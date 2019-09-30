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В ядро Linux 5.4 приняты патчи для ограничения доступа root к внутренностям ядра

30.09.2019 07:53

Линус Торвальдс принял в состав будущего выпуска ядра Linux 5.4 набор патчей "lockdown", предложенный Дэвидом Хоуэллсом (David Howells) и Мэтью Гарретом (Matthew Garrett) для ограничения доступа пользователя root к ядру. Связанная с "lockdown" функциональность вынесена в опционально загружаемый LSM-модуль (Linux Security Module), устанавливающий барьер между UID 0 и ядром, ограничивая определённую низкоуровневую функциональность.

Если злоумышленник в результате атаки добился выполнения кода с правами root, то он может выполнить свой код и на уровне ядра, напирмер, через замену ядра при помощи kexec или чтения/записи памяти через /dev/kmem. Наиболее очевидным следствием подобной активности может стать обход UEFI Secure Boot или извлечение конфиденциальных данных, хранящихся на уровне ядра.

Изначально функции ограничения root развивались в контексте усиления защиты верифицированной загрузки и в дистрибутивах уже достаточно давно для блокирования обхода UEFI Secure Boot применяются сторонние патчи с ограничениями. При этом в основной состав ядра подобные ограничения не включались из-за разногласий в их реализации. Модуль "lockdown" вобрал в себя уже используемые в дистрибутивах патчи, которые были переработаны в форме отдельной подсистемы, не привязанной к UEFI Secure Boot.

В режиме lockdown ограничивается доступ к /dev/mem, /dev/kmem, /dev/port, /proc/kcore, debugfs, отладочному режиму kprobes, mmiotrace, tracefs, BPF, PCMCIA CIS (Card Information Structure), некоторым интерфейсам ACPI и MSR-регистрам CPU, блокируются вызовы kexec_file и kexec_load, запрещается переход в спящий и ждущий режимы, лимитируется использование DMA для PCI-устройств, запрещается импорт кода ACPI из переменных EFI, недопускаются манипуляции с портами ввода/вывода, в том числе изменение номера прерывания и порта ввода/вывода для последовательного порта.

По умолчанию модуль lockdown не активен, собирается при указании в kconfig опции SECURITY_LOCKDOWN_LSM и активируется через параметр ядра "lockdown=", управляющий файл "/sys/kernel/security/lockdown" или сборочные опции LOCK_DOWN_KERNEL_FORCE_*, которые могут принимать значения "integrity" и "confidentiality". В первом случае блокируются возможности, позволяющие вносить изменения в работающее ядро из пространства пользователя, а во втором случае отключается функциональность, которую можно использовать для извлечения конфиденциальной информации из ядра.

При этом важно отметить, что lockdown лишь ограничивает штатные возможности доступа к ядру, но не защищает от модификаций в результате эксплуатации уязвимостей. Для блокирования внесения изменений в работающее ядро при применении эксплоитов проектом Openwall развивается отдельный модуль LKRG (Linux Kernel Runtime Guard).

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2019/9/2...)
  2. OpenNews: В Oracle Linux выявлены серьёзные проблемы в реализации UEFI Secure Boot
  3. OpenNews: Для ядра Linux представлены патчи, отключающие поддержку спящего режима при загрузке с UEFI Secure Boot
  4. OpenNews: Для Linux представлена система верификации исполняемых файлов по цифровым подписям
  5. OpenNews: Фреймворк для написания защищённых драйверов для ядра Linux на языке Rust
  6. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, kernel, kexec
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  • 1.1, iCat (ok), 09:14, 30/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    Коренная дискриминация...
     
  • 1.3, Аноним (3), 09:16, 30/09/2019 [ответить]  
    		• +1 +/
    что за конфиденциальные данные, хранящиеся на уровне ядра?

    PS "ограничения root [b]развались[/b] в контексте"

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:19, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтобы всякие антикапиталистические юзвери секурбуты и дрм не ковыряли.
     
  • 2.6, Аноним (6), 09:21, 30/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На вскидку ключи шифрования, содержимое дискового кэша, остатки данных из использованых буферов ввода (например, могут оседать введённые пароли).
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:16, 30/09/2019 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 1.7, Аноним (7), 09:21, 30/09/2019 [ответить]  
    		• +/
    Вендорам позарез нужно прибить рутинг телефонов.
     

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