Линус Торвальдс о проблемах с поиском мэйнтейнеров, Rust и рабочих процессах

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|1.1, Аноним (1), 11:33, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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>Jul 2020 Jul 2019 Change Programming Language Ratings Change
>1 2 change C 16.45% +2.24%
В десятке? ну ну.
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|2.97, Аноним (97), 14:43, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а что ? к 2030-му году может много чего поменяться
или вы думаете что - Си жил, Си жив, Си будет жить вечно.
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|3.105, Аноним (105), 15:14, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Все люди разные, даже хотя бы по синтаксису, кому-то Rust нравится, кому-то C, так что при свободе выбора C будет существовать всегда, просто потому что он уже есть.
Компании конечно могут препятствовать и затруднять использование какого-либо языка на своей платформе, как google например, но тут мы уже переходим больше к гаданию будет ли вообще в 2030 году свободные платформы, будет ли возможность писать для них на языке, отличном от выбранного владельцем платформы.
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|4.176, Аноним (176), 18:48, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Лошади, паровозы, машины, электрокары... прогресс заставит двигаться и учиться всех. C# хитро делают - ты приходишь такой, пробуешь писать концептами как c/c++ и вроде даже ок. Позволяется. Но потом читая примеры, осознавая над нужности плюшками, ты и сам не замечаешь как мутируется сознание и код уже под правильную стилистику подстраивается. И ты понимаешь, что так удобнее и быстрее ... Go не умрёт, они правильно делают - они медленно и аккуратно прогрессируют, без истерик.
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|5.193, Аноним (-), 19:41, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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C# не кактит для написания дров уровня ядра. Раст еще имеет шансы потрепыхаться, но синтаксис у него мерзотный и он порой создает больше проблем чем решает. А хайповать - это круто, но вот поливать сишников - желающих сколько угодно, а сделать что-то лучше - ноль. Как максимум на расте есть какие-то редоксы, которыми даже их авторы вроде не пользуются.
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|4.127, Аноним84701 (ok), 17:22, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> интересно в 2030 хоть кто нибуль вспомнит о Rust или Go?
За 10 лет гугл забросит Го и все забудут, ага.
Но вот сра^W обсуждения вида "Коболь все еще востребован и он будет востребован, пока нужно писать серьезные бизнес-приложения, а не ваши хипстерские поделки на С и Дельфях!" в 96 вполне себе в юзнете были.
Кстати, очень (по смыслу) напоминают современные сентенции местных вида "Си жил, Си жив, Си будет жить вечно, и вообще, вы все просто хипстеры-вебмакаки!" ;-)
https://groups.google.com/forum/#!msg/alt.cobol/UlEF9JgaqgE/GREu9gBIdOoJ
(это то, что более-менее осталось. Гугл, зараза, как обычно, сначала перевел альтернативные хранилища архивов в разряд "нинужно! теперь мы будем хранить старые базы!", а потом, через пару лет, убрал из доступа).
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|5.130, 1 (??), 17:32, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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COBOL - в 96 ? Не смешите. Реализации на ПК COBOL-а я не упомню ... Конечно может в какой нибудь эхе ru.cobol И были такие споры и то вряд ли ...
А вот где-нибудь на конференциях конца 80х - да ... вполне были такие ораторы.
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|6.154, Аноним84701 (ok), 18:24, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> COBOL - в 96 ? Не смешите. Реализации на ПК COBOL-а я
> не упомню ... Конечно может в какой нибудь эхе ru.cobol И
> были такие споры и то вряд ли ...
Хм, верно -- ссылки в комментарии я добавляю исключительно в виде декораций и смеха ради 🙄
> alt.cobol ›
> 21.11.96
> The "Cobol is Dead" phrase is the biggest Urban Legend of them all. I've been hearing it now for 20 years. [b] It is the dominant language.[/b] There is [b]almost as much Cobol code in the world as there is all the other languages[/b] put together.
.
