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Уязвимости в драйвере NTFS-3G, позволяющие получить root-доступ в системе

26.05.2022 14:28

В выпуске проекта NTFS-3G 2022.5.17, развивающего драйвер и набор утилит для работы с файловой системой NTFS в пространстве пользователя, устранено 8 уязвимостей, позволяющих поднять свои привилегии в системе. Проблемы вызваны отсутствием должных проверок при обработке опций командной строки и при работе с метаданными в NTFS-разделах.

  • CVE-2022-30783, CVE-2022-30785, CVE-2022-30787 - уязвимости в драйвере NTFS-3G, собранном со встроенной библиотекой libfuse (libfuse-lite) или с системной библиотекой libfuse2. Атакующий может выполнить произвольный код с правами root через манипуляцию с опциями командной строки, при наличии доступа к исполняемому файлу ntfs-3g, поставляемому с флагом suid root. Для уязвимостей продемонстрирован рабочий прототип эксплоита.
  • CVE-2021-46790, CVE-2022-30784, CVE-2022-30786, CVE-2022-30788, CVE-2022-30789 - уязвимости в коде разбора метаданных в NTFS-разделах, приводящие к переполнению буфера из-за отсутствия должных проверок. Атака может быть совершена при обработке NTFS-3G раздела, подготовленного злоумышленником. Например, при монтировании пользователем накопителя, подготовленного атакующим, или при наличии у атакующего непривилегированного локального доступа к системе. Если система настроена для автоматического монтирования разделов NTFS на внешних накопителях, для атаки достаточно подключить к компьютеру USB Flash со специальной оформленным разделом. Рабочие экспоиты для указанных уязвимостей пока не продемнострированы.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Проблема с отсутствием сопровождения модуля NTFS3 в ядре Linux (дополнено)
  3. OpenNews: Выпуск NTFS-3G 2021.8.22 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Драйвер NTFS от Paragon Software принят в состав ядра Linux 5.15
  5. OpenNews: Стабильный релиз NTFS-3G и ntfsprogs 2017.3.23
  6. OpenNews: Уязвимость в ntfs-3g, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57254-ntfs-3g
Ключевые слова: ntfs-3g
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Брат Анон (ok), 14:33, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Если первый случай -- довольно специфичен, то второй... Тупо воткни флешку и получи руткит на уровне ядра -- ну это же праздник какой-то.

    З.Ы. Всегда считал, всё мастдайное -- мастдай. Осталось понять, как давно этот косяк присутствовал в драйвере и кто написал этот код.

     
     
  • 2.3, warlock (??), 14:42, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    «Тупо воткнуть флешку» подразумевает физический доступ к компьютеру. А физический доступ = рут, кроме весьма специфических конфигураций с системниками запертыми на ключ. В общем, уязвимость не ахти какая.
     
     
  • 3.13, Samm (??), 15:37, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > «Тупо воткнуть флешку» подразумевает физический доступ к компьютеру. А физический доступ = рут, кроме весьма специфических конфигураций с системниками запертыми на ключ. В общем, уязвимость не ахти какая.

    Совершенно необязательно. Всякие там ILO и прочие ipmi часто дают монтировать девайс с виртуального носителя.

     
     
  • 4.16, пох. (?), 15:48, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Совершенно необязательно. Всякие там ILO и прочие ipmi часто дают монтировать девайс с виртуального носителя.

    физический доступ или доступк к ilo и прочим ipmi = больше чем рут. Потому что с "виртуального носителя" я тебе вообще гипервизор запущу. И ты даже не заметишь что твой суперсервер крутится в подконтрольной виртуалочке.

    Не говоря уже о банальной загрузке с него другого линукса и поимения твоей системы (ты ведь не используешь tpm и блокировку загрузки, маленький л@п4@тый друг?)

     
  • 3.14, Samm (??), 15:37, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > «Тупо воткнуть флешку» подразумевает физический доступ к компьютеру. А физический доступ = рут, кроме весьма специфических конфигураций с системниками запертыми на ключ. В общем, уязвимость не ахти какая.

    Совершенно необязательно. Всякие там ILO и прочие ipmi часто дают монтировать девайс с виртуального носителя.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 15:48, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ILO и все интерфейсы ipmi дают доступ в биос и к клавиатуре и консоли, а это и есть физический доступ,
    только не сидя перед консолью на расстоянии руки.
    Логика ровно та же. В каком порядочном месте это доступно за dmz сегментом?
     
