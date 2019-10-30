The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Доступна сборка Android-x86 8.1-r3

30.10.2019 22:46

Разработчики проекта Android-x86, в рамках которого силами независимого сообщества осуществляется портирование платформы Android для архитектуры x86, опубликовали первый стабильный выпуск сборки на базе платформы Android 8.1, в которую включены исправления и дополнения, обеспечивающие бесшовную работу на платформах с архитектурой x86. Для загрузки подготовлены универсальные Live-сборки Android-x86 8.1-r3 для архитектур x86 32-bit (656 Мб) и x86_64 (546 Мб), пригодные для использования на типовых ноутбуках и планшетных ПК. Кроме того доступны сборки в виде rpm-пакетов для установки Android-окружения в дистрибутивах Linux. В новой сборке в основном проведена работа над ошибками и перенесены исправления уязвимостей, устранённых в ветке Android 8.1.0 (8.1.0_r69).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.android-x86.org/ch...)
  2. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 8.1 для платформы x86
  3. OpenNews: Доступна тестовая сборка Android 8.1 для платформы x86 от проекта Android-x86
  4. OpenNews: Доступна сборка Android 7.1 для платформы x86 от проекта Android-x86
  5. OpenNews: Объявлено о прекращении разработки Remix OS, Android-окружения для ПК
  6. OpenNews: Проект Android-x86 может остаться без основного разработчика
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android-x86, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 22:54, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это какой-то очень старый андроид? А как у него с видеоускорением, вот допустим у меня есть зелёная видеокарта в линуксе.
     
     
  • 2.4, Ananas (?), 23:00, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Support OpenGL ES 3.x hardware acceleration for Intel, AMD, Nvidia and QEMU(virgl) by Mesa 18.3.1
    Не понял это трудно найти было и прочитать?
     
     
  • 3.5, Аноним (2), 23:18, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Т.е. ускорение работать не будет? Ладно, спасибо. В голубых стогах работало, это видимо игрушка типа Trisquel, с вырезанными нужными частями.
     
     
  • 4.11, ievoochielaPh5Ph (ok), 00:11, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть ты видишь строчки, что ускорение есть и делаешь вывод, что его нет? Л — логика, млин
     
     
  • 5.12, Аноним (2), 00:14, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Я вижу строчки, что это меса, а значит его нет. Опыт.
     
     
  • 6.13, ievoochielaPh5Ph (ok), 00:36, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но он есть! Опыт.
    А ты врешь, это тоже опыт.
     
     
  • 7.15, Аноним (2), 01:02, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >есть

    Я видел эти обещания уже тысячи раз.

    >ты врешь

    Ты тоже.

     
     
  • 8.19, ievoochielaPh5Ph (ok), 03:41, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я же не русский, что бы врать От вранья можно стать русским, потому я так никогд... текст свёрнут, показать
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:56, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    А что такое «андроид окружение» и как rpm поставить там, где .deb ?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:22, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути это означает установить android и добавить его в меню grub. На deb-дистрах этот пакет можно поставить с помощью утилиты alien
     
     
  • 3.10, rm_ (ok), 23:50, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Но лучше не нужно.
     
  • 2.7, edgi (??), 23:25, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    sudo apt install alien
    sudo alien -ci android-x86-8.1-r3.x86_64.rpm
     

  • 1.8, Аноним (6), 23:26, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Глючная ось.Глючит на ровном месте. Более того, даже в режиме совместимости с arm многие приложения не работают
     
  • 1.9, Аноним (9), 23:42, 30/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше использовать Anbox, чем это китайское оно.
     
     
  • 2.16, Anbox user (?), 01:51, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В Анбоксе далеко не всё работает. Например, звук. И он не очень стабильный. А сабж можно пускать в виртуалке
     
     
  • 3.21, ievoochielaPh5Ph (ok), 03:43, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Anbox глючен и падуч, да
    Пытался его юзать ради пары приложений, понял что проще застрелиться
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:51, 31/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем это нужно?
     
     
  • 2.17, Андрей (??), 02:31, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, для тестирования. На среднем ноутбуке с i5 приложения работают быстрее чем на современном arm64 телефоне.
     
     
  • 3.18, Аноним (14), 03:19, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    То есть тест тестов для тестов тестов. По итогу только более менее прототипы погонять, потому что реально тестировать надо на целевой платформе.

    Ну то такое...

     
     
  • 4.20, ievoochielaPh5Ph (ok), 03:42, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Целевая платформа в случае Android это ЛЮБАЯ мобила с Android Linux. ЛЮБАЯ. Из сотен, если не тысяч моделей. Любая с поддерживаемой Play Market'ом версией ОС.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру