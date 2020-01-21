Стабильный релиз Wine 5.0

|
После года разработки и 28 экспериментальных версий представлен стабильный релиз открытой реализации Win32 API - Wine 5.0, который вобрал в себя более 7400 изменений. Из ключевых достижений новой версии отмечается поставка встроенных модулей Wine в формате PE, поддержка многомониторных конфигураций, новая реализация звукового API XAudio2 и поддержка графического API Vulkan 1.1.
В Wine подтверждена полноценная работа 4869 (год назад 4737) программ для Windows, еще 4136 (год назад 4045) программ прекрасно работают при дополнительных настройках и внешних DLL. У 3635 программ наблюдаются небольшие проблемы в работе, которые не мешают использованию основных функций приложений.
Ключевые новшества Wine 5.0:
- Модули в формате PE
- При наличии компилятора MinGW большинство модулей Wine теперь собираются в формате исполняемых файлов PE (Portable Executable, применяется в Windows) вместо ELF. Применение PE решает проблемы с поддержкой различных схем защиты от копирования, осуществляющих сверку идентичности системных модулей на диске и в памяти;
- Исполняемые файлы PE теперь копируются в каталог ~/.wine ($WINEPREFIX) вместо применения фиктивных DLL-файлов, что делает начинку более похожей на реальные установки Windows, ценой потребления дополнительного дискового пространства;
- Модули, преобразованные в формат PE, могут использовать штатные wchar Си-функций и константы с юникодом (например, L"abc");
- В Wine C runtime добавлена поддержка связывания с двоичными файлами, собранными в MinGW, которая при сборке DLL используется по умолчанию вместо MinGW runtime;
- Графическая подсистема
- Добавлена поддержка работы с несколькими мониторами и графическими адаптерами, включая возможность динамического изменения настроек;
- Обновлён драйвер для графического API Vulkan, который приведён в соответствие со спецификацией Vulkan 1.1.126;
- В библиотеке WindowsCodecs реализована возможность преобразования дополнительных растровых форматов, включая форматы с индексированной палитрой;
- Direct3D
- При выполнении полноэкранных приложений Direct3D обеспечена блокировка вызова хранителя экрана;
- В DXGI (DirectX Graphics Infrastructure) добавлена поддержка информирования приложения о минимизации его окна, что позволяет приложению снизить выполнение ресурсоёмких операций при сворачивании окна;
- Для приложений, использующих DXGI, реализована возможность переключения между полноэкранным и оконным режимом при помощи комбинации Alt+Enter;
- Расширены возможности реализации Direct3D 12, например, появилась поддержка переключения между полноэкранным и оконным режимом, изменения режимов экрана, вывода с масштабированием и управления интервалом замены буферов отрисовки (swap interval);
- Улучшена обработка различных пограничных ситуаций, таких как применение выходящих за допустимые диапазоны исходных значений для тестов прозрачности и глубины, отрисовка с отражёнными текстурами и буферами, использование некорректных DirectDraw объектов clipper, создание устройств Direct3 для некорректных окон, использование видимых областей, минимальные значения параметров которых равны максимальным и т.п.
- В Direct3D 8 и 9 обеспечено более точное отслеживание "грязных" областей загружаемых текстур;
- Снижен размер необходимого адресного пространства при загрузке 3D-текстур, сжатых методом S3TC (вместо загрузки целиком, текстуры грузятся кусками).
