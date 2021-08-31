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Выпуск NTFS-3G 2021.8.22 с устранением уязвимостей

31.08.2021 12:03

Спустя более четырёх лет с момента прошлого выпуска опубликован релиз пакета NTFS-3G 2021.8.22, включающего свободный драйвер, работающий в пространстве пользователя с использованием механизма FUSE, и комплект утилит ntfsprogs для манипуляций с разделами NTFS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Драйвер поддерживает чтение и запись данных в NTFS-разделах и может работать в широком спектре операционных систем, поддерживающих FUSE, в том числе в Linux, Android, macOS, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, QNX и Haiku. Предоставляемая драйвером реализация файловой системы NTFS полностью совместима с операционными системами Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Набор утилит ntfsprogs позволяет выполнять такие операции, как создание NTFS-разделов, проверка целостности, клонирование, изменение размера и восстановление удалённых файлов. Общие компоненты для работы c NTFS, используемые в драйвере и утилитах, вынесены в отдельную библиотеку.

Выпуск примечателен исправлением 21 уязвимости. Уязвимости вызваны переполнениями буфера при обработке различных метаданных и позволяют организовать выполнение кода при монтировании специально оформленного образа NTFS (в том числе, атака может быть совершена при подключении непроверенного внешнего накопителя). При наличии у атакующего локального доступа к системе, в которой исполняемый файл ntfs-3g установлен с флагом setuid root, уязвимости также можно использовать для повышения своих привилегий.

Из не связанных с безопасностью изменений отмечается объединений кодовых баз расширенной и стабильной редакций NTFS-3G, с переносом разработки проекта на GitHub. В новый выпуск также включены исправления накопившихся ошибок и устранены проблемы при компиляции со старыми выпусками libfuse. Отдельно разработчики провели анализ замечаний о низкой производительности NTFS-3G. Разбор показал, что проблемы с производительностью связаны, как правило, с поставкой в дистрибутивах устаревших версий проекта или использованием некорректных настроек по умолчанию (монтирование без опции "big_writes", без которой скорость передачи файлов снижается в 3-4 раза). В соответствии тестами, проведёнными командой разработчиков, производительность NTFS-3G отстаёт от ext4 лишь на 15-20%.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/ntfs...)
  2. OpenNews: Драйвер NTFS от Paragon Software может быть принят в состав ядра Linux 5.15
  3. OpenNews: Линус Торвальдс прокомментировал ситуацию с драйвером NTFS от Paragon Software
  4. OpenNews: Компания Paragon Software опубликовала GPL-реализацию NTFS для ядра Linux
  5. OpenNews: Стабильный релиз NTFS-3G и ntfsprogs 2017.3.23
  6. OpenNews: Уязвимость в ntfs-3g, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55710-ntfs
Ключевые слова: ntfs, ntfs-3g
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, iPony129412 (?), 12:11, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    > или использованием некорректных настроек по умолчанию (монтирование без опции "big_writes"

    А если эта такая волшебная опция, то почему она не дефолтом? И не сделать опцию withoout_big_writes

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:22, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://github.com/torvalds/linux/commit/78bb6cb9a890d3d50ca3b02fce9223d3e734a
    читай и просвещайся, поня
     
     
  • 3.6, iPony129412 (?), 13:02, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего-то много букв
    https://sourceforge.net/p/ntfs-3g/mailman/message/36782279/
    Я так и не понял что к чему.
    С одной стороны так, с другой сяк.
     
     
  • 4.27, Аноним (27), 16:14, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто бы сомневался что ты ещё и читать не умеешь.
     
  • 4.30, Michael Shigorin (ok), 16:22, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Unfortunately there's a known case in NTFS-3G where big writes cause filesystem corruption" (2008)
     
  • 2.13, пох. (?), 13:51, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если эта такая волшебная опция, то почему она не дефолтом?

    потому что могла сломать тебе fs на флэшке размером два мегабайта (я не шучу). Ходют слухи что починили-починили, но, сам понимаешь, никто не потрудился проверять.

    > И не сделать опцию withoout_big_writes

    И это к разработчикам fuse. Это ее параметр, а не ntfs3g

    В целом парни подтверждают мои измеризмы - особой нужды в in-kernel ntfs, видимо, нет.

