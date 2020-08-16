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Компания Paragon Software опубликовала GPL-реализацию NTFS для ядра Linux

16.08.2020 07:49

Константин Комаров, основатель и руководитель компании Paragon Software, опубликовал в списке рассылки ядра Linux набор патчей с полноценной реализацией файловой системы NTFS, поддерживающей работу в режиме чтения и записи. Код открыт под лицензией GPL.

Реализация поддерживает все возможности актуальной версии NTFS 3.1, включая расширенные атрибуты файлов, режим сжатия данных, эффективную работу с пустотами в файлах и воспроизведение изменений из журнала для восстановления целостности после сбоев. В предложенном драйвере пока используется собственная урезанная реализация журнала NTFS, но в дальнейшем планируется добавить поддержку полного журналирования поверх имеющегося в ядре универсального блочного устройства JBD (Journaling block device), на базе которого организовано журналирование в ext3, ext4 и OCFS2.

Драйвер основан на кодовой базе имеющегося коммерческого продукта Paragon Software и хорошо протестирован. Патчи оформлены в соответствии с требованиями по подготовке кода для Linux и не содержат привязок к дополнительным API, что позволяет включить новый драйвер в основной состав ядра. После включения патчей в основной состав ядра Linux компания Paragon Software намерена обеспечить их сопровождение, исправление ошибок и расширение функциональности.

Тем не менее, включение в состав ядра может потребовать времени из-за необходимости проведения рецензировния предложенного кода сторонними разработчиками. В комментариях к публикации также отмечаются проблемы со сборкой и несоблюдение ряда требований по оформлению патчей. Например, предлагается разбить присланный патч на части, так как 27 тысяч строк в одном патче слишком много и создаёт трудности при рецензировании и проверке. В файле MAINTAINERS рекомендовано явно определить политику дальнейшего сопровождения кода и указать Git-ветку, в которую следует присылать исправления. Также отмечается необходимости согласования добавления новой реализации NTFS при наличии старого драйвера fs/ntfs, который работает в режиме только для чтения.

Ранее для полного доступа к NTFS-разделам из Linux приходилось пользоваться FUSE-драйвером NTFS-3g, работающим в пространстве пользователя и не обеспечивающим желаемой производительности. Данный драйвер не обновлялся с 2017 года, как и работающий только в режиме чтения драйвер fs/ntfs. Оба драйвера были созданы компанией Tuxera, которая, как и Paragon Software, поставляет проприетарный драйвер NTFS, распространяемый на коммерческой основе.

Напомним, что в октябре прошлого года, после публикации Microsoft общедоступных спецификаций и предоставлении возможности безвозмездного использования патентов на exFAT в Linux, компания Paragon Software открыла код своего драйвера с реализацией ФС exFAT. Первая версия драйвера была ограничена работой в режиме только для чтения, но в разработке находился вариант с поддержкой записи. Данные патчи остались невостребованными и в основной состав ядра был принят драйвер exFAT, предложенный Samsung и применяемый в прошивках Android-смартфонов данной компании. Данный шаг был болезненно воспринят в компании Paragon Software, которая выступила с критикой открытых реализаций exFAT и NTFS.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Samsung предложил новый вариант драйвера exFAT для ядра Linux
  3. OpenNews: Компания Paragon Software открыла код драйвера с реализацией ФС exFAT
  4. OpenNews: Для ядра Linux предложен новый вариант драйвера exFAT
  5. OpenNews: Microsoft выступил с инициативой включения поддержки exFAT в состав ядра Linux
  6. OpenNews: Стабильный релиз NTFS-3G и ntfsprogs 2017.3.23
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53554-ntfs
Ключевые слова: ntfs, linux, kernel
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, КО (?), 08:50, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "проведения рецензировния предложенного кода"
    т.е. до этого код тупо впихивали,  не проверяя?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 08:59, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для включения кода в ядро кто-то посторонний с заслуженным авторитетом должен проверить код и подписаться под патчами.
     

  • 1.2, Аноним (2), 08:50, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как корневую фс теперь ntfs юзать можно будет?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 09:04, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже если и станет можно - идея не то, чтобы "айс"...
     
     
  • 3.12, A.Stahl (ok), 09:16, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ФС как ФС. Так что идея вполне жизнеспособна. Особенно для дуалбутчиков и прочих БСДшников.
     
  • 2.16, Я (??), 09:23, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже можно при большом желании. Корень на FUSE вполне себе осуществимая затея, непонятно только зачем.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:51, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >при наличии в ядре старого драйвера fs/ntfs, который работает в режиме только для чтения

    Почему работает на запись? Или в ядре уже есть драйвер для чтения-записи?

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:00, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На запись работает драйвер FUSE (ntfs-3g).
     

  • 1.4, Аноним (4), 08:52, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Хорошее начинание. Но бюрократы при ядре хотят, чтобы не только предоставили, но и сделали им удобно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 08:55, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Потому что именно эти «бюрократы» отвечают перед пользователями.
     

  • 1.6, Аноним (6), 08:55, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Хотим Линdows!!!
     
  • 1.8, Аноним (8), 08:59, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    В ядре есть режим записи для NTFS, просто это нужно указывать в ручную при монтировании. По умолчанию только чтение.
     
     
  • 2.10, Аноним (9), 09:02, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это не тот драйвер. И он не в ядре.
     

  • 1.14, sage (??), 09:18, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, позволит ли это исправить низкую производительность в WSL2 при операциях в/в в файловую систему Венды?
     
  • 1.15, Fracta1L (ok), 09:22, 16/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чего это они? Раньше же продавали этот драйвер
     
     
  • 2.18, Я (??), 09:28, 16/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    exFAT у них не приняли и они решили превентивно NTFS апстримнуть, пока никто не успел. Внизу же написано.
     

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