- Реализован интерфейс ID3D11Multithread для защиты критических секций в многопоточных приложениях;
- Для старых приложений DirectDraw внесены различных улучшения и исправления, связанных с расчётом освещения;
- Реализованы дополнительные вызовы для получения информации о шейдерах в API ShaderReflection;
- В wined3d добавлена поддержка блиттера на базе CPU для обработки сжатых ресурсов;
- Расширена БД графических карт, распознаваемых в Direct3D;
- Добавлены новые ключи реестра HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine\Direct3D: "shader_backend" (бэкенд для работы с шейдерами: "glsl" для GLSL, "arb" для ARB vertex/fragment и "none" для отключения поддержки шейдеров), "strict_shader_math" (0x1 - включить, 0x0 - отключить преобразование шейдеров Direct3D). Объявлен устаревшим ключ "UseGLSL" (следует использовать "shader_backend");
- D3DX
- Реализована поддержка механизма сжатия 3D-текстур S3TC (S3 Texture Compression);
- Добавлены корректные реализации таких операций, как заливка текстурой и неотражаемые (unmappable) поверхности;
- Внесены различные улучшения и исправления во фреймворк создания визуальных эффектов;
- Ядро (интерфейсы ядра Windows)
- Большинство функций, используемых в Kernel32, перемещены в
KernelBase, следуя изменениям в архитектуре Windows;
- Возможность смешивания 32- и 64-разрядных DLL в каталогах, используемых для загрузки. Обеспечено игнорирование библиотек, не соответствующих текущей разрядности (32/64), на случай если далее в пути удастся найти корректную для текущей разрядности библиотеку;
- Для драйверов устройств улучшена эмуляция объектов ядра;
- Реализованы работающие на уровне ядра объекты синхронизации, такие как spin-блокировки, быстрые мьютексы и прикрепляемые к ресурсу переменные;
- Обеспечено корректное информирование приложений о состоянии аккумулятора;
- Интерфейс пользователя и интеграция с рабочим столом
- Минимизированные окна теперь отображаются с использованием заголовка, а не пиктограммы в стиле Windows 3.1;
- Добавлены новые стили кнопок SplitButton (кнопка с выпадающим списком действий) и Command Links (ссылки в диалоговых окнах, используемых для перехода на следующую стадию);
- Для папок 'Downloads' и 'Templates' созданы символьные ссылки, указывающие на соответствующие каталоги в Unix-системах;
- Устройства ввода
- При запуске обеспечена установка и загрузка необходимых драйверов устройств Plug & Play;
- Улучшена поддержка игровых контроллеров, включая мини-джойстик (hat switch), руль, педали для газа и тормозов.
- Прекращена поддержка старого Linux API взаимодействия с джойстиками, используемого в ядрах Linux до версии 2.2;
- .NET
- Движок Mono обновлён до выпуска 4.9.4 и теперь включает части фреймворка Windows Presentation Foundation (WPF);
- Добавлена возможность установки дополнений с Mono и Gecko в один общий каталог с размещением файлов в иерархии /usr/share/wine вместо копирования в новые префиксы;
- Сетевые возможности
- Браузерный движок Wine Gecko, который используется в библиотеке MSHTML, обновлён до выпуска 2.47.1. Реализована поддержка новых HTML API;
- В MSHTML реализована поддержка элементов SVG;
- Добавлено много новых функций VBScript (например, обработчики ошибок и исключений, функции Hour, Day, Month, String, LBound, RegExp.Replace, РScriptTypeInfo_* и ScriptTypeComp_Bind* и т.п.);
- Обеспечено сохранение состояния кода в VBScript и JScript (script persistence);
- Добавлена начальная реализация сервиса HTTP (WinHTTP) и связанного с ним API (HTTPAPI) для клиентских и серверных приложений, отравляющих и принимающих запросы при помощи протокола HTTP;
- Реализована возможность получения параметров настройки HTTP-прокси чрез DHCP;
- Добавлена поддержка перенаправления запросов аутентификации через службу Microsoft Passport;
- Криптография
- Реализована поддержка криптографических ключей на основе эллиптических кривых (ECC) при использовании GnuTLS;
- Добавлена возможность импорта ключей и сертификатов из файлов в формате PFX;
- Добавлена поддержка схемы формирования ключа на основе пароля PBKDF2;
- Текст и шрифты
- В реализации API DirectWrite добавлена поддержка возможностей OpenType, связанных с позиционированием глифов, которые включены по умолчанию для начертания Latin, включая кернинг;
- Повышена безопасность обработки шрифтовых данных за счёт проверки корректности различных таблиц данных перед их использованием;
- Интерфейсы DirectWrite приведены в соответствие со свежим SDK;
- Звук и видео
- Предложена новая реализация звукового API XAudio2, построенная на основе проекта FAudio. Использование FAudio в Wine позволяет добиться более высокого качества звука в играх и задействовать такие возможности как смешивание громкости и расширенные звуковые эффекты;
- Добавлено большое число новых вызовов в реализацию фреймворка Media Foundation, включая поддержку встроенных и пользовательских асинхронных очередей, Source Reader API, Media Session и т.п.