> Sure it's outdated, sure it's cluncky, and certinly it is old, but [b]there are more lines of COBOL in the world right now [/b]than anything else. It will not go away. I would rather see Delphi running on networked PC's to keep up with everything but too many COBOL progs
.
> 80% of all code out there is COBOL, its portable, open systems, scalable, ODBC Complient, it talks to all those
.
> programming languages don't die. And with all the millions of cobol lines that exist, and all the new development being made in it, dead is not avery good descriptor.
> We actively educate new people in the language, and our business is hot like never before.
.
.
> может в какой нибудь эхе ru.cobol
Вы льстите опеннету -- публика здесь тоже весьма ... специфичная.
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|3.169, Gogi (??), 18:36, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если бараны в руководстве Гугла или M$ возьмутся за D, есть реальный шанс подвинуть все эти неуклюжие си-сипипишечки и заменить современным языком. Если большой финансовой поддержки не будет, даже хороший язык рискует кануть в лету.
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|4.191, Аноним (190), 19:27, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты хоть понимаешь что все что можно уже написано на крестах и сях, переписывать предлагаешь? ты псих парень
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|6.62, Аноним (62), 13:24, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Михаил про поддержку значительно меньшего количества железа в xBSD по сравнению с Linux. Взять, например, SoCи и SBC на ARM, MIPS.
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|7.91, пох. (?), 14:26, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну так уговорите или заставьте китайца или корейца писать и под bsd - возможно даже, его патчи туда примут, в отличие от л@п4атых, заставляющих вечно гнаться за механическим зайцем со своим форком, потому что не так подано.
Или вы думали, эту поддержку писал последние лет двадцать для линyпса кто-то, кроме самих авторов тех soc?
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|9.172, пох. (?), 18:40, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
угу В числе хорошо оплачиваемых разработчиков фирм и фирмочек, выпускающих эт... текст свёрнут, показать
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|6.66, User (??), 13:35, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Бесит, что в ядре слишком много незадействованных драйверов? Собери без них. Лучше пусть будет безопасная совместимость, чем армагеддон для корпоративного клиента и обычного юзера.
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|7.138, Аноним (138), 18:00, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Linux, при прочих равных система, на которой работает огромное количество разных... большой текст свёрнут, показать
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|5.173, zzz (??), 18:41, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Четыре драйвера NTFS, три драйвера exFAT, зоопарк файлух и гора драйверов для экзотики - это не "больше функций", а "помойка".
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|2.14, And (??), 11:50, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Кмк снизился порог входа и стало много временных молодёжных, модных, неособо развитых.
В общей массе стала меньше доля людей университетского уровня.
И искать стало сложнее.
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|3.16, Аноним (16), 11:57, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А как же инклюзивность и толерантность? Неужели гендерно-, расово- и умственноальтернативные не могут писать код?
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|4.63, Аноним (63), 13:25, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+19 +/–
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Вот в том и проблема, что все инклюзивные и толерантные, а мэйнтейнер должен на говно говорить говно.
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|5.139, Аноним (139), 18:03, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если он толерантен то не должен отклонять код, ведь это оскорбит его автора! А за оскорбление людей, особенно состоящих в меньшинствах, нынче можно получит волчий билет.
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|4.64, Аноним (62), 13:28, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пусть лучше свой отдельный форк форкают - Linuximple. И там хоть на Расте, хоть на Брейнфаке.
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|3.54, Аноним (54), 13:06, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давно известно как проблему с мэйнтейнерами можно решить, причем отказ от Си будет чревато усложененим всего процесса, но никто этим сейчас не занимается (по крайней мере нет данных про это в публичном доступе).
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|4.65, Аноним (62), 13:31, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Заменить C на JS для привлечения инклюзивных мейнтейнеров-макак?
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|5.68, Аноним (-), 13:37, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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вчитайся
> причем отказ от Си будет чревато усложененим всего процесса
то есть от Си отказываться крайне не желательно
ваш вариант
> Заменить C на JS
то есть ваш вариант противоречит тому что подразумевалось. Значит ваш вариант ошибочный. Вот ведь могли же свою гиоптезу оттестировать оффлайн у себя в мозгу прежде чем сюда постить? Или не могли...
