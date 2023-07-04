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Выпуск Wayland-Protocols 1.32

04.07.2023 07:17

Опубликован выпуск пакета wayland-protocols 1.32, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

В новой версии добавлены три протокола, помещённые в категорию "staging":

  • ext-foreign-toplevel-list - получение информации о поверхностях, размещённых на самом верхнем уровне (toplevel), которые позволяют организовать закрепление окон поверх другого содержимого, например, для подключения собственных панелей и переключателей окон.
  • security-context-v1 - позволяет идентифицировать клиентов, использующих sandbox-изоляцию. Клиент может зарегистрировать новое подключение к композитному серверу на базе Wayland и прикрепить к нему контекст безопасности, после чего в соответствии с указанным контекстом безопасности композитный менеджер ограничит возможности, доступные для установленного соединения.
  • cursor-shape-v1 - альтернативный способ настройки внешнего вида курсора, основанный на передаче серии изображений курсора вместо привязки к поверхности (wl_surface).

В протоколе xdg-shell реелизован новое состояние поверхностей верхнего уровня - 'suspended', которое передаётся в случае, если поверхность находится вне поля зрения пользователя, что может применяться, например, для реализации механизмов сокращения энергопотребления.


В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation-time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Протоколы, тестируемые в ветке "staging":

  • drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • "ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.
  • "single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
  • "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
  • content-type - позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как "content type". Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).
  • ext-idle-notify - даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.
  • tearing-control - позволяет отключить в полноэкранных приложениях вертикальную синхронизацию (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.

Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.
  • "input-method" - обработка методов ввода.
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода.
  • "keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.
  • "linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии dma-buf.
  • "linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).
  • "primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
  • "relative pointer events" - относительные события указателей.
  • "tablet" - поддержка ввода с планшетов.
  • "text-input" - организация ввода текста.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).
  • "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Доступен Wayland 1.22
  3. OpenNews: Выпуск XWayland 23.1.0, компонента для запуска X11-приложений в Wayland-окружениях
  4. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.31
  5. OpenNews: В Wayland добавлена возможность отключения вертикальной синхронизации
  6. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 12.0
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59377-wayland-protocols
Ключевые слова: wayland-protocols, wayland
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Обсуждение (39) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, kusb (?), 07:25, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    По мне - протокол на каждый чих это упорото. Может безопасно, не знаю.
     
     
  • 2.2, n00by (ok), 07:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Протокол - это последовательность действий.

    Раньше в книжках писали, что для работы с файлами в Си есть разные функции: fopen(), fread(), fclose(). Читателю приходилось думать, в каком порядке их вызывать.

    Теперь можно сказать, что протокол чтения файлов это fopen(), fread() и fclose(). Можно уже не думать о порядке. ;)

     
     
  • 3.5, Аноним (5), 09:22, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только файлы, как-то и без протокола читались. А вот вейленда всё нет и нет.
     
     
  • 4.7, Аноним (7), 09:39, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А вот вейленда всё нет и нет.

    Что значит - нет? Вон там разработчик Asahi Linux уже прямым текстом призвал зак@пать xorg, популярно объяснив что не считает трату времени и сил на потуги багфикса ЭТОГО чем-либо перспективным.

    Можете пытаться перевирать факты сколько угодно - но тогда будущее предъявит себя внезапным е-сом по черепушке. Это единственное отличие. Как угодно но мир изменился и никто не будет считать тирингующий лагающий позор нормальным выводом графики.

     
     
  • 5.8, Аноним (5), 09:51, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Головой подумай, если бы вейленд был чем-то реально работающим никому бы не пришлось ни к чему призывать.
     
     
  • 6.11, n00by (ok), 10:10, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Он банально хайпует. Типа он такой умный и его призыв рулит Вселенной. И без него даже Wine переходит на Wayland. Это неизбежность. Есть, конечно, нюансы с VRR (Variable refresh rate) и может ещё какие всплывут.
     
     
  • 7.25, Аноним (25), 11:04, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты бы думал иногда прежде чем глупости писать
     
  • 6.12, Аноним (7), 10:18, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Головой подумай, если бы вейленд был чем-то реально работающим
    > никому бы не пришлось ни к чему призывать.

    Судя по тону его спича ему просто надоели багрепорты вокруг Xorg которые некому чинить. Так просто и банально, хоть оборитесь - патчите свое нечто сами или идите нахрен, имхо.

     
     
  • 7.19, Аноним (5), 10:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Непонятно чем плохи багрепорты которые медленно чинятся против того что просто не работает в полном объеме.
     
  • 5.10, Линукс Торвальц (?), 10:02, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Правильней было бы закопать Asahi, вместе с вейландом. А то не успели вылупиться, а уже права качают.
     
     
  • 6.13, Аноним (7), 10:24, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А таки имеют весьма валидный технический пойнт. Вполне грамотно обоснованный в тексте того призыва. И почти все девы вокруг графики думают примерно так же. Так что не надо спамить свомими багами по иксам в багтрекеры, если вы не готовы стать их fixer'ами. Как-то так по состоянию на данный момент уже.
     
  • 6.21, Аноним (5), 10:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Указующий перст Линуса всегда с нами.
     
     
  • 7.27, Аноним (25), 11:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    линукзоиды странный народ, боготворите какого то самодура
     
  • 5.14, Аноним (14), 10:32, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Вон там разработчик Asahi Linux уже прямым текстом призвал зак@пать xorg

    Разработчики Asahi почти поголовно транссексуалы. Ты уверен, что к их мнению стоит прислушиваться? А то они ведь и член могут призвать отрезать.

