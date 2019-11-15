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Доступна тестовая сборка Android 9 для платформы x86 от проекта Android-x86

15.11.2019 22:47

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется развитие порта платформы Android для архитектуры x86, опубликовали выпуск предварительной сборки на базе платформы Android 9, в которую включены исправления и дополнения, улучшающих работу на архитектуре x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 8.1 для архитектур x86 32-bit (719 Мб) и x86_64 (909 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Дополнительно подготовлены rpm-пакеты для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux.

Из новшеств, специфичных для сборки Android-x86, отмечается:

  • Поддержка как 64-разрядных, так и 32-разрядных сборок ядра Linux 4.19 и компонентов пространства пользователя;
  • Применение Mesa 19.0.8 для поддержки OpenGL ES 3.x с аппаратным ускорением графики для GPU Intel, AMD и NVIDIA, а также для виртуальных машин QEMU (virgl);
  • Использование SwiftShader для программного рендеринга с обеспечением OpenGL ES 3.0 для неподдерживаемых видеоподсистем;
  • Поддержка кодеков с аппаратным ускорением для графических чипов Intel HD и G45;
  • Возможность загрузки на системах с UEFI и возможность установки на диск при использовании UEFI;
  • Наличие интерактивного инсталлятора, работающего в текстовом режиме;
  • Поддержка тем оформления загрузчика в GRUB-EFI;
  • Поддержка мультитач, звуковых плат, Wifi, Bluetooth, датчиков, камеры и Ethernet (настройка по DHCP);
  • Автоматическое монтирование внешних USB-накопителей и SD-карт;
  • Поставка альтернативного интерфейса для запуска программ, использующего панель задач (Taskbar) с классическим меню приложений, возможностью закрепления ярлыков на часто используемые программы и отображением списка недавно запущенных приложений;
  • Поддержка многооконного режима FreeForm для обеспечения одновременной работы с несколькими приложениями. Возможность произвольного позиционирования и масштабирования окон на экране;
  • Включена опция ForceDefaultOrientation для ручного задания ориентации экрана на устройствах без соответствующего датчика.
  • Программы рассчитанные на портретный режим работы могут корректно отображаться на устройствах с ландшафтным экраном без поворота устройства;
  • Возможность запуска в x86-окружении приложений, созданных для платформы ARM, через применение специальной прослойки.
  • Поддержка обновления с неофициальных выпусков;
  • Экспериментальная поддержка графического API Vulkan для новых GPU Intel и AMD;
  • Возможность симуляции беспроводного адаптера при работе через Ethernet (для совместимости с приложениями, завязанными на WiFi);
  • Поддержка манипулятора мышь при запуске в виртуальных машинах VirtualBox, QEMU, VMware и Hyper-V.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.android-x86.org/re...)
  2. OpenNews: Доступна сборка Android-x86 8.1-r3
  3. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 8.1 для платформы x86
  4. OpenNews: Объявлено о прекращении разработки Remix OS, Android-окружения для ПК
  5. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 10
  6. OpenNews: Выпуск мобильной платформы Android 9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android, android-x86
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Отражение луны (ok), 22:58, 15/11/2019 [ответить]  
    		• +3 +/
    Хотелось бы услышать мнение здешних экспертов
     
     
  • 2.5, xm (ok), 23:50, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    "Не пользовался, но осуждаю" :)
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:50, 15/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Андроид гугло-репозитории программ для дистра Андроид 100507 программ неочень хорошо делающих мало нужное. Есть немного хороших.

    Не особо Андр.-то и нужен. А если в car-pc, то можно/лучше поставить нормальную OS.

     
  • 2.8, Аноним (8), 02:10, 16/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж не потребен.
     

  • 1.3, Аноним (3), 23:11, 15/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    а есть какие то другие?
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:14, 15/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    "Поддержка манипулятора мыши при запуске в виртуальных машинах VirtualBox"
    да неуже ли
     
  • 1.7, Анонимчжан (?), 02:10, 16/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    я так понимаю народ так поднимает свое чсв? потому как на ноутах и компах андроид нафиг не сдался. гнома с его планшетоЭнтерфейсом хватает. ведь неудобна эта оболочка на всем , что требует работы с мышью и клавой. да и приложения.... как бы сказать. детские для компа? лучшеб накинулись на андроидопрослойку для линя типа вайна.
     

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