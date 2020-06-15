Ядро Linux 5.8 станет самым крупным по числу изменений

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|1.1, Аноним (1), 12:21, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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СЖВшники и СЖВшницы с Gender Studies факультетов направились рефакторить master и slave?)
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|3.46, Аноним (46), 14:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Попутно добавив в 2 раза больше политкорректных объяснений - "не пи...сы, а добропорядочные геи".
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|2.20, Аноним (20), 13:24, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Как в том анекдоте, а не надо лезть на тот шках и насильно искать причины чтобы оскабляться.
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|2.34, Аноним (34), 14:04, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
Как будто это плохо Очень нужная дисциплина, в общем-то Без нее и царствует не... большой текст свёрнут, показать
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|3.36, Блабла (?), 14:10, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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аж голова заболела... могу только добавить, что никакая логика или гендер стадис к тюр. понятиям отношения не имеет практически никакого, откуда взяться логике, когда слабоумный старичок в первый же день стрельнул сигарку у, скажем так, лица с пониженным соцстатусом, и его определили туда же, называя потом годами п******м и заставляя круглосуточно носиться с половыми тряпками...
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|3.37, Аноним (37), 14:13, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> В общем, для таких вопросов и существуют Gender Studies. И это пипец
> какая нужная и полезная в современном мире вещь, хотя бы просто
> для ликбеза.
> /Минутка секспросвета на опеннете
В СССР^W РФ нетрадиционного секса нету, это все жиробесы духовно загнивающего Запада!
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|3.41, Судья (?), 14:28, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Анон мне как бы пофигу что ты спишь с мужиками, не надо мне про это говорить меня это не интересует. Если ты пребигаешь и начинаешь рассказывать какой ты сексуальный гигант посыпая свои чудные рассказы непонятной терминологией, меня это раздражает.
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|3.55, Аноним (55), 15:28, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да Да Тюрьмы - это вообще отдельная история, с этой клоакой нужно что-то делать... большой текст свёрнут, показать
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|2.13, анан (?), 12:55, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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тоже так подумал, было делать нечего пошли ядро писать
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|2.7, Аноним (7), 12:26, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Он же на амд теперь бесконечный цикл за 2 секунды считает, теперь в самый раз видимо)
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|3.56, Аноним (-), 15:43, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебе смешно, а я попытался сделать рекурсию - чтобы посмотреть на переполнение стэка. И что бы вы думали? А вот и хрен!!! Вместо этого я получил зависание навсегда - компилер, падло, соптимизил всякое ненужно и заоптимизил до плоской конструкции, суть которой сводится к бесконечному циклу с уровнем вложенности "пока вас ждать не задолбает".
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|1.5, Аноним (5), 12:25, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Ну-с, господа, поздравляю! Ядро жиреет прямо на глазах. Интересно, Linux в конце-концов перейдет на микроядро? Таки Таненбаум выиграет тот спор...
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|2.8, proninyaroslav (ok), 12:32, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Ну если бы драйверы не находились в основной ветке ядра, то и патчи были бы значительно меньше, причём тут микроядерность? Каждому под силу собрать ядро с нужным набором драйверов в его составе. Плюс уже давно придумали такие вещи как KMOD и DKMS для подгрузки модулей в ядро.
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|3.22, Аноним (22), 13:27, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перепроектировать ядро так чтоб abi для драйверов никогда и никак не менялся и все драйвера подходили ко всем ядрам был бы биг дилом. Но для этого уже делают Фуксию.
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|4.43, Анончик (?), 14:35, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы принимаете кучу инженеров которые пишут драйверы идиотами? Интерфейс это обобщение, нельзя сделать простой, функциональный и быстрый интерфейс одновременно. Ну вот не выходит. А написать универсальный интерфейс ну сходите в Windows и посмотрите какой там ddk. Технический ресурс, а вы телеги задвигаете для гуманитариев.
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|5.48, Аноним (48), 14:49, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так не делай просто, функционально, быстро одновременно(зачем это?). Подумать про пользователей, а не про свои "идеалистические" нужды этож большой мозг нужен. Проще ломать все совместимость каждый раз зато "просто".
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|5.51, Sw00p aka Jerom (?), 15:02, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Вы принимаете кучу инженеров которые пишут драйверы идиотами?
а как иначе назвать тех кто "удалено 480891 строк"?
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|6.58, Аноним (-), 15:48, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> а как иначе назвать тех кто "удалено 480891 строк"?
Програмерами, вероятно. Чувак, ты хоть 1 программу с системой контроля версий писал? Не похоже, но если вдруг да - посмотри на свою статистику? Или ты свое гуано изрыгаешь в режиме fire and forget?
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|5.57, Аноним (-), 15:46, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> ну сходите в Windows и посмотрите какой там ddk.
Been there, done that. Так я полюбил пингвина. ФакЪ, в нем можно модуль скомпилять за 10 минут. За это время DDK даже не установится.
