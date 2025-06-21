Сопровождающий libxml2 отказался от особого отношения к устранению уязвимостей

Ник Велнхофер (Nick Wellnhofer), сопровождающий библиотеку libxml2, объявил, что отныне будет трактовать уязвимости как обычные ошибки. Сообщения об уязвимостях не будут рассматриваться в приоритетном порядке, а станут исправляться по мере появления свободного времени. Информация о сути уязвимости будет размещаться в публичном доступе сразу, не дожидаясь формирования патча и распространения исправления в дистрибутивах и операционных сиcтемах. Ник также снял с себя полномочия сопровождающего библиотеку libxslt и высказал сомнения в том, что найдётся кто-то готовый взять на себя её поддержку. В описание проекта libxml2 добавлено примечание, указывающее на то, что библиотека написана энтузиастами, сопровождается одним добровольцем, плохо протестирована, написана на языке небезопасно работающем с памятью, содержит множество уязвимостей и не рекомендована для обработки не заслуживающих доверия данных. Сообщения о проблемах с безопасностью предписано отправлять через штатную публичную систему отслеживания ошибок и они будут обрабатываться как любые другие ошибки. За закрытыми дверями уязвимости больше устраняться не будут и все имеющиеся сведения о проблемах с безопасностью сразу будут публиковаться в открытом доступе, независимо от требований по неразглашению до заданной даты и без откладывания раскрытия информации до релиза. Предполагается, что переход к обработке уязвимостей как обычных ошибок даст возможность Нику сосредоточиться на основной работе над libxml2, не прерываясь на внеплановые задачи. В текущем виде Нику приходится тратить несколько часов в неделю на обработку сообщений об уязвимостях и подготовку патчей, что создаёт достаточно большую нагрузку с учётом того, что сопровождение осуществляется на голом энтузиазме. Отмечается, что скрытие сведений об уязвимостях до публикации обновлений и метрики типа OpenSSF Scorecard лишь попытка крупных компаний вызвать у сопровождающих чувство вины и заставить работать бесплатно. Предъявление дополнительных требований к сопровождающим-волонтёрам, работающим без компенсации, названо пагубной практикой. По словам Ника, библиотека libxml2 не обладает уровнем качества, пригодным для использования в браузерах и операционных системах. Тем не менее, крупные компании, такие как Apple, Google и Microsoft, стали использовать libxml2 в своих операционных системах и продуктах. Подобные действия названы безответственными, а проводимая работа - попытками избавиться от симптомов, а не устранить причину проблем. По мнению Ника для проекта было бы лучше, если упомянутые компании прекратили использование libxml2.



