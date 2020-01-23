Выпуск пользовательского окружения Sway 1.4, использующего Wayland

Подготовлен релиз композитного менеджера Sway 1.4 (выпуск 1.3 не был сформирован), построенного с использованием протокола Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD. Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11. Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры. Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола). Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах, включая Librem5 и Cage. Кроме Си/С++ разработаны биндинги для Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Python и Rust. В новом выпуске: Добавлена поддержка протокола VNC для удалённого обращения к рабочему столу. Работа организована через использование сервера wayvnc, который может подключаться к запущенным рабочим сеансам на базе Wayland, создаёт виртуальное устройство ввода и транслирует экранный вывод при помощи протокола RFB. Wayvnc в том числе можно использовать для запуска виртуальных рабочих столов, запускаемых на серверах без монитора. Поддержка ранее предлагавшегося бэкенда на базе протокола RDP прекращена. Добавлена частичная поддержка запуска панели задач, развиваемой проектом MATE; Реализована возможность настройки задержек отображения символов при вводе (опции max_render_time и sway-output); Добавлена поддержка раздельной обработки групп клавиш на клавиатуре (для специализированных клавиатур); Прекращена поддержка протокола xdg-shell v6 (нестабильная версия v6 уже не актуальна после стабилизации xdg-shell).