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|5.96, Аноним (96), 14:39, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Главное, чтобы на опеннете было поменьше инклюзивных комментатор как ты.
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|6.170, Аноним (62), 18:36, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не поддерживаю инклюзивность в отношении таких значимых проектов, как ядро.
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|3.92, имя_ (?), 14:26, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То ли дело раньше: деревья были выше, трава - зеленее, люди - умнее.
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|4.107, Аноним (105), 15:22, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> люди - умнее
Раньше выборка и окружение (технологии) были другими, некорректно сравнивать вчерашнюю выборку с сегодняшним днём.
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|4.174, НамеНаме (?), 18:42, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А так и было. И трава зеленей, и люди -- умней. Только бабы сейчас лучше, потому что новее.
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|2.108, КО (?), 15:38, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Просто разработчик может не подразумевать полную занятость - и соответственно оплату.
А мантейнером трудно быть в свободное от остального время, о чем Линус и сказал. Поэтому нахаляву редко кто пашет.
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|2.7, Аноним (7), 11:42, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да не канет он никуда. Не в нашей жизни как минимум. Языка, реально способного его заменить, еще не придумали.
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|4.11, Аноним (7), 11:47, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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зиг-шмиг... Я вот впервые об этой шняге слышу. Но раз в несколько лет кто-то обязательно выложит очередного убийцу С. А С тем не менее живее всех живых.
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|2.8, Ordu (ok), 11:43, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сколько раз повторять: есть кнопка "исправить". Нажми её и сделай вычитку. Это опенсорц, детка.
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|3.12, Аноним (7), 11:48, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ну не платят мне за вычитку чужих статей. У меня своей работы навалом, детка.
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|4.19, Ordu (ok), 12:02, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Ну не платят мне за вычитку чужих статей. У меня своей работы
> навалом, детка.
Навалом работы, значит навалом денег? Найми человека, который будет вычитывать статьи, до того, как ты прочитаешь их. Или найди ресурс, где такой человек уже нанят.
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|3.40, Аноним (40), 12:37, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Если код будет работать и буферы не будут переполняться - то что будут кушать программисты? Сейчас на C регулярно есть, что мейнтейнить. Тут CVE, там CVE. А на Rust написал - и всё, деньга уже не падает, пишешь другое, а старое в сопровождении и починке уязвимостей не нуждается.
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|4.67, Аноним (62), 13:36, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>на Rust написал - и всё, деньга уже не падает, пишешь другое, а старое в сопровождении и починке уязвимостей не нуждается
Это фантастика, детка.
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|4.109, КО (?), 15:43, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если код будет работать и буферы не будут переполняться - то что будут кушать программисты?
Так это - вообще без работы сидеть не будут.
Сделали буффер на 4К - строки длиннее не принимаем. Захотели 4K + 1байт - с вас стоточка и т.д.
Все почему-то думают, что "управляемая память" она же "унутре у ней думатель" работает максимально эффективно. А на самом деле робот не дурак - все делает на отеб.сь.
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|3.55, Аноним (55), 13:07, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Да-да, у олигофренов сразу отрастут мозги Тот кто не понимает как софт работает... большой текст свёрнут, показать
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|4.161, Fracta1L (ok), 18:29, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дальше первой строки даже не читал, сорян, нытьё локальной илитки неинтересно
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|3.59, Аноним (60), 13:20, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Драйвера на Rust и Go будут в Unsafe всё-равно, так как прямого доступа к памяти у Rust и Go нет. Так что опять те же грабли. Может растовики поменяют архитектуру современных компьютеров полностью тогда, вместо того, чтобы костыли выдумывать?
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|4.104, СеменСеменыч777 (?), 15:13, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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известные мне попытки "поменять архитектуру" в угоду языку (Пролог и японские 5го поколения, Модула-2, Оберон) кончились пшиком.
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|5.120, Аноним (120), 16:57, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что хотели сказать-то? Во втором проекте куча unsafe. Кроме того, в описании проекта прямым текстом в Roadmap'e: Minimize the use of unsafe Rust.
