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Опубликован стандарт SPDX 2.2 для обмена информацией о лицензиях в пакетах

10.05.2020 10:33

Организация Linux Foundation представила новую редакцию стандарта SPDX 2.2 (Software Package Data Exchange), предлагающего набор спецификаций для публикации и обмена информацией о лицензиях и сведениях об интеллектуальной собственности. Спецификация позволяет указать не только общую лицензию на весь пакет, но и определить особенности лицензирования отдельных файлов и фрагментов, указать владельцев имущественных прав на код и людей занимавшихся рецензированием его лицензионной чистоты.

SPDX предоставляет подробную карту используемой в пакете интеллектуальной собственности, позволяющей быстро оценить возможные риски, выявить потенциальные несовместимости и познакомиться с налагаемыми лицензией условиями использования. При помощи SPDX производители потребительских устройств могут убедиться в полном соблюдении открытых лицензий в своих продуктах и выявить лицензионные несоответствия в прошивках, в которых используется смесь из множества как открытых, так и проприетарных приложений. Формат оптимизирован для автоматической обработки, но также предоставляются утилиты для преобразования преобразовать SPDX-файлов в наглядное для восприятие человеком представление.

В новой редакции расширено число сценариев с примерами применения SPDX, предложены новые форматы для SPDX-документов (JSON, YAML, XML), добавлены новые типы привязок к зависимостям, добавлены поля для отражения авторства пакетов, файлов и отрывков кода, добавлены новые идентификаторы PURL (Package URLs) и SWHIDs (Software Heritage Persistent Identifiers), представлен упрощённый формат SPDX Lite, предоставлена возможность указания в файлах сокращённых идентификаторов лицензий, добавлена поддержка многострочных выражений для определения лицензии.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Linux Foundation унифицирует инструментарий для проверки соблюдения открытых лицензий
  3. OpenNews: Европейский фонд СПО опубликовал рекомендации по оформлению сведений о лицензиях в составе ПО
  4. OpenNews: В Linux Foundation разработан комплекс мер по обеспечению соблюдения открытых лицензий
  5. OpenNews: Организация Open Source Initiative представила API для доступа к открытым лицензиям
  6. OpenNews: Организация Linux Foundation выпустила инструмент для отслеживания использования открытых компонентов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52924-spdx
Ключевые слова: spdx, license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    В упомянутом в соседней новости kaidan лицензия похоже указана в SPDX
    https://invent.kde.org/kde/kaidan/-/blob/master/LICENSE

    Этот какая-то вершина запутанности, так просто не разобраться под какой именно лицензией основной код.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 11:10, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В репозитории https://invent.kde.org/kde/kaidan на первой странице вверху кнопочка с лицезией: "license GPLv3+"
     
  • 2.15, GG (ok), 13:24, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, это наоборот — вершина порядка.
    Сразу видно какие части этой файловой помойки под какими лицензиями и в соответствии с лицензиями же упомянуты и авторы.

    И тексты лицензий после их списка тоже есть.

     

  • 1.2, Машина Локалхоста (?), 10:56, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слава роботам.
     
  • 1.3, bambr (??), 11:06, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тонны **дубликатов** лицензий хранятся на жёстком.
    '''sh
    fdupes -q -p -n -H -o name -r /usr/share/doc/ /usr/share/licenses/
    '''
     
     
  • 2.5, Аноним (4), 11:13, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что за утилита fdupes?
     
     
  • 3.7, A.Stahl (ok), 12:11, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "ф жопы" засунь свои дубликаты. Вот как-то так было сформировано название этой замечательной утилиты по поиску дубликатов в различных директориях.
     
     
  • 4.12, Вашье (?), 13:03, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удивительное чувство юмора. Надо Лапенко скетч написать.
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:41, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://pkgsrc.se/sysutils/fdupes
     
  • 3.16, Аноним (16), 13:29, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    dupe /djuːp/
    to trick someone
    надувать, обманывать
    [ often passive, + into + doing sth ] He was duped into paying $4000 for a fake painting.

    https://dictionary.cambridge.org/ru/словарь/англо-русский/dupe

     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 12:05, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >SPDX

    Мне это название что-то напоминает, но никак не могу вспомнить что. Что-то совсем не юридичское. Что-то с телефонией связанное? И не гуглится ведь, хотя хрен вообще возможно нагуглить плохо запомненную аббревиатуру. Блин, теперь буду пол дня мучиться пока не вспомню или не отвлекусь на что-то более полезное :(

     
     
  • 2.10, RootKiiit (?), 12:43, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SP DX Contest ... Не это? ;-)
     
  • 2.11, анонимус (??), 12:59, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мб SPDY? Во всяком случае, у меня первая была ассоциация, когда прочитал заголовок новости.)
     
  • 2.13, A.Stahl (ok), 13:06, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вспомнил. spdf-орбитали. Мдя.


     

  • 1.8, Аноним (8), 12:20, 10/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Госпаде...
    Лучше бы патронов для отстрела юристов подогнали
     
     
  • 2.14, Аноним84701 (ok), 13:10, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Госпаде...
    > Лучше бы патронов для отстрела юристов подогнали

    ...

    Data:"The alien ship has just opened its forward hatches and released thousands of humanoid-shaped objects."

    Picard:"Magnify forward viewer on the alien craft!"

    Riker:"My God, captain! Those are human beings floating straight toward the Borg ship - with no life support suits! How can they survive the tortures of deep space?!"

    Data:"I don't believe that those are humans, sir. If you will look closer I believe you will see that they are carrying something recognized by twenty-first century man as doeskin leather briefcases, and wearing Armani suits."

    Riker and Picard, together - horrified:"Lawyers!!"

    Geordi:"It can't be. All the Lawyers were rounded up and sent hurtling into the sun in 2027 during the Great Awakening."

    Data:"True, but appearently some must have survived."
    ...

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 14:48, 10/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дуглас А. встречает Ынтерпрайз?

    алсо, классика https://www.youtube.com/watch?v=mr-xXarxsLM

     
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