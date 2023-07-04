Выпуск Wayland-Protocols 1.32

3.5 , Аноним ( 5 ), 09:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только файлы, как-то и без протокола читались. А вот вейленда всё нет и нет.

4.7 , Аноним ( 7 ), 09:39, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А вот вейленда всё нет и нет. Что значит - нет? Вон там разработчик Asahi Linux уже прямым текстом призвал зак@пать xorg, популярно объяснив что не считает трату времени и сил на потуги багфикса ЭТОГО чем-либо перспективным. Можете пытаться перевирать факты сколько угодно - но тогда будущее предъявит себя внезапным е-сом по черепушке. Это единственное отличие. Как угодно но мир изменился и никто не будет считать тирингующий лагающий позор нормальным выводом графики.

5.8 , Аноним ( 5 ), 09:51, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Головой подумай, если бы вейленд был чем-то реально работающим никому бы не пришлось ни к чему призывать.

6.11 , n00by ( ok ), 10:10, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Он банально хайпует. Типа он такой умный и его призыв рулит Вселенной. И без него даже Wine переходит на Wayland. Это неизбежность. Есть, конечно, нюансы с VRR (Variable refresh rate) и может ещё какие всплывут.

7.25 , Аноним ( 25 ), 11:04, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ты бы думал иногда прежде чем глупости писать

6.12 , Аноним ( 7 ), 10:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Головой подумай, если бы вейленд был чем-то реально работающим

> никому бы не пришлось ни к чему призывать. Судя по тону его спича ему просто надоели багрепорты вокруг Xorg которые некому чинить. Так просто и банально, хоть оборитесь - патчите свое нечто сами или идите нахрен, имхо.

7.19 , Аноним ( 5 ), 10:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Непонятно чем плохи багрепорты которые медленно чинятся против того что просто не работает в полном объеме.

5.10 , Линукс Торвальц ( ? ), 10:02, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Правильней было бы закопать Asahi, вместе с вейландом. А то не успели вылупиться, а уже права качают.

6.13 , Аноним ( 7 ), 10:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А таки имеют весьма валидный технический пойнт. Вполне грамотно обоснованный в тексте того призыва. И почти все девы вокруг графики думают примерно так же. Так что не надо спамить свомими багами по иксам в багтрекеры, если вы не готовы стать их fixer'ами. Как-то так по состоянию на данный момент уже.

6.21 , Аноним ( 5 ), 10:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Указующий перст Линуса всегда с нами.

7.27 , Аноним ( 25 ), 11:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – линукзоиды странный народ, боготворите какого то самодура

5.14 , Аноним ( 14 ), 10:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Вон там разработчик Asahi Linux уже прямым текстом призвал зак@пать xorg Разработчики Asahi почти поголовно транссексуалы. Ты уверен, что к их мнению стоит прислушиваться? А то они ведь и член могут призвать отрезать.

6.17 , Аноним ( 7 ), 10:38, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я уверен что как инженер нахожу их обоснование вполне технически валидным. Какой спам до@#$вать всех репортами багов по иксам если их фиксить некому? Если вам так нужны иксы - окей, круто, вот вы тогда баги там и чините. Заодно как раз и узнаете почему кодеры ненавидят этот компонент.

7.22 , Аноним ( 22 ), 10:54, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Пока что спамят в основном любители вяленого. Уже десять лет пилят свою кривую, малосовместимую с чем бы то ни было вундервафлю и всё не могут определиться что же они в итоге хотят получить. тогда как иксы просто работают, и жрать не просят. Гном, вяленый, симтемГ -- одного поля ягоды. Надеюсь красношляпа со своей политикой рано или поздно загнётся, а вместе с ней и её кривые поделия.

8.28 , Анонин ( ? ), 11:46, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать И после этого линух опять станет уделом какиров и шизоидов А при покупке нового... 7.29 , Аноним ( 14 ), 11:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я уверен что как инженер нахожу их обоснование вполне технически валидным. ОБоснование отрезать себе член? Я почему-то думаю, что с инженерной точки зрения это как раз отстойная идея. Как минимум, в туалет ходить становится гораздо неудобнее.

6.26 , Аноним ( 26 ), 11:29, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Здравая мысль, прислушиваться к людям с психическими отклонениями – такая себе идея.

3.20 , Аноним ( 25 ), 10:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – глупый пример

