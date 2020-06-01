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Релиз ядра Linux 5.7

01.06.2020 11:21

После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.7. Среди наиболее заметных изменений: новая реализация ФС exFAT, модуль bareudp для создания UDP-туннелей, защита на основе аутентификации указателей для ARM64, возможность прикрепления BPF-программ к LSM-обработчикам, новая реализация Curve25519, детектор "split-lock", совместимость BPF с PREEMPT_RT, снятие ограничения на 80-символьный размер строки в коде, учёт показателей температуры CPU в планировщике задач, возможность использования clone() для порождения процессов в другом cgroup, защита от записи в память при помощи userfaultfd.

В новую версию принято 15033 исправлений от 1961 разработчиков, размер патча - 39 МБ (изменения затронули 11590 файлов, добавлено 570560 строк кода, удалено 297401 строк). Около 41% всех представленных в 5.7 изменений связаны с драйверами устройств, примерно 16% изменений имеют отношение к обновлению кода, специфичного для аппаратных архитектур, 13% связано с сетевым стеком, 4% - с файловыми системами и 4% c внутренними подсистемами ядра.

Основные новшества:

  • Дисковая подсистема, ввод/вывод и файловые системы
    • Добавлена новая реализация драйвера exFAT, основанная на актуальной кодовой базе "sdfat" (2.x), развиваемой компанией Samsung для своих Android-смартфонов. Ранее добавленный в ядро драйвер был основан на устаревшем коде Samsung (версия 1.2.9) и отставал по производительности от нового драйвера примерно на 10%. Напомним, что добавление поддержки exFAT в ядро стало возможным после того, как компания Microsoft опубликовала общедоступные спецификации и предоставила возможность безвозмездного использования патентов на exFAT в Linux.
    • В Btrfs реализована новая команда ioctl() - BTRFS_IOC_SNAP_DESTROY_V2, позволяющая удалять подраздел по его идентификатору. Обеспечена полная поддержка клонирования inline-экстентов. Расширено число точек отмены операций перераспределения, что позволило сократить длительные ожидания при выполнении команды 'balance cancel'. Ускорено определение обратных ссылок на экстенты (например, время выполнения тестового сценария уменьшилось с часа до нескольких минут). Добавлена возможность прикрепления к каждому inode дерева экстентов файла. Переработана схема блокировки, используемая при записи в подразделы и при исключении NOCOW. Повышена эффективность выполнения fsync для диапазонов.
    • В XFS улучшена проверка метаданных и выполнение fsck для активных разделов. Предложена библиотека для перестроения структур btree, которая в будущем будет использована для переработки xfs_repair и реализации возможности восстановления без отмонтирования раздела.
    • В CIFS добавлена экспериментальная поддержка размещения раздела подкачки в SMB3-хранилищах. Реализованы POSIX-расширения в readdir, определённые в спецификации SMB3.1.1. Повышена производительность записи для страниц размером 64KB при включении режима cache=strict и использовании версий протокола 2.1+.
    • ФС EXT4 переведена с bmap и iopoll на использование iomap.
    • В F2FS реализована опциональная поддержка сжатия данных с использованием алгоритма zstd. По умолчанию для сжатия задействован алгоритм LZ4. Добавлена поддержка команды "chattr -c commit". Обеспечено отображение времени монтирования. Добавлен ioctl F2FS_IOC_GET_COMPRESS_BLOCKS для получения сведений о числе сжатых блоков. Добавлены данные о сжатии, выводимые через statx.
    • В файловой системе Ceph добавлена возможность локального выполнения операций создания и удаления (unlink) файла без ожидания ответа от сервера (работа в асинхронном режиме). Изменение, например, позволяет заметно поднять производительность при работе утилиты rsync.
