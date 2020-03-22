Доступен композитный сервер Wayfire 0.4, использующий Wayland

2.10 , Аноним ( 10 ), 10:30, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – практически все разработчики вошли в стадию перманентного переписывания кода. Как только что-то написали - тут же выкидывают и пишут по другому.

2.11 , Аноним ( - ), 10:32, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Тем, что поджигает пердаки луддитам.

3.21 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 13:02, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >луддитам Вообще-то луддиты в этой истории если и есть — то с другой стороны. Хотя, если тебе очень хочется обидно обозвать людей, которым нужны компьютеры для выполнения практических задач, а не для красоты и повышения чсв, то применяй термин «ретрограды».

2.13 , Аноним ( 13 ), 10:43, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – отвечает разработчик Firefox, запиливший туда аппаратное ускорение видео: >Firefox on Linux have suffered by poor WebGL performance for long, long time. It was given by missing general acceleration on Linux as there are always broken gfx drivers on X11, various hacks and different standards, closed source drivers and so on

>Fortunately situation was changed with Wayland. Working gfx acceleration is a sort of prerequisite to even start a decent Wayland compositor like Mutter or Plasma so when Firefox is launched on Wayland we can pretty much expect working GL environment. Also dmabuf is widely supported by Wayland compositor so we finally have all pieces together to build fully accelerated browser on Linux which is equal to its Windows siblings. 3.17 , гугл_бот ( ? ), 11:59, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Firefox в Linux долгое время страдал от плохой производительности WebGL. Это объяснялось отсутствием общего ускорения в Linux, поскольку на X11 всегда есть неработающие драйверы gfx, различные хаки и разные стандарты, драйверы с закрытым исходным кодом и так далее

>К счастью, ситуация изменилась с Wayland. Рабочее ускорение gfx - это своего рода предпосылка даже для запуска достойного Wayland-композитора, такого как Mutter или Plasma, поэтому, когда Firefox запускается на Wayland, мы вполне можем ожидать работающую среду GL. Кроме того, dmabuf широко поддерживается Wayland-композитором, поэтому мы наконец собрали все части для создания полностью ускоренного браузера на Linux, который соответствует его родному брату из Windows. 3.18 , Аноним ( 18 ), 12:32, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Working gfx acceleration is a sort of prerequisite to even start a decent Wayland compositor

> we can pretty much expect working GL environment

> we finally have all pieces together to build fully accelerated browser on Linux Строго говоря, там написано, что вяленый композитор без ускорения жить не может, и мы ожидаем, что оно для него будет запилено, и уж тогда мы как напишем браузер с полноценным ускорением, как напишем, уж так напишем, что просто огого.

3.19 , Анончик ( ? ), 12:38, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смысл метать бисер перед свиньями? Рассказывать им чем вяленый лучше иксов это сродни рассказов прихожанам церкви что бога нет

