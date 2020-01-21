Стабильный релиз Wine 5.0

После года разработки и 28 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 5.0, который вобрал в себя более 7400 изменений. Из ключевых достижений новой версии отмечается поставка встроенных модулей Wine в формате PE, поддержка многомониторных конфигураций, новая реализация звукового API XAudio2 и поддержка графического API Vulkan 1.1. В Wine подтверждена полноценная работа 4869 (год назад 4737) программ для Windows, еще 4136 (год назад 4045) программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3635 программ наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений. Ключевые новшества Wine 5.0: Модули в формате PE При наличии компилятора MinGW большинство модулей Wine теперь собираются в формате исполняемых файлов PE (Portable Executable, применяется в Windows) вместо ELF. Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования, осуществляющих сверку идентичности системных модулей на диске и в памяти; Исполняемые файлы PE теперь копируются в каталог ~/.wine ($WINEPREFIX) вместо применения фиктивных DLL-файлов, что делает начинку более похожей на реальные установки Windows, ценой потребления дополнительного дискового пространства; Модули, преобразованные в формат PE, могут использовать штатные wchar Си-функций и константы с юникодом (например, L"abc"); В Wine C runtime добавлена поддержка связывания с двоичными файлами, собранными в MinGW, которая при сборке DLL используется по умолчанию вместо MinGW runtime;

Графическая подсистема Добавлена поддержка работы с несколькими мониторами и графическими адаптерами, включая возможность динамического изменения настроек; Обновлён драйвер для графического API Vulkan, который приведён в соответствие со спецификацией Vulkan 1.1.126; В библиотеке WindowsCodecs реализована возможность преобразования дополнительных растровых форматов, включая форматы с индексированной палитрой;

Direct3D При выполнении полноэкранных приложений Direct3D обеспечена блокировка вызова хранителя экрана; В DXGI (DirectX Graphics Infrastructure) добавлена поддержка информирования приложения о минимизации его окна, что позволяет приложению снизить выполнение ресурсоёмких операций при сворачивании окна; Для приложений, использующих DXGI, реализована возможность переключения между полноэкранным и оконным режимом при помощи комбинации Alt+Enter; Расширены возможности реализации Direct3D 12, например, появилась поддержка переключения между полноэкранным и оконным режимом, изменения режимов экрана, вывода с масштабированием и управления интервалом замены буферов отрисовки (swap interval); Улучшена обработка различных пограничных ситуаций, таких как применение выходящих за допустимые диапазоны исходных значений для тестов прозрачности и глубины, отрисовка с отражёнными текстурами и буферами, использование некорректных DirectDraw объектов clipper, создание устройств Direct3 для некорректных окон, использование видимых областей, минимальные значения параметров которых равны максимальным и т.п. В Direct3D 8 и 9 обеспечено более точное отслеживание "грязных" областей загружаемых текстур; Снижен размер необходимого адресного пространства при загрузке 3D-текстур, сжатых методом S3TC (вместо загрузки целиком, текстуры грузятся кусками). Реализован интерфейс ID3D11Multithread для защиты критических секций в многопоточных приложениях; Для старых приложений DirectDraw внесены различных улучшения и исправления, связанных с расчётом освещения; Реализованы дополнительные вызовы для получения информации о шейдерах в API ShaderReflection; В wined3d добавлена поддержка блиттера на базе CPU для обработки сжатых ресурсов; Расширена БД графических карт, распознаваемых в Direct3D; Добавлены новые ключи реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Direct3D: "shader_backend" (бэкенд для работы с шейдерами: "glsl" для GLSL, "arb" для ARB vertex/fragment и "none" для отключения поддержки шейдеров), "strict_shader_math" (0x1 - включить, 0x0 - отключить преобразование шейдеров Direct3D). Объявлен устаревшим ключ "UseGLSL" (следует использовать "shader_backend");

D3DX Реализована поддержка механизма сжатия 3D-текстур S3TC (S3 Texture Compression); Добавлены корректные реализации таких операций, как заливка текстурой и неотражаемые (unmappable) поверхности; Внесены различные улучшения и исправления во фреймворк создания визуальных эффектов;

Ядро (интерфейсы ядра Windows) Большинство функций, используемых в Kernel32, перемещены в KernelBase, следуя изменениям в архитектуре Windows; Возможность смешивания 32- и 64-разрядных DLL в каталогах, используемых для загрузки. Обеспечено игнорирование библиотек, не соответствующих текущей разрядности (32/64), на случай если далее в пути удастся найти корректную для текущей разрядности библиотеку; Для драйверов устройств улучшена эмуляция объектов ядра; Реализованы работающие на уровне ядра объекты синхронизации, такие как spin-блокировки, быстрые мьютексы и прикрепляемые к ресурсу переменные; Обеспечено корректное информирование приложений о состоянии аккумулятора;

Интерфейс пользователя и интеграция с рабочим столом Минимизированные окна теперь отображаются с использованием заголовка, а не пиктограммы в стиле Windows 3.1; Добавлены новые стили кнопок SplitButton (кнопка с выпадающим списком действий) и Command Links (ссылки в диалоговых окнах, используемых для перехода на следующую стадию); Для папок 'Downloads' и 'Templates' созданы символьные ссылки, указывающие на соответствующие каталоги в Unix-системах;