    • В OVERLAYFS добавлена возможность использования virtiofs в качестве ФС верхнего уровня.
    • Переписан код обхода путей в VFS, переделан код разбора символических ссылок и унифицирован обход точек монтирования.
    • В подсистеме scsi непривилегированным пользователям разрешено выполнение команд ZBC.
    • В dm_writecache реализована возможность постепенной очистки кеша на основании параметра max_age, задающего максимальное время жизни блока.
    • В dm_integrity добавлена поддержка операции "discard".
    • В null_blk добавлена поддержка подстановки ошибок для симуляции сбоев при проведении тестирования.
    • Добавлена возможность отправки udev-уведомлений об изменении размера блочного устройства.
  • Сетевая подсистема
    • В Netfilter включены изменения, значительно ускоряющие обработку больших списков сопоставления (nftables set), в которых требуется проверка сочетания подсетей, сетевых портов, протокола и MAC-адресов. Оптимизации внесены в модуль nft_set_pipapo (PIle PAcket POlicies), решающий задачу сопоставления содержимого пакета с применяемыми в правилах фильтрации произвольными диапазонами состояния полей, такими как диапазоны IP и сетевых портов (nft_set_rbtree и nft_set_hash манипулируют сопоставлением интервалов и прямым отражением значений). Векторизированная при помощи 256-разрядных инструкций AVX2 верcия pipapo на системе с процессором AMD Epyc 7402 показала прирост производительности на 420% при разборе 30 тысяч записей, включающих связки порт-протокол. Прирост при сопоставлении связки из подсети и номера порта при разборе 1000 записей составил 87% для IPv4 и 128% для IPv6.
    • Добавлен модуль bareudp, позволяющий инкапсулировать в UDP-туннель различные L3-протоколы, такие как MPLS, IP и NSH.
    • Продолжена интеграция компонентов MPTCP (MultiPath TCP), расширения протокола TCP для организации работы TCP-соединения с доставкой пакетов одновременно по нескольким маршрутам через разные сетевые интерфейсы, привязанные к разным IP-адресам.
    • Добавлена поддержка механизмов аппаратного ускорения инкапсуляции Ethernet-кадров в 802.11 (Wi-Fi).
    • При перемещении устройства из одного пространства имён сетевой подсистемы (network namespace) в другое обеспечена корректировка прав доступа и владельца соответствующих файлов в sysfs.
    • Предоставлена возможность использования флага SO_BINDTODEVICE пользователями, не имеющими прав root.
    • Принята третья часть патчей, переводящих инструментарий ethtool с ioctl() на использование интерфейса netlink. Новый интерфейс упрощает добавление расширений, улучшает обработку ошибок, позволяет отправлять уведомления при изменении состояния, упрощает взаимодействие между ядром и пространством пользователя и сокращает число синхронизируемых именованных списков.
    • Добавлена возможность использования специальных аппаратных ускорителей для выполнения операций отслеживания соединений.
    • В netfilter добавлен хук для подключения классификаторов исходящих пакетов (egress), дополнивший собой ранее присутствовавший хук для входящих пакетов (ingress).
  • Виртуализация и безопасность
    • Добавлена аппаратная реализация аутентификации указателей (Pointer Authentication), использующая специализированные инструкции CPU ARM64 для защиты от атак, использующих приёмы возвратно-ориентированного программирования (ROP) при которых атакующий не пытается разместить свой код в памяти, а оперирует уже имеющимися в загруженных библиотеках кусками машинных инструкций, завершающихся инструкцией возврата управления. Защита сводится к использованию цифровых подписей для проверки адресов возврата на уровне ядра. Подпись хранится в неиспользуемых верхних битах самого указателя. В отличие от программных реализаций создание и проверка цифровых подписей производится при помощи специальных инструкций CPU.
