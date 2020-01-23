Доступна сборка Android-x86 9.0-r2

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется развитие порта платформы Android для архитектуры x86, опубликовали второй тестовый выпуск сборки на базе платформы Android 9. В сборку включены исправления и дополнения, улучшающие работу Android на архитектуре x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 9 для архитектур x86 32-bit (725 Мб) и x86_64 (920 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Дополнительно подготовлены rpm-пакеты для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

По сравнению с первым тестовым выпуском в Android-x86 9.0-r2 отмечено проведение синхронизации с веткой Android 9.0.0_r52, обновление ядра Linux 4.19.95, Mesa 19.3.2 и панели Taskbar 5.0.1.