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Доступно пользовательское окружение PaperDE 0.2, использующее Qt и Wayland

22.10.2022 20:02

Опубликовано легковесное пользовательское окружение PaperDE 0.2, построенное с использованием Qt, Wayland и композитного менеджера Wayfire. В качестве хранителя экрана могут использоваться компоненты swaylock и swayidle, для управления буфером обмена - clipman, а для вывода уведомлений - фоновый процесс mako. Код проекта написан на языке С++ и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты подготовлены для Ubuntu (PPA) и Arch Linux (AUR).

Разработчики проекта пытаются совместить минимальное потребление памяти и ресурсов CPU с современно выглядящим адаптивным интерфейсом, пригодным для использования на настольных системах, планшетных ПК и мобильных устройствах. Наиболее часто используемые приложения можно закрепить на панели задач. На экране также можно размещать виджеты (пока предложено только 16 виджетов, но со временем их число планируется увеличить).

Для управления может использоваться как мышь, так и сенсорный экран. На устройствах с небольшим экраном чтобы не загромождать интерфейс лишними кнопками используется универсальная навигационная кнопка, при одинарном нажатии на которую показывается страница со списком приложений, а при двойном нажатии отображается список запущенных задач.

Проектом также развивается собственный набор типовых приложений C-Suite, включающий экранную клавиатуру, файловый менеджер, просмотрщик изображений, просмотрщик PDF, тестовый редактор, календарь, эмулятор терминала, программу для рисования, архиватор, системный монитор, программу для создания скриншотов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/linux...)
  2. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.5, использующий Wayland
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.21
  4. OpenNews: Первый альфа-выпуск пользовательского окружения Maui Shell
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.7, использующего Wayland
  6. OpenNews: На базе Sway развивается порт пользовательского окружения LXQt, поддерживающий Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57961-paperde
Ключевые слова: paperde, wayfire, wayland
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, dullish (ok), 20:09, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хм... Выглядит как гном здорового человека.
     
  • 1.2, Аноним (2), 20:10, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    М-да, с дизайном и типографикой в QT всё очень и очень печально.

    Лучше на Electron сваять.

     
     
  • 2.7, _kp (ok), 20:37, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Сваять то на Электроне может и изящно, только  пользоваться потом не удобно.
    Для узкоспециального применения вполне можно сделать конфетку, но для общего применения не вариант.
     

  • 1.3, th3m3 (ok), 20:13, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Откуда пошла мода шлёпать как в Гноме список софта? Будто все на планшеты пересели. Неудобно же нефига, листать эти огромные значки и искать нужное. Нет бы список запилили, а это как опция для планшетов.
     
     
  • 2.10, Timoteo Cirkla (ok), 21:01, 22/10/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да дело даже не в огромных значках. В современном гноме нет категоризации приложений. И все это копируют. Вот это уже плохо.
     

  • 1.4, Аноним (4), 20:13, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Да все как обычно делают очередную шляпу ради шляпы.
    Очередной продукт, которым сами создатели не пользуются. Ещё перечислять? АвтоВАЗ, ну, вы поняли. Никакой продукт продуктом не станет если сами его создатели им не пользуются.
     
  • 1.5, Аноним (5), 20:22, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А помоему номально
     
  • 1.6, Аноним (6), 20:35, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Думаю стоит поработать над прототипом чего-то подобного с гармоничным дизайном...
     
  • 1.8, beck (??), 20:41, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проектом также развивается собственный набор типовых приложений C-Suite

    Зачем? У нас что, мало текстовых редакторов и эмуляторов терминала?

     
  • 1.9, Аноним (9), 20:55, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно, про этот DE в будущем еще хоть раз новость тут будет?
     
  • 1.11, Аноним (11), 21:05, 22/10/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мы представляем спецслужбы 中國, миша ш. что ты можешь предложить по внедрению new ip в рф?
     
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