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Стандартизирован HTTP-метод QUERY, комбинирующий возможности GET и POST

18.06.2026 08:48 (MSK)

Инженерный комитет IETF (Internet Engineering Task Force), занимающегося развитием протоколов и архитектуры сети Интернет, придал HTTP-методу QUERY статус "Предложенного стандарта" и опубликовал связанную с ним спецификацию RFC 10008. Метод QUERY по способу отправки данных на сервер повторяет метод POST, но отличается от него ориентацией не на запись данных и изменение состояния, а на формирование запросов на чтение.

По решаемым задачам новый метод близок к GET и позволят отправлять запросы, которые могут быть повторены или перезапущены без изменения состояния на сервере. Как и в методе POST параметры запроса в QUERY передаются не в URI, а в теле запроса. Подобный подход даёт возможность передавать большой объём параметров в запросе, превышающий лимит на размер параметров в методе GET (8000 байт). 


   GET /feed?q=foo&limit=10&sort=-published HTTP/1.1
   Host: example.org

   QUERY /feed HTTP/1.1
   Host: example.org
   Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

   q=foo&limit=10&sort=-published

Отправленные через метод QUERY параметры не отражаются в логах серверов, что с одной стороны затрудняет анализ запросов и диагностику проблем, но с другой стороны даёт возможность скрыть конфиденциальные данные из логов прокси-серверов.

Среди областей применения метода QUERY упоминается отправка запросов к Web API, выдающих результат в формате JSON или XML, или бэкендам, генерирующим контент. Для определения возможности использования нового метода при обращении к серверу предлагается использовать метод OPTIONS, а для определения поддерживаемых форматов метод HEAD: 


   > OPTIONS /contacts HTTP/1.1
   > Host: example.org

   HTTP/1.1 200 OK
   Allow: GET, QUERY, OPTIONS, HEAD

В методе QUERY предусмотрена поддержка кэширования - прокси-серверы или обработчики могут сохранить результат выполнения запроса, присвоить ему URI для последующего обращения через метод GET и вернуть информацию о выдаче прокэшированной версии через заголовок "Last-Modified". Для проверки наличия изменений с прошлого запроса может применяться заголовок "If-Modified-Since". Для указания альтернативных вариантов выполнения запроса в ответе могут указываться заголовки "Content-Location" и "Location", отличия которых в том, что первый передаёт ссылку для получения результата ранее выполненного запроса, а второй предназначен для повторения запроса с теми же параметрами. 


   > QUERY /contacts HTTP/1.1
   > Host: example.org
   > Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
   > Accept: application/json
   > select=surname,givenname,email&limit=10&match=%22email=*@example.*%22

   HTTP/1.1 200 OK
   Content-Type: application/json
   Content-Location: /contacts/stored-results/17
   Location: /contacts/stored-queries/42
   Last-Modified: Sat, 25 Aug 2012 23:34:45 GMT
   Date: Sun, 17 Nov 2024, 16:10:24 GMT

   > GET /contacts/stored-results/17 HTTP/1.1
   > Host: example.org
   > Accept: application/json

Помимо типа "application/x-www-form-urlencoded" для передачи параметров в запросах QUERY также могут напрямую использоваться расширенные форматы, такие как JSONPath (application/jsonpath), XSLT (application/xslt+xml) и SQL (application/sql). Поддерживаемые форматы возвращаются сервером в заголовке Accept-Query. 


   > HEAD /contacts HTTP/1.1
   > Host: example.org

   HTTP/1.1 200 OK
   Content-Type: application/xhtml
   Accept-Query: application/x-www-form-urlencoded, application/jsonpath, application/sql

   > QUERY /errata.json HTTP/1.1
   > Host: example.org
   > Content-Type: application/jsonpath
   > Accept: application/json
   >
   > $..[
   >     ?@.errata_status_code=="Rejected"
   >     && @.submit_date>"2024"
   >   ]
   >   ["doc-id"]


  1. Главная ссылка к новости (https://mailarchive.ietf.org/a...)
  2. OpenNews: Впервые за 15 лет обновлена спецификация протокола HTTP/1.1
  3. OpenNews: Протокол HSTS получил статус предложенного стандарта
  4. OpenNews: HTTP/2.0 получил статус предложенного стандарта
  5. OpenNews: Протокол HTTP/3.0 получил статус предложенного стандарта
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65713-http
Ключевые слова: http
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:36, 18/06/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    И так браузеры еле работают, простое открытие хрома, файрфокса, браве без отображения страниц запускает по 25-30 процессов, жрет память и процессор...
     
  • 2, Аноним (2), 09:53, 18/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    https://xkcd.com/927/

    Раньше разработчики срались из-за организации поиска на POST вместо GET когда надо изобразить что-то сложное.
    Теперь будут сраться в выборе из 3 методов, великолепно.

     
  • 3, Хрю (?), 09:57, 18/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    >метод POST, но отличается от него ориентацией не на запись данных и изменение состояния,

    С какого времени пост стал ориентированным на запись и изменение состояния? Пост это пост, какой смысл ему веб. Сервер придаст такой и будет у него смысл. У меня пост readonly, а для изменения есть put, patch, delete.

     
  • 4, Аноним (4), 10:03, 18/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    А кто вам запрещает в GET вставлять ненулевое тело? HTTP это не запрещает, да и я так делал и делаю
     
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