     
  • 2.52, SinoptikUF (?), 18:37, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да потому что работает через ср*ку, потому включение опции big_writes на свой страх и риск!
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:12, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Помню, вышел последний релиз, и он не собрался с GCC 4.3. Я им отписал об этом (баг-трекера нет). И с тех пор пропали... Интересно, поправили ли ошибку сборки?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 13:11, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проверь и отпишись. Очень интересно!
     
  • 2.21, Аноним (21), 14:52, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ошибки сборки здесь нет, здесь есть ошибка использования устаревшего компилятора.
     
  • 2.46, Аноним (46), 17:48, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >он не собрался с GCC 4.3
    >Интересно, поправили ли ошибку сборки?

    А ещё актуально? ;)

     

  • 1.4, TormoZilla (?), 12:44, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Когда в Windows 10 прилетит?
    Или для него нужна Windows 11?
     
     
  • 2.31, Michael Shigorin (ok), 16:23, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сперва портируйте fuse, очевидно.
     
  • 2.32, Аноним (32), 16:47, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Никогда, потому что линупcячьи поделки не нужны
     
     
  • 3.47, Аноним (46), 17:50, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так в ваше WSL2-то прилетит.
     

  • 1.5, Аноним (5), 13:01, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В соответствии тестами, проведёнными командой разработчиков, производительность NTFS-3G отстаёт от ext4 лишь на 15-20%.

    Пустяк.

     
  • 1.7, Аноним (7), 13:06, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Нет NTFS - нет проблем.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:18, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет линукса — нет проблем с NTFS.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 13:40, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    NTFS это как раз одна сплошная проблема. Сколько уже флешек она угробила, сколько раз из-за этой недофс терял данные и ломалась MFT-таблица при сбое питания. Если флешка, то лучше уже exFAT для совместимости со всеми системами, но не NTFS. И нет, все эти беды были не с ntfs-3g, а той, что винда. А за столько времени существования всё ещё не дотянула до уровня ext4, уже не говоря за btrfs с её CoW и сжатием, которое хотя бы не садит производительность, и xfs
     
     
  • 4.15, iPony129412 (?), 13:56, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > NTFS это как раз одна сплошная проблема. Сколько уже флешек она угробила

    А причём тут сама по себе NTFS? тут явно не правильно выбранный инструмент для задачи.
    NTFS явно плохой выбор для флешек


     
     
  • 5.16, пох. (?), 14:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нормальный выбор - у меня ни одной флэшки почему-то не угробила. Не смотря на каждый раз с матом переключаемую галочку "от...сь со своим быстрым выдергиванием".


    Руки может надо повыдергать? И вставить другим концом? Причем - в плечи, а не туда откуда они изначально торчат у того анонима.

     
     
  • 6.18, Аноним (-), 14:42, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно!!
    Риск потерять данные выдергивая флэху
    без предварительного отсоединения
    Резко возрастает.
     
  • 6.24, ананим.orig (?), 15:49, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    несмотря - пишется слитно.
     
  • 4.22, Аноним (10), 15:06, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну да, ну да, и винда по три раза на дню в BSOD падает.
    Оху уж эти сказки, ох уж эти сказочники.

    Кстати, за время существования NTFS сколько файловых систем для линукса наваяли? Уже счёт на десятки идёт?

     
     
  • 5.25, llolik (ok), 15:57, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кстати, за время существования NTFS сколько файловых систем для линукса наваяли?

    А давно для Вин можно самостоятельно делать альтернативные ФС?

     
     
  • 6.37, Аноним (10), 17:09, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, никто не мешает. Правда, кроме кривоватого ext2fsd никому это не нужно.
     