  • 3.21, Аноним (21), 15:54, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >физический доступ к компьютеру

    в большинстве случаев подразумевает физический доступ к его пользователю (мы ведь о десктопе говорим) через прокси: паяльник, гаечный ключ, дверь...

     
  • 3.35, Abyss777 (?), 16:40, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всякие киоски для печати фотографий например, вроде и физический доступ, а вроде и нет.
    А вот тут будет автомонтирование скорее всего...
     
  • 2.6, Привет из рюмочной (?), 14:50, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Т.е. уязвимость в линухе, но все равно виноват маздай?
    Сектанты - такие сектанты
     
     
  • 3.10, Кир (?), 15:04, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уязвимости БЫЛИ в линухе, и для второго варианта эксплойты не продемонстрированы, всё умозрительно, как я понимаю. Не бздюмо!
     
  • 3.18, пох. (?), 15:48, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Причем подобных увизгвимостей во всяких f2fs и прочих совершенно ненужных побрякушках - оппой жуй, но виноват все равно проклятый маздай, не перепутай!

     
  • 2.26, Аноним (26), 16:00, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Второй случай это только если есть автомонтирование...
     

  • 1.2, Аноним (17), 14:40, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ntfs-3g это тормозной шлак от Tuxera, а в ярдо уже завезли нативный драйвер от Paragon.
    В добавок видимо и дырявый.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:45, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ядровый драйвер вдвойне дырявый, да и парагон фактически прекратил отправлять какие-либо патчи после его внесения в кодовую базу.
     
     
  • 3.5, Аноним (17), 14:50, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А какие собственно нужны патчи? ntfs обновляется как стандарты веба и браузеры каждый месяц?
    На 5.17 работает норм, чтение+запись, разделы не убивает, файлы не кораптит.
    Просто наглые люди думают что бесплатная отправка раннее платного продукта и релиз его в ядре,
    подразумевает 24/7 поддержку и поставка этих разрабов к себе на бесплатный труд.
    Если совесть иметь, всё будет норм.
    Кстати интересно а когда последний раз обновлялся драйвер для устройств floppy.
     
     
  • 4.9, Аноним (9), 15:04, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Было бы неплохо, если они хотя бы ревьювили патчи, которые им за бесплатно отсылают. И пересылали их дальше Линусу. Такое было условие внесение их кода в апстрим

    Там их мейлинг лист просто мёртв. По факту они оставили поддержку Линусу лично. Ну или мб переложат на главных по фскам.

     
     
  • 5.11, Аноним (17), 15:07, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как по мне "проблема" высосана из пальца самими авторами патчей, а Линус просто забил.
    Никто ему не запрещает закомитить выборочно те, которые на взгляд коммунити внесут пользу.
     
     
  • 6.12, Аноним (9), 15:16, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну как «высосана». С одной стороны скорее всего эти фиксы не влияют на обычную работа с драйвером.

    С другой стороны иметь дырявый код в ядре не круто. Лично видел 2 репорта от ядерного фазера: там одна УБшка и один null-deref. Не хорошо

    А Линусу поддерживать нет времени, у него так дел много. Лично он патчи принимает только в крайнем случае, и то если 4-5 человек оттестят/отревьювят. Это происходит скорее вопреки, так как противоречит девелопмент процессу.

    В общем код дырявый и брошен на произвол судьбы. Этого все боялись и это и произошло :)

     
     
  • 7.24, пох. (?), 15:57, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Линусу поддерживать нет времени, у него так дел много.

    денежки от платиновых спонсоров пересчитывать, ага. Как там с патчами к ksmb, между нами?

    Хорошо ли лично ты поревьюил код exfat2 ?  

    Или все же дело в том что там кого надо нога?


    А пацаны из Парагона - немного заняты. Денег из одичалой страны через стену за раз можно перекинуть только один мешок. А помимо денег ведь есть дети-собаки-престарелые родственники, и всех надо вывозить из-за стены, пока ворота окончательно не закрылись с обоих сторон сразу.

    Это ж не яндкекс какой, чтоб ррраз - и по волшебству половина разработчиков телепортировалась в Амстердам с чады и домочадцы.