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|6.124, Аноним (-), 17:08, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Драйвера на Rust и Go будут в Unsafe всё-равно ... Так что опять те же грабли
> Что хотели сказать-то?
/0
> Во втором проекте куча unsafe.
[code]
8 code results
pub extern "C" fn cleanup_module() {
unsafe {
-
unsafe extern "C" fn smsc9512_bind
-
unsafe impl GlobalAlloc for KernelAllocator {
unsafe fn alloc(&self, layout: Layout) -> *mut u8 {
-
unsafe fn dealloc(&self, ptr: *mut u8, _layout: Layout) {
kernel::kfree(ptr as *const c_types::c_void);
[/code]
/0
> Кроме того, в описании проекта прямым текстом в Roadmap'e: Minimize the use of unsafe Rust.
То ли дело один сплошной unsafe ...
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|3.113, Anonim4ik (?), 16:12, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ои
use std::env;
fn main() {
let args: Vec<String> = env::args().collect();
let mut i: usize = 0;
if args.len() > 1 {
i = args[1].parse::<usize>().unwrap();
};
// Fixed-size array (type signature is superfluous)
let xs: [i32; 5] = [1, 2, 3, 4, 5];
println!("N element of the array: {}", xs[i]);
}
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|4.122, Аноним (120), 16:59, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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И?
./main 5
thread 'main' panicked at 'index out of bounds: the len is 5 but the index is 5', main.rs:16:44
note: run with 'RUST_BACKTRACE=1' environment variable to display a backtrace
./main
N element of the array: 1
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|5.123, Anonim4ik (?), 17:08, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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а то что это ничем не отличается от полюсов.
#include <iostream>
#include <string>
#include <array>
int main(int argc, char *argv[]) {
size_t i = 0;
if (argc > 1)
i = std::stoul(std::string (argv[1]));
std::array<int, 5> a = {1, 2, 3, 4, 5};
try {
std::cout << a.at(i) << std::endl;
} catch (...) {
std::cout << "out of range" << std::endl;
}
}
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|6.129, Аноним (120), 17:32, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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а если случайно вместо a.at(i) написать a[i], то все рассыпается.
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|9.189, ann (??), 19:17, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
В этом и опасность раста От кривого кода компилятор не спасёт, от необходимости... текст свёрнут, показать
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|2.22, заминированный тапок (ok), 12:11, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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интересно сколько ещё стильных модных молодёжный систем сборки под этот зоопарк ЯП потянется.
наверное, чтобы собрать простейший модуль с исходкком в 2 килобайна придётся тянуть среду разработки и рантайм в пару гигабайт
profit
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|4.85, заминированный тапок (ok), 14:07, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> VS Code, никак не меньше.
да не, сразу VisualStudio
но тк она официально работает только в MacOS и Windows, то и способа собарть модулья ядра Linux из-под Linux не будет
Profit!
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|2.112, Ноним (?), 16:05, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Драйверов на го не будет никогда, го коммунити целиком и полностью состоящее из вебмакак не в состоянии писать сколько-нибудь сложный код.
Раст не взлетит потому что мозилла слишком маленькая, чтобы толкать этот язык в массы.
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|4.47, Аноним (47), 12:44, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Как у BSD.
Вполне рабочая ОС, несмотря на меньший на порядок бюджет и ресурсы?
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|6.100, Аноним (-), 14:53, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> GNU/Linux тоже вполне рабочая,
Ох уж эти опеннетные Знатоки ...
С каких это пор GNU окружение разрабатывается в рамках ядра Линукс?
> и что?
Ох уж эти опеннетные Читатели ...
Читать не только первые слова, а все предложение целиком не пробовали?
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|7.140, Аноним (62), 18:06, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У того анонима чётко написано ОС, а не просто ядро. А раз ОС, то на десктопах и серверах ОС с ядром Linux это GNU/Linux.