- Фильтр захвата видео переведён на использование API v4l2 вместо v4l1 API, что позволило расширить диапазон поддерживаемых камер;
- Удалены встроенные декодировщики AVI, MPEG-I и WAVE, вместо которых теперь используются системные GStreamer или QuickTime;
- Добавлено подмножество конфигурационных API VMR7;
- В звуковые драйверы добавлена поддержка настройки громкости отдельных каналов;
- Интернационализация
- Таблицы Unicode обновлены до версии 12.1.0;
- Реализована поддержка нормализации Unicode;
- Обеспечена автоматическая установка географического региона (HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International\Geo) на основе текущей локали;
- RPC/COM
- В typelib добавлена поддержка сложных структур и массивов;
- Добавлена начальная реализация runtime-библиотеки Windows Script;
- Добавлена начальная реализация библиотеки ADO (Microsoft ActiveX Data Objects);
- Установщики
- Для установщика MSI реализована поддержка поставки патчей (Patch Files);
- В утилите WUSA (Windows Update Standalone Installer) появилась возможность установки обновлений в формате .MSU;
- Платформа ARM
- Для архитектуры ARM64 в ntdll добавлена поддержка раскрутки стека (stack unwinding). Добавлена поддержка подключения внешних библиотек libunwind;
- Для архитектуры ARM64 реализована поддержка бесшовных прокси (stubless proxies) для интерфейсов объектов;
- Инструменты для разработки / Winelib
- Добавлена возможность применения отладчика из Visual Studio для удалённой отладки приложений, запущенных в Wine;
- Частично реализована библиотека DBGENG (Debug Engine);
- Собранные для Windows исполняемые файлы больше не зависят от libwine, что позволяет запускать их в Windows без дополнительных зависимостей;
- В Resource Compiler и IDL Compiler добавлена опция '--sysroot' для определения пути размещения заголовочных файлов;
- В winegcc добавлены опции '--target', '--wine-objdir',
'--winebuild' и '-fuse-ld', упрощающие настройку окружения для кросс-компиляции;
- Встроенные приложения
- Реализована утилита CHCP для настройки кодировки консоли;
- Реализована утилита MSIDB для манипуляции с базами в формате MSI;
- Оптимизация производительности
- Различные функции работы со временем переведены на использование высокопроизводительных системных функций работы с таймером, что позволило снизить накладные расходы в цикле отрисовки многих игр;
- Добавлена возможность использования в ФС Ext4 режима работы без учёта регистра символов;
- Проведена оптимизация производительности обработки большого числа элементов в диалогах вывода списков, работающих в режиме LBS_NODATA;
- Добавлена более быстрая реализация SRW-блокировок (Slim Reader/Writer) для Linux, переведённая на Futex;
- Внешние зависимости
- Для сборки модулей в формате PE задействован кросс-компилятор MinGW-w64;
- Реализация XAudio2 требует наличия библиотеки FAudio;
- Для отслеживания изменений файлов на системах BSD
задействована библиотека Inotify;
- Для обработки исключений на платформе ARM64 необходима библиотека Unwind;
- Вместо Video4Linux1 теперь требуется библиотека Video4Linux2.