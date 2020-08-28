Управление через почтовые рассылки, как барьер, мешающий приходу молодых разработчиков

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|1.1, Аноним (1), 22:50, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+17 +/–
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Неосиляторы в сообществе не нужны. Если человек настолько высокоинтеллектуален, что не способен разобраться, как работает почтовая рассылка - значит это веб-макака, и в LKML ему просто нечего делать.
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|2.4, Аноним (1), 22:51, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А вот Microsoft в ядре Windows действительно не помешает инклюзивности. Пусть соберут у себя веб-макак и SJW, и пусть они пишут ядрышко в своей песочнице.
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|3.17, Аноним (17), 23:10, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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А коммъюнити Линукс не хватает адекватных людей. Что печально =(
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|4.56, Аноним (-), 00:18, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это каких адекватных ? Растовых перепейсателей вербованых за распитие зеленки в неположенном месте или местных ? Тут человеконенавистнечиство зашкаливает, оглянитесь, или Вы прям вот капздец хоть в космонавты какой адекватный ? Даже если это все сложить - показывайте свой афигенно незаменимый и толкающий прогресс системный код !
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|2.5, Aliech (ok), 22:53, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно! Только вот таких MS и надо, ведь они сейчас попытаются сделать Гитхаб основным инструментов развития ВСЕГО.
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|2.16, Аноним (16), 23:09, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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> Если человек настолько высокоинтеллектуален, что не способен разобраться, как работает почтовая рассылка
Дело не в рассылке, а в том, что в LKML валятся тонны писем и мэйнтейнер вынужден тратить львиную часть своего времени на разбор. Выделить полезное на фоне тысяч приходящих патчей не так просто, к тому же архива нормального нет. В lkml.org куча писем пропадает или ветки открепляются, а в lore.kernel.org/lkml/ интерфейс явно для роботов, а не людей делали.
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|2.50, Dzen Python (ok), 00:03, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предлагаю ввести термин "поколение гитхаба" - "программисты", могущие работать исключительно с короткими патчами до 122 символов в стиле социальной сети, с лайками, ретвитами, фоловами, emoji, анимешной школьницей на фоне и автопроверкой патча на инклюзивность по всему списку запрещенный 122 343 слова.
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|1.3, Rodegast (ok), 22:51, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Текущий процесс управления разработкой, основанный на почтовой рассылке, воспринимается многими молодыми разработчиками как архаичный и излишне трудоёмкий.
Разработчик ядра который не может осилить рассылку? Это даже не смешно...
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|2.12, Аноним (12), 23:02, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Речь не о том что не может, а о том, что это неудобно.
Вы же сегодня передвигаетесь на автомобиле, а не на лошаде?
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|1.6, anana (?), 22:54, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> так как его основной почтовый клиент (Outlook) отправляет письма в HTML.
С каких это пор Outlook стал поддерживать HTML, чтобы им можно было пользоваться как почтовым клиентом, а не навязанным корпорациями комбайном для синхронизации митингов, опросов и прочей ереси?
По-моему опыту он ни черта не умеет отображать HTML письма, созданные в Thunderbird, GMail и даже самом Outlook!
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|2.8, Aliech (ok), 22:58, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Возможно того разработчика ещё и оскорбляют другие почтовые клиенты, ведь они форматируют HTML не так, как единственно верный Аутглюк.
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|2.14, Аноним (17), 23:07, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Во-первых, в 2к20ом году Outlook не поставляется с Виндой. Он входит в пакет профессионального Офиса. Никакого навязывания здесь нет.
Во-вторых, Outlook уже давным-давно адекватно показывает html, намного лучше бесплатных аналогов.
И да, сейчас Outlook действительно можно использовать как клиент по-умолчанию, учитывая его возможность привязки почтовых адресов других сервисов.....
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|2.20, Аноним84701 (ok), 23:14, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>> так как его основной почтовый клиент (Outlook) отправляет письма в HTML.
> С каких это пор Outlook стал поддерживать HTML, чтобы им можно было
> пользоваться как почтовым клиентом, а не навязанным корпорациями комбайном для синхронизации
> митингов, опросов и прочей ереси?
Там есть пассаж поинтереснее:
> We assumed that Outlook was to blame. Could Microsoft fix that instead?
