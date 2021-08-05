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Кис Кук из Google призвал модернизировать процесс работы над ошибками в ядре Linux

05.08.2021 19:11

Кис Кук (Kees Cook), бывший главный системный администратор kernel.org и лидер Ubuntu Security Team, ныне работающий в компании Google над обеспечением защиты Android и ChromeOS, выразил опасение текущим процессом исправления ошибок в стабильных ветках ядра. Еженедельно в стабильные ветки включается около ста исправлений, а после закрытия окна приёма изменений в следующий релиз приближается к тысяче (сопровождающие удерживают исправления до закрытия окна, а после формирования "-rc1" публикуют накопившееся разом), что слишком много и требует больших трудозатрат для сопровождения продуктов на базе ядра Linux.

По мнению Киса процессу работы с ошибками в ядре не уделяется должное внимание и ядру не хватает как минимум 100 дополнительных разработчиков для скоординированной работы в этой области. Основные разработчики ядра регулярно исправляют ошибки, но нет никаких гарантий, что эти исправления будут перенесены в варианты ядра, используемые сторонними производителями. У пользователей различных продуктов на базе ядра Linux также нет возможности проконтролировать то, какие ошибки исправлены и какое ядро используется в их устройствах. В конечном счёте за безопасность своих продуктов отвечают производители, но в условиях очень большой интенсивности публикации исправлений в стабильных ветках ядра они оказались поставлены перед выбором - переносить все исправления, выборочно портировать самое важное или игнорировать все исправления.

Оптимальным решением был бы перенос только самых важных исправлений и уязвимостей, но в выделении таких ошибок из общего потока и состоит основная проблема. Наибольшее число всплывающих проблем является следствием использования языка Си, требующего большой аккуратности при работе с памятью и указателями. Усугубляет ситуацию то, что многие потенциальные исправления уязвимостей не снабжаются идентификаторами CVE или получают подобный идентификатор через какое-то время после публикации исправления. В подобных условиях производителям очень трудно разделить второстепенные исправления от важных проблем, влияющих на безопасность. По статистике более 40% уязвимостей устраняются до присвоения CVE и в среднем задержка между выпуском исправления и присвоением CVE составляет три месяца (т.е. вначале исправление воспринимается как обычная ошибка, но лишь спустя несколько месяцев становится ясно, что имело место устранение узявимости).

В итоге, не имея отдельной ветки с исправлениями уязвимостей и не получая сведений о связи с безопасностью той или ной проблемы, производителям продуктов на базе ядра Linux остаётся непрерывно переносить все исправлений из свежих стабильных веток. Но данная работа требует больших трудозатрат и сталкивается в компаниях с сопротивлением из-за опасения в появлении регрессивных изменений, способных нарушить нормальную работу продукта.

Напомним, что по мнению Линуса Торвальдса, все ошибки важны и уязвимости не следует отделять от других видов ошибок и выделять в отдельную более приоритетную категорию. Объясняется такое мнение тем, что для обычного разработчика, не специализирующегося на вопросах безопасности, не очевидна связь исправления с потенциальной уязвимостью (для многих исправлений лишь проведение отдельного аудита позволяет понять, что они касаются безопасности). По мнению Линуса, вопросами выделения из общего потока исправлений потенциальных уязвимостей должны заниматься специалисты по безопасности из команд, отвечающих за поддержку пакетов с ядром в дистрибутивах Linux.

Кис Кук считает, что единственным решением для поддержания безопасности ядра при разумных долгосрочных затратах является перевод компаниями инженеров, занимающихся портированием исправлений в локальные сборки ядра, к совместной скоординированной работе над сопровождением исправлений и уязвимостей в основном ядре (upstream). В текущем виде, многие производители используют в своих продуктах не самые новые версия ядра и бэкпортируют исправления собственными силами, т.е. получается, что инженеры в разных компаниях дублируют работу друг друга, решая одну и ту же проблему.

