Google отказался от навязывания блокировки сторонних Cookie в Chrome

Вице-президент Google, курирующий проект Privacy Sandbox, объявил о решении сохранить сложившийся подход к блокировке сторонних Cookie в Chrome - Cookie, выставляемые при обращении к доменам, отличающимся от домена текущей страницы, будут блокироваться по умолчанию только в режиме "инкогнито". Также будет пересмотрено использование технологий Privacy Sandbox в экосистеме, план по дальнейшему продвижению которых намерены подготовить в ближайшие месяцы. Отмечается, что решение принято так как с момента запуска инициативы Privacy Sandbox в 2019 году многое изменилось, например, ускорилось продвижение технологий для защиты конфиденциальности, были реализованы основанные на AI методы обеспечения безопасности пользователей, во всём мире изменилась нормативная база для регулирования отрасли. Летом прошлого года компания Google отказалась от идеи полного прекращения поддержки сторонних Cookie в Chrome, но намеревалась выводить диалог для подтверждения пользователем согласия на включение блокировки. Теперь этот план отменён и блокировка будет выполняться только при выставлении соответствующих настроек в секции "Privacy and Security", т.е. вместо введения концепции "блокируем по умолчанию, но пользователь может отказаться" сохранится схема "сторонние Cookie разрешены по умолчанию, но при желании пользователь может включить блокировку". Под сторонними Cookie понимаются Cookie, выставленные при обращении к доменам, отличающимся от домена текущей страницы. Например, при блокировке сторонних Cookie код с сайта "C", встроенный через iframe на сайты "A" и "В", не сможет обрабатывать общие для данных сайтов Cookie, и выставленные сайтом "C" Cookie будут недоступны при загрузке кода при обращении к сайтам "A" и "В". Сторонние Cookie обычно применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. В Firefox сторонние Cookie по умолчанию блокируются с 2019 года, а в Safari c 2020 года. Вместо сторонних Cookie компания Google продвигала ряд специализированных API, учитывающие потребность пользователей в конфиденциальности, такие как FedCM (Federated Credential Management, позволяет создавать объединённые сервисы идентификации), Private State Tokens (позволяет разделять пользователей без использования межсайтовых идентификаторов), Topics (позволяет ранжировать пользователей по группам интересов), Protected Audience (таргетинг и изучение аудитории) и Attribution Reporting (оценка эффективности рекламы). Несмотря на многолетние усилия Google по продвижению технологий Privacy Sandbox индустрия интернет-рекламы оказалась не готова к отказу от использования отслеживающих Cookie. Изменение также вызвало опасения регулирующих органов, что блокировка сторонних Cookie может использоваться Google для подавление конкуренции и злоупотребления доминирующим положением Chrome на рынке браузеров для предоставления преимуществ своим рекламным сервисам. Кроме того, инициатива Google вызвала сопротивление в сообществе и критику, связанную с тем, что идущие на смену отслеживающим Cookie методы не решают всех проблем и создаёт новые риски, такие как создание условий для дискриминации пользователей и появление дополнительного фактора для скрытой идентификации и отслеживания перемещений пользователя. В анонсе также упоминается намерение активировать в режиме "инкогнито" механизм IP Protection. Включение намечено на третий квартал этого года. IP Protection позволит скрыть IP-адрес пользователя от владельцев сайтов, благодаря отправке трафика не напрямую, а через прокси-серверы. При включении IP Protection целевой сервер будет видеть в качестве входящего IP-адреса только адрес прокси, по аналогии с использованием VPN. Для анонимизации запроса упоминается возможность проброса запроса последовательно через несколько прокси. В этом случае информация об IP-адресе клиента будет известна только первому прокси, а второй прокси в цепочке будет видеть адрес первого прокси.