> “The question always is fix it to whose standards, because we are focused much more on business and enterprise models of clients and customers. For them we fixed it to a more HTML-based model so it really depends on who your audience is and who your target is.”
Т.е. "мы не виноваты, мы сделали HTML для поддержки Ынтерпрайсного бизнеса".
Видимо, предоставить отдельную "text only" опцию слишком сложно и затратно, проще попытаться "улучшить" процесс разработки 🙄
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|1.7, Михрютка (ok), 22:56, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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вангую: через пару месяцев какой нибудь джаррет заведет в lkml срач на эту же тему.
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|1.9, anana (?), 22:58, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> ...новичкам, пришедшим в индустрию 5-10 лет назад и привыкшим к современным системам совместной разработки
Да да, я заметил, что люди, которые не могут сформулировать мысль в письме, так же поступают и в pull-request'ах и багтрекерах, осыпая коллег невразумительным потоком сознания.
Каким образом современные технологии могут восполнить недостаток сознания и опыта в самом программисте?
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|2.36, Аноним (36), 23:34, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Речь не о крайностях, а о том, что при прочих равных система с рассылкой является менее удобной и требующей больше усилий и внутреннего ресурса среднестатистического разработчика. Кроме того, подобный ретроградный подход и мышление в принципе вредны в долгосрочной перспективе.
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|3.49, Вася (??), 00:02, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Кроме того, подобный ретроградный подход и мышление в принципе вредны в долгосрочной перспективе.
Да, и не учитывают всеобщие смыслы долгосрочных последствий в аспекте стратегических приоритетов.
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|1.11, Аноним (11), 22:59, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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То ли дело веб формы с регистрацией вплоть до твоего домашнего адреса и телефона, как у федоры. Почтовый метод идеален. Отправлял в Debian баги на автоматизированную почту, сразу баг приняли. Федора с дружественной веб формой отпугнула, баг в сборке с Xfce так и остался. Если кому не лень, репортните им, что при установке с xfce, у них ssh стартует зачем-то. Проверить можно в виртуалке, поставив Everything с xfce и запустив ssh 127.0.0.1. Поставит пользователь пароль на юзера простой и прощай ПК.
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|1.13, Аноним (12), 23:05, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там же этот FSF что-то делал какой-то свое поделие вроде Savvanah и были крики о том, что надо чем-то заменять GitHUB, который в лапах Microsoft, но вот что-то помоему только Fidora что-то сделала в этом направлении. Кстати мне их дизайн очень понравился, но я только ен понял как там зарегистрироваться и можно ли это сделать в принципе.
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|1.15, th3m3 (ok), 23:07, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Опять мелкомягкие заныли. Нафига в письме ещё html пихать? Да ещё и по умолчанию? Простого текста достаточно. Для всего остального - есть ссылки и вложения. Ну и по сути, высосали проблему из пальца. Если разработчик не может осилить сформировать по правилам письмо, то может это и не его?
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|2.22, Аноним (22), 23:15, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Нафига в письме ещё html пихать?
Чтобы вставить в письмо патчик с подсветкой синтаксиса, а не грустный серенький аттачиком :)
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|2.23, Аноним (17), 23:16, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Прочти ещё раз что написано. Большинство почтовых клиентов сейчас делают письма в формате html, что запрещено LKML. Из-за этого приходится искать другой почтовый клиент.
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|3.61, Аноним (61), 00:30, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В большинстве нормальных клиентов это настраивается. И ничего не мешает выбрать text/plain.
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|1.19, Cinderella (?), 23:13, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Аутлук переключается в Plain text в 2 клика.
Если он эти 2 клика не осилил, то нас ждут тёмные времена, придётся охотиться с заточенными палками на крыс в кучах мусора, а годы то уже не те
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|2.37, Аноним84701 (ok), 23:34, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Я один обратил внимания что разработчики OpenBSD сидят по вендой?
Кхм ... возможно, остальные решили сначала почитать оригинал, а не "перепев" переводчика?
> Sarah Novotny, Microsoft's representative on the Linux Foundation board.
> As an example, my partner submitted a patch to OpenBSD
Ну и банальная логика подсказывает, что у "разработчика" клиент уже был бы соотв. настроен, нет?