Например, если 10 компаний, в каждой из которых один инженер занимается бэкпорированием одних и тех же исправлений, переориентируют данных инженеров на исправление ошибок в upstream, то они вместо портирования одного исправления могли бы исправить 10 разных ошибок для общей пользы или подключиться к рецензированию предлагаемых изменений и не допустить включения кода с ошибками в ядро. Ресурсы также можно было бы направить на создание новых инструментов для тестирования и анализа кода, которые позволили бы на ранней стадии автоматически выявлять типовые классы ошибок, которые всплывают вновь и вновь.

Кис Кук также предлагает более активно использовать автоматизированное и fuzzing-тестирование непосредственно в процессе разработки ядра, применять системы непрерывной интеграции и отказаться от архаичного управления разработкой через email. В настоящее время эффективному тестированию мешает то, что основные процессы тестирования отделены от разработки и происходят уже после формирования релизов. Кис также рекомендовал для снижения числа ошибок применять при разработке языки, обеспечивающие более высокий уровень безопасности, такие как Rust.

  1. Главная ссылка к новости (https://security.googleblog.co...)
  2. OpenNews: Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android
  3. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
  4. OpenNews: Управление через почтовые рассылки как барьер, мешающий приходу молодых разработчиков
  5. OpenNews: Продолжение дискуссии с Линусом Торвальдсом о стабильности API ядра Linux
  6. OpenNews: Линус Торвальдс столкнулся с дилеммой: устранение уязвимости или сохранение совместимости
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55596-kernel
Ключевые слова: kernel, linux, google, security
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Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:32, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прекратите ломать лтс ветки.
     
  • 1.2, Аноним (2), 21:32, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    >то они вместо портирования одного исправления могли бы исправить 10 разных ошибок для общей пользы

    А 9 женщин родят ребенка за один месяц?

     
     
  • 2.3, ilyafedin (ok), 21:41, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Звучит как что-то реальное, если ученые разработают возможность складывания ресурсов нескольких тел для развития эмбриона.
     
     
  • 3.14, 1111 (??), 22:01, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Звучит как что-то реальное, если ученые разработают возможность складывания ресурсов нескольких тел для развития эмбриона.

    звучит как нечто реальное, если есть в наличии лампа с джином и загадать джину такое желание. 100% реальное!

     
  • 3.25, Аноним (25), 22:16, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У тебя шизофрения подтверждена? Скорее искусственная матка появится, но не ясно как это повлияет на срок.
     
  • 2.26, bergentroll (ok), 22:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нерелевантный пример. Они не вдесятером один тикет закрывать будут.
     
  • 2.37, anonfhjvxd (?), 23:10, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    9 женщин за 9 месяцев родят 9 детей.
    А одна за то же время - только одного.
     
     
  • 3.38, Аноним (1), 23:14, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятность данного события несколько ниже, с 1 шансы на успех больше.
     

  • 1.4, Растобой (?), 21:44, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Всё правильно говорит.
     
  • 1.5, Аноним (5), 21:46, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Я придумал решение
    1. Кампании и дистрибутивы используют ванильное ядро без патчей.
    2. Профит.
    Например, арч
     
  • 1.8, Аноним (8), 21:53, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я правильно понимаю? Kees Cook возмущен ростом количества исправлений касающихся безопасности. Особенно его возмущает что проблемы исправляются ДО присвоения им идентификаторов CVE. И он предлагает внести в процесс исправления больше порядка, координации и бюрократии.
     
     
  • 2.13, Annoynymous (ok), 22:01, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, неправильно.
     

  • 1.15, Аноним (15), 22:05, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >Ресурсы также можно было бы направить на создание новых инструментов для тестирования и анализа кода, которые позволили бы на ранней стадии автоматически выявлять типовые классы ошибок, которые всплывают вновь и вновь.

    Я так понял он хочет не делая анализатор кода в компиляторе сделать анализ кода силами 100 человек, которые должны будут заниматься затыканием дырок за другими разработчиками. Ващета это называется взять в штат начинающих разработчиков, которые будут тестировать код и по возможности исправлять ошибки. В лабораториях 80% персонала не доктора наук. Так что остальное надо заменять программами на основе искусственного интеллекта.

    Ну и заодно забацать модную штуку как в конторах чтобы люди не просто пользовались программами, проверяющими и скачивающими почту как K9-Mail, но и вот неархаично хранят логи в бинарном виде и выглядят по-другому.

