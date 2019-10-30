Доступна сборка Android-x86 8.1-r3

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|1.2, Аноним (2), 22:54, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это какой-то очень старый андроид? А как у него с видеоускорением, вот допустим у меня есть зелёная видеокарта в линуксе.
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|2.4, Ananas (?), 23:00, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Support OpenGL ES 3.x hardware acceleration for Intel, AMD, Nvidia and QEMU(virgl) by Mesa 18.3.1
Не понял это трудно найти было и прочитать?
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|3.5, Аноним (2), 23:18, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Т.е. ускорение работать не будет? Ладно, спасибо. В голубых стогах работало, это видимо игрушка типа Trisquel, с вырезанными нужными частями.
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|7.15, Аноним (2), 01:02, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>есть
Я видел эти обещания уже тысячи раз.
>ты врешь
Ты тоже.
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|1.3, Аноним (3), 22:56, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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А что такое «андроид окружение» и как rpm поставить там, где .deb ?
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|2.6, Аноним (6), 23:22, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По сути это означает установить android и добавить его в меню grub. На deb-дистрах этот пакет можно поставить с помощью утилиты alien
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|2.7, edgi (??), 23:25, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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sudo apt install alien
sudo alien -ci android-x86-8.1-r3.x86_64.rpm
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|1.8, Аноним (6), 23:26, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Глючная ось.Глючит на ровном месте. Более того, даже в режиме совместимости с arm многие приложения не работают
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|2.16, Anbox user (?), 01:51, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В Анбоксе далеко не всё работает. Например, звук. И он не очень стабильный. А сабж можно пускать в виртуалке
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|2.17, Андрей (??), 02:31, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Например, для тестирования. На среднем ноутбуке с i5 приложения работают быстрее чем на современном arm64 телефоне.
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|3.18, Аноним (14), 03:19, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То есть тест тестов для тестов тестов. По итогу только более менее прототипы погонять, потому что реально тестировать надо на целевой платформе.
Ну то такое...
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|4.20, ievoochielaPh5Ph (ok), 03:42, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Целевая платформа в случае Android это ЛЮБАЯ мобила с Android Linux. ЛЮБАЯ. Из сотен, если не тысяч моделей. Любая с поддерживаемой Play Market'ом версией ОС.
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