    • Добавлена возможность защиты области памяти от записи при помощи системного вызова userfaultfd(), предназначенного для обработки page faults (обращение к невыделенным страницам памяти) в пространстве пользователя. Идея в том, чтобы использовать userfaultfd() и для отслеживания нарушения доступа к страницам, помеченным защищёнными от записи, и вызова обработчика, который может реагировать на подобные попытки записи (например, для обработки изменений в процессе создания live-снапшотов работающих процессов, фиксации состояния при сбросе дампов памяти на диск, реализации разделяемой памяти, отслеживания изменений в памяти). Функциональность эквивалентна применению mprotect() в связке с обработчиком сигнала SIGSEGV, но работает заметно быстрее.
    • В SELinux объявлен устаревшим параметр "checkreqprot", позволяющий отключить проверку защиты памяти при обработке правил (допускал использование исполняемых областей памяти, независимо от предписаний, заданных в правилах). Символическим ссылкам kernfs разрешено наследование контекста родительских каталогов.
    • В состав включён модуль KRSI, позволяющий прикреплять BPF-программы к любым LSM-хукам в ядре. Изменение позволяет создавать LSM-модули (Linux Security Module) в форме BPF-программ для решения задач аудита и мандатного контроля доступа.
    • Проведена оптимизация производительности /dev/random за счёт пакетной передачи значений CRNG вместо отдельного вызова инструкций RNG. Улучшена работа getrandom и /dev/random на системах ARM64, предоставляющих инструкции RNG.
    • Реализация эллиптической кривой Curve25519 заменена на вариант из библиотеки HACL, для которого приведено математическое доказательство формальной верификации надёжности.
    • Добавлен механизм информирования о свободных страницах памяти. При помощи данного механизма гостевые системы могут передавать хост-системе сведения о страницах, которые больше не используются, и данные страницы хост может забрать обратно.
    • В vfio/pci добавлена поддержка SR-IOV (Single-Root I/O Virtualization).
  • Память и системные сервисы
    • C 80 до 100 символов увеличено ограничение на максимальную длину строки в исходных текстах. При этом разработчикам по-прежнему рекомендуется держаться в границах 80 символов в строке, но это теперь не является жёстким лимитом. Кроме того, превышение лимита на размер строки теперь будет приводить к выводу предупреждения при сборке только если утилита checkpatch запущена с опцией "--strict'. Изменение даст возможность не отвлекать разработчиков на манипуляции с пробелами и более свободно чувствовать себя при выравнивании кода, а также предотвратит излишнее разбиение строк, мешающее восприятию кода и поиску.
    • Добавлена поддержка смешанного режима загрузки EFI, позволяющего без применения специализированного загрузчика загрузить 64-разрядное ядро из 32-разрядной прошивки, выполняемой на 64-разрядном CPU.
    • Включена система выявления и отладки расщеплённых блокировок ("split lock"), возникающих при доступе к невыровненным данным в памяти из-за того, что при выполнении атомарной инструкции данные пересекают две линии кеша CPU. Подобные блокировки приводят к значительному падению производительности (на 1000 циклов медленнее, чем атомарная операция с данными, попадающими в одну линию кеша). В зависимости от загрузочного параметра "split_lock_detect" ядро может на лету выявлять подобные блокировки и выводить предупреждения или отправлять сигнал SIGBUS приложению, вызвавшему блокировку.
