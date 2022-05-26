Уязвимости в драйвере NTFS-3G, позволяющие получить root-доступ в системе

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|1.1, Брат Анон (ok), 14:33, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Если первый случай -- довольно специфичен, то второй... Тупо воткни флешку и получи руткит на уровне ядра -- ну это же праздник какой-то.
З.Ы. Всегда считал, всё мастдайное -- мастдай. Осталось понять, как давно этот косяк присутствовал в драйвере и кто написал этот код.
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|2.3, warlock (??), 14:42, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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«Тупо воткнуть флешку» подразумевает физический доступ к компьютеру. А физический доступ = рут, кроме весьма специфических конфигураций с системниками запертыми на ключ. В общем, уязвимость не ахти какая.
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|3.13, Samm (??), 15:37, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> «Тупо воткнуть флешку» подразумевает физический доступ к компьютеру. А физический доступ = рут, кроме весьма специфических конфигураций с системниками запертыми на ключ. В общем, уязвимость не ахти какая.
Совершенно необязательно. Всякие там ILO и прочие ipmi часто дают монтировать девайс с виртуального носителя.
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|4.16, пох. (?), 15:48, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Совершенно необязательно. Всякие там ILO и прочие ipmi часто дают монтировать девайс с виртуального носителя.
физический доступ или доступк к ilo и прочим ipmi = больше чем рут. Потому что с "виртуального носителя" я тебе вообще гипервизор запущу. И ты даже не заметишь что твой суперсервер крутится в подконтрольной виртуалочке.
Не говоря уже о банальной загрузке с него другого линукса и поимения твоей системы (ты ведь не используешь tpm и блокировку загрузки, маленький л@п4@тый друг?)
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|3.14, Samm (??), 15:37, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> «Тупо воткнуть флешку» подразумевает физический доступ к компьютеру. А физический доступ = рут, кроме весьма специфических конфигураций с системниками запертыми на ключ. В общем, уязвимость не ахти какая.
Совершенно необязательно. Всякие там ILO и прочие ipmi часто дают монтировать девайс с виртуального носителя.
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|4.17, Аноним (17), 15:48, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ILO и все интерфейсы ipmi дают доступ в биос и к клавиатуре и консоли, а это и есть физический доступ,
только не сидя перед консолью на расстоянии руки.
Логика ровно та же. В каком порядочном месте это доступно за dmz сегментом?
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|3.21, Аноним (21), 15:54, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>физический доступ к компьютеру
в большинстве случаев подразумевает физический доступ к его пользователю (мы ведь о десктопе говорим) через прокси: паяльник, гаечный ключ, дверь...
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|3.35, Abyss777 (?), 16:40, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всякие киоски для печати фотографий например, вроде и физический доступ, а вроде и нет.
А вот тут будет автомонтирование скорее всего...
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|3.10, Кир (?), 15:04, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Уязвимости БЫЛИ в линухе, и для второго варианта эксплойты не продемонстрированы, всё умозрительно, как я понимаю. Не бздюмо!
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|3.18, пох. (?), 15:48, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причем подобных увизгвимостей во всяких f2fs и прочих совершенно ненужных побрякушках - оппой жуй, но виноват все равно проклятый маздай, не перепутай!
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|1.2, Аноним (17), 14:40, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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ntfs-3g это тормозной шлак от Tuxera, а в ярдо уже завезли нативный драйвер от Paragon.
В добавок видимо и дырявый.
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|2.4, Аноним (4), 14:45, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ядровый драйвер вдвойне дырявый, да и парагон фактически прекратил отправлять какие-либо патчи после его внесения в кодовую базу.
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|3.5, Аноним (17), 14:50, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А какие собственно нужны патчи? ntfs обновляется как стандарты веба и браузеры каждый месяц?
На 5.17 работает норм, чтение+запись, разделы не убивает, файлы не кораптит.
Просто наглые люди думают что бесплатная отправка раннее платного продукта и релиз его в ядре,
подразумевает 24/7 поддержку и поставка этих разрабов к себе на бесплатный труд.
Если совесть иметь, всё будет норм.
Кстати интересно а когда последний раз обновлялся драйвер для устройств floppy.
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|4.9, Аноним (9), 15:04, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Было бы неплохо, если они хотя бы ревьювили патчи, которые им за бесплатно отсылают. И пересылали их дальше Линусу. Такое было условие внесение их кода в апстрим
Там их мейлинг лист просто мёртв. По факту они оставили поддержку Линусу лично. Ну или мб переложат на главных по фскам.
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|5.11, Аноним (17), 15:07, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как по мне "проблема" высосана из пальца самими авторами патчей, а Линус просто забил.
Никто ему не запрещает закомитить выборочно те, которые на взгляд коммунити внесут пользу.
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|6.12, Аноним (9), 15:16, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну как «высосана». С одной стороны скорее всего эти фиксы не влияют на обычную работа с драйвером.