     
     
  • 6.17, Аноним (7), 10:38, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уверен что как инженер нахожу их обоснование вполне технически валидным. Какой спам до@#$вать всех репортами багов по иксам если их фиксить некому? Если вам так нужны иксы - окей, круто, вот вы тогда баги там и чините. Заодно как раз и узнаете почему кодеры ненавидят этот компонент.
     
     
  • 7.22, Аноним (22), 10:54, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Пока что спамят в основном любители вяленого. Уже десять лет пилят свою кривую, малосовместимую с чем бы то ни было вундервафлю и всё не могут определиться что же они в итоге хотят получить. тогда как иксы просто работают, и жрать не просят. Гном, вяленый, симтемГ -- одного поля ягоды. Надеюсь красношляпа со своей политикой рано или поздно загнётся, а вместе с ней и её кривые поделия.
     
     
  • 8.28, Анонин (?), 11:46, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И после этого линух опять станет уделом какиров и шизоидов А при покупке нового... текст свёрнут, показать
     
  • 7.29, Аноним (14), 11:55, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я уверен что как инженер нахожу их обоснование вполне технически валидным.

    ОБоснование отрезать себе член? Я почему-то думаю, что с инженерной точки зрения это как раз отстойная идея. Как минимум, в туалет ходить становится гораздо неудобнее.

     
  • 6.26, Аноним (26), 11:29, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Здравая мысль, прислушиваться к людям с психическими отклонениями – такая себе идея.
     
  • 3.20, Аноним (25), 10:53, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    глупый пример
     
  • 2.3, Sw00p aka Jerom (?), 07:59, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Протокол на каждый чих - этикет :)
     
  • 2.4, Аноним (5), 09:21, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    По не так из-за этого никакого вейленда на десктопе и нет.
     
     
  • 3.38, 12yoexpert (ok), 14:06, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если попить водички и поспать - начнёшь попадать по клавишам
     
  • 2.6, хрю (?), 09:38, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если думать о "протокол"-е как об интерфейсе, то норм.
     
     
  • 3.9, Аноним (5), 09:52, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда если думать, об испражнениях как о чисто золоте, то это тоже норм.
     
     
  • 4.15, Аноним (7), 10:36, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Тогда если думать, об испражнениях как о чисто золоте, то это тоже норм.

    Прикинь, кому-то и д@рьмо - клад! По крайней мере я разок видел как сельские разворовали кучу д@рьма (коровьего) просто в хлам.

     
     
  • 5.18, Аноним (25), 10:45, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ты что, подглядывал за ними? типа куколд
     

  • 1.16, Аноним (25), 10:37, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    не понимаю, зачем оно, когда есть прекрасный, проверенный временем X11 и чёткий Xorg
     
     
  • 2.23, Kukish (?), 10:57, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Все стареет, даже проверенный временем.
     
     
  • 3.24, Аноним (25), 11:02, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    не стареет, а проходит проверку временем
    проблема вейладна это в принципе проблема всего человечества - развитие ради развития
     
     
  • 4.31, 1 (??), 12:25, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не совсем так. Проблемы в X11 есть и они явные. А дальше приходит кучка погромистов (которые да, писали X11) и говорит, а зебе^W "сделаем красиво !", но не всё, всё нам делать лень, а только напишем протокол, а все остальные потом подтянутся. Но остальные тянуться не захотели, потом силёнок у авторов было не столько много как у поттеринга (но место происхождения одно - RH).
    Ну и имеем то, что имеем ... Вяленый - набор протоколов, причём разный для KDE и Gnome, а приложения, по старинке, работают через прослойку X11.
     
     
  • 5.37, 12yoexpert (ok), 14:04, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Проблемы в X11 есть и они явные

    блин, не знал. как это я мог не заметить такие явные проблемы? пойду снесу иксы и накачу вайленд

     

  • 1.30, Аноним (22), 12:08, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Народ, а подскажите-ка мне дистрибутив, "искаропки" нативно работающий с вейландом, без всяких иксовых подпорок и прослоек. Хочу посмотреть что это за чудо. Есть такой?
     
     
  • 2.36, 12yoexpert (ok), 14:03, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вопрос некорректный, с вайлендом в принципе ничего не может работать
     

  • 1.32, Шарп (ok), 12:34, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >захват ввода в приложениях XWayland

    Последовательно переносят в вяленый всё то что критиковали в иксах. Отключения vsync уже протащили. Теперь вот можно будет сделать легендарный захват ввода диалоговым окном с последующим зависанием.

     
     
  • 2.33, 1 (??), 12:49, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну а в конце, вишенкой на торте, реализуют сетевую прозрачность.
     
  • 2.34, Oe (?), 13:43, 04/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дык включенный vsync это такой же костыль, как и xorg, чисто прокладка для устаревших устройств отображения. Не всем приятны дополнительные 20 мс задержек для 60 Гц монитора ценой отсутствия тиринга. А еще vsync при малейшем перегрузе дропает время кадра в N-число раз, вместо просадки до 59 кадров прыгнет сразу на 30, 20, 15, и т.п. Нужны мониторы и протоколы с железом, способным работать от нуля герц, в android смартфонах, если не ошибаюсь, уже были представлены первые такие дисплеи.
     

  • 1.35, 12yoexpert (ok), 14:01, 04/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    очередной гвоздь в крышку гроба linux на десктопе
     

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