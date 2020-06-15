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Ядро Linux 5.8 станет самым крупным по числу изменений

15.06.2020 11:58

Линус Торвальдс представил первый кандидат в релизы ядра Linux 5.8, отметив, что судя по всему это будет самое крупное из всех ядер за всё время существования проекта. В веку 5.8 принято 14206 наборов изменений, которые затронули примерно 20% всех файлов в репозитории с кодом ядра. Размер патча 5.8-rc1 составил 61 МБ, что примерно на 35% больше, чем результирующий патч от выпуска 5.7. Релиз ядра Linux 5.8 ожидается в конце августа.

Изменения затронули 15234 файлов, добавлено 1026178 строк кода, удалено 480891 строк (для сравнения в ветке 5.7 было добавлено 570560 строк кода, а удалено 297401 строк). Около 37% всех представленных в 5.8 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 16% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 10% связано с сетевым стеком, 3% - с файловыми системами и 4% c внутренними подсистемами ядра.

Отмечается, что ядра с большими размерами патча встречались и ранее, но изменения, как правило были сосредоточены в одной подсистеме или были вызваны добавлением большого объёма типовых данных (например, в ядре 4.12 для драйвера AMD GPU было добавлено большое число строк с описанием регистров, а в ядре 2.6.29 добавлена большая порция новых драйверов в раздел staging).

Ядро Linux 5.8 примечательно тем, что изменений в нём много как таковых (по числу коммитов и числу добавленных строк кода) и они размазаны по разным подсистемам. Больше всего изменений охватывают драйверы. Многие изменения касаются фундаментальных изменений и чистки в основных подсистемах, а также развития специфичных для аппаратных архитектур улучшений. Не обошлось и без автоматизированных правок, связанных с корректировкой информации о лицензиях в формате SPDX, но эти правки не являются доминирующими и лишь отражают возросшую активности в разработке.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/6/1...)
  2. OpenNews: В ядре Linux 4.17 ожидается удаление 8 процессорных архитектур
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.9
  4. OpenNews: Вышел релиз Linux ядра 2.6.29
  5. OpenNews: Релиз ядра Linux 4.12
  6. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.7
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53157-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 12:21, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    СЖВшники и СЖВшницы с Gender Studies факультетов направились рефакторить master и slave?)
     
     
  • 2.4, iPony129412 (?), 12:22, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +13 +/
    Да просто наверно мат вычистили
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 14:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Попутно добавив в 2 раза больше политкорректных объяснений - "не пи...сы, а добропорядочные геи".
     
  • 2.12, анан (?), 12:54, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > чистки в основных подсистемах

    так что да

     
  • 2.20, Аноним (20), 13:24, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как в том анекдоте, а не надо лезть на тот шках и насильно искать причины чтобы оскабляться.
     
  • 2.34, Аноним (34), 14:04, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Как будто это плохо Очень нужная дисциплина, в общем-то Без нее и царствует не... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.36, Блабла (?), 14:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    аж голова заболела... могу только добавить, что никакая логика или гендер стадис к тюр. понятиям отношения не имеет практически никакого, откуда взяться логике, когда слабоумный старичок в первый же день стрельнул сигарку у, скажем так, лица с пониженным соцстатусом, и его определили туда же, называя потом годами п******м и заставляя круглосуточно носиться с половыми тряпками...
     
  • 3.37, Аноним (37), 14:13, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > В общем, для таких вопросов и существуют Gender Studies. И это пипец
    > какая нужная и полезная в современном мире вещь, хотя бы просто
    > для ликбеза.
    > /Минутка секспросвета на опеннете

    В СССР^W РФ нетрадиционного секса нету, это все жиробесы духовно загнивающего Запада!

     
  • 3.41, Судья (?), 14:28, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Анон мне как бы пофигу что ты спишь с мужиками, не надо мне про это говорить меня это не интересует. Если ты пребигаешь и начинаешь рассказывать какой ты сексуальный гигант посыпая свои чудные рассказы непонятной терминологией, меня это раздражает.
     
  • 3.42, СтопПиддоррассамм (?), 14:32, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гоммоссекии хреенновввы.
     
     
  • 4.45, Аноним (45), 14:40, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Гномосеки!
     
