Доступен композитный сервер Wayfire 0.5, использующий Wayland

Состоялся релиз композитного сервера Wayfire 0.5, использующего Wayland и позволяющего формировать не требовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz (переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.). Wayfire поддерживает расширение через плагины и предоставляет гибкую систему настройки. Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT. В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. В качестве панели можно использовать wf-shell или LavaLauncher. В новой версии: Поддержка постоянного размещения элементов поверх другого содержимого (always-on-top).

Улучшенная анимация при работе плагина vswitch, отвечающего за переключение между рабочими столами. На устройствах с сенсорными экранами реализована возможность смены рабочих столов жестами.

Проведена работа по повышению отзывчивости интерфейса.

Добавлена поддержка Wayland-протокола primary-selection, необходимого для реализации вставки из буфера обмена нажатием средней кнопки мыши.

Добавлена поддержка Wayland-протокола output-power-management, позволяющего переводить устройства вывода в режим энегосбережения.

В наборе wayfire-plugins-extra предложено несколько новых плагинов: annotate для вывода линий и фигур поверх экрана, background-view для запуска приложений в фоне, force-fullscreen для перехода в полноэкранный режим, mag для увеличения содержимого областей, water для использования эффекта ряби на воде, workspace-names для показа имён рабочих столов, bench, showrepaint для показа FPS отрисовки.











