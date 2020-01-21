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Стабильный релиз Wine 5.0

21.01.2020 23:14

После года разработки и 28 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 5.0, который вобрал в себя более 7400 изменений. Из ключевых достижений новой версии отмечается поставка встроенных модулей Wine в формате PE, поддержка многомониторных конфигураций, новая реализация звукового API XAudio2 и поддержка графического API Vulkan 1.1.

В Wine подтверждена полноценная работа 4869 (год назад 4737) программ для Windows, еще 4136 (год назад 4045) программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3635 программ наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений.

Ключевые новшества Wine 5.0:

  • Модули в формате PE
    • При наличии компилятора MinGW большинство модулей Wine теперь собираются в формате исполняемых файлов PE (Portable Executable, применяется в Windows) вместо ELF. Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования, осуществляющих сверку идентичности системных модулей на диске и в памяти;
    • Исполняемые файлы PE теперь копируются в каталог ~/.wine ($WINEPREFIX) вместо применения фиктивных DLL-файлов, что делает начинку более похожей на реальные установки Windows, ценой потребления дополнительного дискового пространства;
    • Модули, преобразованные в формат PE, могут использовать штатные wchar Си-функций и константы с юникодом (например, L"abc");
    • В Wine C runtime добавлена поддержка связывания с двоичными файлами, собранными в MinGW, которая при сборке DLL используется по умолчанию вместо MinGW runtime;
  • Графическая подсистема
    • Добавлена поддержка работы с несколькими мониторами и графическими адаптерами, включая возможность динамического изменения настроек;
    • Обновлён драйвер для графического API Vulkan, который приведён в соответствие со спецификацией Vulkan 1.1.126;
    • В библиотеке WindowsCodecs реализована возможность преобразования дополнительных растровых форматов, включая форматы с индексированной палитрой;
  • Direct3D
    • При выполнении полноэкранных приложений Direct3D обеспечена блокировка вызова хранителя экрана;
    • В DXGI (DirectX Graphics Infrastructure) добавлена поддержка информирования приложения о минимизации его окна, что позволяет приложению снизить выполнение ресурсоёмких операций при сворачивании окна;
    • Для приложений, использующих DXGI, реализована возможность переключения между полноэкранным и оконным режимом при помощи комбинации Alt+Enter;
    • Расширены возможности реализации Direct3D 12, например, появилась поддержка переключения между полноэкранным и оконным режимом, изменения режимов экрана, вывода с масштабированием и управления интервалом замены буферов отрисовки (swap interval);
    • Улучшена обработка различных пограничных ситуаций, таких как применение выходящих за допустимые диапазоны исходных значений для тестов прозрачности и глубины, отрисовка с отражёнными текстурами и буферами, использование некорректных DirectDraw объектов clipper, создание устройств Direct3 для некорректных окон, использование видимых областей, минимальные значения параметров которых равны максимальным и т.п.
    • В Direct3D 8 и 9 обеспечено более точное отслеживание "грязных" областей загружаемых текстур;
    • Снижен размер необходимого адресного пространства при загрузке 3D-текстур, сжатых методом S3TC (вместо загрузки целиком, текстуры грузятся кусками).
    • Реализован интерфейс ID3D11Multithread для защиты критических секций в многопоточных приложениях;
    • Для старых приложений DirectDraw внесены различных улучшения и исправления, связанных с расчётом освещения;
    • Реализованы дополнительные вызовы для получения информации о шейдерах в API ShaderReflection;
    • В wined3d добавлена поддержка блиттера на базе CPU для обработки сжатых ресурсов;
    • Расширена БД графических карт, распознаваемых в Direct3D;
    • Добавлены новые ключи реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Direct3D: "shader_backend" (бэкенд для работы с шейдерами: "glsl" для GLSL, "arb" для ARB vertex/fragment и "none" для отключения поддержки шейдеров), "strict_shader_math" (0x1 - включить, 0x0 - отключить преобразование шейдеров Direct3D). Объявлен устаревшим ключ "UseGLSL" (следует использовать "shader_backend");
  • D3DX
    • Реализована поддержка механизма сжатия 3D-текстур S3TC (S3 Texture Compression);
    • Добавлены корректные реализации таких операций, как заливка текстурой и неотражаемые (unmappable) поверхности;
    • Внесены различные улучшения и исправления во фреймворк создания визуальных эффектов;
  • Ядро (интерфейсы ядра Windows)
    • Большинство функций, используемых в Kernel32, перемещены в KernelBase, следуя изменениям в архитектуре Windows;
    • Возможность смешивания 32- и 64-разрядных DLL в каталогах, используемых для загрузки. Обеспечено игнорирование библиотек, не соответствующих текущей разрядности (32/64), на случай если далее в пути удастся найти корректную для текущей разрядности библиотеку;
    • Для драйверов устройств улучшена эмуляция объектов ядра;
    • Реализованы работающие на уровне ядра объекты синхронизации, такие как spin-блокировки, быстрые мьютексы и прикрепляемые к ресурсу переменные;
    • Обеспечено корректное информирование приложений о состоянии аккумулятора;
  • Интерфейс пользователя и интеграция с рабочим столом
    • Минимизированные окна теперь отображаются с использованием заголовка, а не пиктограммы в стиле Windows 3.1;
    • Добавлены новые стили кнопок SplitButton (кнопка с выпадающим списком действий) и Command Links (ссылки в диалоговых окнах, используемых для перехода на следующую стадию);
    • Для папок 'Downloads' и 'Templates' созданы символьные ссылки, указывающие на соответствующие каталоги в Unix-системах;
  • Устройства ввода
    • При запуске обеспечена установка и загрузка необходимых драйверов устройств Plug & Play;
    • Улучшена поддержка игровых контроллеров, включая мини-джойстик (hat switch), руль, педали для газа и тормозов.
    • Прекращена поддержка старого Linux API взаимодействия с джойстиками, используемого в ядрах Linux до версии 2.2;
