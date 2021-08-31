Выпуск NTFS-3G 2021.8.22 с устранением уязвимостей

|
|1.1, iPony129412 (?), 12:11, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
> или использованием некорректных настроек по умолчанию (монтирование без опции "big_writes"
А если эта такая волшебная опция, то почему она не дефолтом? И не сделать опцию withoout_big_writes
|
|
|
|2.13, пох. (?), 13:51, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А если эта такая волшебная опция, то почему она не дефолтом?
потому что могла сломать тебе fs на флэшке размером два мегабайта (я не шучу). Ходют слухи что починили-починили, но, сам понимаешь, никто не потрудился проверять.
> И не сделать опцию withoout_big_writes
И это к разработчикам fuse. Это ее параметр, а не ntfs3g
В целом парни подтверждают мои измеризмы - особой нужды в in-kernel ntfs, видимо, нет.
|
|2.52, SinoptikUF (?), 18:37, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да потому что работает через ср*ку, потому включение опции big_writes на свой страх и риск!
|
|1.2, Аноним (2), 12:12, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Помню, вышел последний релиз, и он не собрался с GCC 4.3. Я им отписал об этом (баг-трекера нет). И с тех пор пропали... Интересно, поправили ли ошибку сборки?
|
|
|
|2.21, Аноним (21), 14:52, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ошибки сборки здесь нет, здесь есть ошибка использования устаревшего компилятора.
|
|2.46, Аноним (46), 17:48, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>он не собрался с GCC 4.3
>Интересно, поправили ли ошибку сборки?
А ещё актуально? ;)
|
|1.5, Аноним (5), 13:01, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
>В соответствии тестами, проведёнными командой разработчиков, производительность NTFS-3G отстаёт от ext4 лишь на 15-20%.
Пустяк.
|
|
|
|
|
|3.12, Аноним (12), 13:40, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
NTFS это как раз одна сплошная проблема. Сколько уже флешек она угробила, сколько раз из-за этой недофс терял данные и ломалась MFT-таблица при сбое питания. Если флешка, то лучше уже exFAT для совместимости со всеми системами, но не NTFS. И нет, все эти беды были не с ntfs-3g, а той, что винда. А за столько времени существования всё ещё не дотянула до уровня ext4, уже не говоря за btrfs с её CoW и сжатием, которое хотя бы не садит производительность, и xfs
|
|
|
|4.15, iPony129412 (?), 13:56, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> NTFS это как раз одна сплошная проблема. Сколько уже флешек она угробила
А причём тут сама по себе NTFS? тут явно не правильно выбранный инструмент для задачи.
NTFS явно плохой выбор для флешек
|
|
|
|5.16, пох. (?), 14:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Нормальный выбор - у меня ни одной флэшки почему-то не угробила. Не смотря на каждый раз с матом переключаемую галочку "от...сь со своим быстрым выдергиванием".
Руки может надо повыдергать? И вставить другим концом? Причем - в плечи, а не туда откуда они изначально торчат у того анонима.
|
|
|
|6.18, Аноним (-), 14:42, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да ладно!!
Риск потерять данные выдергивая флэху
без предварительного отсоединения
Резко возрастает.
|
|4.22, Аноним (10), 15:06, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну да, ну да, и винда по три раза на дню в BSOD падает.
Оху уж эти сказки, ох уж эти сказочники.
Кстати, за время существования NTFS сколько файловых систем для линукса наваяли? Уже счёт на десятки идёт?
|
|
|
|5.25, llolik (ok), 15:57, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кстати, за время существования NTFS сколько файловых систем для линукса наваяли?
А давно для Вин можно самостоятельно делать альтернативные ФС?
|
|
|
|6.37, Аноним (10), 17:09, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно, никто не мешает. Правда, кроме кривоватого ext2fsd никому это не нужно.
|
|5.40, Аноним (12), 17:30, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да вот ты как раз сказки и рассказываешь. Это давно известный факт, что NTFS крайне не бережно относится к флэш-памяти и она не любит сбои питания. При этом при всём практически любая линуксовая фс этим не страдает. Ни разу ещё не видел, чтобы ext4/btrfs при сбое питания теряли данные и тем более половины себя ломали, зато видел это на NTFS, которая своей записью абы-куда мало того что фрагментирует, так ещё и изнашивает память. Вы можете сколько угодно рассказывать сказки о том, какая виндовая фс замечательная, но факт фактом - она кривое и совершенно непригодное ни для чего на сегодняшний день. А где там обещанная ReFS? Ну та, которая убийца btrfs - вот где она? Уже который год жду, её даже в Win11 так и не добавили
|
|
|
|6.43, Аноним (12), 17:32, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ах да, точно, ReFS там же, где и "убийца ChromeOS", которую именовали как Windows 10X - в ином мире, из которого никогда не выйдет и так и будет хвастливым обещанием =)))
|
|6.48, Аноним (46), 18:02, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ещё раньше дело было, во времена, когда они Лохорн пилили, обещали WinFS - убийцу вся.
|
|3.17, пох. (?), 14:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Нет линукса — нет проблем с NTFS.
Какие у тебя проблемы с лучшей fs для линуксов - в линуксах? У меня вот - отлично работала всю жизнь.
|
|3.28, Аноним (27), 16:15, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Нет виндовса нет проблем. И прикинь это реально так. Живёшь себе в нормальном мире без этого поделья и действительно нет пролем.
|
|
|
|4.38, Аноним (10), 17:11, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
До тех пор, пока в стенах заведения находишься — безусловно. Но потом приходится взаимодействовать с реальным миром.
|
|
|
|5.45, Аноним (27), 17:33, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Прикин. Взаимодействую. Но не с виндовсами. И знаешь как классно? Никаких тебе проблем.
|
|1.9, Аноним (8), 13:12, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Кто-то тут говорил (на ЛОРе в том числе), что оно стагнирует с какого-то там 2017 года. Ну вот.
|
|
|
|2.11, Аноним (11), 13:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
|
2017? По поддержке фич где-то 2000 год, по производительности где-то 1980. Постоянно деградирующая и рассыпающаяся фс это не дело, кто этой дрянью пользуется до сих пор?
|
|2.14, пох. (?), 13:52, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
ну пожарное затыкание дыр трудно назвать развитием.
Но в целом - спасибо хоть так.
|
|
|
|3.39, Аноним (39), 17:12, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
очень важна несовместимость фс между релизами ну как профили у мозиллы, высокие мин. требования с новыми цпу/гпу инструкциями, интеграция с облачными апи, тем более появляются грамотные специалисты на жс, .нет, раст, электрон.
|
|2.44, Аноним (44), 17:32, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Кто-то тут говорил (на ЛОРе в том числе), что оно стагнирует с какого-то там 2017 года. Ну вот.
Ноль новых фич, ноль закрытых багов, ноль улучшения производительности за последние 4 года.
Плюс, оно имеет привычку убивать файловую систему, если использовать для скачивания торрентов.
// b.
|
|1.26, Аноним (27), 16:13, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как же хорошо жить в мире в котором никого не интересуют поделья мелкасофта и взаимодейстие с ними.
Но леменги могу продолжать кушать свой вендошный кактус.
|