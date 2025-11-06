В Chromium решено удалить поддержку XSLT и прекратить использование libxslt и libxml2

2.37 , нах. ( ? ), 14:44, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – да, маленький нищий гугль никак не может взять на себя поддержку технологии, которую до него тянули миллионы энтузиастов-миллиардеров с 28 часами совершенно свободного времени в сутках.

(и уж тем более - показать им всем как надо, переписав за пару недель на безопастный язык)

Проще выбросить - подумаешь, "стандарт" какой-то там - гугль ваш новый стандарт! И этим, мурзиле передайте, что не будут как все - урежут финансирование! А у кого сайт не открываетцо - сами виноваты, выбрали технологию которая сегодня с утра разонравилась хозяину интернета. 3.41 , Аноним ( - ), 14:50, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Не может или не хочет Ох уже эти ынтузиасты, что б мы делали без их кривых поде... 4.51 , нах. ( ? ), 15:26, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> да, маленький нищий гугль никак не может взять на себя поддержку технологии,

> Не может или не хочет? ну пока оно на халявку было доступно - вполне хотел. Как и все остальные халявки что под себя подгреб и делиться с тобой, васян, кстати, не собирается. А тут выяснилось что халява все, боливар сдох. Джиан Тян быстро занявший еще неостывшее кресло - тебе понапишет. > Ох уже эти ынтузиасты, что б мы делали без их кривых поделок

> и 10% кода в ядре! сидели б в винде. С ie. Потому ни ведра бы никакого не было, некуда было бы IBM заносить свои миллиарды, так и всовывала-высовывала бы aix86. Ни гугля, который все технологии для поисковика сцапал готовые, своего там если только сама идея пэйджа была, да и то сомнительно что это помогло. Скорее помогло что было у кого занять пару миллиардиков под честное-пречестное. Ни тем более хромога, это опять не их код. Вот так приглядишься - и выясняется что своего нет ровно ничего, сплошной цап-царап. А свои если и были, то лежат сейчас на кладбище гулопрожектов под толстым-толстым слоем бетона. > Ради 0.001%? а если еще пару нуликов добавить, то менеджеру еще больше понравится. Но зря стараешься, тебя туда в менеджеры не возьмут, там очередь из того же индусского поселка что самый главный. На пять перерождений вперед расписана. > Так мурзила с яблоком тоже не против. будешь против - отключат газ.

3.55 , User ( ?? ), 15:38, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > да, маленький нищий гугль никак не может взять на себя поддержку технологии,

> которую до него тянули миллионы энтузиастов-миллиардеров с 28 часами совершенно свободного

> времени в сутках.

> (и уж тем более - показать им всем как надо, переписав за

> пару недель на безопастный язык) Они, помнится - башляли и целевым образом и через OSTIF - но там очередь та-аакая, что для важного-и-нужного дойдет вот "никогда". С чего бы это должно было поменяться - мне вот лично не понятно. > Проще выбросить - подумаешь, "стандарт" какой-то там - гугль ваш новый стандарт!

> И этим, мурзиле передайте, что не будут как все - урежут финансирование!

> А у кого сайт не открываетцо - сами виноваты, выбрали технологию которая

> сегодня с утра разонравилась хозяину интернета. Ну вот от похорон флеша-с-сервелатом мир не рухнул, хотя казалось бы.

2.58 , Кошкажена ( ? ), 15:43, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > В лисе раст уже есть Какой процент от всего кода?

3.62 , Аноним ( - ), 15:49, 06/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 11%

Столько же сколько например C, но меньше чем С++.

openhub.net/p/firefox/analyses/latest/languages_summary И судя по новости станет еще немного больше.