    • В планировщике задач обеспечено отслеживание показателей датчиков температуры (Thermal Pressure) и реализован учёт перегрева при размещении задач. Пользуясь выдаваемой статистикой обработчик температуры (thermal governor) может корректировать максимальную частоту CPU при перегреве, а планировщик задач теперь учитывает снижение вычислительной мощности из-за подобного урезания частоты при планировании запуска задач (раньше планировщик реагировал на изменение частоты с определённой задержкой, какое-то время принимая решения на основе завышенных предположениях о доступных вычислительных ресурсах).
    • В планировщике задач задействованы инвариантные показатели отслеживания нагрузки, позволяющие корректно оценить нагрузку, независимо от текущей частоты работы CPU. Изменение позволяет более точно прогнозировать поведение задач в условиях динамического изменения вольтажа и частоты CPU. Например, задача, которая потребляла 1/3 ресурсов CPU при частоте 1000 MHz, станет потреблять 2/3 ресурсов при снижении частоты до 500 MHz, что раньше создавало ложное предположение о работе на полную мощность (т.е. задачи для планировщика казались более крупными только за счёт снижения частоты, что приводило к принятию неверных решений в schedutil cpufreq governor).
    • Драйвер Intel P-state, отвечающий за выбор режимов производительности, переведён на использование schedutil.
    • Реализована возможность использования подсистемы BPF при работе ядра в режиме реального времени (PREEMPT_RT). Ранее при включении PREEMPT_RT предписывалось отключение BPF.
    • Добавлен новый тип BPF-программ - BPF_MODIFY_RETURN, которые могут прикрепляться к функции в ядре и изменять возвращаемое данной функцией значение.
    • Добавлена возможность использования системного вызова clone3() для создания процесса в cgroup, отличающемся от родительского cgroup, что позволяет родительскому процессу применить ограничения и включить аккаунтинг сразу после порождения нового процесса или потока. Например, сервисный менеджер может напрямую выделять новые сервисы в отдельные cgroup, а новые процессы при помещении в "замороженные" cgroup и будут сразу остановлены.
    • в Kbuild добавлена поддержка переменной окружения "LLVM=1" для переключения на инструментарий Clang/LLVM при сборке ядра. Подняты требования к версии binutils (2.23).
    • В debugfs добавлена секция /sys/kernel/debug/kunit/ с результатами тестов kunit.
    • Добавлен параметр загрузки ядра pm_debug_messages (аналог/sys/power/pm_debug_messages), включающий вывод отладочной информации о работе системы управления питанием (полезно при отладке проблем со спящим и ждущим режимом).
    • В интерфейс асинхронного ввода/вывода io_uring добавлена поддержка splice() и атомарного выбора буферов.
    • Улучшено профилирование cgroup при помощи инструментария perf. Ранее perf мог профилировать задачи только в определённом cgroup и не мог узнать к какой cgroup принадлежит текущий образец. Теперь perf получает сведения о cgroup для каждой выборки, что позволяет профилировать более одного cgroup и применять сортировку по cgroup в отчётах.
    • В cgroupfs, псевдо-ФС для управления cgroups, добавлена поддержка расширенных атрибутов (xattrs) при помощи которых, например, можно оставлять дополнительную информацию для обработчиков в пространстве пользователя.
    • В cgroup memory controller добавлена поддержка рекурсивной защиты значения "memory.low", регулирующего минимальный объём оперативной памяти, предоставленной участникам группы. При монтировании иерархии cgroup с опцией "memory_recursiveprot" значение "memory.low", которое установлено для нижних узлов, автоматически будет распределяться для всех дочерних узлов.
    • Добавлен фреймворк Uacce (Unified/User-space-access-intended Accelerator Framework) для совместного использования виртуальных адресов (SVA, Shared Virtual Addressing) между CPU и периферийными устройствами, позволяющий аппаратным ускорителям получить доступ к структурам данных в основном CPU.
