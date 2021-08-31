Выпуск NTFS-3G 2021.8.22 с устранением уязвимостей

2.10 , Аноним ( 10 ), 13:18, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет линукса — нет проблем с NTFS.

3.12 , Аноним ( 12 ), 13:40, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – NTFS это как раз одна сплошная проблема. Сколько уже флешек она угробила, сколько раз из-за этой недофс терял данные и ломалась MFT-таблица при сбое питания. Если флешка, то лучше уже exFAT для совместимости со всеми системами, но не NTFS. И нет, все эти беды были не с ntfs-3g, а той, что винда. А за столько времени существования всё ещё не дотянула до уровня ext4, уже не говоря за btrfs с её CoW и сжатием, которое хотя бы не садит производительность, и xfs

4.15 , iPony129412 ( ? ), 13:56, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > NTFS это как раз одна сплошная проблема. Сколько уже флешек она угробила А причём тут сама по себе NTFS? тут явно не правильно выбранный инструмент для задачи.

NTFS явно плохой выбор для флешек

5.16 , пох. ( ? ), 14:34, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нормальный выбор - у меня ни одной флэшки почему-то не угробила. Не смотря на каждый раз с матом переключаемую галочку "от...сь со своим быстрым выдергиванием".

Руки может надо повыдергать? И вставить другим концом? Причем - в плечи, а не туда откуда они изначально торчат у того анонима. 6.18 , Аноним ( - ), 14:42, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ладно!!

Риск потерять данные выдергивая флэху

без предварительного отсоединения

Резко возрастает.

6.24 , ананим.orig ( ? ), 15:49, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – несмотря - пишется слитно.

4.22 , Аноним ( 10 ), 15:06, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну да, ну да, и винда по три раза на дню в BSOD падает.

Оху уж эти сказки, ох уж эти сказочники. Кстати, за время существования NTFS сколько файловых систем для линукса наваяли? Уже счёт на десятки идёт?

5.25 , llolik ( ok ), 15:57, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Кстати, за время существования NTFS сколько файловых систем для линукса наваяли? А давно для Вин можно самостоятельно делать альтернативные ФС?

6.37 , Аноним ( 10 ), 17:09, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно, никто не мешает. Правда, кроме кривоватого ext2fsd никому это не нужно.

5.40 , Аноним ( 12 ), 17:30, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да вот ты как раз сказки и рассказываешь. Это давно известный факт, что NTFS крайне не бережно относится к флэш-памяти и она не любит сбои питания. При этом при всём практически любая линуксовая фс этим не страдает. Ни разу ещё не видел, чтобы ext4/btrfs при сбое питания теряли данные и тем более половины себя ломали, зато видел это на NTFS, которая своей записью абы-куда мало того что фрагментирует, так ещё и изнашивает память. Вы можете сколько угодно рассказывать сказки о том, какая виндовая фс замечательная, но факт фактом - она кривое и совершенно непригодное ни для чего на сегодняшний день. А где там обещанная ReFS? Ну та, которая убийца btrfs - вот где она? Уже который год жду, её даже в Win11 так и не добавили

6.43 , Аноним ( 12 ), 17:32, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ах да, точно, ReFS там же, где и "убийца ChromeOS", которую именовали как Windows 10X - в ином мире, из которого никогда не выйдет и так и будет хвастливым обещанием =)))

6.48 , Аноним ( 46 ), 18:02, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ещё раньше дело было, во времена, когда они Лохорн пилили, обещали WinFS - убийцу вся.

3.17 , пох. ( ? ), 14:36, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нет линукса — нет проблем с NTFS. Какие у тебя проблемы с лучшей fs для линуксов - в линуксах? У меня вот - отлично работала всю жизнь. 4.19 , Аноним ( - ), 14:43, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Какая фс лучшая для линуксов? )))

5.49 , Аноним ( 46 ), 18:03, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На внешних носителях - ext2.

3.28 , Аноним ( 27 ), 16:15, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет виндовса нет проблем. И прикинь это реально так. Живёшь себе в нормальном мире без этого поделья и действительно нет пролем.

4.36 , ИмяХ ( ? ), 17:06, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет компьютера - нет проблем

4.38 , Аноним ( 10 ), 17:11, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – До тех пор, пока в стенах заведения находишься — безусловно. Но потом приходится взаимодействовать с реальным миром.

5.45 , Аноним ( 27 ), 17:33, 31/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Прикин. Взаимодействую. Но не с виндовсами. И знаешь как классно? Никаких тебе проблем.