  • 3.55, Аноним (55), 15:28, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да Да Тюрьмы - это вообще отдельная история, с этой клоакой нужно что-то делать... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.2, Синий попугай (ok), 12:21, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Пошла ли на пользу проекту самоизоляция? =)
     
     
  • 2.13, анан (?), 12:55, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    тоже так подумал, было делать нечего пошли ядро писать
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 12:21, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Линус Торвальдс про предыдущее писал, что слишком жирно.
    Теперь нормально?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:26, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Он же на амд теперь бесконечный цикл за 2 секунды считает, теперь в самый раз видимо)
     
     
  • 3.56, Аноним (-), 15:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе смешно, а я попытался сделать рекурсию - чтобы посмотреть на переполнение стэка. И что бы вы думали? А вот и хрен!!! Вместо этого я получил зависание навсегда - компилер, падло, соптимизил всякое ненужно и заоптимизил до плоской конструкции, суть которой сводится к бесконечному циклу с уровнем вложенности "пока вас ждать не задолбает".
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:25, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ну-с, господа, поздравляю! Ядро жиреет прямо на глазах. Интересно, Linux в конце-концов перейдет на микроядро? Таки Таненбаум выиграет тот спор...
     
     
  • 2.8, proninyaroslav (ok), 12:32, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ну если бы драйверы не находились в основной ветке ядра, то и патчи были бы значительно меньше, причём тут микроядерность? Каждому под силу собрать ядро с нужным набором драйверов в его составе. Плюс уже давно придумали такие вещи как KMOD и DKMS для подгрузки модулей в ядро.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 13:27, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепроектировать ядро так чтоб abi для драйверов никогда и никак не менялся и все драйвера подходили ко всем ядрам был бы биг дилом. Но для этого уже делают Фуксию.
     
     
  • 4.43, Анончик (?), 14:35, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы принимаете кучу инженеров которые пишут драйверы идиотами? Интерфейс это обобщение, нельзя сделать простой, функциональный и быстрый интерфейс одновременно. Ну вот не выходит. А написать универсальный интерфейс ну сходите в Windows и посмотрите какой там ddk. Технический ресурс, а вы телеги задвигаете для гуманитариев.
     
     
  • 5.48, Аноним (48), 14:49, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так не делай просто, функционально, быстро одновременно(зачем это?). Подумать про пользователей, а не про свои "идеалистические" нужды этож большой мозг нужен. Проще ломать все совместимость каждый раз зато "просто".  
     
  • 5.51, Sw00p aka Jerom (?), 15:02, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вы принимаете кучу инженеров которые пишут драйверы идиотами?

    а как иначе назвать тех кто "удалено 480891 строк"?

     
     
  • 6.58, Аноним (-), 15:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > а как иначе назвать тех кто "удалено 480891 строк"?

    Програмерами, вероятно. Чувак, ты хоть 1 программу с системой контроля версий писал? Не похоже, но если вдруг да - посмотри на свою статистику? Или ты свое гуано изрыгаешь в режиме fire and forget?

     
  • 5.57, Аноним (-), 15:46, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ну сходите в Windows и посмотрите какой там ddk.

    Been there, done that. Так я полюбил пингвина. ФакЪ, в нем можно модуль скомпилять за 10 минут. За это время DDK даже не установится.

     
  • 4.59, Аноним (-), 15:51, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но для этого уже делают Фуксию.

    Как замену сабжу в виде андроида сие вроде уже даже те рожи не особо позиционируют. Видимо писать дрова на пыхтонрасии и прочих го оказалось не настолько уж и игого. Особенно когда под боком такой конкурент болтается.

     
  • 2.24, iLex (ok), 13:33, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не жиреет, а становится бодипозитивным! Понимать же надо современные тенденции в программировании.
     
  • 2.53, Аноним (53), 15:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ужэ выигрол.

    На одной из конференций он рассказывал что скорость не нужна, потому zerocopy никто не будет делать, ибо некому. Не полностью перенёс юзерленд нетбзды. Так, что в баше не завершаются команды... Ну чо, юзойте только sh. А про иксы - сказал "Кому нужна графика - просто запустите вантуз."
    Вот такая она - полная и безоговорочная победа микроядра!

     

  • 1.6, Zenitur (ok), 12:26, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Горшочек, не вари!
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:40, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MSDOS хватит всем?!
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 13:27, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    2.6.32 хватит всем.
     

  • 1.9, Zenitur (ok), 12:37, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > а в ядре 2.6.29 добавлена большая порция новых драйверов в раздел staging

    А ещё ядро 2.6.28 стало рекордсменом по количеству добавленных файловых систем. ext4 вышел из Experimental, btrfs, pohmelfs

     
     
  • 2.18, A.Stahl (ok), 13:09, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хм, так-так-так... Ясненько: на ЛОР не ходить, вообще желательно Интернетом пользоваться только по работе, и по пол-таблетки антисаахриктуцина перед каждым приёмом пищи. Обильно запивать пивом или водкой. Через две недели будете как новый!
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:50, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Добавьте хотя бы в 6-ой версии поддержку ps/2 мышей пожалуйста. А то уже лет 10 не могу попробовать ваш линукс.
     