  • .NET
    • Движок Mono обновлён до выпуска 4.9.4 и теперь включает части фреймворка Windows Presentation Foundation (WPF);
    • Добавлена возможность установки дополнений с Mono и Gecko в один общий каталог с размещением файлов в иерархии /usr/share/wine вместо копирования в новые префиксы;
  • Сетевые возможности
    • Браузерный движок Wine Gecko, который используется в библиотеке MSHTML, обновлён до выпуска 2.47.1. Реализована поддержка новых HTML API;
    • В MSHTML реализована поддержка элементов SVG;
    • Добавлено много новых функций VBScript (например, обработчики ошибок и исключений, функции Hour, Day, Month, String, LBound, RegExp.Replace, РScriptTypeInfo_* и ScriptTypeComp_Bind* и т.п.);
    • Обеспечено сохранение состояния кода в VBScript и JScript (script persistence);
    • Добавлена начальная реализация сервиса HTTP (WinHTTP) и связанного с ним API (HTTPAPI) для клиентских и серверных приложений, отравляющих и принимающих запросы при помощи протокола HTTP;
    • Реализована возможность получения параметров настройки HTTP-прокси чрез DHCP;
    • Добавлена поддержка перенаправления запросов аутентификации через службу Microsoft Passport;
  • Криптография
    • Реализована поддержка криптографических ключей на основе эллиптических кривых (ECC) при использовании GnuTLS;
    • Добавлена возможность импорта ключей и сертификатов из файлов в формате PFX;
    • Добавлена поддержка схемы формирования ключа на основе пароля PBKDF2;
  • Текст и шрифты
    • В реализации API DirectWrite добавлена поддержка возможностей OpenType, связанных с позиционированием глифов, которые включены по умолчанию для начертания Latin, включая кернинг;
    • Повышена безопасность обработки шрифтовых данных за счёт проверки корректности различных таблиц данных перед их использованием;
    • Интерфейсы DirectWrite приведены в соответствие со свежим SDK;
  • Звук и видео
    • Предложена новая реализация звукового API XAudio2, построенная на основе проекта FAudio. Использование FAudio в Wine позволяет добиться более высокого качества звука в играх и задействовать такие возможности как смешивание громкости и расширенные звуковые эффекты;
    • Добавлено большое число новых вызовов в реализацию фреймворка Media Foundation, включая поддержку встроенных и пользовательских асинхронных очередей, Source Reader API, Media Session и т.п.
    • Фильтр захвата видео переведён на использование API v4l2 вместо v4l1 API, что позволило расширить диапазон поддерживаемых камер;
    • Удалены встроенные декодировщики AVI, MPEG-I и WAVE, вместо которых теперь используются системные GStreamer или QuickTime;
    • Добавлено подмножество конфигурационных API VMR7;
    • В звуковые драйверы добавлена поддержка настройки громкости отдельных каналов;
  • Интернационализация
    • Таблицы Unicode обновлены до версии 12.1.0;
    • Реализована поддержка нормализации Unicode;
    • Обеспечена автоматическая установка географического региона (HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\Geo) на основе текущей локали;
  • RPC/COM
    • В typelib добавлена поддержка сложных структур и массивов;
    • Добавлена начальная реализация runtime-библиотеки Windows Script;
    • Добавлена начальная реализация библиотеки ADO (Microsoft ActiveX Data Objects);
  • Установщики
    • Для установщика MSI реализована поддержка поставки патчей (Patch Files);
    • В утилите WUSA (Windows Update Standalone Installer) появилась возможность установки обновлений в формате .MSU;
  • Платформа ARM
    • Для архитектуры ARM64 в ntdll добавлена поддержка раскрутки стека (stack unwinding). Добавлена поддержка подключения внешних библиотек libunwind;
    • Для архитектуры ARM64 реализована поддержка бесшовных прокси (stubless proxies) для интерфейсов объектов;
  • Инструменты для разработки / Winelib
    • Добавлена возможность применения отладчика из Visual Studio для удалённой отладки приложений, запущенных в Wine;
    • Частично реализована библиотека DBGENG (Debug Engine);
    • Собранные для Windows исполняемые файлы больше не зависят от libwine, что позволяет запускать их в Windows без дополнительных зависимостей;
    • В Resource Compiler и IDL Compiler добавлена опция '--sysroot' для определения пути размещения заголовочных файлов;
    • В winegcc добавлены опции '--target', '--wine-objdir', '--winebuild' и '-fuse-ld', упрощающие настройку окружения для кросс-компиляции;
  • Встроенные приложения
    • Реализована утилита CHCP для настройки кодировки консоли;
    • Реализована утилита MSIDB для манипуляции с базами в формате MSI;
  • Оптимизация производительности
    • Различные функции работы со временем переведены на использование высокопроизводительных системных функций работы с таймером, что позволило снизить накладные расходы в цикле отрисовки многих игр;
    • Добавлена возможность использования в ФС Ext4 режима работы без учёта регистра символов;
    • Проведена оптимизация производительности обработки большого числа элементов в диалогах вывода списков, работающих в режиме LBS_NODATA;
    • Добавлена более быстрая реализация SRW-блокировок (Slim Reader/Writer) для Linux, переведённая на Futex;
  • Внешние зависимости
    • Для сборки модулей в формате PE задействован кросс-компилятор MinGW-w64;
    • Реализация XAudio2 требует наличия библиотеки FAudio;
    • Для отслеживания изменений файлов на системах BSD задействована библиотека Inotify;
    • Для обработки исключений на платформе ARM64 необходима библиотека Unwind;
    • Вместо Video4Linux1 теперь требуется библиотека Video4Linux2.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
  3. OpenNews: Стабильный релиз Wine 4.0
  4. OpenNews: Выпуск проекта Wine Staging 4.0, дополняющего Wine 4.0
  5. OpenNews: Стабильный релиз Wine 2.0
  6. OpenNews: Стабильный релиз Wine 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:46, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Чем это лучше Windows Subsystem for Linux (WSL) на моей десяточке?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:49, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Чем это лучше Windows Subsystem for Linux (WSL) на моей десяточке?

