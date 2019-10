Доступна сборка Android-x86 8.1-r3

2.4 , Ananas ( ? ), 23:00, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Support OpenGL ES 3.x hardware acceleration for Intel, AMD, Nvidia and QEMU(virgl) by Mesa 18.3.1

Не понял это трудно найти было и прочитать?

3.5 , Аноним ( 2 ), 23:18, 30/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Т.е. ускорение работать не будет? Ладно, спасибо. В голубых стогах работало, это видимо игрушка типа Trisquel, с вырезанными нужными частями.

4.11 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 00:11, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть ты видишь строчки, что ускорение есть и делаешь вывод, что его нет? Л — логика, млин

5.12 , Аноним ( 2 ), 00:14, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Я вижу строчки, что это меса, а значит его нет. Опыт.

6.13 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 00:36, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Но он есть! Опыт.

А ты врешь, это тоже опыт.

7.15 , Аноним ( 2 ), 01:02, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >есть Я видел эти обещания уже тысячи раз. >ты врешь Ты тоже.

8.19 , ievoochielaPh5Ph ( ok ), 03:41, 31/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Я же не русский, что бы врать От вранья можно стать русским, потому я так никогд...