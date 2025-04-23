Google отказался от навязывания блокировки сторонних Cookie в Chrome

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|1.1, laindono (ok), 11:44, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Кто там говорил отказываться от Firefox?
AI защита, ага. Вендорлокнутые прокси, ага.
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|2.5, Жироватт (ok), 11:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А никто от ТОГО САМОГО, шерстяного фуррифокса и не отказывается.
Который также, как и любой вменяемый браузер, открывает нормально свёрстанные сайты, а не chrome-hardended.
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|3.50, Аноним (50), 15:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так почти все же Chrome-hardened и cloudmalware-enforcing. Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue.
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|3.11, 223 (?), 12:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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а ты посмотри на долю десктоп ОСей, и спроси себя что ты тут делаешь?
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|3.14, Аноним (14), 13:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А теперь ты, хуторянин, посмотрю на долю куриного помета в общем объеме удобрений.
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|3.41, КО (?), 14:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О ужас, я должен теперь поставить анальный зонд или может подумать хоть раз?
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|2.20, Аноним (20), 13:24, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Посоветовался с gpt, выяснилось что база знаний gpt, до 2021 года.
Ну вообщем он незнает что в Haiku есть firefox,
Но с квантовым компьютером IBM 1121 кубит он угадал.
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|4.39, Аноним (20), 14:20, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уже обновили до апреля 2023
Я общался с бесплатной Gpt, мне хватает https://chatgpt.com
Не намерен покупать это.
Мне просто было интересо, я думал это Gpt, обучается общеним со мной.
Но Gpt, сказало ( когда оно говорит то оно идетцифецирует себя то как Он, то как Она ), поэтому незнаю какого оно пола, что все что знает Gpt, заложено было разработчиками.
Обидно. Я думал Gpt, обучается при общении с человеком.
А разработчик может вложить все что угодно. А хороший ли разработчик.
Или он вкладывает нечто определенное, что выгодно ему ( разработчику ).
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|4.42, Аноним (20), 14:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вообщем я думал что Gpt, обучается при общении с пользователями,
И потом суммирует как бы.
Но все что знает Gpt, это то что вложил разработчик ( не пользователи), до 2021 <2023 года.
И как только ты удаляешь диалог, все знания Gpt, исчезают.
Все же думал эти данные как то суммируются от общения со всеми пользователями.
Как то обрабатываются, как то оно умнеет.
А это не так, поэтому Gpt, выдает часто поток какие то абстрактных бесполезных фраз.
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|4.45, Аноним (20), 14:28, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Или еще например, gpt сказало что оно находтися в потоке данных, но оно не поток данных.
Я предложил аналогию сравнения потока данных с подсознанием.
Что это похожие вещщи.
Просто пытался обьяснить, или понять, различает ли Gpt, такие понятия как приятно, вкусно, радостно, грустно, такие человеческие понятия.
Или это просто набор слов.
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|1.4, гугель (?), 11:53, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну нипалучилась, вайдите в палажению!
Оказывается, мы еще не весь интернет, а только чуть больше половины.
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|1.6, Аноним (6), 11:59, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да там маячит серьёзный подход к разделению бизнеса Google, видимо в компании опасаются, что ужесточение подхода может повлиять на ход слушаний и приговоры.
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|2.7, Аноним (6), 12:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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При первом сроке Трампа было открыто антимонопольное дело против Google, во втором его форсировали. Всех технологические компании это открытые недоброжелатели MAGA (как и финансисты), непросто взялись за триллионную компанию, возможно, доведут дело до конца. Сейчас любые попытки шарахаться в стороны только усугубят процесс, если не случится вторая пенсильвания.
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|3.12, Аноним (29), 12:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Рыжий такой сброд себе в команду набрал, что даже представить такое было сложно.
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|3.15, Аноним (14), 13:10, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Освойте пунктуацию русского языка, уважаемый. Ваши опусы, возможно, очень интересны, но читать их невероятно сложно.
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|4.18, pic (??), 13:17, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Уважаемому трудно писать красиво с виртуальной клавиатуры, т.к. пишу их быстро на ходу.
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|5.52, Аноним (52), 15:14, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так не терпится написать ответ, что не дождаться когда до клавиатуры доберёшься?
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|3.51, Аноним (52), 15:12, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Рано о чём либо говорить Суд монополию признал, и теперь они несколько месяцев ... большой текст свёрнут, показать
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|2.13, pic (??), 12:59, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Представитель OpenAI заявил в суде, что компания заинтересована в покупке браузера Chrome, если Google обяжут его продать.
В таком случае браузер превратиться в новейшее поколение сервисных приложений, где сайты будут иметь второстепенное значение, а на первом месте будут платформы, где размещают подробную информацию (некая химера wiki с личными блогами).
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|3.16, Аноним (14), 13:12, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Именно "превратитЬся". И Вам, наверно, этого очень хочетЬся.
