Уязвимости в драйвере NTFS-3G, позволяющие получить root-доступ в системе

2.4 , Аноним ( 4 ), 14:45, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ядровый драйвер вдвойне дырявый, да и парагон фактически прекратил отправлять какие-либо патчи после его внесения в кодовую базу.

3.5 , Аноним ( 17 ), 14:50, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А какие собственно нужны патчи? ntfs обновляется как стандарты веба и браузеры каждый месяц?

На 5.17 работает норм, чтение+запись, разделы не убивает, файлы не кораптит.

Просто наглые люди думают что бесплатная отправка раннее платного продукта и релиз его в ядре,

подразумевает 24/7 поддержку и поставка этих разрабов к себе на бесплатный труд.

Если совесть иметь, всё будет норм.

Кстати интересно а когда последний раз обновлялся драйвер для устройств floppy.

4.9 , Аноним ( 9 ), 15:04, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Было бы неплохо, если они хотя бы ревьювили патчи, которые им за бесплатно отсылают. И пересылали их дальше Линусу. Такое было условие внесение их кода в апстрим Там их мейлинг лист просто мёртв. По факту они оставили поддержку Линусу лично. Ну или мб переложат на главных по фскам.

5.11 , Аноним ( 17 ), 15:07, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Как по мне "проблема" высосана из пальца самими авторами патчей, а Линус просто забил.

Никто ему не запрещает закомитить выборочно те, которые на взгляд коммунити внесут пользу.

6.12 , Аноним ( 9 ), 15:16, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как «высосана». С одной стороны скорее всего эти фиксы не влияют на обычную работа с драйвером. С другой стороны иметь дырявый код в ядре не круто. Лично видел 2 репорта от ядерного фазера: там одна УБшка и один null-deref. Не хорошо А Линусу поддерживать нет времени, у него так дел много. Лично он патчи принимает только в крайнем случае, и то если 4-5 человек оттестят/отревьювят. Это происходит скорее вопреки, так как противоречит девелопмент процессу. В общем код дырявый и брошен на произвол судьбы. Этого все боялись и это и произошло :)

7.24 , пох. ( ? ), 15:57, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А Линусу поддерживать нет времени, у него так дел много. денежки от платиновых спонсоров пересчитывать, ага. Как там с патчами к ksmb, между нами? Хорошо ли лично ты поревьюил код exfat2 ? Или все же дело в том что там кого надо нога?

А пацаны из Парагона - немного заняты. Денег из одичалой страны через стену за раз можно перекинуть только один мешок. А помимо денег ведь есть дети-собаки-престарелые родственники, и всех надо вывозить из-за стены, пока ворота окончательно не закрылись с обоих сторон сразу. Это ж не яндкекс какой, чтоб ррраз - и по волшебству половина разработчиков телепортировалась в Амстердам с чады и домочадцы. 8.32 , Аноним ( 17 ), 16:26, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Paragon Technologie GmbH System Software Development Leo-Wohleb-Stra 223 e 8 7... 5.33 , An0nim0us ( ? ), 16:27, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – по факту у парагона еще нету полноценных прав что б принимать патчи - все изменения через Линуса и других майнтейнеров пока.

https://lore.kernel.org/lkml/0f48e2eb2b0740b1b85e3b8d910c4bd8@paragon-sof

2.19 , пох. ( ? ), 15:50, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На моих измеризмах "тормозной шлак" почему-то вдвое (sic!) быстрее xfs. А нативный от парагон - увы и ах на моей архитектуре больше не работает и не будет. Поскольку stable api nonsense

3.27 , Аноним ( 17 ), 16:01, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Находить что то худше это такой метод оптимизма и само-внушения что не всё так плохо?

4.29 , пох. ( ? ), 16:09, 26/05/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У вас л@п4@тых ВСЕ "худше", куда ни плюнь. Поэтому искать совершенно нечего. Можно просто порадоваться, что microsoft сделала для нас нормальную надежную fs, а не это вот замшелое дерьмо на идеях 70х годов прошлого века, и грек с цыганом ухитрились написать эффективный и независящий от стабильного нонсенса драйвер.