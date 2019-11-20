Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android

На прошедшей конференции Linux Plumbers 2019 компания Google рассказала о развитии инициативы по переносу в основное ядро Linux изменений, развиваемых в варианте ядра для платформы Android. Конечной целью является предоставление возможности использования в Android одного общего ядра, вместо подготовки для каждого устройства отдельных сборок на основе специфичной для Android ветки Android Common Kernel. Данная цель уже частично достигнута и на конференции был продемонстрирован Android-смартфон Xiaomi Poco F1 с прошивкой на базе обычного немодифицированного ядра Linux.

Поставщикам предлагается поставлять базовое ядро на основе основного ядра Linux. Компоненты для поддержки оборудования будут поставляться поставщиками только в виде дополнительных модулей ядра, без наложения на ядро патчей. В модулях обязательно должна будет обеспечиваться совместимость с основным ядром на уровне пространства имён символов ядра. Все изменения, затрагивающие основное ядро будут продвигаться в upstream. Для сохранения совместимости с проприетарными модулями предлагается поддерживаться в стабильном виде API и ABI ядра в рамках каждой LTS-ветки, что позволит сохранить совместимость модулей с обновлениями для каждой общей ветки ядра.

За год в основное ядро Linux из редакции ядра для Android были перенесены такие возможности, как подсистема PSI (Pressure Stall Information) для анализа информации о времени ожидания получения различных ресурсов (CPU, память, ввод/вывод), псевдофайловая система BinderFS для механизма межпроцессного взаимодействия Binder и энергоэффективный планировщик задач EAS (Energy Aware Scheduling).

Напомним, что до сих пор, ядро для платформы Android проходило несколько стадий подготовки - на базе основных LTS-ядер (3.18, 4.4, 4.9 и 4.14) создавалось ответвление "Android Common Kernel", в которое переносились специфичные для Android патчи (ранее размер изменений достигал нескольких миллионов строк, но последнее время изменения были сокращены до нескольких тысяч строк кода). На базе Android Common Kernel производители чипов, такие как Qualcomm, формировали "SoC Kernel", включающие дополнения для поддержки оборудования. Далее, на основе SoC Kernel производители устройств создавали "Device Kernel", включающие изменения, связанные с поддержкой дополнительного оборудования, экранов, камер, звуковых систем и т.п.

По сути для каждого устройства формировалось своё собственное ядро, которое не могло использоваться на других устройствах. Подобная схема существенно усложняла доведения обновлений с устранением уязвимостей и переход на новые ветки ядра. Например, вышедший в октябре новейший смартфон Pixel 4 поставляется с ядром Linux 4.14, выпущенным два года назад. Частично, Google попытался упростить сопровождение продвигая систему Treble, позволяющую производителям создавать универсальные компоненты поддержки оборудования, не привязанные к конкретным версиям Android и используемым выпускам ядра Linux. Treble даёт возможность использовать в качестве основы уже готовые обновления от Google, интегрируя в них специфичные для конкретного устройства компоненты.





