Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.06

2.22 , Чокнутый виндузятник ( ? ), 10:53, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – С Lilo тоже грузится Винда в два счёта. Писали груб2 для UEFI.

3.25 , Аноним ( 20 ), 10:59, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Перед груб2 был просто груб. Для поддержки виндовсого уефи модернизировали до груб2, добавив много мегабайт без инструкции не разберешься чего и непонятно для чего. Уже вот линукс прямо в виндоусе запускается, а тут кто-то продолжает выпускать новые версии груба. В чем прикол?

4.37 , Аноним12345 ( ? ), 11:56, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Линукс прямо в виндоусе - это изврат

3.36 , Аноним ( 36 ), 11:39, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Писали груб. А получился гроб.

2.24 , Аноним ( 23 ), 10:57, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Systemd-boot умеет запускать Windows в dual-boot с GNU/Linux.

2.42 , Псевдоним ( ?? ), 12:24, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Скорее наоборот винду под виртуалкой. Гонять линукс в виртуалке на винде это как из тюремной камеры смотреть как живут в райском местечке.

2.45 , nebularia ( ok ), 12:31, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Почему этот невменяемый многомногомегабайтный загрузчик для дуалбутчиков остается по умолчанию везде? Потому, что гибкий и мощный, способен завести очень сложные конфигурации, имеет приличный CLI, из которого (пусть и с гуглом) можно загрузить систему, если всё сломалось. То, что он большой, имеет мало значения в выборе дефолта, всё равно исчисляются размеры максимум мегабайтами. Хотите проще и быстрее - ставьте Syslinux или systemd-boot для UEFI.