  • 5.40, Аноним (12), 17:30, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вот ты как раз сказки и рассказываешь. Это давно известный факт, что NTFS крайне не бережно относится к флэш-памяти и она не любит сбои питания. При этом при всём практически любая линуксовая фс этим не страдает. Ни разу ещё не видел, чтобы ext4/btrfs при сбое питания теряли данные и тем более половины себя ломали, зато видел это на NTFS, которая своей записью абы-куда мало того что фрагментирует, так ещё и изнашивает память. Вы можете сколько угодно рассказывать сказки о том, какая виндовая фс замечательная, но факт фактом - она кривое и совершенно непригодное ни для чего на сегодняшний день. А где там обещанная ReFS? Ну та, которая убийца btrfs - вот где она? Уже который год жду, её даже в Win11 так и не добавили
     
     
  • 6.43, Аноним (12), 17:32, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ах да, точно, ReFS там же, где и "убийца ChromeOS", которую именовали как Windows 10X - в ином мире, из которого никогда не выйдет и так и будет хвастливым обещанием =)))
     
  • 6.48, Аноним (46), 18:02, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё раньше дело было, во времена, когда они Лохорн пилили, обещали WinFS - убийцу вся.
     
  • 3.17, пох. (?), 14:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нет линукса — нет проблем с NTFS.

    Какие у тебя проблемы с лучшей fs для линуксов - в линуксах? У меня вот - отлично работала всю жизнь.

     
     
  • 4.19, Аноним (-), 14:43, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая фс лучшая для линуксов? )))
     
     
  • 5.49, Аноним (46), 18:03, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На внешних носителях - ext2.
     
  • 3.28, Аноним (27), 16:15, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет виндовса нет проблем. И прикинь это реально так. Живёшь себе в нормальном мире без этого поделья и действительно нет пролем.
     
     
  • 4.36, ИмяХ (?), 17:06, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет компьютера - нет проблем
     
  • 4.38, Аноним (10), 17:11, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До тех пор, пока в стенах заведения находишься — безусловно. Но потом приходится взаимодействовать с реальным миром.
     
     
  • 5.45, Аноним (27), 17:33, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прикин. Взаимодействую. Но не с виндовсами. И знаешь как классно? Никаких тебе проблем.
     

  • 1.9, Аноним (8), 13:12, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто-то тут говорил (на ЛОРе в том числе), что оно стагнирует с какого-то там 2017 года. Ну вот.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    2017? По поддержке фич где-то 2000 год, по производительности где-то 1980. Постоянно деградирующая и рассыпающаяся фс это не дело, кто этой дрянью пользуется до сих пор?
     
     
  • 3.20, Аноним (-), 14:44, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все кто использует насколько ОС
     
     
  • 4.23, Аноним (11), 15:25, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Exfat уже не в моде? Ну возьмите btrfs я не знаю.
     
  • 2.14, пох. (?), 13:52, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    ну пожарное затыкание дыр трудно назвать развитием.
    Но в целом - спасибо хоть так.

     
     
  • 3.39, Аноним (39), 17:12, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очень важна несовместимость фс между релизами ну как профили у мозиллы, высокие мин. требования с новыми цпу/гпу инструкциями, интеграция с облачными апи, тем более появляются грамотные специалисты на жс, .нет, раст, электрон.
     
  • 2.44, Аноним (44), 17:32, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто-то тут говорил (на ЛОРе в том числе), что оно стагнирует с какого-то там 2017 года. Ну вот.

    Ноль новых фич, ноль закрытых багов, ноль улучшения производительности за последние 4 года.

    Плюс, оно имеет привычку убивать файловую систему, если использовать для скачивания торрентов.

    // b.

     

  • 1.26, Аноним (27), 16:13, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как же хорошо жить в мире в котором никого не интересуют поделья мелкасофта и взаимодейстие с ними.

    Но леменги могу продолжать кушать свой вендошный кактус.

     
  • 1.33, Аноним (33), 16:48, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    На rust перепишите, там не переполняется.
     
     
  • 2.41, Аноним (27), 17:31, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На расте памяти не хватит и упадёт.
     
  • 2.42, Аноним (27), 17:31, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И кстати переполняется наура.
     
     
  • 3.50, Анонище40k (?), 18:22, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    пример кода в студию
     

  • 1.34, Аноним (34), 17:04, 31/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Chromium 95.0.4629.0
     
     
  • 2.51, Аноним (51), 18:27, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Firefox 93.0a1 20210831093704
     

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