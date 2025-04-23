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Google отказался от навязывания блокировки сторонних Cookie в Chrome

23.04.2025 11:37

Вице-президент Google, курирующий проект Privacy Sandbox, объявил о решении сохранить сложившийся подход к блокировке сторонних Cookie в Chrome - Cookie, выставляемые при обращении к доменам, отличающимся от домена текущей страницы, будут блокироваться по умолчанию только в режиме "инкогнито". Также будет пересмотрено использование технологий Privacy Sandbox в экосистеме, план по дальнейшему продвижению которых намерены подготовить в ближайшие месяцы.

Отмечается, что решение принято так как с момента запуска инициативы Privacy Sandbox в 2019 году многое изменилось, например, ускорилось продвижение технологий для защиты конфиденциальности, были реализованы основанные на AI методы обеспечения безопасности пользователей, во всём мире изменилась нормативная база для регулирования отрасли.

Летом прошлого года компания Google отказалась от идеи полного прекращения поддержки сторонних Cookie в Chrome, но намеревалась выводить диалог для подтверждения пользователем согласия на включение блокировки. Теперь этот план отменён и блокировка будет выполняться только при выставлении соответствующих настроек в секции "Privacy and Security", т.е. вместо введения концепции "блокируем по умолчанию, но пользователь может отказаться" сохранится схема "сторонние Cookie разрешены по умолчанию, но при желании пользователь может включить блокировку".

Под сторонними Cookie понимаются Cookie, выставленные при обращении к доменам, отличающимся от домена текущей страницы. Например, при блокировке сторонних Cookie код с сайта "C", встроенный через iframe на сайты "A" и "В", не сможет обрабатывать общие для данных сайтов Cookie, и выставленные сайтом "C" Cookie будут недоступны при загрузке кода при обращении к сайтам "A" и "В". Сторонние Cookie обычно применяются для отслеживания перемещений пользователя между сайтами в коде рекламных сетей, виджетов социальных сетей и систем web-аналитики. В Firefox сторонние Cookie по умолчанию блокируются с 2019 года, а в Safari c 2020 года.

Вместо сторонних Cookie компания Google продвигала ряд специализированных API, учитывающие потребность пользователей в конфиденциальности, такие как FedCM (Federated Credential Management, позволяет создавать объединённые сервисы идентификации), Private State Tokens (позволяет разделять пользователей без использования межсайтовых идентификаторов), Topics (позволяет ранжировать пользователей по группам интересов), Protected Audience (таргетинг и изучение аудитории) и Attribution Reporting (оценка эффективности рекламы).

Несмотря на многолетние усилия Google по продвижению технологий Privacy Sandbox индустрия интернет-рекламы оказалась не готова к отказу от использования отслеживающих Cookie. Изменение также вызвало опасения регулирующих органов, что блокировка сторонних Cookie может использоваться Google для подавление конкуренции и злоупотребления доминирующим положением Chrome на рынке браузеров для предоставления преимуществ своим рекламным сервисам.

Кроме того, инициатива Google вызвала сопротивление в сообществе и критику, связанную с тем, что идущие на смену отслеживающим Cookie методы не решают всех проблем и создаёт новые риски, такие как создание условий для дискриминации пользователей и появление дополнительного фактора для скрытой идентификации и отслеживания перемещений пользователя.

В анонсе также упоминается намерение активировать в режиме "инкогнито" механизм IP Protection. Включение намечено на третий квартал этого года. IP Protection позволит скрыть IP-адрес пользователя от владельцев сайтов, благодаря отправке трафика не напрямую, а через прокси-серверы. При включении IP Protection целевой сервер будет видеть в качестве входящего IP-адреса только адрес прокси, по аналогии с использованием VPN. Для анонимизации запроса упоминается возможность проброса запроса последовательно через несколько прокси. В этом случае информация об IP-адресе клиента будет известна только первому прокси, а второй прокси в цепочке будет видеть адрес первого прокси.