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|1.26, DiabloPC (ok), 23:20, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> которому для отправки патча в список рассылки OpenBSD
> ...
> его основной почтовый клиент (Outlook) отправляет письма в HTML.
Серьёзно?!
Пускай эти умственно отсталые (для которых отправить письмо - подвиг) пишут ядро окон и не лезут куда ненужно.
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|1.27, Hellscream (?), 23:21, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я даже не знаю, что смешнее: текст новости или сам её факт размещения на данном ресурсе.
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|1.28, Аноним (28), 23:22, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Почтовые рассылки бесполезны. В лучшем случае не ответят (спустя пару недель), очень вероятно нахамят, и в худшем выдадут поток нерелевантного беда, который тебе только помешает. Ужасно неэффективно, на гитхабе хотя бы вменяемые разрабы бывают. Лучше пойти в дискорд или ирку и побеседовать с нужным разрабом напрямую.
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|2.31, Аноним (28), 23:24, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Алсо
>способных курировать подсистемы ядра
Эти там накурируют, да.
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|1.29, Аноним (22), 23:23, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Управление через почтовые рассылки, как барьер, мешающий приходу молодых разработчиков
В заголовке надо заменить "молодых разработчиков" на "эффективных менеджеров". Так он будет более честно отражать текст заметки.
И тут уже сложно будет спорить.
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|1.33, Аноним (33), 23:26, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Лет 25 назад один мужик сказал мне: это вы, молодежь, программисты и отморозки шлите друг другу plain text, а все нормальные люди пользуются microsoft word!
Страшное случилось.
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|1.35, Соня Мармеладова (?), 23:28, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Десятилетиями микрософт разрушала культуру общения по электронной почте, навязывая топквотинг, ломая общепринятые способы цитирования (с инициалами) и делая все чтобы превратить письмо в бесконечно цитируемую портянку. Они своего добились - вырастили целое поколение дегенератов, которым тяжело писать и читать почту нормальным образом. Ура. Горите в аду)
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|2.38, Аноним (33), 23:37, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Сонечка, вы таки неправы. Это гугл со своим гмайлом опошлили всю электрическую почту так, что микрософту в самом страшном сне и присниться не могло.
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|1.39, Аноним (39), 23:39, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сегодня они рассылкой не умеют пользоваться, а что завтра? Будут говорить что писать ядро на C это архаично и сложно и требовать JavaScript/html движок прям в проц?
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|2.43, Аноним (40), 23:47, 28/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как вы не поймете, что они умеют пользоваться рассылкой? Им это не удобно, потому что это устаревшая технология!
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|3.48, бублички (?), 00:00, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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C и C++ тоже в своём роде устарелая технология, особенно среди молодых разработчиков что не умеют пользоваться почтовым клиентом. они пачи на JS будут комитить?
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|4.72, x3who (?), 01:04, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему бы и нет? Если человек способен предложить хорошее решение в псевдокоде, то перевести это на язык апстрима - наименьшая из всех проблем.
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|1.44, Ilya Indigo (ok), 23:48, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> ...так как его основной почтовый клиент (Outlook)...
А может в баню таких молодых разработчиков?
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|3.70, Ilya Indigo (ok), 00:49, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> нормальному разработчику достаточен блокнот и компилятор, усё :)
Нет, но разработчику ядра линукса точно не нужен оффтопик, да ещё с его кривым почтовиком который он не в состоянии настроить.
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|4.78, Sw00p aka Jerom (?), 01:13, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Нет, но разработчику ядра линукса точно не нужен оффтопик, да ещё с
> его кривым почтовиком который он не в состоянии настроить.
мне вот интересно мнение "минусаторов", каков минимальный необходимый набор инструментов для "нормального" разработчика.
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|1.45, Дон Ягон (ok), 23:49, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> большинство почтовых клиентов используют такую разметку по умолчанию.
Мог бы - отправил бы терминатора в прошлое, чтобы убить тех, кто форсировал подобное умолчание.
> В качестве примера возникающих из-за этого сложностей упоминается коллега, которому для отправки патча в список рассылки OpenBSD, также не допускающий письма в HTML, потребовалось установить отдельный почтовый клиент, так как его основной почтовый клиент (Outlook) отправляет письма в HTML.
Бедненький. Исстрадался весь, наверное. Как жаль (нет).