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|8.181, Аноним (-), 18:57, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
А не просто читать, выдергивая удобные слова и выражения, но и осмысливать прочи... большой текст свёрнут, показать
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|3.75, mos87 (ok), 13:45, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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микроте мейнтейнеры не нужны, а если драйвер упадёт, то заводится с кривого
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|2.165, Gogi (??), 18:32, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну зачем безголовому Трольвадсу слушать каких-то взрослых Танненбаумов! Линус запилил своё говнецо, чем был непомерно горд. Тщеславие и сыграло с ним (и с нами) злую шутку.
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|1.15, Anonn (?), 11:55, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Интересно, зачем Линусу рабочая станция с мощным 32ядерным процессором, если он только почту читает?
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|2.17, Аноним (17), 11:59, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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нынче программы такие, что только 32 ядра и тянут... а были времена...
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|3.32, Вкусная водочка (?), 12:27, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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32 ядра это только для почты. Для ютуба, особенно в линуксе, где с аппаратным ускорением траблы, нужно что-то из Top500.
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|4.46, Аноним (46), 12:43, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Изволите рофлить? В каком месте и под какой железкой у вас ютубус жрёт?
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|4.114, llolik (ok), 16:20, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> где с аппаратным ускорением траблы
Ну вот же буквально пару новостей назад в FF завезли VA-API под X-ы.
И да, у меня i5-2540m (мобильный sandy) 720р вполне комфортно вывозит. На 1080 уже заметны подлагивания в динамичных сценах, но в VLC (где VA-API есть и работает) всё красиво. Так что если завести VA-API в FF, то думаю и FHD будет без проблем.
Проц, для справки, 2012г. издания.
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|5.119, Kuromi (ok), 16:55, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Естьтолько такая проблема, что Ютуб сейчас на AV1 переходть думает, который нигде не скоряется. Кроме того, через VA-API пока ускоряют только H264, поэтому те кто тестируют ускорение вынуждены выключать поддержку WebM\VP*. Правда ускорение VP в планах.
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|6.150, llolik (ok), 18:19, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Естьтолько такая проблема, что Ютуб сейчас на AV1 переходть думает
Ну декодироваться av1, в принципе, должен легко и быстро, но да аппаратных декодеров ещё ждать и ждать, как я понимаю. Так-то вот сейчас попробовал и этого плейлиста (https://www.youtube.com/playlist?list=PLyqf6gJt7KuHBmeVzZteZUlNUQAVLwrZS) запуститься. Вот результат - https://imgur.com/a/DhBaR1p.
Визуально тоже самое, что и раньше - на 1080 легкие глитчи на шибк динмичных сценах, но смотреть можно, а на 720 - картинка отличная. Проц тотже мамонтовый i5 (это мой основной ноут), FF крайний из реп Mint-а.
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|3.53, Аноним84701 (ok), 13:02, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> ... а были времена...
Когда Линус брал кредит и покупал 386 по цене не сильно подержанной легковушки?
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|2.30, Ан (??), 12:24, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чтобы больше не жаловался на тормозные программы
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|3.41, Аноним (41), 12:37, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Думаешь, что к нему пришли и сказали "Hi, Linus, meet your new PC, you will use it instead of your old one since now"? Линус не производит впечатление чела, которому можно новый комп задвинуть в принудительном порядке c целью устроить worksforme.
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|3.43, Аноним (41), 12:40, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Суть 12309 в том, что для любого компа с любым наперёд заданным количеством количеством RAM он воспроизведётся с помощью одной маленькой программы в несколько строчек на си.
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|4.50, tr (?), 12:56, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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bfq scheduler + ограничение dirty bytes решает проблему
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|5.57, Аноним (57), 13:09, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Неа, BLK_MQ решает проблему, но это не точно, в прошлый раз, когда я копировал файл с ssd на hdd, всё зависло. Твой вариант совершенно точно не рабочий, с bfq я увидел что такое постоянные зависания интерфейса при обычной работе.
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|6.90, Аноним (105), 14:21, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Купи нормальное оборудования, драйвера к которому не страдают этой проблемой.
