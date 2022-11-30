Выпуск Wayland-Protocols 1.31

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|1.1, Аноним (1), 13:59, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вряд ли это исправит горбатого гнома с его неспособностью совместить ноутбучное разрешение 1366х768 с 3840х2160 на HDMI/Displayport мониторе.
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|2.15, Аноним (15), 14:58, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Забей уже на Gnome и KDE они какое-то время еще будут актуальны, но вектор дальнейшей разработки понятен. Кто не успеет на поезд на Вайланд опаздает.
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|3.27, Аноним (27), 16:04, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скоро уже закапывать вейланд, а он всё ещё не готов. Да сколько можно то?
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|3.29, анон (?), 16:30, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Помню, каждый раз, когда на реддите понимают ванильный тхреад "назовите хоть одну причину, почему ты еще не перешел на войланд" после очередного минорного мажорного апдейта, то сразу вылезает чел с неудобным списком из 2к16 на 40-50 пунктов (сама паста была собрана с форча и фан рассылки какого-то хардкорного линукс форума, который захватили недавно цветные, и там пунктов 400-700, но самое болезненное и глючное было ужато в мелкий списочек), после которого начинается лютый вой, и шедоубан за троленг и спам, потому что в вейланде все прекрасно, а если кто-то не согласен, то он не прав.
Иногда мне кажется, что стоящие иксы обгонят вяленого, потому что недавно завезли тиринг.
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|1.2, ананимус (?), 14:07, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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"добавлен протокол fractional-scale" не понял это починит мыло в xwayland при 1.25/1.5 и тд или для чего оно? нативные wayland приложения уже выглядят идеально
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|2.6, Аноним (6), 14:32, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, починит.
Нет, нативные приложения не выглядят идеально. Они рендерятся в целочисленном масштабе 2 и потом даунскейлятся, поэтому мыло.
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|3.7, Аноним (6), 14:32, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Починит мыло в Wayland-приложениях*
XWayland никто чинить не планирует, да и не очень-то нужно.
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|3.9, ананимус (?), 14:35, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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не знаю у кого там что даунскейлиться но у меня приложения типа firefox telegram и все что гномовское при фракшинал скейле в 1.5 выглядит идеально, проблемы только с xwayland но и там не похоже что бы оно рендерилось в 2 раза больше т.к. максимальное разрешение в играх запущенных через xwayland не 3840х2160 а 2560х1440, по поведению больше похоже на то что они растягиваются
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|4.12, Аноним (6), 14:42, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Wayland даунскейлится с 2x, XWayland апскейлится с 1x.
В некоторых композиторах есть костыли для того, чтобы XWayland тоже даунскейлился, но это не единая и не очень чистая практика.
Мыло некритично, но заметно невооруженным глазом, и даунскейл, очевидно, сказывается на энергопотреблении и производительности.
Не можешь разглядеть - сравни с 2x и 1x.
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|2.11, Аноним (11), 14:39, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> захват экрана
А они собираются?! Вроде в этом фишка вяленого, что экран смотреть не положено! Это же небезопасно!
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|3.13, Анонимсус (?), 14:42, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо же как то стримы и презинтантации проводить. У меня что не созвон то переключение на иксы.
(Fedora 37)
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|6.31, Аноним (11), 16:32, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> зачем машины?
потому что машина без колёс, двигателя, а на сиденья только дизайн-рисунок имеется.
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|3.30, Аноним (30), 16:31, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не фишка вяленого, это вещь не оговорённая в рамках протоколов.
Запрет на шаринг экрана в головах авторов протоколов, который выражен в простом человеческом НИНУЖНО. И как с тирингом, и с нецелым масштабированием, они могут передумать.
Технически ничего не мешает сделать реализацию в композиторе, который будет писать итоговое изображение не только в буферы видеоадаптера, но и в другой поток. Секурность, однако, навешивает кучу технических деталей - что делать с окнами, которые нежелательно показывать? как манажить права доступа? как рисовать заблокированные окна? что делать если шару экрана заказывает сразу несколько приложений? а если у них разные права для показа? что делать когда принимающая сторона не успевает считывать получаемые данные? И так далее.
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|4.32, Аноним (11), 16:35, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Столько вопросов... И это после 14-летней разработки протокола?! А сколько потом ещё реализовывать будут?
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|4.35, Аноним (1), 16:45, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лучшее что они могут сделать это автонастройку искуственно порезанных до 60 герц матриц так сказать разгоном монитора как минимум предлагая максимально ужатые режимы таймингов cvt последней версии. Ну вот хочет кто-нибудь на 60 герцовом мониторе увидеть 75 кадров, которые внезапно возможны если канал тянет 60 герц стандартно. И вот тебе производитель монитора вещает чтобы ты пользовался только 60 герцами, а вот те святые 75 герц ты можешь на полном экране увидеть только например в разрешении 1280х720. Вот такая принудительная настройка в иксах имеется и это киллерфича. Зато вейланд умеет сам определить 4к формат передаваемых данных чтобы в 4К подключить телевизор с нестандартным цветовым диапазоном типа Option "ColorSpace" "YCbCr420" и получить 60 кадров просто сказав использовать режим 60 кадров.
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|2.16, Аноним (15), 15:00, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Поддерживаю топик. Нужен API захвата всего экрана (всей поверхности), дисплея (только одного экрана), окна с оформлением, окна без оформления. А еще непонятно можно ли фоном запускать что-то вроде x11vnc ?
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|2.17, НяшМяш (ok), 15:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что в OBS не работает? Под Wayland он спокойно захватывает через PipeWire и нужен портал, чтобы окно разрешения на доступ появилось.
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|2.24, Аноним (26), 15:28, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Давно работает. Используй xdg-dektop-portal, pipewire и запускай obs с аргументом QT_QPA_PLATFORM=wayland и дай разрешение при запросе прав на доступ к содержимому экрана. Либо ставь obs из flatpak, вроде говорят что там сразу работает, я сам не проверял.
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|1.8, Аноним (-), 14:33, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>протокол xdg-shell
Там уже протоколов на каждый чих больше, чем экстеншенов у иксов (насколько понимаю, основная проблема иксов как раз груз легаси, что не схлопнули в core или не прицепили seamlessly) или пока ещё догоняют? Через сколько примерно лет этот пульсаудио переделают на пайпвайр, примерно можете прочувствовать?
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|2.18, Аноним (15), 15:01, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет не больше. Три протокола и их для работы пока не хватает.
Остальное это влажные фанатзии разработчиков, которыми можно поиграть,
но сокрее всего их выбросят перед переводом в стабильную версию сделают
что-то соответствующее здравому смыслу.
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|1.10, Аноним (11), 14:37, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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За 14 лет думанья было сделано: 3 протокола...
7 - недоделаны,
17 - конь не валялся.
И это ещё только протоколы.
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|2.20, Аноним (15), 15:02, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Сколько из них твои? Сколько ты пожертвовал в FSF?
Или только горазд жрать за чужой счет?
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|3.36, Аноним (36), 16:50, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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После того как они выпустили GNU/Taler, я понял что ничего им не хочу жертвовать. Их хозяева и так неплохо reboot и кормят.
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|1.14, Аноним (11), 14:43, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> в ветке unstable:
fullscreen-shell
input-method
idle-inhibit
pointer-gestures
primary-selection
text-input
xdg-decoration
xwayland-keyboard-grab
...
То, что должно было быть ещё 10 лет назад...
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|1.21, Аноним (15), 15:03, 30/11/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Нужны примеры и документация. И хорошо бы прекомпилированные заголовки уже иметь в каждой платформе вместе с пакетом, а то фигата с трансляцией XML-ок конечно интересно, но сильно усложняет сборочные файлы.
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|2.34, Аноним (11), 16:40, 30/11/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> примеры и документация
Откуда?! У них 90% протоколов - unstable
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