     
     
  • 8.32, Аноним (17), 16:26, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Paragon Technologie GmbH System Software Development Leo-Wohleb-Stra 223 e 8 7... текст свёрнут, показать
     
  • 5.33, An0nim0us (?), 16:27, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по факту у парагона еще нету полноценных прав что б принимать патчи - все изменения через Линуса и других майнтейнеров пока.
    https://lore.kernel.org/lkml/0f48e2eb2b0740b1b85e3b8d910c4bd8@paragon-sof
     
  • 2.19, пох. (?), 15:50, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На моих измеризмах "тормозной шлак" почему-то вдвое (sic!) быстрее xfs.

    А нативный от парагон - увы и ах на моей архитектуре больше не работает и не будет. Поскольку stable api nonsense

     
     
  • 3.27, Аноним (17), 16:01, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Находить что то худше это такой метод оптимизма и само-внушения что не всё так плохо?
     
     
  • 4.29, пох. (?), 16:09, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У вас л@п4@тых ВСЕ "худше", куда ни плюнь. Поэтому искать совершенно нечего.

    Можно просто порадоваться, что microsoft сделала для нас нормальную надежную fs, а не это вот замшелое дерьмо на идеях 70х годов прошлого века, и грек с цыганом ухитрились написать эффективный и независящий от стабильного нонсенса драйвер.

     

  • 1.7, Кир (?), 14:54, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А можно пример юзекейса, когда серьезной системе типа сервера нужен доступ к разделам NTFS? Я, кроме дуалбута и задач по восстановлению рухнувшей винды со спасательной флешки, вариантов особо не вижу, и оба не для сервера или рабочей станции.
     
     
  • 2.8, Аноним (17), 14:57, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну только какой нибудь файл сервер где еще крутится самба например.
    А так уж очень низкий круг систем где этот модуль бы ставили.
    При физическом доступе и без сабжа довольно сложно гарантировать безопасность.
     
     
  • 3.20, пох. (?), 15:51, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > А так уж очень низкий круг систем где этот модуль бы ставили.

    внезапно, каждая серверная бубунточка. Не спрашивай меня, зачем он там.

     
     
  • 4.23, Аноним (17), 15:56, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо таки из коробки? Именно поэтому в мануале написано установить этот пакет из apt?
     
     
  • 5.28, пох. (?), 16:03, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прямо таки из коробки?

    угу, блжад. Причем вот щас проверил - опять на нетиповом вручную установленном забыл выкинуть.
    Оно там еще и в initrd гвоздем прибито если опять вручную специально не отключать. А то ВДРУГ твой сервер загружается с ntfs!

    Нет, разумеется, сервер в безопасности, поскольку никому (ни авторам ntfs-fuse, ни майнтейнерам) конечно не приходит в голову делать бинарник fuse-драйвера suid root, для этого есть /bin/mount который на 90% и есть враппер санитайзера параметров для других бинарей и fusermout для юзерских fs (которому на сервере вообще-то тоже нечего делать, но, оно, вот) ровно для той же цели.

     
     
  • 6.30, Аноним (17), 16:17, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Раз уж на то пошло то эта хрень никак не меняет initrd, на то он и fuse.
    Добавляет этот дырявый модуль ядра, наступая на те же грабли что и 5 лет
    назад, почти что 1:1 та же уязвимость, ощущение будто специально.

    Кстати если фазером пройтись по всем опциональным модулям, найдётся
    и не такое. Ни у кого нет особо времени смотреть на то что у 3.5х пользователей
    есть флешка с про..важными файлами.

     
  • 4.25, iPony129412 (?), 15:58, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Врёшь же.
     
  • 2.15, пох. (?), 15:42, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >  и оба не для сервера или рабочей станции.

    а на ноутбучеке у л@п4ого конечно же стоит - винда. Поэтому он - в бебебебезопастносте!

    (кстати, если правильно расставит галочки - то даже и пароли от того сервера у него не так и легко спереть)


      

     

  • 1.22, Аноним (22), 15:55, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот прям все на этой версии сидят и страдают с последним ядром. 21 года версию заюзать можно,там нет такого наверное.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 16:25, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наверное, ага)
    > AFFECTED PRODUCTS: All previous versions of open source NTFS-3G compiled

    with internal libfuse (known as libfuse-lite) or libfuse2.

     
     
  • 3.34, Аноним (22), 16:28, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и ладно.D
     
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