    А еще Ржавой мало используется. Надо его всем втюхивать. А то выучили понимаешь Си даже без классов и вообще не парятся. Тут орды оттопырков же не научатся на сишечке круто писать. Надо чтоб для лохов как в Идиократии чтобы все было понятно. Вот иконка "сделать зашибись" и рядом "сделать еще круче". Ну а там искуственный интеллект сам поймет чего люди хотят и забацает нужный код. Ржавенько, молодежненько, офигенненько.

     
     
  • 2.31, нах.. (?), 22:36, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прям с языка сорвал.
     

  • 1.17, непопов (?), 22:06, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >но нет никаких гарантий, что эти исправления будут перенесены в варианты ядра, используемые сторонними производителями

    Ок, а разве вся эта процедура - не забота производителей? У меня же на ПК всё нормально обновляется, несмотря на описанные "смертельные" проблемы.

     
  • 1.20, Аноним (20), 22:09, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это все правильно, но слушать что-то от работника компании Google которая зондирует это странно.
    p.s Фамилия и имя конечно у него делают филигранное комбо
     
     
  • 2.21, Fracta1L (ok), 22:10, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он, кстати, не Кис, а Кейс
     
     
  • 3.23, Аноним (20), 22:11, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда комбо нет
     

  • 1.27, Михрютка (ok), 22:19, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>>По мнению Киса процессу работы с ошибками в ядре не уделяется должное внимание и ядру не хватает как минимум 100 дополнительных разработчиков для скоординированной работы в этой области.

    если бы гугель отслеживал ошибки ондроедного ядра так же хорошо, как он отслеживает активность пользователей ондроеда, Киса Куку уже бы давно уволился из гугля за ненадобностью, купил бы себе остров на карибах, и пил бы там дайкири с пивом, закусывая омарами с пузика загорелой латины.

    но нет же, у гугля нет на это ни внимания, ни средств. бедные бедные!!!1

     
  • 1.28, Аноним (28), 22:22, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    УМВР!

    а гугель, раз зарабатывает на ведре - пусть вкладывает часть заработанного бабла в его аудит

     
  • 1.29, Kuromi (ok), 22:28, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Что, опять большая корпорация которая кстати десятилетие как уже не может заставить вендоров хоть сколько бы долго поддерживать обновлениями свои андроидные трубки учит жить всех вокруг?
     
     
  • 2.40, Dzen Python (ok), 23:18, 05/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЭТО ДРУГОЕ!
    Вы не понимаете! ЭТО ДРУГО-о-о-ОЕ!
     

  • 1.30, Массоны Рептилоиды (?), 22:31, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Оптимальным решением был бы перенос только самых важных исправлений и уязвимостей

    А он чертовски прав! Не очень важные уязвимости можно не переносить и сосредоточить все усилия на перенос важных!

     
  • 1.32, anonymous (??), 22:48, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > У пользователей различных продуктов на базе ядра Linux также нет возможности проконтролировать то, какие ошибки исправлены и какое ядро используется в их устройствах.

    Скажем спасибо андроиду за это.

     
  • 1.33, Аноньимъ (ok), 22:49, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Оптимальным решением был бы перенос только самых важных исправлений и уязвимостей, но в выделении таких ошибок из общего потока и состоит основная проблема.

    *
    >Оптимальным решением был бы перенос только самых важных

    *
    >уязвимостей

    *
    >но в выделении таких ошибок из общего потока и состоит основная проблема.

    Автор, это опечатка, или так в оригинале?

     
  • 1.34, Аноним (34), 22:57, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Основные разработчики ядра регулярно исправляют ошибки, но нет никаких гарантий, что эти исправления будут перенесены в варианты ядра, используемые сторонними производителями.

    Собственно, на этом можно и закончить. Проблемы не на стороне ядра, а у ленивых вендоров.

     
  • 1.35, Пиггг (?), 23:08, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Rust для геев , Си решает
     
  • 1.36, Хан (?), 23:10, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да ладно? Прозрели наконец
     
  • 1.39, Аноним (39), 23:14, 05/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Kiss CoC
     

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