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Выпуск пользовательского окружения Sway 1.4, использующего Wayland

23.01.2020 12:40

Подготовлен релиз композитного менеджера Sway 1.4 (выпуск 1.3 не был сформирован), построенного с использованием протокола Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD.

Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11. Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры.

Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).

Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах, включая Librem5 и Cage. Кроме Си/С++ разработаны биндинги для Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Python и Rust.

В новом выпуске:

  • Добавлена поддержка протокола VNC для удалённого обращения к рабочему столу. Работа организована через использование сервера wayvnc, который может подключаться к запущенным рабочим сеансам на базе Wayland, создаёт виртуальное устройство ввода и транслирует экранный вывод при помощи протокола RFB. Wayvnc в том числе можно использовать для запуска виртуальных рабочих столов, запускаемых на серверах без монитора. Поддержка ранее предлагавшегося бэкенда на базе протокола RDP прекращена.
  • Добавлена частичная поддержка запуска панели задач, развиваемой проектом MATE;
  • Реализована возможность настройки задержек отображения символов при вводе (опции max_render_time и sway-output);
  • Добавлена поддержка раздельной обработки групп клавиш на клавиатуре (для специализированных клавиатур);
  • Прекращена поддержка протокола xdg-shell v6 (нестабильная версия v6 уже не актуальна после стабилизации xdg-shell).

    1. Главная ссылка к новости (https://github.com/swaywm/sway...)
    2. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.2, использующего Wayland
    3. OpenNews: Выпуск дисплейного сервера Mir 1.4
    4. OpenNews: Представлен многооконный консольный почтовый клиент Aerc
    5. OpenNews: Доступен Wayland 1.17
    6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.0, использующего Wayland
    Лицензия: CC-BY
    Тип: Программы
    Ключевые слова: sway, wayland
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    Обсуждение (2) RSS
  • 1, user (??), 13:01, 23/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    Почему нормальная поддержка двух мониторов только в тайловых? Кто виноват и что делать?
     
     
  • 2, Аноним (2), 13:13, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что тайловые WM про удобную работу. А про что фреймовые WM я не знаю, по-моему они все вымерли как динозавры.
     
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