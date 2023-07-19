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Выпуск дисплейного сервера Mir 2.14. Пользовательское окружение Miriway

19.07.2023 12:30

Представлен релиз дисплейного сервера Mir 2.14, разработка которого продолжается компанией Canonical, несмотря на отказ от развития оболочки Unity и редакции Ubuntu для смартфонов. Mir остаётся востребован в проектах Canonical и теперь позиционируется как решение для встраиваемых устройств и интернета вещей (IoT). Mir может использоваться в качестве композитного сервера для Wayland, что позволяет запускать в окружениях на базе Mir любые приложения, использующие Wayland (например, собранные с GTK3/4, Qt5/6 или SDL2). Пакеты для установки подготовлены для Ubuntu 22.04, 22.10 и 23.04 (PPA) и Fedora 36, 37 и 38. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии добавлена поддержка Wayland-расширения "ext-session-lock-v1", которое определяет средства блокировки сеанса и может использоваться для создания хранителей экрана или вывода диалога аутентификации при заблокированном экране. Реализована возможность перемещения элементов с использованием механизма "Drag and Drop" в окружениях на базе Wayland. Добавлена возможность изменения курсора мыши во время перемещения элементов. Унифицированы реализации платформ рендеринга (RenderingPlatform), прекращена поддержка платформы dispmanx.

На базе дисплейного сервера Mir началось развитие композитного сервера Miriway и пользовательского окружения на его основе. На текущем этапе разработки оболочка на базе Miriway поддерживает плавающие окна, интерфейс запуска приложений на базе Wayland и X11 (через Xwayland), динамически создаваемые виртуальные рабочие столы, подключение внешней панели, создание ярлыков для запуска приложений. Из дополнительных компонентов развиваются прослойка для запуска эмуляторов терминала, стартовые скрипты и экран приглашения входа в систему. Код Miriway написан на С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Готовые сборки Miriway подготовлены в формате snap.



  1. Главная ссылка к новости (https://discourse.ubuntu.com/t...)
  2. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 2.10
  3. OpenNews: Пользовательская оболочка Lomiri (Unity8) принята в Debian
  4. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 12.0
  5. OpenNews: Доступен Wayland 1.22
  6. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.32
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59465-mir
Ключевые слова: mir, wayland
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Константавр (ok), 12:58, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно, что этот Миривэй распространяется в виде снапа. Они ядро на снап не переводят ещё?
     
     
  • 2.4, soarin (ok), 13:02, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Ubuntu Core
     
     
  • 3.12, Аноним (-), 14:21, 19/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

  • 1.3, Аноним (3), 12:59, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Кто-нибудь напишите новость про новую ОС Rosa Mobile.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:17, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Кто-нибудь напишите новость про новую ОС Rosa Mobile.

    На вид перепакованный KDE Plasma Mobile, но у них на сайте про это ни слова.

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:27, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > На вид перепакованный KDE Plasma Mobile

    стало быть бессмысленное, невероятно глючное поделие

     
  • 3.8, Аноним (3), 13:45, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На вид перепакованный KDE Plasma Mobile

    А вот мне и интересно, что у них в качестве графического интерфейса пользователя,  ради этого и попросил написать новость, в надежде что на опеннет придут разработчики и пояснят.

     

  • 1.9, ИмяХ (?), 13:53, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>Реализована возможность перемещения элементов с использованием механизма "Drag and Drop" Добавлена возможность изменения курсора мыши во время перемещения элементов.

    Опять заново переизобретают то, что в иксах уже давно есть.

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:00, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксы устарели. Другое дело, dnd давно есть в вяленом. Именно поэтому "заново переизобретают". А не потому что иксы.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 14:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем они устарели? Просто тем, что работают, и держат совместимость? Сейчас так не модно, надо чтобы постоянно всё ломалось.
     
     
  • 4.13, Аноним (-), 14:37, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Чем они устарели? Просто тем, что работают, и держат совместимость? Сейчас так
    > не модно, надо чтобы постоянно всё ломалось.

    Тем что их код ужасен. Настолько что даже баги фиксить уже некому. Не говоря про адаптацию к современным фичам графики. HDR? FreeSync? Большие мониторы? HiDPI? Да даже отсутствие тиринга хотя-бы? Отсутствие лагов, даже если какая-то программа что-то неудачное сделает? Это в иксах боль. Они не катят прямо на уровне архитектуры. Там ни многопоточности, ни арбитража использования ресурсов, зато много довольно тяжелых вызовов - так что любая программа может поставить колом вообще всю графику в системе. И потом даже просто снять задачу - целая проблема, вплоть до того что приходится с позором в консольку переключаться.

    Нужна ли такая графическая система? А вот кому нужна - те пусть ее и майнтайнят, раз такие умные. На форуме язык чесать проще чем в тех наслоениях убер-легаси ковыряться пытаясь сделать из ЭТОГО хоть какое-то подобие современной графики. Разработчиков графики вокруг линя вон те свойства этого компонента достали и они вообще его даже 3-метровой палкой трогать уже не хотят.

     
     
  • 5.14, Аноним (10), 14:49, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еще не упомянул про тотальное отсутствие изоляции: любая прога может пошпионить, покейлоггерить, или даже отправить парочку команд в первое попавшееся окошко терминала, в котором открыт "sudo su -". Получение рута зловредом в X11-десктопе -- лишь вопрос времени.
     
     
  • 6.20, Аноним (20), 16:17, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Получение рута зловредом в X11-десктопе -- лишь вопрос времени.

    Приведи реальные примеры из истории, иначе балабол.

     
  • 5.15, Аноним (11), 14:55, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то ты какие-то сказки рассказываешь. Какие баги, какие тормоза, что с ними случается? Я видел подлагивания иксов, если загрузить видеокарту cuda/opencl, и выставить им жёсткие приоритеты, но тут уж вряд ли что-то поможет. Единственное что при исчерпании оперативной памяти всё останавливается, но и тут никто кроме OOM-киллера не спасёт. А всё остальное решается в иксах гораздо успешнее чем в вяленом, при желании. Вон в иксах есть 10-битный цвет и нормальное скалирование картинки, colord тот же работает (а матрицы не идеальны), где всё это в вяленом?
     
  • 5.16, Аноним (16), 16:08, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но с перспективы пользака: в Иксах просто всё работает.

    Смотря зачем эта графика. Если выкинуть коммерсов, то окажется, что всё более менее нормально и в Иксах. Если выкинуть.

     
  • 4.17, n00by (ok), 16:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иксы устарели, потому что архитекторы операционной системы так решили, а майнтайнеры одной рукой копируют решения RedHat, а другой программируют филиппики на Опеннет.
     
     
  • 5.18, Аноним (7), 16:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дикпики ?
     

  • 1.19, Аноним (20), 16:14, 19/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это позор какой-то... Линукс всё глубже и глубже скатывается в яму, из которой ему уже не выбраться. Печально, ведь и альтернативы нет никакой. По сути мы являемся свидетелями заката "персонального компьютера" -- чем дальше, тем менее компьютеризованным будет становиться общество. Возвращение к истокам, так сказать.
     

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