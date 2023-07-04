Выпуск Wayland-Protocols 1.32

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|1.1, kusb (?), 07:25, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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По мне - протокол на каждый чих это упорото. Может безопасно, не знаю.
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|2.2, n00by (ok), 07:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Протокол - это последовательность действий.
Раньше в книжках писали, что для работы с файлами в Си есть разные функции: fopen(), fread(), fclose(). Читателю приходилось думать, в каком порядке их вызывать.
Теперь можно сказать, что протокол чтения файлов это fopen(), fread() и fclose(). Можно уже не думать о порядке. ;)
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|3.5, Аноним (5), 09:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только файлы, как-то и без протокола читались. А вот вейленда всё нет и нет.
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|4.7, Аноним (7), 09:39, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А вот вейленда всё нет и нет.
Что значит - нет? Вон там разработчик Asahi Linux уже прямым текстом призвал зак@пать xorg, популярно объяснив что не считает трату времени и сил на потуги багфикса ЭТОГО чем-либо перспективным.
Можете пытаться перевирать факты сколько угодно - но тогда будущее предъявит себя внезапным е-сом по черепушке. Это единственное отличие. Как угодно но мир изменился и никто не будет считать тирингующий лагающий позор нормальным выводом графики.
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|5.8, Аноним (5), 09:51, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Головой подумай, если бы вейленд был чем-то реально работающим никому бы не пришлось ни к чему призывать.
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|6.11, n00by (ok), 10:10, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Он банально хайпует. Типа он такой умный и его призыв рулит Вселенной. И без него даже Wine переходит на Wayland. Это неизбежность. Есть, конечно, нюансы с VRR (Variable refresh rate) и может ещё какие всплывут.
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|6.12, Аноним (7), 10:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Головой подумай, если бы вейленд был чем-то реально работающим
> никому бы не пришлось ни к чему призывать.
Судя по тону его спича ему просто надоели багрепорты вокруг Xorg которые некому чинить. Так просто и банально, хоть оборитесь - патчите свое нечто сами или идите нахрен, имхо.
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|7.19, Аноним (5), 10:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Непонятно чем плохи багрепорты которые медленно чинятся против того что просто не работает в полном объеме.
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|5.10, Линукс Торвальц (?), 10:02, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Правильней было бы закопать Asahi, вместе с вейландом. А то не успели вылупиться, а уже права качают.
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|6.13, Аноним (7), 10:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А таки имеют весьма валидный технический пойнт. Вполне грамотно обоснованный в тексте того призыва. И почти все девы вокруг графики думают примерно так же. Так что не надо спамить свомими багами по иксам в багтрекеры, если вы не готовы стать их fixer'ами. Как-то так по состоянию на данный момент уже.
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|5.14, Аноним (14), 10:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Вон там разработчик Asahi Linux уже прямым текстом призвал зак@пать xorg
Разработчики Asahi почти поголовно транссексуалы. Ты уверен, что к их мнению стоит прислушиваться? А то они ведь и член могут призвать отрезать.
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|6.17, Аноним (7), 10:38, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я уверен что как инженер нахожу их обоснование вполне технически валидным. Какой спам до@#$вать всех репортами багов по иксам если их фиксить некому? Если вам так нужны иксы - окей, круто, вот вы тогда баги там и чините. Заодно как раз и узнаете почему кодеры ненавидят этот компонент.
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|7.22, Аноним (22), 10:54, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Пока что спамят в основном любители вяленого. Уже десять лет пилят свою кривую, малосовместимую с чем бы то ни было вундервафлю и всё не могут определиться что же они в итоге хотят получить. тогда как иксы просто работают, и жрать не просят. Гном, вяленый, симтемГ -- одного поля ягоды. Надеюсь красношляпа со своей политикой рано или поздно загнётся, а вместе с ней и её кривые поделия.
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|8.28, Анонин (?), 11:46, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И после этого линух опять станет уделом какиров и шизоидов А при покупке нового... текст свёрнут, показать
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|7.29, Аноним (14), 11:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Я уверен что как инженер нахожу их обоснование вполне технически валидным.
ОБоснование отрезать себе член? Я почему-то думаю, что с инженерной точки зрения это как раз отстойная идея. Как минимум, в туалет ходить становится гораздо неудобнее.
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|6.26, Аноним (26), 11:29, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Здравая мысль, прислушиваться к людям с психическими отклонениями – такая себе идея.
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|2.4, Аноним (5), 09:21, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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По не так из-за этого никакого вейленда на десктопе и нет.
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|2.6, хрю (?), 09:38, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну если думать о "протокол"-е как об интерфейсе, то норм.
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|3.9, Аноним (5), 09:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тогда если думать, об испражнениях как о чисто золоте, то это тоже норм.
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|4.15, Аноним (7), 10:36, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Тогда если думать, об испражнениях как о чисто золоте, то это тоже норм.
Прикинь, кому-то и д@рьмо - клад! По крайней мере я разок видел как сельские разворовали кучу д@рьма (коровьего) просто в хлам.
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|1.16, Аноним (25), 10:37, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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не понимаю, зачем оно, когда есть прекрасный, проверенный временем X11 и чёткий Xorg
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|3.24, Аноним (25), 11:02, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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не стареет, а проходит проверку временем
проблема вейладна это в принципе проблема всего человечества - развитие ради развития
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|4.31, 1 (??), 12:25, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не совсем так. Проблемы в X11 есть и они явные. А дальше приходит кучка погромистов (которые да, писали X11) и говорит, а зебе^W "сделаем красиво !", но не всё, всё нам делать лень, а только напишем протокол, а все остальные потом подтянутся. Но остальные тянуться не захотели, потом силёнок у авторов было не столько много как у поттеринга (но место происхождения одно - RH).
Ну и имеем то, что имеем ... Вяленый - набор протоколов, причём разный для KDE и Gnome, а приложения, по старинке, работают через прослойку X11.
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|5.37, 12yoexpert (ok), 14:04, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Проблемы в X11 есть и они явные
блин, не знал. как это я мог не заметить такие явные проблемы? пойду снесу иксы и накачу вайленд
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|1.30, Аноним (22), 12:08, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Народ, а подскажите-ка мне дистрибутив, "искаропки" нативно работающий с вейландом, без всяких иксовых подпорок и прослоек. Хочу посмотреть что это за чудо. Есть такой?
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|1.32, Шарп (ok), 12:34, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>захват ввода в приложениях XWayland
Последовательно переносят в вяленый всё то что критиковали в иксах. Отключения vsync уже протащили. Теперь вот можно будет сделать легендарный захват ввода диалоговым окном с последующим зависанием.
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|2.33, 1 (??), 12:49, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну а в конце, вишенкой на торте, реализуют сетевую прозрачность.
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|2.34, Oe (?), 13:43, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дык включенный vsync это такой же костыль, как и xorg, чисто прокладка для устаревших устройств отображения. Не всем приятны дополнительные 20 мс задержек для 60 Гц монитора ценой отсутствия тиринга. А еще vsync при малейшем перегрузе дропает время кадра в N-число раз, вместо просадки до 59 кадров прыгнет сразу на 30, 20, 15, и т.п. Нужны мониторы и протоколы с железом, способным работать от нуля герц, в android смартфонах, если не ошибаюсь, уже были представлены первые такие дисплеи.
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