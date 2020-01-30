Выпуск проекта DXVK 1.5.3 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.5.3, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. Основные изменения: Устранены существенные регрессивные изменения в реализации Direct3D 9, внесённые в прошлый выпуск;

Исправлены некоторые ошибки проверки Vulkan в приложениях Direct3D 9;

Повышена производительность Direct3D 9 на системах с некоторыми графическими драйверами;

В отладочном информационном блоке, выводимом поверх текущего изображения (heads-up display, HUD), обеспечена корректная пометка приложений, использующих Direct3D 10, которые ранее показывались как Direct3D 11;

Решены проблемы с отрисовкой теней в игре Mafia II;

Устранены проблемы с шейдерами ENB, приводившие к некорректной отрисовке в игре Skyrim;

Исправлены проблемы при отображении меню в игре Torchlight.