  • Аппаратные архитектуры
    • Для архитектуры ARM реализована возможность горячего извлечения памяти.
    • Для архитектуры RISC-V добавлена поддержка горячего подключения и извлечения CPU (CPU hotplug). Для 32-разрядных RISC-V реализован eBPF JIT.
    • Убрана возможность использования 32-разрядных ARM-систем для запуска гостевых окружений KVM.
    • Удалена "фиктивная" реализация NUMA для архитектуры s390, для которой так и не найдены сценарии использования, позволяющие добиться повышения производительности.
    • Для ARM64 добавлена поддержка расширения AMU (Activity Monitors Unit), определённого в ARMv8.4 и предоставляющего счётчики производительности, которые использованы для расчёта коэффициентов коррекции масштабирования частоты в планировщике задач.
  • Оборудование
    • Добавлена поддержка устройств vDPA, в которых используется канал обмена данных, соответствующий спецификациям virtio. vDPA-устройства могут быть как физически подключённым оборудованием, так и эмулируемыми программно виртуальными устройствами.
    • В подсистеме GPIO появилась новая команда ioctl() для мониторинга изменений, позволяющая наладить информирование процесса об изменении состояния любой линии GPIO. В качестве примера использования новой команды предложена утилита gpio-watch.
    • В DRM-драйвере i915 для видеокарт Intel включена по умолчанию поддержки чипов Tigerlake ("Gen12") и добавлена начальная поддержка управления подсветкой OLED. Улучшена поддержка чипов Ice Lake, Elkhart Lake, Baytrail и Haswell.
    • В драйвере amdgpu добавлена возможность загрузки прошивок в чип USBC для ASIC. Улучшена поддержка чипов AMD Ryzen 4000 "Renoir". Появилась поддержка управления OLED-панелями. Обеспечено отображение состояния прошивки в debugfs.
    • В DRM-драйвер vmwgfx для систем виртуализации VMware добавлена возможность использования OpenGL 4 в гостевых системах (раннее поддерживался OpenGL 3.3).
    • Добавлен новый DRM-драйвер tidss для дисплейной системы платформы TI Keystone.
    • Добавлены драйверы для LCD-панелей: Feixin K101 IM2BA02, Samsung s6e88a0-ams452ef01, Novatek NT35510, Elida KD35T133, EDT, NewEast Optoelectronics WJFH116008A, Rocktech RK101II01D-CT, Frida FRD350H54004.
    • В систему управления питанием добавлена поддержка платформы Intel Jasper Lake (JSL) на базе Atom.
    • Добавлена поддержка ноутбука Pinebook Pro на базе Rockchip RK3399, планшета Pine64 PineTab и смартфона PinePhone на базе Allwinner A64.
    • Добавлены поддержка новых звуковых кодеков и чипов: Amlogic AIU, Amlogic T9015, Texas Instruments TLV320ADCX140, Realtek RT5682, ALC245, Broadcom BCM63XX I2S, Maxim MAX98360A, Presonus Studio 1810c, MOTU MicroBook IIc.
    • Добавлена поддержка ARM-плат и платформ Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250), IPQ6018, NXP i.MX8M Plus, Kontron "sl28", 11 вариантов платы i.MX6 TechNexion Pico, три новых варианта Toradex Colibri, Samsung S7710 Galaxy Xcover 2 на базе ST-Ericsson u8500, DH Electronics DHCOM SoM и PDK2, Renesas M3ULCB, Hoperun HiHope, Linutronix Testbox v2, PocketBook Touch Lux 3.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/5/3...)
  2. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.6
  3. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.5
  4. OpenNews: Релиз ядра Linux 5.4
  5. OpenNews: Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn
  6. OpenNews: Facebook предложил новый механизм управления памятью slab для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53062-kernel
Ключевые слова: kernel, linux
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Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:25, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Многоядерная система.
     
