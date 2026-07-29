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Релиз Chrome 151

29.07.2026 21:10 (MSK)

Компания Google опубликовала релиз web-браузера Chrome 151. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается от Chromium использованием логотипов Google, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого от копирования видеоконтента (DRM), системой автоматической установки обновлений, постоянным включением Sandbox-изоляции, поставкой ключей к Google API и передачей RLZ-параметров при поиске. Для тех, кому необходимо больше времени на обновление, отдельно поддерживается ветка Extended Stable, сопровождаемая 8 недель. Следующий выпуск Chrome 152 запланирован на 25 августа.

Основные изменения в Chrome 151 (1, 2, 3, 4):

  • На странице, показываемой при открытии новой вкладки, реализована возможность автоматического скрытия панели закладок, если пользователь ей регулярно не пользуется. После скрытия пользователю показывается уведомление, позволяющее в один клик вернуть панель. Помимо этого, в конфигуратор в раздел "Appearance" добавлена опция для управления показом панели закладок при открытии новой вкладки. Автоскрытие включено для небольшой части пользователей и будет постепенно доводиться до остальных.
  • Продолжено развитие AI-режима, позволяющего взаимодействовать с AI-агентом из адресной строки или со страницы, показываемой при открытии новой вкладки. В новой версии AI-ассистент Gemini предложен для пользователей из Великобритании и ещё 14 стран. Предоставлена возможность использования Gemini для обработки и генерации файлов.

    Например, пользователь может загрузить в Gemini файлы для задать вопросы по содержимому или использовать для выявления различий в содержимом открытой вкладки. Gemini также теперь может применяться для генерации файлов, таких как документы Google Docs, электронные таблицы и PDF-файлы. Улучшена AI-модель для блокирования мошеннических действий, применяемая в режиме Safe Browsing и позволяющая обнаруживать вредоносные сайты на раннем этапе до попаданиях их в чёрные списки.

  • В адресной строке обеспечен показ кнопки открытия AI-чата для всех поисковых систем, обеспечивающих подобную возможность, а не только для поисковой системы по умолчанию.
  • Во встроенном PDF-просмотрщике реализованы функции для добавления и редактирования текстовых аннотаций, которые, среди прочего, можно использовать для подстановки подписи, чтобы избежать распечатки, ручного подписания и сканирования документа с подписью. Можно помещать поля ввода текста в произвольные части PDF-документа, вводить информацию и настраивать шрифт, цвет и стиль. Пользователь может произвольно перемещать данные поля, изменять их размер и удалять перед тем как сохранить финальный документ со встроенными аннотациями.
  • Удалён параметр AllowLegacyMV2Extensions, позволявший вручную в режиме разработчика загружать дополнения на базе второй версии манифеста. Данный флаг применялся для установки дополнения uBlock Origin обходным путём.
  • Задействован новый движок для разбора XML, написанный на языке Rust с целью исключения ошибок, вызванных некорректной работой с памятью. Помимо XSLT, ранее объявленного устаревшим и намеченного для удаления, новый парсер задействован в API DOMParser, методе XMLHttpRequest.responseXML и при обработке SVG-изображений.
  • В версиях для Linux и macOS изменено визуальное оформление интерфейса для создания профилей (функциональность осталась прежней). Улучшен интерфейс создания профиля при первом запуске в Windows, в котором задействована анимация и звуки, а в конце процесса опционально показывается демонстрация таких возможностей, как Google Lens, менеджера паролей и настройки темы оформления.
  • Прекращена поддержка macOS 12, для установки Chrome 151 требуется как минимум версия macOS 13, выпущенная в октябре 2022 года.
  • Добавлен HTTP-элемент <usermedia>, предназначенный для вставки на страницу кнопок и ссылок для вызова интерфейса подтверждения доступа к камере и микрофону, предоставляемого соответствующими JavaScrip API. Элемент позволяет обойтись без использования JavaScript-метода getUserMedia(), беря не себя работу по запросу разрешений и предоставлению приложению объекта MediaStream.
  • В HTML-элемент <template> добавлена поддержка атрибута "shadowrootslotassignment", позволяющего использовать декларативный синтаксис для определения того, как элементы распределяются в слоты внутри Shadow DOM.
  • В API PerformanceObserver добавлены новые типы собираемой статистики "soft-navigation" и "interaction-contentful-paint", позволяющие отслеживать активность пользователя на одностраничных web-приложениях (SPA, single-page application), включая такие метрики, как LCP (Largest Contentful Paint, время отрисовки наиболее крупного изображения или текста на этапе до того, как пользователь начнёт взаимодействие со страницей) и INP (Interaction to Next Paint, время отрисовки нового контента после клика). В контексте одностраничных web-приложений метрика LCP не привязывается к переходу на новую страницу, а отчитывается относительно клика по ссылке в внутри одной страницы.
  • Внесены улучшения в инструменты для web-разработчиков.