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|4.19, Аноним (6), 13:18, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бы товарищ, если бы. Я предупреждаю, потому что это очевидно куда склоняют корпораты.
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|4.26, pic (??), 13:42, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Инфинитив или нет, мне по фигу, если в строке подстановки есть подходящее слово, чтобы сэкономить время. Писал бы с механики, тогда да. Или вы в мессенджере тоже так монотонно долго пишите?
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|3.17, pic (??), 13:14, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. если раньше в классическом варианте была пара сайт-информация, то теперь на первый план выходит сама_информация-список_источников (не обязательно сайты, а например, статьи с одного хостинга).
В таком случае основой браузера будет не адресная и поисковая строка, а диалоговое окно.
Оборот и объём информации увеличивается, человеку трудно всё переработать и усвоить, нужна сжатая выдержка с конкретной информацией. Классические поисковые машины это уже не смогут сделать. Естественно, в этой выдержке будут ссылки на источники-лонгриды (не люблю это слово).
И так будет во всём, в работе с фото, графикой, звуком, САПР (https://t.me/prohitec/7452).
Это и есть новый интернет. Возможно, оно затронет и консоли в linux :)
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|4.43, jino (??), 14:27, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Классические поисковые машины это уже не смогут сделать
Этого не смогут ни поисковые машины, ни AI, ничто другое, потому что нет такой задачи. Поисковые системы живут за счет продажи рекламы и данных пользователя, т.е. это целенаправленный прямой интерес, направленный против пользователя.
Вместо поисковиков с их огромными индексами нужно разрабатывать распределённые системы каталогизации и классификации. Только пока есть Яндекс, Google и подобное, пользоваться ими никто не будет. Решения у меня нет.
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|3.21, Аноним (6), 13:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одновременно OpenAI продолжает развивать собственную поисковую систему, но изнач... большой текст свёрнут, показать
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|5.31, Аноним (20), 13:47, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, только ты живешь в Африке, по продвинутости технологий.
У многих людей до сих пор нет чистой воды и еды.
А тут Google, с ИИ.
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|9.38, Аноним (20), 14:12, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это оно и понятно, многие знают на что тратится много ресурсов Скажем так, эти ... текст свёрнут, показать
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|7.36, Аноним (20), 14:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хотя согласен, могу и ошибаться.
Смотрел интервью русского туриста, он предлагал Африканцам, сушеную рыбу ( ну что они не пробовали такой экзотики ), африканцы сказали фу какая мерзость у них есть бананы, кокосы.
И ходят они почти все с Iphone 15.
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|8.46, kron (??), 14:31, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Немало людей предпочтут приобрести в кредит такой смартфон, чем пользоваться пла... текст свёрнут, показать
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|1.10, Аноним (10), 12:28, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Отмечается, что решение принято так как с момента запуска инициативы Privacy Sandbox в 2019 году многое изменилось
Теперь сторонние рекламщики стали (вынуждены) заносить вовремя Гуглю взносы.
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|1.22, Stanislavvv (?), 13:26, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> IP Protection позволит скрыть IP-адрес пользователя от владельцев сайтов, благодаря отправке трафика не напрямую, а через прокси-серверы.
Ну то есть, про посещение сайтов будет знать владелец прокси, по-умолчанию, вероятно, таки гугль.
Поздравляю с рекламой, связанной с тем, что смотрели в инкогнито...
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|1.32, Ося Бендер (?), 13:53, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Да гугль уже не торт. Уже не знают в какое еще отверстие залезть. Наглости предела нет.
Только Файрфокс спасет от этих деятелей. Хотя и этот в своих хотелках тоже не сильно далеко ушел.
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|1.40, myster (ok), 14:22, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поэтому у меня все веб-браузеры по-умолчанию запускаются в "Инкогнито" режимах. Использую этот режим, с того самого времени, когда он впервые появился. А для сайтов, на которые нужно часто логиниться, я запускаю веб-браузеры с отдельными профилями, например, отдельный профиль для соц. сетей, отдельный профиль для онлайн-магазинов. Причём, я не доверяю встроенному функционалу мультипользовательских профилей, которые есть из коробки у Chromium и Firefox (и так называемые контейнеры), вместо этого я через командную строку задаю нужные директории с профилями, в ярлыке или скрипте запуска.
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|2.49, secman (?), 14:59, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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1. Firefox, palemoon.
2. Настройка "about:config".
3. Не использовать расширения.
4. Общая настройка сетевого фильтра.
5. Отдельные пользователи в ОС для запуска браузера для отдельных задач (с включенным JS, отключенным JS, TOR, VPN, приватное и так далее).
6. Копирование общего файла конфигурации в директорию профиля браузера всех отдельных для браузера пользователей.
7. Индивидуальная настройка сетевого фильтра для каждого такого пользователя.
8. Никаких sudo и подобных программ.
9. Никаких DE.
10. Использовать html.duckduckgo.com.
...
* Здесь могло быть 100 советов *
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