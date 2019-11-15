Доступна тестовая сборка Android 9 для платформы x86 от проекта Android-x86

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется развитие порта платформы Android для архитектуры x86, опубликовали выпуск предварительной сборки на базе платформы Android 9, в которую включены исправления и дополнения, улучшающих работу на архитектуре x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 8.1 для архитектур x86 32-bit (719 Мб) и x86_64 (909 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Дополнительно подготовлены rpm-пакеты для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux. Из новшеств, специфичных для сборки Android-x86, отмечается: Поддержка как 64-разрядных, так и 32-разрядных сборок ядра Linux 4.19 и компонентов пространства пользователя;

Применение Mesa 19.0.8 для поддержки OpenGL ES 3.x с аппаратным ускорением графики для GPU Intel, AMD и NVIDIA, а также для виртуальных машин QEMU (virgl);

Использование SwiftShader для программного рендеринга с обеспечением OpenGL ES 3.0 для неподдерживаемых видеоподсистем;

Поддержка кодеков с аппаратным ускорением для графических чипов Intel HD и G45;

Возможность загрузки на системах с UEFI и возможность установки на диск при использовании UEFI;

Наличие интерактивного инсталлятора, работающего в текстовом режиме;

Поддержка тем оформления загрузчика в GRUB-EFI;

Поддержка мультитач, звуковых плат, Wifi, Bluetooth, датчиков, камеры и Ethernet (настройка по DHCP);

Автоматическое монтирование внешних USB-накопителей и SD-карт;

Поставка альтернативного интерфейса для запуска программ, использующего панель задач (Taskbar) с классическим меню приложений, возможностью закрепления ярлыков на часто используемые программы и отображением списка недавно запущенных приложений;

Поддержка многооконного режима FreeForm для обеспечения одновременной работы с несколькими приложениями. Возможность произвольного позиционирования и масштабирования окон на экране;

Включена опция ForceDefaultOrientation для ручного задания ориентации экрана на устройствах без соответствующего датчика.

Программы рассчитанные на портретный режим работы могут корректно отображаться на устройствах с ландшафтным экраном без поворота устройства;

Возможность запуска в x86-окружении приложений, созданных для платформы ARM, через применение специальной прослойки.

Поддержка обновления с неофициальных выпусков;

Экспериментальная поддержка графического API Vulkan для новых GPU Intel и AMD;

Возможность симуляции беспроводного адаптера при работе через Ethernet (для совместимости с приложениями, завязанными на WiFi);

Поддержка манипулятора мышь при запуске в виртуальных машинах VirtualBox, QEMU, VMware и Hyper-V.



