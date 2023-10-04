The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Уязвимость в NTFS-драйвере из состава GRUB2, позволяющая выполнить код и обойти UEFI Secure Boot

04.10.2023 08:19

В драйвере, обеспечивающем работу с файловой системой NTFS в загрузчике GRUB2, выявлена уязвимость (CVE-2023-4692), позволяющая организовать выполнение своего кода на уровне загрузчика при обращении к специально оформленному образу файловой системы. Уязвимость может применяться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot.

Уязвимость вызвана ошибкой в коде разбора NTFS-атрибута "$ATTRIBUTE_LIST" (grub-core/fs/ntfs.c), которую можно использовать для записи контролируемой пользователем информации в область памяти за пределами выделенного буфера. При обработке специально оформленного образа NTFS переполнение приводит к перезаписи части памяти GRUB, а также, при определённых условиях, к повреждению области памяти прошивки UEFI, что потенциально позволяет организовать выполнение своего кода на уровне загрузчика или прошивки.

Кроме того, в NTFS-драйвере из GRUB2 также выявлена ещё одна уязвимость (CVE-2023-4693), позволяющая прочитать содержимое произвольной области памяти при разборе атрибута "$DATA" в специально оформленном образе NTFS. Среди прочего, уязвимость позволяет извлечь конфиденциальные данные, прокэшированные в памяти, или определить значения переменных EFI.

Проблемы пока устранены только в виде патча. Статус устранения уязвимостей в дистрибутивах можно оценить на данных страницах: Debian, Ubuntu, SUSE, RHEL, Fedora. Для устранения проблем в GRUB2 недостаточно просто обновить пакет, требуется также сформировать новые внутренние цифровые подписи и обновлять инсталляторы, загрузчики, пакеты с ядром, fwupd-прошивки и shim-прослойку.

В большинстве Linux-дистрибутивов для верифицированной загрузки в режиме UEFI Secure Boot используется небольшая прослойка shim, заверенная цифровой подписью Microsoft. Данная прослойка верифицирует GRUB2 собственным сертификатом, что позволяет разработчикам дистрибутивов не заверять каждое обновление ядра и GRUB в Microsoft. Уязвимости в GRUB2 позволяют добиться выполнения своего кода на этапе после успешной верификации shim, но до загрузки операционной системы, вклинившись в цепочку доверия при активном режиме Secure Boot и получив полный контроль за дальнейшим процессом загрузки, например, для загрузки другой ОС, модификации компонентов операционной системы и обхода защиты Lockdown.

Для блокирования уязвимости без отзыва цифровой подписи дистрибутивы могут использовать механизм SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting), поддержка которого реализована для GRUB2, shim и fwupd в большинстве популярных дистрибутивов Linux. SBAT разработан совместно с Microsoft и подразумевает добавление в исполняемые файлы компонентов UEFI дополнительных метаданных, которые включают информацию о производителе, продукте, компоненте и версии. Указанные метаданные заверяются цифровой подписью и могут отдельно включаться в списки разрешённых или запрещённых компонентов для UEFI Secure Boot.

SBAT позволяет блокировать использование цифровой подписи для отдельных номеров версий компонентов без необходимости отзыва ключей для Secure Boot. Блокирование уязвимостей через SBAT не требует использования списка отозванных сертификатов UEFI (dbx), а производится на уровне замены внутреннего ключа для формирования подписей и обновления GRUB2, shim и других поставляемых дистрибутивами загрузочных артефактов. До внедрения SBAT, обновление списка отозванных сертификатов (dbx, UEFI Revocation List) было обязательным условием полного блокирования уязвимости, так как атакующий, независимо от используемой операционной системы, мог для компрометации UEFI Secure Boot использовать загрузочный

  1. Главная ссылка к новости (https://lore.kernel.org/all/ZR...)
  2. OpenNews: Две уязвимости в GRUB2, позволяющие обойти защиту UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: Уязвимость в GRUB2, позволяющая обойти блокировку загрузки паролем
  4. OpenNews: Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.06
  5. OpenNews: Уязвимости в драйвере NTFS-3G, позволяющие получить root-доступ в системе
  6. OpenNews: Уязвимость в драйвере NTFS-3G, потенциально позволяющая выполнить код с правами root
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59868-ntfs
Ключевые слова: ntfs, grub
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (32) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:35, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    писали бы на питоне или раст, только так можно избежать уязвимостей.
     
