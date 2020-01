Обновление Proton 4.11-12, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-12, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. В новой версии: Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до выпуска 1.5.1, в котором улучшена поддержки Direct3D 9 и устранены проблемы с запуском игр GTA V, Halo CE, Need For Speed: Carbon, Risen 2, Sims 4, Trackmania Forever и Vampire The Masquerade: Bloodlines;

В игре Elex решены проблемы с использованием кнопок на игровом контроллере Xbox;

В игре IL-2 Sturmovik улучшено поведение курсора мыши;

Добавлена поддержка новых выпусков SDK OpenVR, что позволило наладить работу игр Audioshield и Dance Collider;

Реализована поддержка Steamworks SDK 1.47.