     
  • 2.23, TormoZilla (?), 12:49, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Но падает синхронно.
     
     
  • 3.26, инцел (?), 12:55, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    попробуйте соберите новое ядро. Нужно два часа сидеть и жать CONFIG_BLABLABLA=n
    зачем мне эти 5000+ новых опций в ядре?
     
     
  • 4.30, ryoken (ok), 13:11, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Один раз конфиг настроить и порядок (я - гентовод, ага :D ). Ну или попробуйте make allmodconfig, хотя народ говорит, часто такое не взлетает :).
     
  • 2.25, инцел (?), 12:49, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    зачем это нужно ? Вы хотите чтобы ядро весило 10ТБ и поддерживало все в мире девайсы?
    2.6 kernel - темный лес. Куда все так гонят? Линус обезумел.
     

  • 1.2, пох. (?), 11:34, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > C 80 до 100 символов увеличено ограничение на максимальную
    > длину строки в исходных текстах.

    вот что переход на райзен животворящий делает - не только прошли трупные пятна, но и монитор у Линуса энларжнулся до 100 символов...

    Не прошло и четверти века!

     
     
  • 2.21, Аноним (21), 12:47, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И как теперь писать код без драйверов на видио?
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 12:48, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ведь текстовый режим это 80х25
     
     
  • 4.42, Аноним (42), 13:56, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ведь текстовый режим это 80х25

    Эх, вот и выросло поколение не знающее о том что текстовый режим это 80x24: https://terminals-wiki.org/wiki/index.php/DEC_VT100

     
     
  • 5.47, Анончик9999 (?), 14:18, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это история! Теперь все кодят в графическом режиме с высоким разрешением.
     
  • 3.38, Аноним (38), 13:34, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в 132×43
     
  • 2.27, Аноним (27), 13:01, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    https://lkml.org/lkml/2020/5/28/1237
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 14:08, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жесть... вот народу нефик делать - такие мегопатчи лабают...
     
  • 2.43, Вы забыли заполнить поле Name (?), 13:58, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Осталось сделать отступ в 2 пробела.
     

  • 1.3, Аноним (1), 11:35, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    >> Для архитектуры ARM реализована возможность горячего извлечения памяти.
    >> Для архитектуры RISC-V добавлена поддержка горячего подключения и извлечения CPU (CPU hotplug).

    Ну допустим извлекать оперативную память на ходу это еще куда ни шло, ну потеряла пара приложений данные в оперативной памяти, перебьются. Но как извлечь процессор без вреда для системы? Или это компьютеры зомби? Или такие компьютеры думают другим местом?

     
     
  • 2.6, IdeaFix (ok), 11:37, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Процессоров может быть более одного, ядер у процессора может быть более одного. Оторвать (и пришить) ядро на ходу иногда нужно. Хотя бы в виртуалке...
     
  • 2.7, InuYasha (?), 11:38, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В серваках высшей категории такое было уже давно. Не помню тогчно, где - каких-нибудь HP-UX-integrity или IBM/Sun/wtf. Просто убираются все данные с проца и его РАМы, убираются из планировщика, отключаются от питания - и всё.
     
     
  • 3.8, IdeaFix (ok), 11:43, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В серваках высшей категории такое было уже давно. Не помню тогчно, где
    > - каких-нибудь HP-UX-integrity или IBM/Sun/wtf. Просто убираются все данные с проца
    > и его РАМы, убираются из планировщика, отключаются от питания - и
    > всё.

    В супердомах было да, а у фиолетовых масштабирование шло шкафами...

     
  • 3.28, flkghdfgklh (?), 13:09, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Sun на их серверах со Sparc'ами помню хот-плаг и анплаг для процов точно, у остальных надо вспоминать что у кого было.
     
  • 2.10, mumu (ok), 11:49, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как уже написали выше, нормальные ОС сначала расчищают проц от нагрузки перед его отключением.
    Но тут ещё несколько применений: Это и постепенно заполнение многосокетовых шасси (зачем сразу вваливать кучу бабла, если можно наращивать по мере необходимости?), и замена уже вышедшего из строя.
     
     
  • 3.16, 1 (??), 12:11, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    межделмаш сразу продаёт по максимуму железеок - но задействовать даёт не все - покупаешь дополнительные процы - тебе приходит ключ активации.
     
     
  • 4.33, ryoken (ok), 13:14, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Изобретателю понятия и реализации Feature-on-Demand очень хочется отвернуть голову.
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:44, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты же на лету вставляешь/вытаскиваешь жесткие диски и ничего, все работает, данные не пропадают. Если железо позволяют, то, скорее всего, есть некие процедуры, которые позволяют разгрузить плашку памяти или один процессор в многосокетных системах, а затем их извлечь и заменить на другие.
     
     
  • 3.48, Аноним (1), 14:21, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет.
     
  • 2.35, Anonimous (?), 13:16, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это больше нужно для более гибкой конфигурации виртуальных машин (сейчас при изменении конфигурации нужен ребут для полного применения)
     

  • 1.4, InuYasha (?), 11:36, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Это ядро уже собрано на его Нитервателе? :)))
    Пазднуем!
     
  • 1.9, Аноним (42), 11:47, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Переписан код обхода путей в VFS

    Спонсор изменения: ОАО "РЖД"

     
     
  • 2.34, ryoken (ok), 13:14, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно забавно звучит :).
     

