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Wine адаптирован для работы с использованием Wayland

04.02.2020 11:39

В рамках проекта Wine-wayland подготовлен набор патчей и драйвер winewayland.drv, которые позволяют использовать Wine в окружениях на базе протокола Wayland, без применения XWayland и компонентов, связанных с X11. В том числе, предоставлена возможность запуска игр и приложений, использующих графический API Vulkan и Direct3D 9, 10 и 11. Поддержка Direct3D реализована при помощи прослойки DXVK, транслирующей вызовы в API Vulkan. Набор также включает патчи esync (Eventfd Synchronization) для увеличения производительности многопоточных игр.

Работа редакции Wine для Wayland протестирована в окружениях Arch Linux и Manjaro с композитным сервером Weston и драйвером AMD GPU c поддержкой API Vulkan. Для работы требуется Mesa 19.3 или более новая версия, собранная с поддержкой Wayland, Vulkan и EGL, наличие библиотек SDL и Faudio, а также поддержка Esync или Fsync в системе. Поддерживается переход в полноэкранный режим горячей клавишей F11. На текущем этапе разработки отсутствует поддержка OpenGL, игровых контроллеров, GDI-приложений и собственных курсоров. Не работают ланчеры.

Для разработчиков дистрибутивов Wine-wayland может быть интересен возможностью предоставить чистое Wayland-окружение c поддержкой запуска Windows-приложений, избавляющее пользователя от необходимости установки пакетов, связанных с X11. В системах на базе Wayland пакет Wine-wayland позволяет добиться более высокой производительности и отзывчивости игр за счёт исключения лишних прослоек. Кроме того, нативное использование Wayland даёт возможность избавиться от проблем с безопасностью, свойственных X11 (например, не заслуживающие доверия игры для X11 могут шпионить за другими приложениями - протокол X11 позволяет получить доступ ко всем событиям ввода и осуществить подстановку фиктивных нажатий клавиш).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/varmd/wine-...)
  2. OpenNews: В Китае попытались запатентовать использование Wine на архитектуре ARM
  3. OpenNews: Вышел WineVDM 0.7
  4. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
  5. OpenNews: В рамках проекта Darling развивается аналог Wine для запуска программ Mac OS X
  6. OpenNews: Для платформы Android развивается средство для запуска Windows-приложений на базе Wine
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, wayland
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  • 1.1, Голубой гигант (?), 12:07, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Неплохо. Полноэкранные игры, это конечно здорово, но что насчёт MS Office 2003 и Photoshop CS2? Разработчики Wine говорили, что в Weston не хватает возможностей для отрисовки при помощи WinAPI
     
     
  • 2.3, MS (??), 12:14, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    У нас все давным-давно нормально с офисом и фотошлепом. И никакого нинунанинуна мамонтова кала - смотрите - бинарные логи, "сервисы" с нескучной системой управления, никаких этих ваших ненужно Иксов, абсолютно все именно как вы любите!

    Переходите на темную сторону - печеньки тут явно вкуснее!

    P.S. все равно ничего исправить в своем опенсосе вы не можете и не собирались никогда

     
     
  • 3.6, Аноним (-), 12:16, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, все вы сможете. Вот щас сообщество придет к консенсусу, и вы охренеете от такого поворота событий.
     
  • 2.5, Аноним (5), 12:15, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их в Wayland не хватает, а не в Weston. В частности, возможности окну задавать свои координаты на экране. Штука в том, что вот все эти виндовые меню реализованы через создание специальных окон в WinAPI. Разработчики Wine ещё несколько лет назад говорили, что в Wayland придётся виртуальный рабочий стол в отдельном окне рисовать, и поэтому портирование имело не очень много смысла.
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:21, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гигант, а что собственно-то не работает? Году так эдак в 2013 я гонял некроофис 2003 и некрософт-визио-2007, собирая их в вайн-префиксы. Как на полностью вантузной работе в госконторе, где у меня фядорка была, так и на учёбе. Жопофот цс6 и цс3(который официально бесплатен с серийником) у меня идеально под вайном работал, но после гимпа как-то непривычно и неудобно.
    В Playonlinux вроде есть готовые шаблоны для всего этого.
    К счастью сегодня я уже очень далёк от вантузомакоси, но считаю что вайн нужен.
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:39, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если точнее, то говорили https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=42284#c1
    примерно следующее:

    Например, программа не может указать местоположение создаваемого окна. Это не кажется проблемой, если не принимать во внимание, что элементы управления являются обычными окнами в Windows. Wayland предлагает недостаточно совместимое в Win32 API решение.

     
  • 2.15, Аноним (15), 12:44, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё можно сделать, просто в wine придётся писать свой композитор, но они не хотят делать этого, много работы и мало пользы на данный момент.
    Из профита будет то, что этот композитор можно будет запустить в другом композиторе, либо напрямую в VT.
    Вот пример такого композитора: https://github.com/Plagman/gamescope/
     
  • 2.24, user (??), 13:05, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они графику не насилуют, это скорее для CAD.
     

  • 1.2, Аноним (-), 12:12, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ждем бенчмарков.
     
     
  • 2.4, MS (??), 12:14, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    всем по$уй
     

  • 1.7, Аноним (7), 12:19, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Замечательная новость, побыстрее выкинули бы отовсюду Xorg и ориентировались только на Wayland!
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:37, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одиночество - сyка (с)
     
  • 2.12, Аноним (-), 12:38, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут иксы хоронят! Включайте свои минусаторы!
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:46, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Иксы хоронят уже лет 10, да все похоронить не могут. Я быстрее на пенсию выйду.
     
     
  • 3.19, жека воробьев (?), 12:53, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я быстрее на пенсию выйду

    ахаха

     

  • 1.9, Аноним (9), 12:29, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Наконец-то, джва года ждал. Не хватает теперь только какого-нибудь опенбокса под вялого.
     
  • 1.10, Аноним (11), 12:35, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ненужно адаптировано для работы с ненужно.
     
  • 1.14, Аноним (14), 12:41, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А срать ассоциациями файлов оно уже перестало по дефолту?
     
     
  • 2.17, Анонимун (?), 12:52, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удали файлы winemenubuilder.exe*
     
     
  • 3.22, Аноним (14), 12:59, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в словах «по дефолту» тебе не ясно?
     

  • 1.18, анонимчик (?), 12:52, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    перешел на wayland+sway пока не удалось нормально буфер обмена (qt+gtk+urxvt) наладить
     
  • 1.20, Анонимайзер (?), 12:54, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Wine без применения XWayland и компонентов, связанных с X11

    Будет ли в этом какой-то профит? +10ФПС в играх? Снижение нагрузки на ЦПУ?

     
     
  • 2.21, Аноним (9), 12:57, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Будет безопасно.
     
  • 2.23, Аноним (23), 13:01, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это типа модно-молодежно. Вот и все.
    Хотя те, для кого вяленый был модным-молодежным, уже успели обзавестись семьями и детей вырастить, а под вейландом половина функций все еще не реализованы.
     

  • 1.25, iPony129412 (?), 13:05, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это глюкодром будет
     
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