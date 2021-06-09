Релиз загрузочного менеджера GNU GRUB 2.06

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|2.3, asdasd (?), 09:27, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Он работает, или вам его тоже переписать на Lisp и непонятные динамические конфиги, которые хз как настраивать?
А в эпоху UEFI загрузчики вообще уже отжили свое, rEFInd наше все.
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|3.4, eganru (?), 09:29, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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[i]А в эпоху UEFI[/i] - в черную эпоху ненужного нормальному человеку UEFI.
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|4.14, kusb (?), 10:10, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Там наворотили хаоса и secure boot, но концептуально почему uefi настолько "Чёрная"? Вроде почти хороший тип прошивки.
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|3.28, Аноним (28), 11:11, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А в эпоху UEFI загрузчики вообще уже отжили свое, rEFInd наше все.
А rEFInd разве сам по себе не загрузчик?
Вообще, можно юзать ядро с EFI Stub и грузить его безо всяких загрузчиков.
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|2.12, iCat (ok), 10:02, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>LILO живой или ушел в мир иной?
Последняя версия lilo-24.2 (22 ноября 2015)
Была ещё попытка создать elilo, но в 2014 году проект сдох...
Сам грущу по lilo...
Этот жирнющий GRUB с его перенавороченной архитектурой бесит...
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|1.5, Аноним (5), 09:31, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>По умолчанию отключена утилита os-prober
Отлично. Задолбался каждый раз добавлять вручную.
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|1.6, Аноним (6), 09:38, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем нужен этот кривой перегруженный монстр, когда есть systemd-boot?
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|2.23, Аноним (23), 10:55, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужен для тех, у кого не Arch Linux, и/или у кого всё ещё нет EFI в 2021 году. Systemd-boot не работает если название ядра меняется каждое обновление, как это происходит, например, в Ubuntu. В Arch Linux же название ядра не меняется до тех пор, пока сам вручную не заменишь ядро на другую разновидность (например, пакет linux на пакет linux-lts).
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|1.19, Николай (??), 10:41, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Народ, что может быть, какой линукс не ставил, запускаются долго, у меня ссд, выключается монитор и проходит около 1 мин, и тогда загружается на раб стол. Это у меня так или у всех?
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|2.21, Чокнутый виндузятник (?), 10:51, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Для ссд всё же довольно долго грузится, а монитор выключается из-за того, что мышкой не шевелите. Обычно надо на такое минут 5-10, но у вас кажется крутой монитор или грузится уж больше чем минута.
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|2.31, IRASoldier_registered (ok), 11:33, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какое-то экзотическое оборудование, вероятно, плохо поддерживаемое драйверами в Linux. Загрузка с SSD должна быть быстрой.
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|2.41, Псевдоним (??), 12:22, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В любой непонятно ситуации смотри логи.
Прочекай оборудование (тот же ссд).
Судя по тому что ты ставил разные "линуксы", то дело не в системе инициализации, но я бы все равно на всякий случай проверил когда и как долго сервисы запускаются.
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|1.20, Аноним (20), 10:50, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Его написали, чтоб Виндоус загружать. Вернее, чтобы можно было при рабочей виндоус какой-нибудь линукс иногда загрузить. Почему этот невменяемый многомногомегабайтный загрузчик для дуалбутчиков остается по умолчанию везде? Дуалбутчики давно уже линуксы всякие под виндоус в виртуалбоксе ганяют? В чем смысл существования этого кошмара?
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|3.25, Аноним (20), 10:59, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Перед груб2 был просто груб. Для поддержки виндовсого уефи модернизировали до груб2, добавив много мегабайт без инструкции не разберешься чего и непонятно для чего. Уже вот линукс прямо в виндоусе запускается, а тут кто-то продолжает выпускать новые версии груба. В чем прикол?
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|2.42, Псевдоним (??), 12:24, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее наоборот винду под виртуалкой. Гонять линукс в виртуалке на винде это как из тюремной камеры смотреть как живут в райском местечке.
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|2.45, nebularia (ok), 12:31, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему этот невменяемый многомногомегабайтный загрузчик для дуалбутчиков остается по умолчанию везде?
Потому, что гибкий и мощный, способен завести очень сложные конфигурации, имеет приличный CLI, из которого (пусть и с гуглом) можно загрузить систему, если всё сломалось.
То, что он большой, имеет мало значения в выборе дефолта, всё равно исчисляются размеры максимум мегабайтами. Хотите проще и быстрее - ставьте Syslinux или systemd-boot для UEFI.
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|1.29, Аноним (-), 11:18, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализован механизм lockdown, похожий на аналогичный набор ограничений в ядре Linux. Lockdown блокирует возможные пути обхода UEFI Secure Boot, например, запрещает доступ к некоторым интерфейсам ACPI и MSR-регистрам CPU, ограничивает использование DMA для PCI-устройств, блокирует импорт кода ACPI из переменных EFI, не допускаются манипуляции с портами ввода/вывода.
Разрабы, вы че натворили то ? Вы целую отрасль россейской экономики по распилу госденег угробили. Наши люди старались, секьюрничали как могли, антивирус в uefi встраивали. А вы как слон прошлись по посудной лавке.
"Всё что нажито неполсильным трудом ..." Шпак, Иван Васильевич меняет профессию.
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|1.30, Аноним (30), 11:31, 09/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>> SBAT (UEFI Secure Boot Advanced Targeting)
Extended Advanced Unbreakable Trusted Secure Boot Extension (c)
Universal Protected Safe Secure Loader (R)
Restricted Isolation Boot Technology (tm)
Secure Signed Boot Sequence Layer
Enriched System Preload Image Hub
Enhanced Reliable Boot Module
Linux Standart Boot Management Kernel Interface
ну ну
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|2.43, Псевдоним (??), 12:26, 09/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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"Обещали безопасность, безопасность есть, а то что защищать будет не обещали" (C)
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