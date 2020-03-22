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Доступен композитный сервер Wayfire 0.4, использующий Wayland

22.03.2020 08:08

Состоялся релиз композитного сервера Wayfire 0.4, использующего Wayland и позволяющего формировать не требовательные к ресурсам интерфейсы пользователя c 3D-эффектами в стиле 3D-плагинов к Compiz (переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.). Wayfire поддерживает расширение через плагины и предоставляет гибкую систему настройки.

Код проекта написан на языке C++ и распространяется под лицензией MIT. В качестве основы используется библиотека wlroots, развиваемая разработчиками пользовательского окружения Sway и предоставляющая базовые функции для организации работы композитного менеджера на базе Wayland. В качестве панели можно использовать wf-shell или LavaLauncher.

В новой версии:

  • Появилась поддержка декорирования кнопок закрытия, минимизации и максимизации окон для приложений, использующих X11 (через Xwayland) и Wayland. Для подобных кнопок можно определять порядок их расстановки, размер, цвета, шрифт и т.п.
  • Добавлена возможность создания анимированных эффектов для контекстных меню и всплывающих подсказок.
  • Улучшена обработка диалоговых окон, таких как выбор файла. Например, добавлена настройка, определяющая прикрепление диалогов к родительским окнам (как в GNOME) или независимую "плавающую" отрисовку.
  • Подготовлен набор скриптов, упрощающих установку в типовых дистрибутивах, таких как Fedora, Ubuntu, Arch и Debian.
  • Переписана библиотека wf-config, отвечающая за разбор файла конфигурации. Формат настроек остался неизменным, но появилась возможность проверки типов значений и допустимых диапазонов. Как и раньше поддерживается динамическое изменение настроек (изменения в файле конфигурации поименяются на лету и не требуют перезапуска).
  • Продолжена разработка WCM, графического интерфейса для настройки Wayfire без правки файла конфигурации.
  • Поведена оптимизация производительности переходных эффектов и трансформаций.






  1. Главная ссылка к новости (https://wayfire.org/2020/03/21...)
  2. OpenNews: В Firefox для Wayland обеспечено аппаратное ускорение WebGL и видео
  3. OpenNews: Выпуск wayland-protocols 1.20
  4. OpenNews: Доступен Wayland 1.18
  5. OpenNews: Wine адаптирован для работы с использованием Wayland
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.4, использующего Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52586-wayfire
Ключевые слова: wayfire, wayland, wm
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  • 1.1, kravich (ok), 08:27, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь пробовал, это можно использовать в повседневной работе?
     
     
  • 2.4, A.Stahl (ok), 08:43, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В той же степени, в какой можно повседневно носить одежду с показов "большой" моды.
    Как ты вообще себе представляешь использование этого чуда?
     

  • 1.2, alexmlw (?), 08:42, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Это было еще в конце 2000-х. Каждый уважающий себя линоксоид должен был сделать себе эти эффекты на рабочий стол. Поигрались и забыли. История повторяется.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 10:40, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это было ещё в начал 200х. Под названием берлин - альтернатива иксам.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:32, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Под названием берлин - альтернатива иксам.

    Только не Берлин, а Beryl. И это не альтернатива иксам, это был форк Compiz, потому что разработчики что-то там не поделили. Потом они помирились и слили всё обратно в Compiz.

     
  • 2.20, AlexYeCu_not_logged (?), 13:00, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Поигрались и забыли

    Не согласен. Вместо кубика можно было поставить, к примеру, desktop wall. Задать хоткеи для управления окнами, наделать правил для той же задачи. Т. е. получить эрзац тайлового wm. На нормальный вариант которого и перейти со временем, получив ещё больше полезного функционала и скорость.
    А поигравшись с annotate (или как там этот плагин нащывался?) — начать использовать EasyStroke для жестов.
    Так что польза от Beryl/CompizFusion была. Теперь-то часть истории.

     

  • 1.3, YetAnotherOnanym (ok), 08:43, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.

    Без этого никак, да.

     
  • 1.6, Аноним_tmp (?), 09:12, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я тоже не понимаю для чего и для кого эти вещи делаются
     
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:33, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто сказал что оно лучше?
    Это архитектурное убожество, написанное неосиляторами X11.
     

  • 1.7, Аноним (7), 09:14, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Wayland

    Чем оно лучше x window system?

     
     
  • 2.10, Аноним (10), 10:30, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    практически все разработчики вошли в стадию перманентного переписывания кода. Как только что-то написали - тут же выкидывают и пишут по другому.
     
  • 2.11, Аноним (-), 10:32, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Тем, что поджигает пердаки луддитам.
     
     
  • 3.21, AlexYeCu_not_logged (?), 13:02, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >луддитам

    Вообще-то луддиты в этой истории если и есть — то с другой стороны. Хотя, если тебе очень хочется обидно обозвать людей, которым нужны компьютеры для выполнения практических задач, а не для красоты и повышения чсв, то применяй термин «ретрограды».

     
  • 2.13, Аноним (13), 10:43, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    отвечает разработчик Firefox, запиливший туда аппаратное ускорение видео:

    >Firefox on Linux have suffered by poor WebGL performance for long, long time. It was given by missing general acceleration on Linux as there are always broken gfx drivers on X11, various hacks and different standards, closed source drivers and so on
    >Fortunately situation was changed with Wayland. Working gfx acceleration is a sort of prerequisite to even start a decent Wayland compositor like Mutter or Plasma so when Firefox is launched on Wayland we can pretty much expect working GL environment. Also dmabuf is widely supported by Wayland compositor so we finally have all pieces together to build fully accelerated browser on Linux which is equal to its Windows siblings.

     
     
  • 3.17, гугл_бот (?), 11:59, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Firefox в Linux долгое время страдал от плохой производительности WebGL. Это объяснялось отсутствием общего ускорения в Linux, поскольку на X11 всегда есть неработающие драйверы gfx, различные хаки и разные стандарты, драйверы с закрытым исходным кодом и так далее
    >К счастью, ситуация изменилась с Wayland. Рабочее ускорение gfx - это своего рода предпосылка даже для запуска достойного Wayland-композитора, такого как Mutter или Plasma, поэтому, когда Firefox запускается на Wayland, мы вполне можем ожидать работающую среду GL. Кроме того, dmabuf широко поддерживается Wayland-композитором, поэтому мы наконец собрали все части для создания полностью ускоренного браузера на Linux, который соответствует его родному брату из Windows.
     
  • 3.18, Аноним (18), 12:32, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Working gfx acceleration is a sort of prerequisite to even start a decent Wayland compositor
    > we can pretty much expect working GL environment
    > we finally have all pieces together to build fully accelerated browser on Linux

    Строго говоря, там написано, что вяленый композитор без ускорения жить не может, и мы ожидаем, что оно для него будет запилено, и уж тогда мы как напишем браузер с полноценным ускорением, как напишем, уж так напишем, что просто огого.

     
  • 3.19, Анончик (?), 12:38, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смысл метать бисер перед свиньями? Рассказывать им чем вяленый лучше иксов это сродни рассказов прихожанам церкви что бога нет
     

  • 1.9, Партиарх Кирилл (?), 10:16, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Тем, что он есть в твоём дистрибутиве, а X скоро (или не очень) может оттуда пропасть.
     
     
  • 2.16, Аноним (15), 11:34, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если так поглядеть то и сустемда лучше рунита.
     

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