  • 1.11, cat666 (ok), 11:51, 01/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –4 +/
     
  • 1.12, Lockywolf (ok), 11:55, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Теперь код ядра уже нельзя будет записать на перфокарты без потери выравнивания!

    А по существу, поддержки fbterm нет и не предвидится, поддержки многомониторных конфигураций в консоли нет и не предвидится. Полноценной поддержки юникода в консоли нет и не предвидится.

    Libcgroup не поддерживает версию 2, и неизвестно когда будет.

    Отстой.

     
     
  • 2.15, аноним09543 (?), 12:07, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ...ну и много людей используют встроенные терминалы без X/вяленого/etc?
     
  • 2.32, Аноним (32), 13:13, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Механизм огнеметания ифритов изучен слабо и вряд ли будет когда-нибудь изучен досконально, потому что никому не нужен.
     

  • 1.13, Fracta1L (ok), 11:57, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ядро уже можно собрать цлангом?
     
     
  • 2.29, Аноним (32), 13:11, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Кто выпустил подопытного из анабиозного бокса ?
     

  • 1.14, InuYasha (?), 12:05, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >>снятие ограничения на 80-символьный размер строки в коде

    У ядерщиков сгорел последний символьный дисплей? %)

     
  • 1.17, Аноним (17), 12:17, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вангую что 2040 году будет 120 символов
     
     
  • 2.37, бедный буратино (ok), 13:21, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    в 2040 будет 640 килобайт. и их хватит на всех
     

  • 1.18, iPony129412 (?), 12:26, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Я тут exFAT ядерный тыкал в Ubuntu 20.04

    Капец медленный... Просто ужас.
    FUSE в несколько раз круче

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:44, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так там 5.4 ядро со старым драйвером от макрофагов
     
     
  • 3.40, iPony129412 (?), 13:52, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так там 5.4 ядро со старым драйвером от макрофагов

    От кого? Там exFAT бкрортирован

     
  • 2.24, FreeStyler (ok), 12:49, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А как выбрать какой драйвер юзать?
     
     
  • 3.41, iPony129412 (?), 13:55, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как выбрать какой драйвер юзать?

    А вот без понятия.

    Я просто по памяти с FUSE помню вот

    Ubuntu 20.04 на SSD + 300 файлов на 30 ГБ + USB 3.0 с exFAT = три часа

    Ну это вообще капе капца...

     
  • 3.44, iPony129412 (?), 13:58, 01/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как выбрать какой драйвер юзать?

    Вот кажись нашёл

    https://askubuntu.com/questions/1240408/20-04-and-exfat

    Можно по тупому видать.

    Если поставить exfat-fuse, то будет fuse, если удалить, то будет ядреный драйвер

     

  • 1.31, Ежемесячный красный флаг (?), 13:12, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > Улучшена поддержка чипов Ice Lake, Elkhart Lake, Baytrail и Haswell.

    Неужели про мой Haswell кто-то вспомнил ?

     
  • 1.45, Аноним (45), 14:03, 01/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Насчёт exfat. Как я понял, в Staging был влит драйвер exfat-nofuse с Гитхаба, который не совсем драйвер exfat от Samsung, там есть изменения. Например модули ядра exfat_core и exfat_fs объединили в один. Затем Samsung согласилась обслуживать, убрала драйвер dorimanx/exfat-nofuse и добавила свой оригинальный (но модули всё-таки общединила). В Staging ядра 5.6 я вижу драйвер версии 1.3.0.

    Странно что в репозитории dorimanx/exfat-nofuse последовательно обновляли драйвер exfat с версии 1.1.5 до 1.2.9, но потом перестали. Были ещё версии 1.2.12 из прошивок Samsung Galaxy S7 (на ядре 3.10), 1.2.19 из Galaxy S8 (на ядре 3.16). Уже в следующей прошивке для S9 на ядре 4.4 перешли на драйвер sdfat, переписанный с нуля заново.

     

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