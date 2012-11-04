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Обновление Proton 4.11-12, пакета для запуска Windows-игр в Linux

15.01.2020 07:54

Компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-12, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

В новой версии:

  • Прослойка DXVK, предоставляющая реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan, обновлена до выпуска 1.5.1, в котором улучшена поддержки Direct3D 9 и устранены проблемы с запуском игр GTA V, Halo CE, Need For Speed: Carbon, Risen 2, Sims 4, Trackmania Forever и Vampire The Masquerade: Bloodlines;
  • В игре Elex решены проблемы с использованием кнопок на игровом контроллере Xbox;
  • В игре IL-2 Sturmovik улучшено поведение курсора мыши;
  • Добавлена поддержка новых выпусков SDK OpenVR, что позволило наладить работу игр Audioshield и Dance Collider;
  • Реализована поддержка Steamworks SDK 1.47.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Обновление Proton 4.11-11, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
  4. OpenNews: Electronic Arts банит игроков Battlefield 5, которые запускают игру под Linux
  5. OpenNews: Выпуск проекта DXVK 1.5.1 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proton, game, wine
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Обсуждение (6) RSS
  • 1.1, Голубой гигант (?), 08:22, 15/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    > работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan

    Иногда мне кажется, что никакой трансляции вызовов нет. Мне кажется, что Vulkan это такой хитрый способ завезти в Linux самый что ни на есть нативный Direct3D. А DXVK, это как переходник с разъёма на разъём, только раньше внутри переходника был микроконтроллер (DVI to VGA), а теперь тупо пины ведут в другие места (PS/2 to DIN)

     
     
  • 2.3, Мастодонт (?), 08:52, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    D-Sub работает в DVI-A и DVI-I разьёмах, так как там изначально был предусмотрен аналоговый выход. В DVI-D не предусмотрен вывод аналогового сигнала, там приходится докупать конвертер.
     
  • 2.4, Аноним (4), 08:55, 15/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И тут заговор масонов, да что ты будешь делать. Вот бы можно было посмотреть на код этих "переходников", тогда бы мир узнал ПРАВДУ.
     

  • 1.6, АнонАнон (?), 09:46, 15/01/2020 [ответить]  
    		• +/
    У меня Proton работает хуже WINE. То что не запускается в первом работает во втором. Может железо не подходит?
     

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