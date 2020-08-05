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Доступен композитный сервер Wayfire 0.5, использующий Wayland

05.08.2020 12:18

Состоялся релиз композитного сервера Wayfire 0.5, использующего Wayland и позволяющего формировать не требовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz (переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.). Wayfire поддерживает расширение через плагины и предоставляет гибкую систему настройки.

Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT. В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. В качестве панели можно использовать wf-shell или LavaLauncher.

В новой версии:

  • Поддержка постоянного размещения элементов поверх другого содержимого (always-on-top).
  • Улучшенная анимация при работе плагина vswitch, отвечающего за переключение между рабочими столами. На устройствах с сенсорными экранами реализована возможность смены рабочих столов жестами.
  • Проведена работа по повышению отзывчивости интерфейса.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола primary-selection, необходимого для реализации вставки из буфера обмена нажатием средней кнопки мыши.
  • Добавлена поддержка Wayland-протокола output-power-management, позволяющего переводить устройства вывода в режим энегосбережения.
  • В наборе wayfire-plugins-extra предложено несколько новых плагинов: annotate для вывода линий и фигур поверх экрана, background-view для запуска приложений в фоне, force-fullscreen для перехода в полноэкранный режим, mag для увеличения содержимого областей, water для использования эффекта ряби на воде, workspace-names для показа имён рабочих столов, bench, showrepaint для показа FPS отрисовки.






  1. Главная ссылка к новости (https://wayfire.org/2020/08/04...)
  2. OpenNews: Обновление Live-дистрибутива Rebecca Black Linux с подборкой окружений на основе Wayland
  3. OpenNews: Представлен KWinFT, форк KWin, сфокусированный на Wayland
  4. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.4, использующий Wayland
  5. OpenNews: Выпуск графического окружения LXQt 0.15.0
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.5, использующего Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53494-wayfire
Ключевые слова: wayfire, wayland
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, an0nymous (?), 12:22, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    ажно олдскулы свело)
     
     
  • 2.7, Takishima (ok), 13:11, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Аж глаза закровоточили.
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:38, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Свело скулы стариков?
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:31, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    мне послышалось или ктото сказал compiz(/beryl)?
     
     
  • 2.3, Im banana man (?), 12:39, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На Mandriva еще баловался )
     
     
  • 3.4, Stanislavvv (?), 12:43, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На кноппиксе до сих пор есть :-)
     
     
  • 4.10, анонимуслинус (?), 13:46, 05/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я тож на мандриве играл с этим. но потом решил, что чрезвычайно упорото и бесполезно, разве что отжирание ресурсов на 10+. к слову у меня такая вот хрень запустилась тоогда на старом компе даж с 256 мб оперативы. но все остальное в останов.))
     

  • 1.5, A.Stahl (ok), 12:50, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Вау! Поразительно! Поразительно бесполезно...
     
  • 1.6, Аноним (6), 12:57, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    спасибо! вспомнил молодость, прослезился
     
  • 1.8, Аноним (8), 13:34, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    примерно уровень 2004 года. прогресс не стоит на месте, да.
     
  • 1.11, pXeL (?), 14:09, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > использующего Wayland и позволяющего формировать не требовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в

    задолбали новоткрыватели - эти все свисто перделки еще на 865G летали нормально

     
  • 1.12, Аноним (12), 14:18, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вернули мне мой 2007-й.
     
  • 1.13, Fractal (?), 14:53, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > прослезился

    Не плачь, еще одна осталась ночь у нас с тобой!

     
  • 1.14, rioko (?), 15:03, 05/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ИЧСХ когда эпл запилит вот все то же самое у себя все же будут вопить об вселенской иновационности :)
     
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