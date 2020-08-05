Доступен композитный сервер Wayfire 0.5, использующий Wayland

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|4.10, анонимуслинус (?), 13:46, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я тож на мандриве играл с этим. но потом решил, что чрезвычайно упорото и бесполезно, разве что отжирание ресурсов на 10+. к слову у меня такая вот хрень запустилась тоогда на старом компе даж с 256 мб оперативы. но все остальное в останов.))
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|1.11, pXeL (?), 14:09, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> использующего Wayland и позволяющего формировать не требовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в
задолбали новоткрыватели - эти все свисто перделки еще на 865G летали нормально
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|1.14, rioko (?), 15:03, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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ИЧСХ когда эпл запилит вот все то же самое у себя все же будут вопить об вселенской иновационности :)
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