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|4.52, Аноним (54), 13:02, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Пожалуйста код в студию - буду воспроизводить и изучать проблему. Не обещаю что быстро, но мне это действительно интересно.
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|5.77, Аноним (41), 13:47, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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int main(){
while(true){
new char[4096 * 1024 * 8];
}
return 0;
}
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|6.82, foo (?), 14:02, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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1.c: In function ‘main’:
1.c:3:9: error: ‘new’ undeclared (first use in this function)
new char[4096 * 1024 * 8];
^~~
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|6.99, Аноним (105), 14:53, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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new и malloc не выделяют физическую память, они резервируют место в виртуальном адресном пространстве процесса, а физическая память выделяется ядром при первом обращении к странице.
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|7.158, Аноним (139), 18:26, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В винде физическую память хотя бы резервиют, хотя до обращения, она вполне себе может быть забита кешем. Программа всегда сможет обратится к памяти, если new не вернул nullptr. В Linux не так?
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|6.125, Аноним (125), 17:19, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Причем тут ядро - используя 100/500 разных комбинаций компилятор/линковщик и разные ключи к ним плюс архитектуры - ты получишь 100/500 исполняемых файлов из которых вероятно процентов 10% будут себя не стабильно ....
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|1.23, Карабьян (?), 12:14, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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"Поиск новых мэйнтейнеров отмечается как большая проблема"
Платить не пробовали? Причем и за поиск тоже
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|2.27, Ан (??), 12:20, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Платить нужно за обучение, а мигрантов нанять проще.
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|4.171, Аноним (139), 18:39, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кого Вы обманываете, с правом форнуть и продавать, продать ПО возможно ровно 1 раз. Что совершенно неприемлемо, если в разработку вложены многие миллионы долларов инвесторов. Поэтому все и продают поддержку чужого кода или код необходимый для продажи чего либо другого. Google Chrome например нужен для продажи гугло-услуг. Microsoft коммитит в ядро поддержку Hyper-V для продажи Windows Server и Azure и т.д. А если Photoshop открыть под GPL, то немедленно появится OpenPhotoshop и компания разорится.
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|5.177, НамеНаме (?), 18:48, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Опен-что угодно ни как не влияет на продажи неОпен-что угодно. Потому что продажи это не про продукт и потребление, а про искусство впаривания, которому наличие чего угодно аналогичного бесплатного совершенно не помеха, а даже, чаще всего, подспорье.
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|1.25, Ан (??), 12:17, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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> способных рецензировать чужой код
> стареют и становятся седыми
Скоро рецензировать будут CoC и мигранты.
> если не считать сильно шумящего кулера.
Ноут нужно приподнять или в столе дырок насверлить.
Проц скальпировать, припаять.
В случае свиста у кулера крышку приподнять.
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|3.153, Аноним (146), 18:22, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А я вот у старого MacBook (грелся) пластиковое покрытие с задней крышки оторвал и ножки от свича приклеил. Стало лучше.
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|4.166, Аноним (40), 18:33, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Во-первых, с каких пор в MacBook ставят AMD? Штеуд там, потому и греется. Ибо вместо припоя сопли, которые тепло не проводят.
Во-вторых, как уже сказали выше, Threadripper'ы в ноуты не ставят. У Линуса стационарник с 32-ядерным тредриппером. Почему все эксперты с opennet'а, даже не прочитав новость, пытаются давать советы наперебой, как ему справиться с выделяемым процем теплом?)
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|2.44, Аноним (40), 12:42, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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Скальпировать и паять нужно твои штеуды, у которых под крышкой эякулят вместо припоя. А в Ryzen'ах и Threadripper'ах припой.
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|2.83, Аноним (83), 14:02, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Скальпирование это необходимость только для интелов. Нормальные процессоры идут с хорошим припоем. А у Торвальдса видимо неудачный выбор кулера.
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|3.160, Gogi (??), 18:27, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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...что только лишний раз говорит о его способностях. Почему у меня машина тише воды? Потому что надо покупать тихие кулеры. Как мой пример, Thermalright TY-150. Страшные, зелёные, но работают тише поступи кота.
