Выпуск дисплейного сервера Mir 2.25

Опубликован релиз дисплейного сервера Mir 2.25, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Mir предоставляет набор библиотек для создания композитных серверов на базе протокола Wayland и включает типовую функциональность оконных менеджеров и дисплейных серверов. Проект рассчитан для работы на различных классах устройств, от обычных настольных систем до встраиваемых устройств и систем интернета вещей (IoT). Из проектов на базе Mir можно отметить композитный менеджер Miracle, оболочку для интернет-киосков Ubuntu Frame и пользовательское окружение Miriway. В новой версии: Добавлена поддержка Wayland-расширения ext-foreign-toplevel-list для получения информации о поверхностях, размещённых на самом верхнем уровне (toplevel), которые позволяют организовать закрепление окон поверх другого содержимого, например, для подключения собственных панелей и переключателей окон.

Добавлена поддержка Wayland-расширения ext-data-control, позволяющего привилегированным клиентам управлять обработкой данных, например, для реализации менеджеров буфера обмена.

Реализована частичная поддержка Wayland-расширении ext-image-capture-source и ext-image-copy-capture для захвата контента, выводимого на экран.

Переработано управления расширениями Wayland.

Добавлена платформа evdev-rs, реализующая libinput (обработка событий ввода) на языке Rust.

В состав платформы включён пакет mir-renderer-gl, реализующий функциональность для отрисовки через OpenGL.

Улучшена анимация изменения размера курсора.

Добавлен класс LocatePointer.

Добавлены обработчики ApplicationSwitcher и StandardApplicationSwitcher для упрощения реализации переключения между приложениями по Alt + tab.

Предложен новый класс FloatingWindowManager с реализацией оконного менеджера (старый класс MinimalWindowManager объявлен устаревшим).

Добавлен метод mir::report_exception().