  1. Главная ссылка к новости (https://privacysandbox.com/new...)
  2. OpenNews: Google передумал прекращать поддержку сторонних Cookie в Chrome
  3. OpenNews: Google отложил прекращение поддержки сторонних Cookie в Chrome
  4. OpenNews: Подготовка к блокировке сторонних Cookie в Chrome
  5. OpenNews: Google намерен до 2022 года прекратить поддержку сторонних Cookie в Chrome
  6. OpenNews: Сопротивление внедрению API FLoC, продвигаемого Google вместо отслеживающих Cookie
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63124-chrome
Ключевые слова: chrome, cookie, google
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, laindono (ok), 11:44, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Кто там говорил отказываться от Firefox?

    AI защита, ага. Вендорлокнутые прокси, ага.

     
     
  • 2.2, keydon (ok), 11:50, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Иллюзия выбора в его отсутствии.
     
  • 2.5, Жироватт (ok), 11:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А никто от ТОГО САМОГО, шерстяного фуррифокса и не отказывается.
    Который также, как и любой вменяемый браузер, открывает нормально свёрстанные сайты, а не chrome-hardended.
     
     
  • 3.50, Аноним (50), 15:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так почти все же Chrome-hardened и cloudmalware-enforcing. Just a moment... Enable JavaScript and cookies to continue.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:16, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    А теперь посмотри на долю рынка браузеров.
     
     
  • 3.11, 223 (?), 12:30, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    а ты посмотри на долю десктоп ОСей, и спроси себя что ты тут делаешь?
     
     
  • 4.53, Аноним (53), 15:16, 23/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А теперь ты, хуторянин, посмотрю на долю куриного помета в общем объеме удобрений.
     
  • 3.41, КО (?), 14:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    О ужас, я должен теперь поставить анальный зонд или может подумать хоть раз?
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:24, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Посоветовался с gpt, выяснилось что база знаний gpt, до 2021 года.
    Ну вообщем он незнает что в Haiku есть firefox,
    Но с квантовым компьютером IBM 1121 кубит он угадал.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 13:44, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже обновили до апреля 2023.
     
     
  • 4.34, Аноним (29), 13:58, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А у Mistral - октябрь 2023:
    https://chat.mistral.ai/chat
     
  • 4.39, Аноним (20), 14:20, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Уже обновили до апреля 2023

    Я общался с бесплатной Gpt, мне хватает https://chatgpt.com
    Не намерен покупать это.

    Мне просто было интересо, я думал это Gpt, обучается общеним со мной.
    Но Gpt, сказало ( когда оно говорит то оно идетцифецирует себя то как Он, то как Она ), поэтому незнаю какого оно пола, что все что знает Gpt, заложено было разработчиками.

    Обидно. Я думал Gpt, обучается при общении с человеком.
    А разработчик может вложить все что угодно. А хороший ли разработчик.
    Или он вкладывает нечто определенное, что выгодно ему ( разработчику ).

     
  • 4.42, Аноним (20), 14:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообщем я думал что Gpt, обучается при общении с пользователями,
    И потом суммирует как бы.

    Но все что знает Gpt, это то что вложил разработчик ( не пользователи), до 2021 <2023 года.

    И как только ты удаляешь диалог, все знания Gpt, исчезают.
    Все же думал эти данные как то суммируются от общения со всеми пользователями.

    Как то обрабатываются, как то оно умнеет.

    А это не так, поэтому Gpt, выдает часто поток какие то абстрактных бесполезных фраз.

     
  • 4.45, Аноним (20), 14:28, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или еще например, gpt сказало что оно находтися в потоке данных, но оно не поток данных.
    Я предложил аналогию сравнения потока данных с подсознанием.
    Что это похожие вещщи.

    Просто пытался обьяснить, или понять, различает ли Gpt, такие понятия как приятно, вкусно, радостно, грустно, такие человеческие понятия.
    Или это просто набор слов.

     
     
  • 5.47, Аноним (29), 14:36, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=6nJZopACRuQ
     

  • 1.4, гугель (?), 11:53, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну нипалучилась, вайдите в палажению!

    Оказывается, мы еще не весь интернет, а только чуть больше половины.

