
с полностью зашифрованного раздела.
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|1.38, ryoken (ok), 12:27, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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И снова мы видим, что этот ваш "UEFI Secure Boot" нифига не Secure, а всего лишь SIGNED. Интересно, можно ли из современных прошивок UEFI его вычистить, чтоб не мешался? (Учитывая что прошивка вроде как вся из себя модульная, AFAIK).
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|1.39, Аноним (39), 12:35, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никто ещё из альтернативно-одарённых не предложил дропнуть GRUB и BIOS в пользу UEFI?
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