> Управление через почтовые рассылки, как барьер, мешающий приходу молодых разработчиков
Как барьер, не пропускающий в отрасль совсем уж одноклеточных.
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|3.74, Дон Ягон (ok), 01:06, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не, я не именно про аутлук. Хотя если "html-письма по-умолчанию" выросли именно оттуда, то про него. Не слишком хорошо знаю историю вопроса.
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|1.46, бублички (?), 23:52, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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дайте угадаю не читая статьи - молодые разработчики не умеют настроить почтовый клиент? встречал таких, очень много. с каждым годом всё больше. дороги разваливаются, мусор убирать некому... все лезут в разработчики
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|1.47, topin89 (ok), 23:52, 28/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Так-то да, рассылки не так удобны, как гитхабовские реквесты. Наверное, не участвовал. Но у них есть одно преимущество -- децентрализованность. Для текущих мейнтейнеров это не пустой звук.
Если будет создан инструмент поверх почты, позволяющий прям на раз-два проверять, одобрять и мержить -- это круто. Такой вот Github Over Mail. Ну и консольные клиенты для ценителей.
Если предложат один-единственный сервис -- откажут, будь он хоть трижды удобным.
Outlook, который не умеет в чистый текст, это конечно дичь. Веб версия мылару умеет, а мегакорпоративный почтовый клиент мегакорпорации -- нет. Позор.
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|1.52, Вася (??), 00:05, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Сара Новотны (Sarah Novotny), входящая <…> от компании Microsoft
> основной почтовый клиент (Outlook) отправляет письма в HTML.
Так пофиксите Outlook уже наконец.
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|2.76, x3who (?), 01:10, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Они зафейлили реализовать отображение хтмл и бросили свои разработки бровсеров перейдя хром. Ты хочешь чтобы они радактор хтмл реализовали? У эффективных менеджеров МС есть лучшая идея - уволить девелоперыей и продавать опенсорсные решения.
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|1.53, Аноним (53), 00:08, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Может и нужно, может и не нужно. Но когда я слышу фирму майкрософт, у меня чувство опасности сразу +100500 становится.
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|1.55, бублички (?), 00:18, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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работаю сейчас с одним таким, правда занимает должность руководителя проекта. при этом в резюме указано разработчик и буквально тут же следом ит архитектор - с интервалом в 2 года. мама! собственные мысли сформулировать не может, неспособен сфокусировать внимание даже на том что у него на экране. может это какое-то инвазивное заболевание мозга или просто контужен был? либо в резюме враньё
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|2.65, Sw00p aka Jerom (?), 00:39, 29/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>неспособен сфокусировать внимание даже на том что у него на экране
он просто теряется, когда ему в монитор смотрят, есть такое (неуверенность), но когда объясняешь - все понимает.
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|1.58, Аноним (58), 00:25, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Так а в чем дело? Пускай опубликуют сорцы на гитхабе и пилят форк через пул реквесты
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|1.59, anonymous (??), 00:26, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Сара Новотны, входящая в управляющий совет Linux Foundation от компании Microsoft
> [...]
> В качестве примера возникающих из-за этого сложностей упоминается коллега, которому для отправки патча в список рассылки OpenBSD, также не допускающий письма в HTML, потребовалось установить отдельный почтовый клиент, так как его основной почтовый клиент (Outlook) отправляет письма в HTML.
Пшпшфпшпфшп... А ВЫ НЕ ПРОБОВАЛИ СВОЙ OUTLOOK ПОЧИНИТЬ НА СООТВЕТСТВИЕ RFC СТАНДАРТАМ???
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|1.68, Аноним (61), 00:42, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Гитхабовские pull request'ы не удобны, если просто хочешь отправить всего одну заплату. Проект надо обязательно целиком форкать перед этим. Да и без аккаунта на этом сайте ничего нельзя сделать.
В случае с рассылками всё куда проще. Даже не обязательно весь репозитоий выкачивать. Склонировал верхушку себе в /tmp, внёс правки — отправил diff по почте бесплатно и без регистрации да и забыл. Даже удалять за собой ничего не придётся.
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|1.75, Аноним (75), 01:07, 29/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И что же, интересно, за патч отправил в OpenBSD человек, использующий Outlook?
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