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Выпуск проекта DXVK 1.5.3 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

30.01.2020 22:10

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.5.3, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan 1.1, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Устранены существенные регрессивные изменения в реализации Direct3D 9, внесённые в прошлый выпуск;
  • Исправлены некоторые ошибки проверки Vulkan в приложениях Direct3D 9;
  • Повышена производительность Direct3D 9 на системах с некоторыми графическими драйверами;
  • В отладочном информационном блоке, выводимом поверх текущего изображения (heads-up display, HUD), обеспечена корректная пометка приложений, использующих Direct3D 10, которые ранее показывались как Direct3D 11;
  • Решены проблемы с отрисовкой теней в игре Mafia II;
  • Устранены проблемы с шейдерами ENB, приводившие к некорректной отрисовке в игре Skyrim;
  • Исправлены проблемы при отображении меню в игре Torchlight.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.5.2 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  3. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.5.1 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
  5. OpenNews: Обновление Proton 4.11-12, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk, wine
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