Кис Кук из Google призвал модернизировать процесс работы над ошибками в ядре Linux

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|1.2, Аноним (2), 21:32, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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>то они вместо портирования одного исправления могли бы исправить 10 разных ошибок для общей пользы
А 9 женщин родят ребенка за один месяц?
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|2.3, ilyafedin (ok), 21:41, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Звучит как что-то реальное, если ученые разработают возможность складывания ресурсов нескольких тел для развития эмбриона.
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|3.14, 1111 (??), 22:01, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Звучит как что-то реальное, если ученые разработают возможность складывания ресурсов нескольких тел для развития эмбриона.
звучит как нечто реальное, если есть в наличии лампа с джином и загадать джину такое желание. 100% реальное!
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|3.25, Аноним (25), 22:16, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У тебя шизофрения подтверждена? Скорее искусственная матка появится, но не ясно как это повлияет на срок.
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|3.38, Аноним (1), 23:14, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вероятность данного события несколько ниже, с 1 шансы на успех больше.
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|1.5, Аноним (5), 21:46, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Я придумал решение
1. Кампании и дистрибутивы используют ванильное ядро без патчей.
2. Профит.
Например, арч
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|1.8, Аноним (8), 21:53, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Я правильно понимаю? Kees Cook возмущен ростом количества исправлений касающихся безопасности. Особенно его возмущает что проблемы исправляются ДО присвоения им идентификаторов CVE. И он предлагает внести в процесс исправления больше порядка, координации и бюрократии.
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|1.15, Аноним (15), 22:05, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>Ресурсы также можно было бы направить на создание новых инструментов для тестирования и анализа кода, которые позволили бы на ранней стадии автоматически выявлять типовые классы ошибок, которые всплывают вновь и вновь.
Я так понял он хочет не делая анализатор кода в компиляторе сделать анализ кода силами 100 человек, которые должны будут заниматься затыканием дырок за другими разработчиками. Ващета это называется взять в штат начинающих разработчиков, которые будут тестировать код и по возможности исправлять ошибки. В лабораториях 80% персонала не доктора наук. Так что остальное надо заменять программами на основе искусственного интеллекта.
Ну и заодно забацать модную штуку как в конторах чтобы люди не просто пользовались программами, проверяющими и скачивающими почту как K9-Mail, но и вот неархаично хранят логи в бинарном виде и выглядят по-другому.
А еще Ржавой мало используется. Надо его всем втюхивать. А то выучили понимаешь Си даже без классов и вообще не парятся. Тут орды оттопырков же не научатся на сишечке круто писать. Надо чтоб для лохов как в Идиократии чтобы все было понятно. Вот иконка "сделать зашибись" и рядом "сделать еще круче". Ну а там искуственный интеллект сам поймет чего люди хотят и забацает нужный код. Ржавенько, молодежненько, офигенненько.
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|1.17, непопов (?), 22:06, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>но нет никаких гарантий, что эти исправления будут перенесены в варианты ядра, используемые сторонними производителями
Ок, а разве вся эта процедура - не забота производителей? У меня же на ПК всё нормально обновляется, несмотря на описанные "смертельные" проблемы.
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|1.20, Аноним (20), 22:09, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это все правильно, но слушать что-то от работника компании Google которая зондирует это странно.
p.s Фамилия и имя конечно у него делают филигранное комбо
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|1.27, Михрютка (ok), 22:19, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>>>По мнению Киса процессу работы с ошибками в ядре не уделяется должное внимание и ядру не хватает как минимум 100 дополнительных разработчиков для скоординированной работы в этой области.
если бы гугель отслеживал ошибки ондроедного ядра так же хорошо, как он отслеживает активность пользователей ондроеда, Киса Куку уже бы давно уволился из гугля за ненадобностью, купил бы себе остров на карибах, и пил бы там дайкири с пивом, закусывая омарами с пузика загорелой латины.
но нет же, у гугля нет на это ни внимания, ни средств. бедные бедные!!!1
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|1.28, Аноним (28), 22:22, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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УМВР!
а гугель, раз зарабатывает на ведре - пусть вкладывает часть заработанного бабла в его аудит
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|1.29, Kuromi (ok), 22:28, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Что, опять большая корпорация которая кстати десятилетие как уже не может заставить вендоров хоть сколько бы долго поддерживать обновлениями свои андроидные трубки учит жить всех вокруг?
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|1.30, Массоны Рептилоиды (?), 22:31, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Оптимальным решением был бы перенос только самых важных исправлений и уязвимостей
А он чертовски прав! Не очень важные уязвимости можно не переносить и сосредоточить все усилия на перенос важных!
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|1.32, anonymous (??), 22:48, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> У пользователей различных продуктов на базе ядра Linux также нет возможности проконтролировать то, какие ошибки исправлены и какое ядро используется в их устройствах.
Скажем спасибо андроиду за это.
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|1.33, Аноньимъ (ok), 22:49, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Оптимальным решением был бы перенос только самых важных исправлений и уязвимостей, но в выделении таких ошибок из общего потока и состоит основная проблема.
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>Оптимальным решением был бы перенос только самых важных
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>уязвимостей
*
>но в выделении таких ошибок из общего потока и состоит основная проблема.
Автор, это опечатка, или так в оригинале?
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|1.34, Аноним (34), 22:57, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Основные разработчики ядра регулярно исправляют ошибки, но нет никаких гарантий, что эти исправления будут перенесены в варианты ядра, используемые сторонними производителями.
Собственно, на этом можно и закончить. Проблемы не на стороне ядра, а у ленивых вендоров.
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