     
  • 2.14, Crazy Alex (ok), 12:59, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это в смысле чтобы на мышах запускалось? Или борьба за права мышей? Так-то ps/2 никто и не отламывал
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 13:09, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Борьба за права устаревшего оборудования
     
  • 3.29, Аноним (11), 13:53, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сейчас уже за давностью не могу найти где люди написали что убрали поддержку старых устройств. Могу ошибаться, может это было про COM мышь. Но баги висят, значит и проблема остаётся https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/casper/+bug/9068
     
     
  • 4.39, Zenitur (ok), 14:19, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    COM-мышь убрали в Fedora Core 6 (2006 год), но можно прописать вручную
     
  • 4.49, Crazy Alex (ok), 14:50, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот этот конкретный баг - это о Serial, то есть COM-порте. PS/2 - это совсем другое, никто его не ломал. И даже для последовательной мыши - не поддержка отсустствует, а включать надо явно - что логично, у COM-порта никакого автодетекта устройств нет.
     
  • 2.16, Anonymou (?), 13:08, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Присылайте свой патч
     
  • 2.26, Аноним (26), 13:46, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь они с древних времен прекрасно работают ....
     

  • 1.15, Crazy Alex (ok), 13:01, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересный релиз, но страшно, чёрт возьми, с такой кучей изменений (и багов). А так - там оптимизации шедулера для amd должны подвезти
     
     
  • 2.19, pin (??), 13:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Страшно будет, когда из кода начнут выпиливать master/slave и все такое.
     
     
  • 3.21, Crazy Alex (ok), 13:25, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вообще не страшно. Search&replace в таком варианте - штука безвредная. А вот масса одновременных изменений поведения - это риск
     
  • 3.50, Аноним (48), 14:51, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус им средний палец покажет на этом и разойдутся.
     
     
  • 4.54, Аноним (53), 15:20, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже нет. Дочки фемки осудят, а некрософт_землин накажет.
     

  • 1.25, Alen (??), 13:37, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надо будет подзадержаться на 5.7.15 ядре наподольше...
     
     
  • 2.30, Тупорылко (?), 13:57, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    5.7 это не долгосрочное ядро, долгосрочное это 5.4 и 4.19, остальное - хлам, ну там есть ещё 3.16.
     

  • 1.27, Белый аноним (?), 13:49, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    А послушался бы Торвальдс Таненбаума - глядишь и не было бы всего этого безобразия...
     
     
  • 2.38, Crazy Alex (ok), 14:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В смысле - мало кто бы писал, а то, что было бы - только с закрытым кодом?
     
  • 2.60, Аноним (-), 15:54, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А послушался бы Торвальдс Таненбаума - глядишь и не было бы всего этого безобразия...

    Прекрасно, зачем нам еще одна дохлятина, пригодная только для западлостроения с встроеным бэкдором от интеля? Одной и так выше крыши.

     

  • 1.28, Аноним (28), 13:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > добавлено 1026178 строк кода, удалено 480891 строк

    А если в строке была изменена пара букв, то она считается изменённой или новой?

     
     
  • 2.31, Белый аноним (?), 13:57, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если убраны слова black &| white!
    Флойд одобряе!
     
  • 2.33, diff (??), 14:00, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Она считается два раза: удалённой и добавленной.
     
     
  • 3.35, Аноним (28), 14:09, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть попадает в статистику дважды?
     
     
  • 4.40, Michael Shigorin (ok), 14:24, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнился тот анекдот про "поезд прибывает на ... путь" и особо для жмителей крайней винды: "такая-то и такая-то рельсы".

    И эти люди будут тут за настройки голосить.

     

  • 1.44, Аноним (44), 14:37, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто это всё проверять будет?
     
  • 1.47, Аноним (47), 14:47, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    К моменту -rc1, merge window уже закрыт и принимаются только исправления. Почему-бы в новости не перечислить список новых фич, которые будут в ядре 5.8? Возможно, это сподвигнет кого-нибудь протестировать готовящийся релиз.
     
  • 1.52, Аноним (52), 15:12, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хехе, репорт обычного отличного программиста:
    Al Viro (16):
        uaccess/csum updates
        uaccess/access_ok updates
        uaccess/readdir updates
        uaccess/__put-user updates
        uaccess/__copy_from_user updates
        uaccess/__copy_to_user updates
        uaccess/coredump updates
        vfs updates
        ia64 build regression fix
        splice updates
        comedi uaccess cleanups
        misc uaccess updates
        i915 uaccess updates
        sysctl fixes
        vfs fixes
        epoll update

    Alex Williamson (1):
        VFIO updates

    Alexandre Belloni (1):
        RTC updates

    И для сравнения
    Andrew Morton (7):
        updates
        more updates
        yet more updates
        still more updates
        even more updates
        some more updates
        updates

     

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