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:59, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да там маячит серьёзный подход к разделению бизнеса Google, видимо в компании опасаются, что ужесточение подхода может повлиять на ход слушаний и приговоры.
     
     
  • 2.7, Аноним (6), 12:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    При первом сроке Трампа было открыто антимонопольное дело против Google, во втором его форсировали. Всех технологические компании это открытые недоброжелатели MAGA (как и финансисты), непросто взялись за триллионную компанию, возможно, доведут дело до конца. Сейчас любые попытки шарахаться в стороны только усугубят процесс, если не случится вторая пенсильвания.  
     
     
  • 3.12, Аноним (29), 12:55, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рыжий такой сброд себе в команду набрал, что даже представить такое было сложно.
     
     
  • 4.24, 12yoexpert (ok), 13:38, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    кого сказали набрать, того и набрал
     
  • 3.15, Аноним (14), 13:10, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Освойте пунктуацию русского языка, уважаемый. Ваши опусы, возможно, очень интересны, но читать их невероятно сложно.
     
     
  • 4.18, pic (??), 13:17, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уважаемому трудно писать красиво с виртуальной клавиатуры, т.к. пишу их быстро на ходу.
     
     
  • 5.52, Аноним (52), 15:14, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не терпится написать ответ, что не дождаться когда до клавиатуры доберёшься?
     
  • 3.51, Аноним (52), 15:12, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Рано о чём либо говорить Суд монополию признал, и теперь они несколько месяцев ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.13, pic (??), 12:59, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Представитель OpenAI заявил в суде, что компания заинтересована в покупке браузера Chrome, если Google обяжут его продать.

    В таком случае браузер превратиться в новейшее поколение сервисных приложений, где сайты будут иметь второстепенное значение, а на первом месте будут платформы, где размещают подробную информацию (некая химера wiki с личными блогами).

     
     
  • 3.16, Аноним (14), 13:12, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Именно "превратитЬся". И Вам, наверно, этого очень хочетЬся.
     
     
  • 4.19, Аноним (6), 13:18, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если бы товарищ, если бы. Я предупреждаю, потому что это очевидно куда склоняют корпораты.
     
  • 4.26, pic (??), 13:42, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Инфинитив или нет, мне по фигу, если в строке подстановки есть подходящее слово, чтобы сэкономить время. Писал бы с механики, тогда да. Или вы в мессенджере тоже так монотонно долго пишите?
     
  • 3.17, pic (??), 13:14, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. если раньше в классическом варианте была пара сайт-информация, то теперь на первый план выходит сама_информация-список_источников (не обязательно сайты, а например, статьи с одного хостинга).
    В таком случае основой браузера будет не адресная и поисковая строка, а диалоговое окно.
    Оборот и объём информации увеличивается, человеку трудно всё переработать и усвоить, нужна сжатая выдержка с конкретной информацией. Классические поисковые машины это уже не смогут сделать. Естественно, в этой выдержке будут ссылки на источники-лонгриды (не люблю это слово).
    И так будет во всём, в работе с фото, графикой, звуком, САПР (https://t.me/prohitec/7452).

    Это и есть новый интернет. Возможно, оно затронет и консоли в linux :)

     
     
  • 4.43, jino (??), 14:27, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Классические поисковые машины это уже не смогут сделать

    Этого не смогут ни поисковые машины, ни AI, ничто другое, потому что нет такой задачи. Поисковые системы живут за счет продажи рекламы и данных пользователя, т.е. это целенаправленный прямой интерес, направленный против пользователя.
    Вместо поисковиков с их огромными индексами нужно разрабатывать распределённые системы каталогизации и классификации. Только пока есть Яндекс, Google и подобное, пользоваться ими никто не будет. Решения у меня нет.

     
  • 3.21, Аноним (6), 13:25, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одновременно OpenAI продолжает развивать собственную поисковую систему, но изнач... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 4.25, Аноним (29), 13:39, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Одновременно OpenAI продолжает развивать собственную поисковую систему

    А Google чипы для ИИ, как их новый Ironwood:
    https://blog.google/products/google-cloud/ironwood-tpu-age-of-inference/

     
     
  • 5.31, Аноним (20), 13:47, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, только ты живешь в Африке, по продвинутости технологий.

