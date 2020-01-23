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Доступна сборка Android-x86 9.0-r2

23.01.2020 10:06

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется развитие порта платформы Android для архитектуры x86, опубликовали второй тестовый выпуск сборки на базе платформы Android 9. В сборку включены исправления и дополнения, улучшающие работу Android на архитектуре x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 9 для архитектур x86 32-bit (725 Мб) и x86_64 (920 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Дополнительно подготовлены rpm-пакеты для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

По сравнению с первым тестовым выпуском в Android-x86 9.0-r2 отмечено проведение синхронизации с веткой Android 9.0.0_r52, обновление ядра Linux 4.19.95, Mesa 19.3.2 и панели Taskbar 5.0.1.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.android-x86.org/re...)
  2. OpenNews: Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 10
  4. OpenNews: Объявлено о прекращении разработки Remix OS, Android-окружения для ПК
  5. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 8.1 для платформы x86
  6. OpenNews: Доступна тестовая сборка Android 9 для платформы x86 от проекта Android-x86
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android-x86, android
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  • 1.1, Аноним (1), 10:24, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Linux здорового человека
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:30, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Толсто.
     
  • 2.3, зам. главврача (?), 10:31, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С такими здоровыми и больных не надо.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:34, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    У здорового человека не может быть Линукс.
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 10:35, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Google пилит Zircon, чтобы выкинуть остатки brain-damaged моделей разработки.
     
     
  • 4.7, Аноним (4), 10:38, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это они молодцы, но боюсь как бы они не пилили его только языком и не закрыли проект потому что у них план по закрытию проектов)
     

  • 1.6, Аноним (4), 10:37, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Анройд 10 уже полгода как вышел, а тут 9ую на лопате. Ох и долго же компилируется этот Андройд надо было писать на джаваскрипт.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 10:39, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На го же :))
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 10:40, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну всё говорю старт слова для начала срача: "Раст".
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:39, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь уже получил рут? Не пойму как разлочить бутлоадер
     
  • 1.11, Аноним (11), 12:40, 23/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Перечень спонсоров не то что впечатляет, но удливляет точно:
    Supercazino.ro,Netticasinot,MrCasinova и так 21 раз, и еще 3 slots.
    Хочется спросить у сообщества этот проект действительно достоен внимания?  
     
     
  • 2.12, Аноним (11), 12:48, 23/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плюс один xxx
     
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