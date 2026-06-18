Стандартизирован HTTP-метод QUERY, комбинирующий возможности GET и POST

Инженерный комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающегося развитием протоколов и архитектуры сети Интернет, придал HTTP-методу QUERY статус "Предложенного стандарта" и опубликовал связанную с ним спецификацию RFC 10008. Метод QUERY по способу отправки данных на сервер повторяет метод POST, но отличается от него ориентацией не на запись данных и изменение состояния, а на формирование запросов на чтение.

По решаемым задачам новый метод близок к GET и позволят отправлять запросы, которые могут быть повторены или перезапущены без изменения состояния на сервере. Как и в методе POST параметры запроса в QUERY передаются не в URI, а в теле запроса. Подобный подход даёт возможность передавать большой объём параметров в запросе, превышающий лимит на размер параметров в методе GET (8000 байт).

GET /feed?q=foo&limit=10&sort=-published HTTP/1.1 Host: example.org QUERY /feed HTTP/1.1 Host: example.org Content-Type: application/x-www-form-urlencoded q=foo&limit=10&sort=-published

Отправленные через метод QUERY параметры не отражаются в логах серверов, что с одной стороны затрудняет анализ запросов и диагностику проблем, но с другой стороны даёт возможность скрыть конфиденциальные данные из логов прокси-серверов.

Среди областей применения метода QUERY упоминается отправка запросов к Web API, выдающих результат в формате JSON или XML, или бэкендам, генерирующим контент. Для определения возможности использования нового метода при обращении к серверу предлагается использовать метод OPTIONS, а для определения поддерживаемых форматов метод HEAD:

> OPTIONS /contacts HTTP/1.1 > Host: example.org HTTP/1.1 200 OK Allow: GET, QUERY, OPTIONS, HEAD

В методе QUERY предусмотрена поддержка кэширования - прокси-серверы или обработчики могут сохранить результат выполнения запроса, присвоить ему URI для последующего обращения через метод GET и вернуть информацию о выдаче прокэшированной версии через заголовок "Last-Modified". Для проверки наличия изменений с прошлого запроса может применяться заголовок "If-Modified-Since". Для указания альтернативных вариантов выполнения запроса в ответе могут указываться заголовки "Content-Location" и "Location", отличия которых в том, что первый передаёт ссылку для получения результата ранее выполненного запроса, а второй предназначен для повторения запроса с теми же параметрами.

> QUERY /contacts HTTP/1.1 > Host: example.org > Content-Type: application/x-www-form-urlencoded > Accept: application/json > select=surname,givenname,email&limit=10&match=%22email=*@example.*%22 HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Location: /contacts/stored-results/17 Location: /contacts/stored-queries/42 Last-Modified: Sat, 25 Aug 2012 23:34:45 GMT Date: Sun, 17 Nov 2024, 16:10:24 GMT > GET /contacts/stored-results/17 HTTP/1.1 > Host: example.org > Accept: application/json

Помимо типа "application/x-www-form-urlencoded" для передачи параметров в запросах QUERY также могут напрямую использоваться расширенные форматы, такие как JSONPath (application/jsonpath), XSLT (application/xslt+xml) и SQL (application/sql). Поддерживаемые форматы возвращаются сервером в заголовке Accept-Query.