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Выпуск Wayland-Protocols 1.31

30.11.2022 13:37

Опубликован выпуск пакета wayland-protocols 1.31, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений.

Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением.

Новая версия опубликована спустя неделю после выпуска Wayland-Protocols 1.30, в котором была добавлена поддержка протокола tearing-control для отключения вертикальной синхронизации. В версии 1.31 в категорию "staging" добавлен протокол fractional-scale, при помощи которого композитный менеджер может передавать нецелые значения масштабирования поверхностей, что позволяет клиенту определять более точный размер буферов для объектов wp_viewport, по сравнению с передачей округлённых сведений о масштабе. Реализации протокола fractional-scale подготовлены для wlroots, KWin и glfw.


В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость:

  • "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.
  • "presentation-time" - обеспечивает отображение видео.
  • "xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д.

Протоколы, тестируемые в ветке "staging":

  • drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.
  • "ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.
  • "single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.
  • "xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).
  • content-type - позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как "content type". Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).
  • ext-idle-notify - даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.
  • tearing-control - позволяет отключить в полноэкранных приложениях вертикальную синхронизацию (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам.

Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable":

  • "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.
  • "input-method" - обработка методов ввода.
  • "idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).
  • "input-timestamps" - временные метки для событий ввода.
  • "keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.
  • "linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии dma-buf.
  • "linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.
  • "pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.
  • "pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).
  • "primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.
  • "relative pointer events" - относительные события указателей.
  • "tablet" - поддержка ввода с планшетов.
  • "text-input" - организация ввода текста.
  • "xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.
  • "xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.
  • "xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).
  • "xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: В Wayland добавлена возможность отключения вертикальной синхронизации
  3. OpenNews: Выпуск композитного сервера Weston 11.0
  4. OpenNews: Доступно пользовательское окружение PaperDE 0.2, использующее Qt и Wayland
  5. OpenNews: Выпуск Wayland-Protocols 1.27
  6. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58225-wayland
Ключевые слова: wayland
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Обсуждение (35) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:59, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вряд ли это исправит горбатого гнома с его неспособностью совместить ноутбучное разрешение 1366х768 с 3840х2160 на HDMI/Displayport мониторе.
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 14:58, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забей уже на Gnome и KDE они какое-то время еще будут актуальны, но вектор дальнейшей разработки понятен. Кто не успеет на поезд на Вайланд опаздает.
     
     
  • 3.27, Аноним (27), 16:04, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скоро уже закапывать вейланд, а он всё ещё не готов. Да сколько можно то?
     
  • 3.29, анон (?), 16:30, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помню, каждый раз, когда на реддите понимают ванильный тхреад "назовите хоть одну причину, почему ты еще не перешел на войланд" после очередного минорного мажорного апдейта, то сразу вылезает чел с неудобным списком из 2к16 на 40-50 пунктов (сама паста была собрана с форча и фан рассылки какого-то хардкорного линукс форума, который захватили недавно цветные, и там пунктов 400-700, но самое болезненное и глючное было ужато в мелкий списочек), после которого начинается лютый вой, и шедоубан за троленг и спам, потому что в вейланде все прекрасно, а если кто-то не согласен, то он не прав.

    Иногда мне кажется, что стоящие иксы обгонят вяленого, потому что недавно завезли тиринг.

     

  • 1.2, ананимус (?), 14:07, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "добавлен протокол fractional-scale" не понял это починит мыло в xwayland при 1.25/1.5 и тд или для чего оно? нативные wayland приложения уже выглядят идеально
     
     
  • 2.3, Ыыыыыы (?), 14:11, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     
     
  • 3.4, ананимус (?), 14:17, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну тогда низкий поклон от меня автору сего патча
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:32, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, починит.

    Нет, нативные приложения не выглядят идеально. Они рендерятся в целочисленном масштабе 2 и потом даунскейлятся, поэтому мыло.

     
     
  • 3.7, Аноним (6), 14:32, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Починит мыло в Wayland-приложениях*

    XWayland никто чинить не планирует, да и не очень-то нужно.

     
  • 3.9, ананимус (?), 14:35, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не знаю у кого там что даунскейлиться но у меня приложения типа firefox telegram и все что гномовское при фракшинал скейле в 1.5 выглядит идеально, проблемы только с xwayland но и там не похоже что бы оно рендерилось в 2 раза больше т.к. максимальное разрешение в играх запущенных через xwayland не 3840х2160 а 2560х1440, по поведению больше похоже на то что они растягиваются
     
     
  • 4.12, Аноним (6), 14:42, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Wayland даунскейлится с 2x, XWayland апскейлится с 1x.

    В некоторых композиторах есть костыли для того, чтобы XWayland тоже даунскейлился, но это не единая и не очень чистая практика.

    Мыло некритично, но заметно невооруженным глазом, и даунскейл, очевидно, сказывается на энергопотреблении и производительности.

    Не можешь разглядеть - сравни с 2x и 1x.

     

  • 1.5, Анонимсус (?), 14:29, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже починят захват экрана для OBS u MS Teams. Скока можно!?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 14:39, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > захват экрана

    А они собираются?! Вроде в этом фишка вяленого, что экран смотреть не положено! Это же небезопасно!

     
     
  • 3.13, Анонимсус (?), 14:42, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо же как то стримы и презинтантации проводить. У меня что не созвон то переключение на иксы.
    (Fedora 37)
     
     
  • 4.19, Аноним (11), 15:02, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Если в Иксах всё можно делать, зачем тогда вяленый?
     