С другой стороны иметь дырявый код в ядре не круто. Лично видел 2 репорта от ядерного фазера: там одна УБшка и один null-deref. Не хорошо
А Линусу поддерживать нет времени, у него так дел много. Лично он патчи принимает только в крайнем случае, и то если 4-5 человек оттестят/отревьювят. Это происходит скорее вопреки, так как противоречит девелопмент процессу.
В общем код дырявый и брошен на произвол судьбы. Этого все боялись и это и произошло :)
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|7.24, пох. (?), 15:57, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А Линусу поддерживать нет времени, у него так дел много.
денежки от платиновых спонсоров пересчитывать, ага. Как там с патчами к ksmb, между нами?
Хорошо ли лично ты поревьюил код exfat2 ?
Или все же дело в том что там кого надо нога?
А пацаны из Парагона - немного заняты. Денег из одичалой страны через стену за раз можно перекинуть только один мешок. А помимо денег ведь есть дети-собаки-престарелые родственники, и всех надо вывозить из-за стены, пока ворота окончательно не закрылись с обоих сторон сразу.
Это ж не яндкекс какой, чтоб ррраз - и по волшебству половина разработчиков телепортировалась в Амстердам с чады и домочадцы.
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|8.32, Аноним (17), 16:26, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Paragon Technologie GmbH System Software Development Leo-Wohleb-Stra 223 e 8 7... текст свёрнут, показать
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|2.19, пох. (?), 15:50, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На моих измеризмах "тормозной шлак" почему-то вдвое (sic!) быстрее xfs.
А нативный от парагон - увы и ах на моей архитектуре больше не работает и не будет. Поскольку stable api nonsense
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|3.27, Аноним (17), 16:01, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Находить что то худше это такой метод оптимизма и само-внушения что не всё так плохо?
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|4.29, пох. (?), 16:09, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У вас л@п4@тых ВСЕ "худше", куда ни плюнь. Поэтому искать совершенно нечего.
Можно просто порадоваться, что microsoft сделала для нас нормальную надежную fs, а не это вот замшелое дерьмо на идеях 70х годов прошлого века, и грек с цыганом ухитрились написать эффективный и независящий от стабильного нонсенса драйвер.
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|1.7, Кир (?), 14:54, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А можно пример юзекейса, когда серьезной системе типа сервера нужен доступ к разделам NTFS? Я, кроме дуалбута и задач по восстановлению рухнувшей винды со спасательной флешки, вариантов особо не вижу, и оба не для сервера или рабочей станции.
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|2.8, Аноним (17), 14:57, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну только какой нибудь файл сервер где еще крутится самба например.
А так уж очень низкий круг систем где этот модуль бы ставили.
При физическом доступе и без сабжа довольно сложно гарантировать безопасность.
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|3.20, пох. (?), 15:51, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> А так уж очень низкий круг систем где этот модуль бы ставили.
внезапно, каждая серверная бубунточка. Не спрашивай меня, зачем он там.
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|4.23, Аноним (17), 15:56, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прямо таки из коробки? Именно поэтому в мануале написано установить этот пакет из apt?
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|5.28, пох. (?), 16:03, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прямо таки из коробки?
угу, блжад. Причем вот щас проверил - опять на нетиповом вручную установленном забыл выкинуть.
Оно там еще и в initrd гвоздем прибито если опять вручную специально не отключать. А то ВДРУГ твой сервер загружается с ntfs!
Нет, разумеется, сервер в безопасности, поскольку никому (ни авторам ntfs-fuse, ни майнтейнерам) конечно не приходит в голову делать бинарник fuse-драйвера suid root, для этого есть /bin/mount который на 90% и есть враппер санитайзера параметров для других бинарей и fusermout для юзерских fs (которому на сервере вообще-то тоже нечего делать, но, оно, вот) ровно для той же цели.
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|6.30, Аноним (17), 16:17, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Раз уж на то пошло то эта хрень никак не меняет initrd, на то он и fuse.
Добавляет этот дырявый модуль ядра, наступая на те же грабли что и 5 лет
назад, почти что 1:1 та же уязвимость, ощущение будто специально.
Кстати если фазером пройтись по всем опциональным модулям, найдётся
и не такое. Ни у кого нет особо времени смотреть на то что у 3.5х пользователей
есть флешка с про..важными файлами.
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|2.15, пох. (?), 15:42, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> и оба не для сервера или рабочей станции.
а на ноутбучеке у л@п4ого конечно же стоит - винда. Поэтому он - в бебебебезопастносте!
(кстати, если правильно расставит галочки - то даже и пароли от того сервера у него не так и легко спереть)
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|1.22, Аноним (22), 15:55, 26/05/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Вот прям все на этой версии сидят и страдают с последним ядром. 21 года версию заюзать можно,там нет такого наверное.
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|2.31, Аноним (31), 16:25, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наверное, ага)
> AFFECTED PRODUCTS: All previous versions of open source NTFS-3G compiled
with internal libfuse (known as libfuse-lite) or libfuse2.
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