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|1.51, tr (?), 12:58, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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После смерти Линуса проект возглавит Мартинг Лютер Кинг. Скриньте.
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|2.76, агл (?), 13:45, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линусу всего 50 лет. Дейву Каттлеру вообще 78 лет и до сих пор над ядром WNT работает. Здесь больше проблема кодовой базы Linux ядра
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|3.88, Аноним (88), 14:20, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Можно искусственно довести Линукс до состояния когда его надо будет переписать с нуля.
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|4.175, Аноним (139), 18:44, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уже. И Линус это признавал, но проблема как всегда в драйверах, на переписывание которых уйдёт ещё лет 20.
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|3.148, Gogi (??), 18:18, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Не "всего" а "уже" 50! Для зелёных смузихлёбов: это когда жизненные приоритеты меняются и даже вопрос "заработать лишнюю тыщу баксов" уже не так однозначен и люди всё чаще предпочитают отдых.
Линус уже практически сдулся: не ровен час, обьявит, что "я устал, я - мухожук!" и свалит от всей этой нудной рутины.
Программист начинает с кода, с интересных библиотек, идей, проектов, пишет сам свою ОС, редактор, ГУЙ, СУБД и т.п. Когда прогер перестаёт писать и вообще теряет интерес к проектам, он уже мёртв. Линус уже практически на грани того, чтобы бросить бессмысленное латание кучи г***вна под названием "линукс-ядро". Оно не вывозимо и его точно заменят. Даже сейчас взять QNX - и то будет стократ больше пользы. А то и того мельче - экзоядра.
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|1.56, n00by (ok), 13:07, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> для неосновных подсистем, таких как драйверы устройств,
> рассматривается возможность предоставления привязок
> для разработки на таких языках как Rust
Интересно, что о С++ и речи не идёт, хотя привязки там не особо нужны.
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|2.101, Аноним (105), 15:03, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его же в этот раз про C++ и не спрашивали, его спросили про Go и Rust, он про них и ответил.
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|4.145, Gogi (??), 18:12, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ржа - мёртворождённый проект без конкретных целей. Поиграются и бросят.
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|2.116, llolik (ok), 16:29, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разработка линукса уже вызывает туннельный синдром?
Печатаешь по нескольку часов в день - вот и получи его в запястьях. Профессиональная больезнь машинисток, же, ещё до всяких компьютеров.
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|3.144, Gogi (??), 18:11, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чушь собачья! Написание кода стократ медленнее любой машинистки. Это в сумме кода много, но реально в день печатается крайне мало, чтоб вообще это замечать. Пишу код без малого 25 лет - НОЛЬ проблем. Разве что шея немного затекает от чтения форумов. :)
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|4.167, llolik (ok), 18:33, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чушь собачья! Написание кода стократ медленнее любой машинистки.
Это зависит не от объёма, а от времени нахождения запястья в "вывернутом" положении. А это печать, если клавиатура специально не заточена, работа с мышью и т.д. Есть даже такой мем "укус мыши", когда от работы с мышью стреляет в запястье.
> без малого 25 лет - НОЛЬ проблем
Ну я рад за Вас. Хотя наступить может внезапно, так что я бы не зарекался, всё-таки.
У меня стаж поменьше, но от мышки уже отказался, т.к. долбше часа/двух - запястье ломит. Печать на ноуте позволет руки расположить как удобно, но всё равно раз в час/два делаю лёгкую гимнастику для рук.
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|5.178, Сишник (?), 18:49, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть вертикальные мыши, вполне удобно и никакого туннельного синдрома.
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|6.185, llolik (ok), 19:01, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Есть вертикальные мыши
Ну они есть, но я вот только сейчас из это коммента о них узнал. Штука прикольная, на вид. Я на тачпад переключился. Вполне удобно. Мышью пользуюсь, разве что, изредка поиграть.
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|5.183, Аноним (-), 18:59, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Это зависит не от объёма, а от времени нахождения запястья в "вывернутом" положении.
