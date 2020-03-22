Доступен композитный сервер Wayfire 0.4, использующий Wayland

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|2.4, A.Stahl (ok), 08:43, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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В той же степени, в какой можно повседневно носить одежду с показов "большой" моды.
Как ты вообще себе представляешь использование этого чуда?
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|1.2, alexmlw (?), 08:42, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Это было еще в конце 2000-х. Каждый уважающий себя линоксоид должен был сделать себе эти эффекты на рабочий стол. Поигрались и забыли. История повторяется.
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|2.12, Аноним (12), 10:40, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это было ещё в начал 200х. Под названием берлин - альтернатива иксам.
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|3.14, Аноним (14), 11:32, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Под названием берлин - альтернатива иксам.
Только не Берлин, а Beryl. И это не альтернатива иксам, это был форк Compiz, потому что разработчики что-то там не поделили. Потом они помирились и слили всё обратно в Compiz.
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|2.20, AlexYeCu_not_logged (?), 13:00, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Поигрались и забыли
Не согласен. Вместо кубика можно было поставить, к примеру, desktop wall. Задать хоткеи для управления окнами, наделать правил для той же задачи. Т. е. получить эрзац тайлового wm. На нормальный вариант которого и перейти со временем, получив ещё больше полезного функционала и скорость.
А поигравшись с annotate (или как там этот плагин нащывался?) — начать использовать EasyStroke для жестов.
Так что польза от Beryl/CompizFusion была. Теперь-то часть истории.
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|1.3, YetAnotherOnanym (ok), 08:43, 22/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> переключение экранов через 3D-куб, пространственная раскладка окон, морфинг при работе с окнами и т.п.
Без этого никак, да.
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|2.15, Аноним (15), 11:33, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто сказал что оно лучше?
Это архитектурное убожество, написанное неосиляторами X11.
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|2.10, Аноним (10), 10:30, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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практически все разработчики вошли в стадию перманентного переписывания кода. Как только что-то написали - тут же выкидывают и пишут по другому.
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|3.21, AlexYeCu_not_logged (?), 13:02, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>луддитам
Вообще-то луддиты в этой истории если и есть — то с другой стороны. Хотя, если тебе очень хочется обидно обозвать людей, которым нужны компьютеры для выполнения практических задач, а не для красоты и повышения чсв, то применяй термин «ретрограды».
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|2.13, Аноним (13), 10:43, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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отвечает разработчик Firefox, запиливший туда аппаратное ускорение видео:
>Firefox on Linux have suffered by poor WebGL performance for long, long time. It was given by missing general acceleration on Linux as there are always broken gfx drivers on X11, various hacks and different standards, closed source drivers and so on
>Fortunately situation was changed with Wayland. Working gfx acceleration is a sort of prerequisite to even start a decent Wayland compositor like Mutter or Plasma so when Firefox is launched on Wayland we can pretty much expect working GL environment. Also dmabuf is widely supported by Wayland compositor so we finally have all pieces together to build fully accelerated browser on Linux which is equal to its Windows siblings.
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|3.17, гугл_бот (?), 11:59, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Firefox в Linux долгое время страдал от плохой производительности WebGL. Это объяснялось отсутствием общего ускорения в Linux, поскольку на X11 всегда есть неработающие драйверы gfx, различные хаки и разные стандарты, драйверы с закрытым исходным кодом и так далее
>К счастью, ситуация изменилась с Wayland. Рабочее ускорение gfx - это своего рода предпосылка даже для запуска достойного Wayland-композитора, такого как Mutter или Plasma, поэтому, когда Firefox запускается на Wayland, мы вполне можем ожидать работающую среду GL. Кроме того, dmabuf широко поддерживается Wayland-композитором, поэтому мы наконец собрали все части для создания полностью ускоренного браузера на Linux, который соответствует его родному брату из Windows.
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|3.18, Аноним (18), 12:32, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Working gfx acceleration is a sort of prerequisite to even start a decent Wayland compositor
> we can pretty much expect working GL environment
> we finally have all pieces together to build fully accelerated browser on Linux
Строго говоря, там написано, что вяленый композитор без ускорения жить не может, и мы ожидаем, что оно для него будет запилено, и уж тогда мы как напишем браузер с полноценным ускорением, как напишем, уж так напишем, что просто огого.
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|3.19, Анончик (?), 12:38, 22/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Смысл метать бисер перед свиньями? Рассказывать им чем вяленый лучше иксов это сродни рассказов прихожанам церкви что бога нет
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