    У многих людей до сих пор нет чистой воды и еды.
    А тут Google, с ИИ.

     
     
  • 6.33, Аноним (29), 13:56, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен, но Гугл тут причём ? Им теперь ничего не делать ?
     
     
  • 7.35, Аноним (20), 14:01, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сколько ресурсов на все это тратится.
     
     
  • 8.37, Аноним (29), 14:08, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы сказал на что ресурсов тратится ещё больше, но удалят быстро ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.38, Аноним (20), 14:12, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это оно и понятно, многие знают на что тратится много ресурсов Скажем так, эти ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.36, Аноним (20), 14:07, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хотя согласен, могу и ошибаться.
    Смотрел интервью русского туриста, он предлагал Африканцам, сушеную рыбу ( ну что они не пробовали такой экзотики ), африканцы сказали фу какая мерзость у них есть бананы, кокосы.
    И ходят они почти все с Iphone 15.
     
     
  • 8.46, kron (??), 14:31, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немало людей предпочтут приобрести в кредит такой смартфон, чем пользоваться пла... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.48, Аноним (20), 14:40, 23/04/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, Аноним (29), 12:10, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >IP Protection

    Это нужно!

     
  • 1.10, Аноним (10), 12:28, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Отмечается, что решение принято так как с момента запуска инициативы Privacy Sandbox в 2019 году многое изменилось

    Теперь сторонние рекламщики стали (вынуждены) заносить вовремя Гуглю взносы.

     
  • 1.22, Stanislavvv (?), 13:26, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > IP Protection позволит скрыть IP-адрес пользователя от владельцев сайтов, благодаря отправке трафика не напрямую, а через прокси-серверы.

    Ну то есть, про посещение сайтов будет знать владелец прокси, по-умолчанию, вероятно, таки гугль.
    Поздравляю с рекламой, связанной с тем, что смотрели в инкогнито...

     
  • 1.23, Собака сутулая (?), 13:34, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все посетители данного сайта - псы.
     
     
  • 2.30, Аноним (6), 13:45, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Здрасьте, вас 5 лет не было на сайте, видать на псарне.
     

  • 1.32, Ося Бендер (?), 13:53, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да гугль уже не торт. Уже не знают в какое еще отверстие залезть. Наглости предела нет.
    Только Файрфокс спасет от этих деятелей. Хотя и этот в своих хотелках тоже не сильно далеко ушел.
     
  • 1.40, myster (ok), 14:22, 23/04/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поэтому у меня все веб-браузеры по-умолчанию запускаются в "Инкогнито" режимах. Использую этот режим, с того самого времени, когда он впервые появился. А для сайтов, на которые нужно часто логиниться, я запускаю веб-браузеры с отдельными профилями, например, отдельный профиль для соц. сетей, отдельный профиль для онлайн-магазинов.  Причём, я не доверяю встроенному функционалу мультипользовательских профилей, которые есть из коробки у Chromium и Firefox (и так называемые контейнеры), вместо этого я через командную строку задаю нужные директории с профилями, в ярлыке или скрипте запуска.
     
     
  • 2.44, крабб (?), 14:27, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот и неуловимый Джо
     
  • 2.49, secman (?), 14:59, 23/04/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1. Firefox, palemoon.
    2. Настройка "about:config".
    3. Не использовать расширения.
    4. Общая настройка сетевого фильтра.
    5. Отдельные пользователи в ОС для запуска браузера для отдельных задач (с включенным JS, отключенным JS, TOR, VPN, приватное и так далее).
    6. Копирование общего файла конфигурации в директорию профиля браузера всех отдельных для браузера пользователей.
    7. Индивидуальная настройка сетевого фильтра для каждого такого пользователя.
    8. Никаких sudo и подобных программ.
    9. Никаких DE.
    10. Использовать html.duckduckgo.com.
    ...
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