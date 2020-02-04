Wine адаптирован для работы с использованием Wayland

2.3 , MS ( ?? ), 12:14, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – У нас все давным-давно нормально с офисом и фотошлепом. И никакого нинунанинуна мамонтова кала - смотрите - бинарные логи, "сервисы" с нескучной системой управления, никаких этих ваших ненужно Иксов, абсолютно все именно как вы любите! Переходите на темную сторону - печеньки тут явно вкуснее! P.S. все равно ничего исправить в своем опенсосе вы не можете и не собирались никогда

3.6 , Аноним ( - ), 12:16, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, все вы сможете. Вот щас сообщество придет к консенсусу, и вы охренеете от такого поворота событий.

2.5 , Аноним ( 5 ), 12:15, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их в Wayland не хватает, а не в Weston. В частности, возможности окну задавать свои координаты на экране. Штука в том, что вот все эти виндовые меню реализованы через создание специальных окон в WinAPI. Разработчики Wine ещё несколько лет назад говорили, что в Wayland придётся виртуальный рабочий стол в отдельном окне рисовать, и поэтому портирование имело не очень много смысла.

2.8 , Аноним ( 8 ), 12:21, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гигант, а что собственно-то не работает? Году так эдак в 2013 я гонял некроофис 2003 и некрософт-визио-2007, собирая их в вайн-префиксы. Как на полностью вантузной работе в госконторе, где у меня фядорка была, так и на учёбе. Жопофот цс6 и цс3(который официально бесплатен с серийником) у меня идеально под вайном работал, но после гимпа как-то непривычно и неудобно.

В Playonlinux вроде есть готовые шаблоны для всего этого.

К счастью сегодня я уже очень далёк от вантузомакоси, но считаю что вайн нужен.

2.13 , Аноним ( 13 ), 12:39, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если точнее, то говорили https://bugs.winehq.org/show_bug.cgi?id=42284#c1

примерно следующее: Например, программа не может указать местоположение создаваемого окна. Это не кажется проблемой, если не принимать во внимание, что элементы управления являются обычными окнами в Windows. Wayland предлагает недостаточно совместимое в Win32 API решение.

2.15 , Аноним ( 15 ), 12:44, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Всё можно сделать, просто в wine придётся писать свой композитор, но они не хотят делать этого, много работы и мало пользы на данный момент.

Из профита будет то, что этот композитор можно будет запустить в другом композиторе, либо напрямую в VT.

Вот пример такого композитора: https://github.com/Plagman/gamescope/

2.24 , user ( ?? ), 13:05, 04/02/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они графику не насилуют, это скорее для CAD.