Устройства ввода При запуске обеспечена установка и загрузка необходимых драйверов устройств Plug & Play; Улучшена поддержка игровых контроллеров, включая мини-джойстик (hat switch), руль, педали для газа и тормозов. Прекращена поддержка старого Linux API взаимодействия с джойстиками, используемого в ядрах Linux до версии 2.2;

.NET Движок Mono обновлён до выпуска 4.9.4 и теперь включает части фреймворка Windows Presentation Foundation (WPF); Добавлена возможность установки дополнений с Mono и Gecko в один общий каталог с размещением файлов в иерархии /usr/share/wine вместо копирования в новые префиксы;

Сетевые возможности Браузерный движок Wine Gecko, который используется в библиотеке MSHTML, обновлён до выпуска 2.47.1. Реализована поддержка новых HTML API; В MSHTML реализована поддержка элементов SVG; Добавлено много новых функций VBScript (например, обработчики ошибок и исключений, функции Hour, Day, Month, String, LBound, RegExp.Replace, РScriptTypeInfo_* и ScriptTypeComp_Bind* и т.п.); Обеспечено сохранение состояния кода в VBScript и JScript (script persistence); Добавлена начальная реализация сервиса HTTP (WinHTTP) и связанного с ним API (HTTPAPI) для клиентских и серверных приложений, отравляющих и принимающих запросы при помощи протокола HTTP; Реализована возможность получения параметров настройки HTTP-прокси чрез DHCP; Добавлена поддержка перенаправления запросов аутентификации через службу Microsoft Passport;

Криптография Реализована поддержка криптографических ключей на основе эллиптических кривых (ECC) при использовании GnuTLS; Добавлена возможность импорта ключей и сертификатов из файлов в формате PFX; Добавлена поддержка схемы формирования ключа на основе пароля PBKDF2;

Текст и шрифты В реализации API DirectWrite добавлена поддержка возможностей OpenType, связанных с позиционированием глифов, которые включены по умолчанию для начертания Latin, включая кернинг; Повышена безопасность обработки шрифтовых данных за счёт проверки корректности различных таблиц данных перед их использованием; Интерфейсы DirectWrite приведены в соответствие со свежим SDK;

Звук и видео Предложена новая реализация звукового API XAudio2, построенная на основе проекта FAudio. Использование FAudio в Wine позволяет добиться более высокого качества звука в играх и задействовать такие возможности как смешивание громкости и расширенные звуковые эффекты; Добавлено большое число новых вызовов в реализацию фреймворка Media Foundation, включая поддержку встроенных и пользовательских асинхронных очередей, Source Reader API, Media Session и т.п. Фильтр захвата видео переведён на использование API v4l2 вместо v4l1 API, что позволило расширить диапазон поддерживаемых камер; Удалены встроенные декодировщики AVI, MPEG-I и WAVE, вместо которых теперь используются системные GStreamer или QuickTime; Добавлено подмножество конфигурационных API VMR7; В звуковые драйверы добавлена поддержка настройки громкости отдельных каналов;

Интернационализация Таблицы Unicode обновлены до версии 12.1.0; Реализована поддержка нормализации Unicode; Обеспечена автоматическая установка географического региона (HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\Geo) на основе текущей локали;

RPC/COM В typelib добавлена поддержка сложных структур и массивов; Добавлена начальная реализация runtime-библиотеки Windows Script; Добавлена начальная реализация библиотеки ADO (Microsoft ActiveX Data Objects);

Установщики Для установщика MSI реализована поддержка поставки патчей (Patch Files); В утилите WUSA (Windows Update Standalone Installer) появилась возможность установки обновлений в формате .MSU;

Платформа ARM Для архитектуры ARM64 в ntdll добавлена поддержка раскрутки стека (stack unwinding). Добавлена поддержка подключения внешних библиотек libunwind; Для архитектуры ARM64 реализована поддержка бесшовных прокси (stubless proxies) для интерфейсов объектов;

Инструменты для разработки / Winelib Добавлена возможность применения отладчика из Visual Studio для удалённой отладки приложений, запущенных в Wine; Частично реализована библиотека DBGENG (Debug Engine); Собранные для Windows исполняемые файлы больше не зависят от libwine, что позволяет запускать их в Windows без дополнительных зависимостей; В Resource Compiler и IDL Compiler добавлена опция '--sysroot' для определения пути размещения заголовочных файлов; В winegcc добавлены опции '--target', '--wine-objdir', '--winebuild' и '-fuse-ld', упрощающие настройку окружения для кросс-компиляции;

Встроенные приложения Реализована утилита CHCP для настройки кодировки консоли; Реализована утилита MSIDB для манипуляции с базами в формате MSI;

Оптимизация производительности Различные функции работы со временем переведены на использование высокопроизводительных системных функций работы с таймером, что позволило снизить накладные расходы в цикле отрисовки многих игр; Добавлена возможность использования в ФС Ext4 режима работы без учёта регистра символов; Проведена оптимизация производительности обработки большого числа элементов в диалогах вывода списков, работающих в режиме LBS_NODATA; Добавлена более быстрая реализация SRW-блокировок (Slim Reader/Writer) для Linux, переведённая на Futex;

Внешние зависимости Для сборки модулей в формате PE задействован кросс-компилятор MinGW-w64; Реализация XAudio2 требует наличия библиотеки FAudio; Для отслеживания изменений файлов на системах BSD задействована библиотека Inotify; Для обработки исключений на платформе ARM64 необходима библиотека Unwind; Вместо Video4Linux1 теперь требуется библиотека Video4Linux2.





