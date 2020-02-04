Wine адаптирован для работы с использованием Wayland

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|1.1, Голубой гигант (?), 12:07, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Неплохо. Полноэкранные игры, это конечно здорово, но что насчёт MS Office 2003 и Photoshop CS2? Разработчики Wine говорили, что в Weston не хватает возможностей для отрисовки при помощи WinAPI
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|2.3, MS (??), 12:14, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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У нас все давным-давно нормально с офисом и фотошлепом. И никакого нинунанинуна мамонтова кала - смотрите - бинарные логи, "сервисы" с нескучной системой управления, никаких этих ваших ненужно Иксов, абсолютно все именно как вы любите!
Переходите на темную сторону - печеньки тут явно вкуснее!
P.S. все равно ничего исправить в своем опенсосе вы не можете и не собирались никогда
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|3.6, Аноним (-), 12:16, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет, все вы сможете. Вот щас сообщество придет к консенсусу, и вы охренеете от такого поворота событий.
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|2.5, Аноним (5), 12:15, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Их в Wayland не хватает, а не в Weston. В частности, возможности окну задавать свои координаты на экране. Штука в том, что вот все эти виндовые меню реализованы через создание специальных окон в WinAPI. Разработчики Wine ещё несколько лет назад говорили, что в Wayland придётся виртуальный рабочий стол в отдельном окне рисовать, и поэтому портирование имело не очень много смысла.
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|2.8, Аноним (8), 12:21, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гигант, а что собственно-то не работает? Году так эдак в 2013 я гонял некроофис 2003 и некрософт-визио-2007, собирая их в вайн-префиксы. Как на полностью вантузной работе в госконторе, где у меня фядорка была, так и на учёбе. Жопофот цс6 и цс3(который официально бесплатен с серийником) у меня идеально под вайном работал, но после гимпа как-то непривычно и неудобно.
В Playonlinux вроде есть готовые шаблоны для всего этого.
К счастью сегодня я уже очень далёк от вантузомакоси, но считаю что вайн нужен.
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|2.13, Аноним (13), 12:39, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если точнее, то говорили https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=42284#c1
примерно следующее:
Например, программа не может указать местоположение создаваемого окна. Это не кажется проблемой, если не принимать во внимание, что элементы управления являются обычными окнами в Windows. Wayland предлагает недостаточно совместимое в Win32 API решение.
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|2.15, Аноним (15), 12:44, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Всё можно сделать, просто в wine придётся писать свой композитор, но они не хотят делать этого, много работы и мало пользы на данный момент.
Из профита будет то, что этот композитор можно будет запустить в другом композиторе, либо напрямую в VT.
Вот пример такого композитора: https://github.com/Plagman/gamescope/
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|1.7, Аноним (7), 12:19, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Замечательная новость, побыстрее выкинули бы отовсюду Xorg и ориентировались только на Wayland!
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|2.16, Аноним (16), 12:46, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Иксы хоронят уже лет 10, да все похоронить не могут. Я быстрее на пенсию выйду.
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|1.9, Аноним (9), 12:29, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Наконец-то, джва года ждал. Не хватает теперь только какого-нибудь опенбокса под вялого.
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|1.18, анонимчик (?), 12:52, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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перешел на wayland+sway пока не удалось нормально буфер обмена (qt+gtk+urxvt) наладить
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|1.20, Анонимайзер (?), 12:54, 04/02/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Wine без применения XWayland и компонентов, связанных с X11
Будет ли в этом какой-то профит? +10ФПС в играх? Снижение нагрузки на ЦПУ?
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|2.23, Аноним (23), 13:01, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это типа модно-молодежно. Вот и все.
Хотя те, для кого вяленый был модным-молодежным, уже успели обзавестись семьями и детей вырастить, а под вейландом половина функций все еще не реализованы.
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