    Это совершенно разные вещи, это всё равно что спросить, чем кочка лучше ямы.

     
  • 2.5, brat (?), 23:57, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    нет
     
  • 2.8, Sluggard (ok), 00:26, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Тем, что это работает без десяточки.
     
  • 2.10, конь в пальто (?), 00:33, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    годно)
     
  • 2.12, Анонимун (?), 00:39, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем это лучше Windows Subsystem for Linux (WSL) на моей десяточке?

    Неужели ты таки перешел?

     

  • 1.6, Аноним (6), 00:07, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Когда ждать Wine OS?
     
     
  • 2.13, Анонимун (?), 00:40, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открой для себя ReactOS.
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 01:06, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Это которая на ReactJS написана?
     

  • 1.7, Корец (?), 00:19, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь ждём обновление протона в стиме :)
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:28, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность установки дополнений с Mono и Gecko в один общий каталог с размещением файлов в иерархии /usr/share/wine вместо копирования в новые префиксы;

    джва...дцать лет ждал, сколько можно то переводить место на диске

     
     
  • 2.14, Анонимун (?), 00:42, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сколько можно то переводить место на диске

    А места Wine стал занимать очень много, особенно dev сборки, по сравнению со старыми версиями. И бинарники, и профиль. Но это видимо на благо совместимости, много библиотек.

     
  • 2.18, Анонимэ (?), 01:17, 22/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э... А в портах тогда чо было и ставилось?
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:34, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Такими темпами к концу года и red dead redemption 2 будет летать. Круть.
     
  • 1.15, Аноним (15), 01:06, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    надеюсь, эти РЕ модули можно будет отключить
     
  • 1.17, White Human (?), 01:07, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Можно сделать гораздо проще — VMware+WinXP.
     
  • 1.19, Аноним (19), 01:23, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >и поддержка графического API Vulkan 1.1

    Ха, опоздали, уже Vulkan 1.2 придумали!!!

     
  • 1.20, Аноним (20), 01:51, 22/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Добавлена возможность установки дополнений с Mono и Gecko в один общий каталог с размещением файлов в иерархии /usr/share/wine вместо копирования в новые префиксы;

    Джва года ждал. Из-за этого префиксы распухали без реальной необходимости.

     

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