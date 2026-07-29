Релиз Chrome 151

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 151. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 152 запланирован на 25 августа. Основные изменения в Chrome 151 (1, 2, 3, 4): На странице, показываемой при открытии новой вкладки, реализована возможность автоматического скрытия панели закладок, если пользователь ей регулярно не пользуется. После скрытия пользователю показывается уведомление, позволяющее в один клик вернуть панель. Помимо этого, в конфигуратор в раздел "Appearance" добавлена опция для управления показом панели закладок при открытии новой вкладки. Автоскрытие включено для небольшой части пользователей и будет постепенно доводиться до остальных.

Продолжено развитие AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. В новой версии AI-ассистент Gemini предложен для пользователей из Великобритании и ещё 14 стран. Предоставлена возможность использования Gemini для обработки и генерации файлов. Например, пользователь может загрузить в Gemini файлы для задать вопросы по содержимому или использовать для выявления различий в содержимом открытой вкладки. Gemini также теперь может применяться для генерации файлов, таких как документы Google Docs, электронные таблицы и PDF-файлы. Улучшена AI-модель для блокирования мошеннических действий, применяемая в режиме Safe Browsing и позволяющая обнаруживать вредоносные сайты на раннем этапе до попаданиях их в чёрные списки.

В адресной строке обеспечен показ кнопки открытия AI-чата для всех поисковых систем, обеспечивающих подобную возможность, а не только для поисковой системы по умолчанию.

Во встроенном PDF-просмотрщике реализованы функции для добавления и редактирования текстовых аннотаций, которые, среди прочего, можно использовать для подстановки подписи, чтобы избежать распечатки, ручного подписания и сканирования документа с подписью. Можно помещать поля ввода текста в произвольные части PDF-документа, вводить информацию и настраивать шрифт, цвет и стиль. Пользователь может произвольно перемещать данные поля, изменять их размер и удалять перед тем как сохранить финальный документ со встроенными аннотациями.

Удалён параметр AllowLegacyMV2Extensions, позволявший вручную в режиме разработчика загружать дополнения на базе второй версии манифеста. Данный флаг применялся для установки дополнения uBlock Origin обходным путём.

Задействован новый движок для разбора XML, написанный на языке Rust с целью исключения ошибок, вызванных некорректной работой с памятью. Помимо XSLT, ранее объявленного устаревшим и намеченного для удаления, новый парсер задействован в API DOMParser, методе XMLHttpRequest.responseXML и при обработке SVG-изображений.

В версиях для Linux и macOS изменено визуальное оформление интерфейса для создания профилей (функциональность осталась прежней). Улучшен интерфейс создания профиля при первом запуске в Windows, в котором задействована анимация и звуки, а в конце процесса опционально показывается демонстрация таких возможностей, как Google Lens, менеджера паролей и настройки темы оформления.

Прекращена поддержка macOS 12, для установки Chrome 151 требуется как минимум версия macOS 13, выпущенная в октябре 2022 года.

Добавлен HTTP-элемент <usermedia>, предназначенный для вставки на страницу кнопок и ссылок для вызова интерфейса подтверждения доступа к камере и микрофону, предоставляемого соответствующими JavaScrip API. Элемент позволяет обойтись без использования JavaScript-метода getUserMedia(), беря не себя работу по запросу разрешений и предоставлению приложению объекта MediaStream.

В HTML-элемент <template> добавлена поддержка атрибута "shadowrootslotassignment", позволяющего использовать декларативный синтаксис для определения того, как элементы распределяются в слоты внутри Shadow DOM.

В API PerformanceObserver добавлены новые типы собираемой статистики "soft-navigation" и "interaction-contentful-paint", позволяющие отслеживать активность пользователя на одностраничных web-приложениях (SPA, single-page application), включая такие метрики, как LCP (Largest Contentful Paint, время отрисовки наиболее крупного изображения или текста на этапе до того, как пользователь начнёт взаимодействие со страницей) и INP (Interaction to Next Paint, время отрисовки нового контента после клика). В контексте одностраничных web-приложений метрика LCP не привязывается к переходу на новую страницу, а отчитывается относительно клика по ссылке в внутри одной страницы.

Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков.



