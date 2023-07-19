Выпуск дисплейного сервера Mir 2.14. Пользовательское окружение Miriway

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|1.2, Константавр (ok), 12:58, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Странно, что этот Миривэй распространяется в виде снапа. Они ядро на снап не переводят ещё?
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|2.6, Аноним (6), 13:17, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Кто-нибудь напишите новость про новую ОС Rosa Mobile.
На вид перепакованный KDE Plasma Mobile, но у них на сайте про это ни слова.
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|3.7, Аноним (7), 13:27, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> На вид перепакованный KDE Plasma Mobile
стало быть бессмысленное, невероятно глючное поделие
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|3.8, Аноним (3), 13:45, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На вид перепакованный KDE Plasma Mobile
А вот мне и интересно, что у них в качестве графического интерфейса пользователя, ради этого и попросил написать новость, в надежде что на опеннет придут разработчики и пояснят.
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|1.9, ИмяХ (?), 13:53, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>Реализована возможность перемещения элементов с использованием механизма "Drag and Drop" Добавлена возможность изменения курсора мыши во время перемещения элементов.
Опять заново переизобретают то, что в иксах уже давно есть.
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|2.10, Аноним (10), 14:00, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иксы устарели. Другое дело, dnd давно есть в вяленом. Именно поэтому "заново переизобретают". А не потому что иксы.
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|3.11, Аноним (11), 14:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем они устарели? Просто тем, что работают, и держат совместимость? Сейчас так не модно, надо чтобы постоянно всё ломалось.
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|4.13, Аноним (-), 14:37, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Чем они устарели? Просто тем, что работают, и держат совместимость? Сейчас так
> не модно, надо чтобы постоянно всё ломалось.
Тем что их код ужасен. Настолько что даже баги фиксить уже некому. Не говоря про адаптацию к современным фичам графики. HDR? FreeSync? Большие мониторы? HiDPI? Да даже отсутствие тиринга хотя-бы? Отсутствие лагов, даже если какая-то программа что-то неудачное сделает? Это в иксах боль. Они не катят прямо на уровне архитектуры. Там ни многопоточности, ни арбитража использования ресурсов, зато много довольно тяжелых вызовов - так что любая программа может поставить колом вообще всю графику в системе. И потом даже просто снять задачу - целая проблема, вплоть до того что приходится с позором в консольку переключаться.
Нужна ли такая графическая система? А вот кому нужна - те пусть ее и майнтайнят, раз такие умные. На форуме язык чесать проще чем в тех наслоениях убер-легаси ковыряться пытаясь сделать из ЭТОГО хоть какое-то подобие современной графики. Разработчиков графики вокруг линя вон те свойства этого компонента достали и они вообще его даже 3-метровой палкой трогать уже не хотят.
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|5.14, Аноним (10), 14:49, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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еще не упомянул про тотальное отсутствие изоляции: любая прога может пошпионить, покейлоггерить, или даже отправить парочку команд в первое попавшееся окошко терминала, в котором открыт "sudo su -". Получение рута зловредом в X11-десктопе -- лишь вопрос времени.
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|6.20, Аноним (20), 16:17, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Получение рута зловредом в X11-десктопе -- лишь вопрос времени.
Приведи реальные примеры из истории, иначе балабол.
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|5.15, Аноним (11), 14:55, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что-то ты какие-то сказки рассказываешь. Какие баги, какие тормоза, что с ними случается? Я видел подлагивания иксов, если загрузить видеокарту cuda/opencl, и выставить им жёсткие приоритеты, но тут уж вряд ли что-то поможет. Единственное что при исчерпании оперативной памяти всё останавливается, но и тут никто кроме OOM-киллера не спасёт. А всё остальное решается в иксах гораздо успешнее чем в вяленом, при желании. Вон в иксах есть 10-битный цвет и нормальное скалирование картинки, colord тот же работает (а матрицы не идеальны), где всё это в вяленом?
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|5.16, Аноним (16), 16:08, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Но с перспективы пользака: в Иксах просто всё работает.
Смотря зачем эта графика. Если выкинуть коммерсов, то окажется, что всё более менее нормально и в Иксах. Если выкинуть.
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|4.17, n00by (ok), 16:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иксы устарели, потому что архитекторы операционной системы так решили, а майнтайнеры одной рукой копируют решения RedHat, а другой программируют филиппики на Опеннет.
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|1.19, Аноним (20), 16:14, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это позор какой-то... Линукс всё глубже и глубже скатывается в яму, из которой ему уже не выбраться. Печально, ведь и альтернативы нет никакой. По сути мы являемся свидетелями заката "персонального компьютера" -- чем дальше, тем менее компьютеризованным будет становиться общество. Возвращение к истокам, так сказать.
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