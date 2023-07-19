Выпуск дисплейного сервера Mir 2.14. Пользовательское окружение Miriway

2.10 , Аноним ( 10 ), 14:00, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Иксы устарели. Другое дело, dnd давно есть в вяленом. Именно поэтому "заново переизобретают". А не потому что иксы.

3.11 , Аноним ( 11 ), 14:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем они устарели? Просто тем, что работают, и держат совместимость? Сейчас так не модно, надо чтобы постоянно всё ломалось.

4.13 , Аноним ( - ), 14:37, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Чем они устарели? Просто тем, что работают, и держат совместимость? Сейчас так

> не модно, надо чтобы постоянно всё ломалось. Тем что их код ужасен. Настолько что даже баги фиксить уже некому. Не говоря про адаптацию к современным фичам графики. HDR? FreeSync? Большие мониторы? HiDPI? Да даже отсутствие тиринга хотя-бы? Отсутствие лагов, даже если какая-то программа что-то неудачное сделает? Это в иксах боль. Они не катят прямо на уровне архитектуры. Там ни многопоточности, ни арбитража использования ресурсов, зато много довольно тяжелых вызовов - так что любая программа может поставить колом вообще всю графику в системе. И потом даже просто снять задачу - целая проблема, вплоть до того что приходится с позором в консольку переключаться. Нужна ли такая графическая система? А вот кому нужна - те пусть ее и майнтайнят, раз такие умные. На форуме язык чесать проще чем в тех наслоениях убер-легаси ковыряться пытаясь сделать из ЭТОГО хоть какое-то подобие современной графики. Разработчиков графики вокруг линя вон те свойства этого компонента достали и они вообще его даже 3-метровой палкой трогать уже не хотят.

5.14 , Аноним ( 10 ), 14:49, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – еще не упомянул про тотальное отсутствие изоляции: любая прога может пошпионить, покейлоггерить, или даже отправить парочку команд в первое попавшееся окошко терминала, в котором открыт "sudo su -". Получение рута зловредом в X11-десктопе -- лишь вопрос времени.

6.20 , Аноним ( 20 ), 16:17, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Получение рута зловредом в X11-десктопе -- лишь вопрос времени. Приведи реальные примеры из истории, иначе балабол.

5.15 , Аноним ( 11 ), 14:55, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Что-то ты какие-то сказки рассказываешь. Какие баги, какие тормоза, что с ними случается? Я видел подлагивания иксов, если загрузить видеокарту cuda/opencl, и выставить им жёсткие приоритеты, но тут уж вряд ли что-то поможет. Единственное что при исчерпании оперативной памяти всё останавливается, но и тут никто кроме OOM-киллера не спасёт. А всё остальное решается в иксах гораздо успешнее чем в вяленом, при желании. Вон в иксах есть 10-битный цвет и нормальное скалирование картинки, colord тот же работает (а матрицы не идеальны), где всё это в вяленом?

5.16 , Аноним ( 16 ), 16:08, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но с перспективы пользака: в Иксах просто всё работает. Смотря зачем эта графика. Если выкинуть коммерсов, то окажется, что всё более менее нормально и в Иксах. Если выкинуть.

4.17 , n00by ( ok ), 16:09, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Иксы устарели, потому что архитекторы операционной системы так решили, а майнтайнеры одной рукой копируют решения RedHat, а другой программируют филиппики на Опеннет.

5.18 , Аноним ( 7 ), 16:12, 19/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – дикпики ?