     
  • 2.2, Лол Кековски (?), 09:44, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Избежать уязвимостей можно только если вообще ничего не писать.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 10:25, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нет. Можно ногу в горах сломать, например.
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:51, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А безопасное железо из чего делать? Из адамантита или митрила?
     
     
  • 3.8, Анонэнэнэ (?), 10:00, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Митрил суперлёгкий и прочный, прямо как Rust
    Атаминтит- это что-то тяжёлое, не сталкивался
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 10:14, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прекращати принимать глюкостероиды!
     
  • 4.35, Аноним (35), 12:02, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    μῦθος означает "вымысел", прямо как ...
     
  • 3.29, пох. (?), 10:50, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это с кем пи3диться потом собираешься, клоунов много, бальрог злой, но один.
    Методика ликвидации, что характерно, одна и та же.

     
  • 2.7, Анонин (?), 09:59, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На расте-то да, но питон-то тут при чём?
     
  • 2.26, Аноним (-), 10:43, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно просто закрыть исходники, как MS или Apple и делать вид, что всё нормуль.
     
  • 2.40, BeLord (ok), 12:41, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все равно на чем писать, если подсистему "Мозг" не завезли, то на чем не пишу, результат хреновый.
     

  • 1.3, timur.davletshin (ok), 09:48, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это не баг, это фича.
     
  • 1.9, Аноним (9), 10:08, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Уязвимость может применяться для обхода механизма верифицированной загрузки UEFI Secure Boot"

    Уязвимость, это просачивание на разработку линуксов всяких диверсатов типа потстеринга и прочих неадекватов, ломающих нормальную DE для людей и пилящих вместо неё лютyю дичь, а это наоборот годная фича!

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:20, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так и говори технологическое отверстие.
     
  • 2.36, Аноним (35), 12:04, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    DE это регистровая пара процессора i8080? Как можно её сломать?
     

  • 1.14, Анонин (?), 10:17, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > использовать для записи [...] за пределами выделенного буфера.

    Хватит уже, астанавитес!
    Бедняги опять запутались в ручном подсчете размеров...

     
     
  • 2.15, Аноним (16), 10:19, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что ты так переживаешь? У тебя всё в порядке?
     
     
  • 3.20, Анонин (?), 10:28, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Какое в порядке! Мне этим пользоваться приходится.
     
     
  • 4.21, Аноним (16), 10:30, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя уже взломали? Мы переживаем.
     
     
  • 5.23, FF (?), 10:35, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интересно что там такого страшного прячет
     
  • 5.24, Аноним (24), 10:36, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поздно.
    все исправили
     
     
  • 6.27, Аноним (27), 10:46, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, а как же:
    "Проблемы пока устранены только в виде патча."
    патч накати

    "требуется также сформировать новые внутренние цифровые подписи и обновлять инсталляторы, загрузчики, пакеты с ядром, fwupd-прошивки и shim-прослойку"
    все остально исправь

    красота!

     

  • 1.25, Аноним (25), 10:37, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > обойти UEFI Secure Boot

    Да ни кто и не расстроился, UEFI Secure Boot тот еще зонд.

     
     
  • 2.28, morphe (?), 10:46, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переписал ключи на себя, подписал свой загрузчик, и фиг кто запустит на машине не-твой образ системы, где тут минусы/зонды?
     
     
  • 3.32, Аноним (24), 11:27, 04/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кинул загрузчик на внешний носитель
    и хрен кто запустит мою систему,
    с полностью зашифрованного раздела.
     

  • 1.38, ryoken (ok), 12:27, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И снова мы видим, что этот ваш "UEFI Secure Boot" нифига не Secure, а всего лишь SIGNED. Интересно, можно ли из современных прошивок UEFI его вычистить, чтоб не мешался? (Учитывая что прошивка вроде как вся из себя модульная, AFAIK).
     
  • 1.39, Аноним (39), 12:35, 04/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никто ещё из альтернативно-одарённых не предложил дропнуть GRUB и BIOS в пользу UEFI?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру