Выпуск Wayland-Protocols 1.31

Опубликован выпуск пакета wayland-protocols 1.31, содержащего набор протоколов и расширений, дополняющих возможности базового протокола Wayland и предоставляющих возможности, необходимые для построения композитных серверов и пользовательских окружений. Все протоколы последовательно проходят три фазы - разработка, тестирование и стабилизация. После завершения стадии разработки (категория "unstable") протокол помещается в ветку "staging" и официально включается в состав набора wayland-protocols, а после завершения тестирования перемещается в категорию стабильных. Протоколы из категории "staging" уже можно применять в композитных серверах и клиентах, где требуется связанная с ними функциональность. В отличие от категории "unstable" в "staging" запрещено внесение изменений, нарушающих совместимость, но в случае выявление проблем и недоработок в ходе тестирования, не исключается замена новой значительной версией протокола или другим Wayland-расширением. Новая версия опубликована спустя неделю после выпуска Wayland-Protocols 1.30, в котором была добавлена поддержка протокола tearing-control для отключения вертикальной синхронизации. В версии 1.31 в категорию "staging" добавлен протокол fractional-scale, при помощи которого композитный менеджер может передавать нецелые значения масштабирования поверхностей, что позволяет клиенту определять более точный размер буферов для объектов wp_viewport, по сравнению с передачей округлённых сведений о масштабе. Реализации протокола fractional-scale подготовлены для wlroots, KWin и glfw.





В настоящее время в состав wayland-protocols входят следующие стабильные протоколы, в которых обеспечивается обратная совместимость: "viewporter" - позволяет клиенту выполнять действия по масштабированию и обрезанию краёв поверхности на стороне сервера.

"presentation-time" - обеспечивает отображение видео.

"xdg-shell" - интерфейс создания и взаимодействия с поверхностями как с окнами, что позволяет их передвигать по экрану, сворачивать, разворачивать, изменять размер и т.д. Протоколы, тестируемые в ветке "staging": drm-lease - предоставляет ресурсы, необходимые для формирования стереокартинки с разными буферами для левого и правого глаза при выводе на шлемы виртуальной реальности.

"ext-session-lock" - определяет средства блокировки сеанса, например, во время работы хранителя экрана или вывода диалога аутентификации.

"single-pixel-buffer" - позволяет создавать однопиксельные буферы, включающие четыре 32-разрядных значения RGBA.

"xdg-activation" - позволяет передать фокус между разными поверхностями первого уровня (например, при помощи xdg-activation одно приложение может переключить фокус на другое).

content-type - позволяет клиентам передать композитному серверу сведения об отображаемом содержимом, которые могут использоваться для оптимизации поведения с учётом содержимого, например, выставлении специфичных DRM-свойств, таких как "content type". Заявлена поддержка следующих типов контента: none (нет сведений о типе данных), photo (вывод цифровых фото, требующий минимальной обработки), video (видео или анимация, требуется более точная синхронизация, чтобы исключить подтормаживания) и game (запуск игр, требуется вывод с минимальной задержкой).

ext-idle-notify - даёт возможность композитным серверам передавать клиентам уведомления о неактивности пользователя, что может использоваться для активации дополнительных режимов энергосбережения после определённого времени неактивности.

tearing-control - позволяет отключить в полноэкранных приложениях вертикальную синхронизацию (VSync) с кадровым гасящим импульсом, применяемую для защиты от появления разрывов при выводе (tearing). В мультимедийных приложениях появление артефактов из-за разрывов является нежелательным эффектом, но в игровых программах с артефактами можно смириться, если борьба с ними приводит к дополнительным задержкам. Протоколы, разрабатываемые в ветке "unstable": "fullscreen-shell" - управление работой в полноэкранном режиме.

"input-method" - обработка методов ввода.

"idle-inhibit" - блокировка запуска скринсейвера (экранной заставки).

"input-timestamps" - временные метки для событий ввода.

"keyboard-shortcuts-inhibit" - управление прикреплением клавиатурных комбинаций и горячих клавиш.

"linux-dmabuf" - совместное использование нескольких видеокарт при помощи технологии dma-buf.

"linux-explicit-synchronization" - специфичный для Linux механизм синхронизации буферов в привязке к поверхности.

"pointer-gestures" - управление с сенсорных экранов.

"pointer constraints" - ограничения указателей (блокировка).

"primary-selection" - по аналогии с X11 обеспечивает работу первичного буфера обмена (primary selection), вставка информации из которого обычно осуществляется средней кнопкой мыши.

"relative pointer events" - относительные события указателей.

"tablet" - поддержка ввода с планшетов.

"text-input" - организация ввода текста.

"xdg-foreign" - интерфейс взаимодействия с поверхностями "соседнего" клиента.

"xdg-decoration" - отрисовка декораций окон на стороне сервера.

"xdg-output" - дополнительные сведения о видеовыходе (используется для дробного масштабирования).

"xwayland-keyboard-grab" - захват ввода в приложениях XWayland.