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|4.59, Аноним (-), 15:51, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Но для этого уже делают Фуксию.
Как замену сабжу в виде андроида сие вроде уже даже те рожи не особо позиционируют. Видимо писать дрова на пыхтонрасии и прочих го оказалось не настолько уж и игого. Особенно когда под боком такой конкурент болтается.
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|2.24, iLex (ok), 13:33, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не жиреет, а становится бодипозитивным! Понимать же надо современные тенденции в программировании.
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|2.53, Аноним (53), 15:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ужэ выигрол.
На одной из конференций он рассказывал что скорость не нужна, потому zerocopy никто не будет делать, ибо некому. Не полностью перенёс юзерленд нетбзды. Так, что в баше не завершаются команды... Ну чо, юзойте только sh. А про иксы - сказал "Кому нужна графика - просто запустите вантуз."
Вот такая она - полная и безоговорочная победа микроядра!
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|1.9, Zenitur (ok), 12:37, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> а в ядре 2.6.29 добавлена большая порция новых драйверов в раздел staging
А ещё ядро 2.6.28 стало рекордсменом по количеству добавленных файловых систем. ext4 вышел из Experimental, btrfs, pohmelfs
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|2.18, A.Stahl (ok), 13:09, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хм, так-так-так... Ясненько: на ЛОР не ходить, вообще желательно Интернетом пользоваться только по работе, и по пол-таблетки антисаахриктуцина перед каждым приёмом пищи. Обильно запивать пивом или водкой. Через две недели будете как новый!
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|1.11, Аноним (11), 12:50, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Добавьте хотя бы в 6-ой версии поддержку ps/2 мышей пожалуйста. А то уже лет 10 не могу попробовать ваш линукс.
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|2.14, Crazy Alex (ok), 12:59, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Это в смысле чтобы на мышах запускалось? Или борьба за права мышей? Так-то ps/2 никто и не отламывал
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|4.39, Zenitur (ok), 14:19, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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COM-мышь убрали в Fedora Core 6 (2006 год), но можно прописать вручную
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|4.49, Crazy Alex (ok), 14:50, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вот этот конкретный баг - это о Serial, то есть COM-порте. PS/2 - это совсем другое, никто его не ломал. И даже для последовательной мыши - не поддержка отсустствует, а включать надо явно - что логично, у COM-порта никакого автодетекта устройств нет.
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|1.15, Crazy Alex (ok), 13:01, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интересный релиз, но страшно, чёрт возьми, с такой кучей изменений (и багов). А так - там оптимизации шедулера для amd должны подвезти
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|2.19, pin (??), 13:17, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Страшно будет, когда из кода начнут выпиливать master/slave и все такое.
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|3.21, Crazy Alex (ok), 13:25, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вообще не страшно. Search&replace в таком варианте - штука безвредная. А вот масса одновременных изменений поведения - это риск
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|2.30, Тупорылко (?), 13:57, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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5.7 это не долгосрочное ядро, долгосрочное это 5.4 и 4.19, остальное - хлам, ну там есть ещё 3.16.
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|2.60, Аноним (-), 15:54, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А послушался бы Торвальдс Таненбаума - глядишь и не было бы всего этого безобразия...
Прекрасно, зачем нам еще одна дохлятина, пригодная только для западлостроения с встроеным бэкдором от интеля? Одной и так выше крыши.
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|1.28, Аноним (28), 13:52, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> добавлено 1026178 строк кода, удалено 480891 строк
А если в строке была изменена пара букв, то она считается изменённой или новой?
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|4.40, Michael Shigorin (ok), 14:24, 15/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вспомнился тот анекдот про "поезд прибывает на ... путь" и особо для жмителей крайней винды: "такая-то и такая-то рельсы".
И эти люди будут тут за настройки голосить.
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|1.47, Аноним (47), 14:47, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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К моменту -rc1, merge window уже закрыт и принимаются только исправления. Почему-бы в новости не перечислить список новых фич, которые будут в ядре 5.8? Возможно, это сподвигнет кого-нибудь протестировать готовящийся релиз.
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|1.52, Аноним (52), 15:12, 15/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хехе, репорт обычного отличного программиста:
Al Viro (16):
uaccess/csum updates
uaccess/access_ok updates
uaccess/readdir updates
uaccess/__put-user updates
uaccess/__copy_from_user updates
uaccess/__copy_to_user updates
uaccess/coredump updates
vfs updates
ia64 build regression fix
splice updates
comedi uaccess cleanups
misc uaccess updates
i915 uaccess updates
sysctl fixes
vfs fixes
epoll update
Alex Williamson (1):
VFIO updates
Alexandre Belloni (1):
RTC updates
И для сравнения
Andrew Morton (7):
updates
more updates
yet more updates
still more updates
even more updates
some more updates
updates
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