  1. Главная ссылка к новости (https://developer.chrome.com/b...)
  2. OpenNews: На 31 августа намечено удаление из Chrome Web Store всех дополнений, использующих вторую версию манифеста
  3. OpenNews: Релиз Chrome 150
  4. OpenNews: В Chrome 151 будет удалён обходной путь для установки uBlock Origin
  5. OpenNews: В библиотеку ANGLE, используемую в Chrome и Android, добавлена поддержка Wayland
  6. OpenNews: Google случайно раскрыл детали неисправленной уязвимости в Chromium
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65996-chrome
Ключевые слова: chrome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:21, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Можно как-то уменьшить потребление видеопамяти? Без галочки аппаратного ускорения около 0 мб врам на иксах, 1500 мб врам на вейланде, и около 900 мб врам на иксвейланде.
     
     
  • 2.23, cheburnator9000 (ok), 00:27, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Легко. https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux
     
     
  • 3.27, Аноним (1), 00:53, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну наверно есть причины, почему мне нужен хромиум. Файрфоксом без ускорения пользоваться невозможно -- даже с ним производительность как у хромиума без аппаратного ускорения (и то с пго и mimalloc вместо глючного jemalloc), и с ним видеопамять тоже используется, хоть и более контролируемо. На иксах у файрфокса 2 процесса используют видеопамять (примерно 300 мб в сумме) только при открытом видео и в остальное время он практически не использует память. На вейланде файрфокс задействует в районе 400 мб в любое время, насколько я понимаю, и она любит скакнуть к 900мб при переключении окон и табов.
     
  • 2.37, Аноним (37), 02:12, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.google.com/intl/ru/chrome/dev/
     

  • 1.8, Аноним (8), 22:17, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Хорошая база для лучшего в мире браузера Brave, в котором недавно еще и добавили контейнеры как в фоксе, единственный хромиум с этой фишкой, в отличии от дырявых вивальдов и других васянских подделок.
     
     
  • 2.14, Brave (?), 22:30, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адблокер у них рильна топище. Очень помогает в избавлении тонн хлама.
     
  • 2.24, cheburnator9000 (ok), 00:28, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На айфонах Brave единственный адекватный браузер с адблоком. Не хватает свайпов табов влево вправо, ну и Google Lens да.
     
     
  • 3.33, Аноним (37), 01:32, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.firefox.com/ru/mobile/
    +
    https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/ublock-origin/
     
     
  • 4.35, Главный защитник Хрома (?), 01:43, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там уже добавили базовую функцию импорта закладок без использования их проприетарного сервиса для слежки за пользователями и отправки данных в гугл? И улучшили безопасность до уровня хрома на андроид?
     
  • 4.38, Аноним (38), 02:25, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> а айфонах Brave единственный адекватный браузер с адблоком
    > https://www.firefox.com/ru/mobile/
    > +
    > https://addons.mozilla.org/ru/firefox/addon/ublock-origin/

    Та не, спасибо. uBlock - это куча JS навоза, садящая батарею смарта. А в Brave блокировщик нативный (написанный на Rust).

     

  • 1.13, Аноним (13), 22:27, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Основной смысл обновления - не допустить установки uBlock Origin, всё остальное лишь прикрытие.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 23:48, 29/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, я пень, но какая разница? Adguard с этим как-то справляются. Даже второе расширение завели для обхода обновлений фильтров. Если ваш ublock не осилил, то может тогда ему В С Ё наступило просто?
     
     
  • 3.26, cheburnator9000 (ok), 00:30, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и где справляется с чем? Суть адблока в том, чтобы заблокировать рекламу еще до момента рендеринга страницы. На сколько я понял в Хроме сейчас это возможно только после рендеринга страницы, что по сути огромная разница в производительности, экономии памяти и возможности адблоков удалять очень хитрую рекламу на JS.
     
  • 2.22, Аноним (22), 00:22, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Борьба с неуловимым Джо.
     
  • 2.34, Аноним (37), 01:33, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://chromewebstore.google.com/detail/ublock-origin-lite/ddkjiahejlhfcafbdd
     

  • 1.18, Аноним (18), 22:48, 29/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребят, подскажите, если такой есть, форк Chromium с поддержкой MV2. Интересует именно минимальный форк, без изменения UI по типу Brave, Helium и т.д. Ungoogled тоже не в счёт.

    Есть ли такой? Не хочется переходить на Firefox чисто из-за дизайна :(

     
     
  • 2.36, Аноним (37), 01:52, 30/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если и есть что-то то костыльное.
    По факту сейчас три самодостаточных браузера Chrome, Firefox, Safari.
     

  • 1.25, Аноним (25), 00:28, 30/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > файлы для задать вопросы

    Куда для задать синтаксис проверить статья текст?

     
  • 1.32, Avririon (ok), 01:26, 30/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
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