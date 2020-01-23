Доступна сборка Android-x86 9.0-r2

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|3.5, Аноним (5), 10:35, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Google пилит Zircon, чтобы выкинуть остатки brain-damaged моделей разработки.
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|4.7, Аноним (4), 10:38, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это они молодцы, но боюсь как бы они не пилили его только языком и не закрыли проект потому что у них план по закрытию проектов)
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|1.6, Аноним (4), 10:37, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Анройд 10 уже полгода как вышел, а тут 9ую на лопате. Ох и долго же компилируется этот Андройд надо было писать на джаваскрипт.
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|1.11, Аноним (11), 12:40, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Перечень спонсоров не то что впечатляет, но удливляет точно:
Supercazino.ro,Netticasinot,MrCasinova и так 21 раз, и еще 3 slots.
Хочется спросить у сообщества этот проект действительно достоен внимания?
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