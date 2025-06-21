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Сопровождающий libxml2 отказался от особого отношения к устранению уязвимостей

21.06.2025 11:12

Ник Велнхофер (Nick Wellnhofer), сопровождающий библиотеку libxml2, объявил, что отныне будет трактовать уязвимости как обычные ошибки. Сообщения об уязвимостях не будут рассматриваться в приоритетном порядке, а станут исправляться по мере появления свободного времени. Информация о сути уязвимости будет размещаться в публичном доступе сразу, не дожидаясь формирования патча и распространения исправления в дистрибутивах и операционных сиcтемах. Ник также снял с себя полномочия сопровождающего библиотеку libxslt и высказал сомнения в том, что найдётся кто-то готовый взять на себя её поддержку.

В описание проекта libxml2 добавлено примечание, указывающее на то, что библиотека написана энтузиастами, сопровождается одним добровольцем, плохо протестирована, написана на языке небезопасно работающем с памятью, содержит множество уязвимостей и не рекомендована для обработки не заслуживающих доверия данных. Сообщения о проблемах с безопасностью предписано отправлять через штатную публичную систему отслеживания ошибок и они будут обрабатываться как любые другие ошибки. За закрытыми дверями уязвимости больше устраняться не будут и все имеющиеся сведения о проблемах с безопасностью сразу будут публиковаться в открытом доступе, независимо от требований по неразглашению до заданной даты и без откладывания раскрытия информации до релиза.

Предполагается, что переход к обработке уязвимостей как обычных ошибок даст возможность Нику сосредоточиться на основной работе над libxml2, не прерываясь на внеплановые задачи. В текущем виде Нику приходится тратить несколько часов в неделю на обработку сообщений об уязвимостях и подготовку патчей, что создаёт достаточно большую нагрузку с учётом того, что сопровождение осуществляется на голом энтузиазме.

Отмечается, что скрытие сведений об уязвимостях до публикации обновлений и метрики типа OpenSSF Scorecard лишь попытка крупных компаний вызвать у сопровождающих чувство вины и заставить работать бесплатно. Предъявление дополнительных требований к сопровождающим-волонтёрам, работающим без компенсации, названо пагубной практикой.

По словам Ника, библиотека libxml2 не обладает уровнем качества, пригодным для использования в браузерах и операционных системах. Тем не менее, крупные компании, такие как Apple, Google и Microsoft, стали использовать libxml2 в своих операционных системах и продуктах. Подобные действия названы безответственными, а проводимая работа - попытками избавиться от симптомов, а не устранить причину проблем. По мнению Ника для проекта было бы лучше, если упомянутые компании прекратили использование libxml2.

  1. Главная ссылка к новости (https://socket.dev/blog/libxml...)
  2. OpenNews: Уязвимости в библиотеке libxml2, потенциально приводящие к выполнению кода
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в библиотеке Libxml2
  4. OpenNews: Линус Торвальдс столкнулся с дилеммой: устранение уязвимости или сохранение совместимости
  5. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал ограничительные меры по усилению защиты ядра Linux
  6. OpenNews: Кейс Кук из Google призвал модернизировать процесс работы над ошибками в ядре Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63437-libxml2
Ключевые слова: libxml2
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:31, 21/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.2, iPony128052 (?), 11:32, 21/06/2025 [ответить]  
    		• +2 +/
    А что так можно было?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:38, 21/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    «Вам никто ничего не должен»
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:33, 21/06/2025 [ответить]  
    		• +1 +/
    Я так понимаю крупные компании понимают свободное ПО, как бесплатное, и пытаются сэкономить.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:36, 21/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Вот это правильно! Нельзя скрывать проблемы:
    https://www.debian.org/social_contract
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:36, 21/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    Большая часть уязвимостей высосана из пальца инфосеками.
     
  • 1.6, Аноним (6), 11:38, 21/06/2025 [ответить]  
    		• +/
    >>По мнению Ника для проекта было бы лучше, если упомянутые компании прекратили использование libxml2.

    Я думал он скажет что пусть компании присылают патчи и пулл реквесты фиксящие уязвимости, но нет. Видать какая обидка у него, а не здравый смысл.

     

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