Это от стола зависит. И от того, какая мышь используется. Лет 12 Logitech выпускала не мышей, а настоящих крыс, которые нормально подходили под руку разве что какого-нибудь финского двухметрового мужика. И популярны были столы, где рука не лежит на столе (как должна), а постоянно в подвешенном состоянии. Вот если такой набор у пользователя есть, то и туннельный синдром тоже у него будет.
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|3.149, Аноним (149), 18:19, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В emacs -е тунельный синдром куда сложнее, чем в других редакторах. Но это, если им уметь пользоваться. Очевидно, что вы не умеете.
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|1.86, Аноним (-), 14:18, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>сообщество разработчиков ядра теперь не может позволить себе некоторые безумные изменения, которые делались раньше
Стареем?
>что в 2030 годах Си-разработчики превратятся в нынешнее подобие разработчиков на COBOL
Си не умрёт никогда пока есть Unix-like systems.
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|2.102, Аноним (105), 15:07, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При чём тут старость? Он же ясно пишет что это ответственность перед пользователями ядра, раньше распространения и вариантов использования было меньше и ответственности меньше.
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|3.115, Аноним (117), 16:28, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да всё просто. Надо сделать так, хотя так оно по факту и есть...
Для "ответственных или трусливых", корпорасо-говно-мамонто-энтерпрайзных - LTS ветка. Сюда сразу запишем всех РетГадовцев, Демьяно-Дебилианщиков и т.д. и т.п.
Для молодых, прогрессивных ветка mainline или stable.
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|1.94, Повидло19 (?), 14:29, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Лучший мэйнтэйнер - это же одноногий гей негр трансвестит с дефектами речи. Разве трудно такого найти?
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|2.98, Аноним (57), 14:49, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ток одноногий гей негр трансвестит это обычный гетеросексуальный гражданин с позиции нормального человека. Выбирай, ты либо ненавидишь инвалидов (которые ничем от тебя не отличаются), либо расист (черные люди практически ничем от белых не отличаются), либо сам из этих (ну, это врождённое, конечно).
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|1.118, user90 (?), 16:44, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Кокая-то печаль от этого. Ладно бы хренов хруст только, мне это не нужно, но проблемка-то пошире видать.
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|2.137, Аноним (62), 18:00, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же каждый ядерный сервис это отдельный процесс. Поэтому там ещё проще поддержку писания компонент ядра на разных ЯП сделать.
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|1.141, Gogi (??), 18:07, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас т.н. "проблема с управляющими" вылезла не потому, что "нужно проверять патчи", а потому что само ядро - наитухлейший пример монолитного г****вна, где миллионы строк кода уже просто невозможно проверять обычному человеку, поэтому всё принимается на авось.
СПАСИБО тебе, глупый "неожиданный революционер", что стал перечить Танненбауму и запилил своё го*вённое ведро, с которым теперь мучаются тысячи разрабов! Покойся уже с миром.
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|2.163, Аноним (163), 18:32, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не драматизируй. Древний Юникс был монолитным. Линукс - модульный, если надо можно сконфигурировать маленькое килобайтное ядро (быстрое и монолитное), под своё железо.
Если Линукс разбить на Танненбаумовское микроядро с часами + мультисерверы, то оно по своей струтуре будет сложнее чем сегодняшнее ядро.
За годы пользования Линуксом я ни разу не видел чтобы моя система зависала, конкретно из-за ядра. Тормозило и зависало как правило X Window окуружение, то есть программы с графической мордочкой.
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|2.180, НамеНаме (?), 18:54, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все эти микроядра, микросервисы, микромашинки это для тех, у кого микрочлен.
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|3.188, Аноним (57), 19:09, 06/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот же? Всё большое существует для тех, у кого комплексы по этой части. Я так понял у тебя тоже они есть. Не расстраивайся, есть ещё пальцы.
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|1.179, Ilya Indigo (ok), 18:52, 06/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ...рассматривается возможность предоставления привязок для разработки на таких языках как Rust.
А на C++ даже не рассматривается?
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