     
  • 5.23, Самый умный из вас (?), 15:27, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если на коне можно на работу скакать, зачем машины?
     
     
  • 6.31, Аноним (11), 16:32, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > зачем машины?

    потому что машина без колёс, двигателя, а на сиденья только дизайн-рисунок имеется.

     
  • 4.26, Аноним (26), 15:35, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Работает на вяленном выпрямляй руки.
     
  • 3.30, Аноним (30), 16:31, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не фишка вяленого, это вещь не оговорённая в рамках протоколов.
    Запрет на шаринг экрана в головах авторов протоколов, который выражен в простом человеческом НИНУЖНО. И как с тирингом, и с нецелым масштабированием, они могут передумать.

    Технически ничего не мешает сделать реализацию в композиторе, который будет писать итоговое изображение не только в буферы видеоадаптера, но и в другой поток. Секурность, однако, навешивает кучу технических деталей - что делать с окнами, которые нежелательно показывать? как манажить права доступа? как рисовать заблокированные окна? что делать если шару экрана заказывает сразу несколько приложений? а если у них разные права для показа? что делать когда принимающая сторона не успевает считывать получаемые данные? И так далее.

     
     
  • 4.32, Аноним (11), 16:35, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Столько вопросов... И это после 14-летней разработки протокола?! А сколько потом ещё реализовывать будут?
     
  • 4.35, Аноним (1), 16:45, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучшее что они могут сделать это автонастройку искуственно порезанных до 60 герц матриц так сказать разгоном монитора как минимум предлагая максимально ужатые режимы таймингов cvt последней версии. Ну вот хочет кто-нибудь на 60 герцовом мониторе увидеть 75 кадров, которые внезапно возможны если канал тянет 60 герц стандартно. И вот тебе производитель монитора вещает чтобы ты пользовался только 60 герцами, а вот те святые 75 герц ты можешь на полном экране увидеть только например в разрешении 1280х720. Вот такая принудительная настройка в иксах имеется и это киллерфича. Зато вейланд умеет сам определить 4к формат передаваемых данных чтобы в 4К подключить телевизор с нестандартным цветовым диапазоном типа Option "ColorSpace" "YCbCr420" и получить 60 кадров просто сказав использовать режим 60 кадров.
     
  • 2.16, Аноним (15), 15:00, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Поддерживаю топик. Нужен API захвата всего экрана (всей поверхности), дисплея (только одного экрана), окна с оформлением, окна без оформления. А еще непонятно можно ли фоном запускать что-то вроде x11vnc ?
     
  • 2.17, НяшМяш (ok), 15:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что в OBS не работает? Под Wayland он спокойно захватывает через PipeWire и нужен портал, чтобы окно разрешения на доступ появилось.
     
  • 2.24, Аноним (26), 15:28, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Давно работает. Используй xdg-dektop-portal, pipewire и запускай obs с аргументом QT_QPA_PLATFORM=wayland и дай разрешение при запросе прав на доступ к содержимому экрана. Либо ставь obs из flatpak, вроде говорят что там сразу работает, я сам не проверял.
     

  • 1.8, Аноним (-), 14:33, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >протокол xdg-shell

    Там уже протоколов на каждый чих больше, чем экстеншенов у иксов (насколько понимаю, основная проблема иксов как раз груз легаси, что не схлопнули в core или не прицепили seamlessly) или пока ещё догоняют? Через сколько примерно лет этот пульсаудио переделают на пайпвайр, примерно можете прочувствовать?

     
     
  • 2.18, Аноним (15), 15:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не больше. Три протокола и их для работы пока не хватает.
    Остальное это влажные фанатзии разработчиков, которыми можно поиграть,
    но сокрее всего их выбросят перед переводом в стабильную версию сделают
    что-то соответствующее здравому смыслу.
     

  • 1.10, Аноним (11), 14:37, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    За 14 лет думанья было сделано: 3 протокола...
    7 - недоделаны,
    17 - конь не валялся.
    И это ещё только протоколы.
     
     
  • 2.20, Аноним (15), 15:02, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Сколько из них твои? Сколько ты пожертвовал в FSF?
    Или только горазд жрать за чужой счет?
     
     
  • 3.36, Аноним (36), 16:50, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После того как они выпустили GNU/Taler, я понял что ничего им не хочу жертвовать. Их хозяева и так неплохо reboot и кормят.
     

  • 1.14, Аноним (11), 14:43, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > в ветке unstable:

    fullscreen-shell
    input-method
    idle-inhibit
    pointer-gestures
    primary-selection
    text-input
    xdg-decoration
    xwayland-keyboard-grab
    ...
    То, что должно было быть ещё 10 лет назад...

     
     
  • 2.25, Самый умный из вас (?), 15:29, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Анонимы ноют, караван идет
     
     
  • 3.28, Аноним (27), 16:06, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае "кадило крутится -- лавэха мутится".
     
  • 3.33, Аноним (11), 16:39, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > караван идет

    в данном случае - болтается в проруби.

     

  • 1.21, Аноним (15), 15:03, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужны примеры и документация. И хорошо бы прекомпилированные заголовки уже иметь в каждой платформе вместе с пакетом, а то фигата с трансляцией XML-ок конечно интересно, но сильно усложняет сборочные файлы.
     
     
  • 2.34, Аноним (11), 16:40, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > примеры и документация

    Откуда?! У них 90% протоколов - unstable

     

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