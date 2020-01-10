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Выпуск проекта DXVK 1.5.1 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

10.01.2020 12:47

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.5.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL.

Основные изменения:

  • Проведена общая оптимизация производительности Direct3D 9.
  • Улучшена реализация смещения глубины в Direct3D 9, что позволило избавиться от проблем с отрисовкой, таких как отсутствие теней и декалей во многих играх.
  • Устранена ошибка, приводившая к краху из-за деления на ноль при запуске некоторых игр на базе Direct3D 9.
  • Решены проблемы с отрисовкой во многих играх на базе Direct3D 9, использующих Pixel Shader 1.x.
  • Восстановлена работа настройки dxvk.hud, которая по недосмотру была удалена в ветке 1.5.
  • Число потоков, используемых при компиляции шейдеров, оптимизировано для снижения негативного влияния на производительность 6- и 8-ядерных CPU (для ручной настойки можно использовать опцию dxvk.numCompilerThreads).
  • Решены проблемы в играх GTA V, Halo CE, Need For Speed: Carbon, Risen 2, Sims 4, Trackmania Forever и Vampire The Masquerade: Bloodlines.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/doitsujin/d...)
  2. OpenNews: Electronic Arts банит игроков Battlefield 5, которые запускают игру под Linux
  3. OpenNews: Обновление Proton 4.11-11, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  4. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
  5. OpenNews: Выпуск D9VK 0.40, реализации Direct3D 9 поверх Vulkan
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dxvk, game, wine
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Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:09, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Need for speed я понимаю, это dos версия?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:13, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как ты Карбон под досом запускать собрался
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:27, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты где видел в досе DX? Первый NFS на чисто софтовом рендеринге работает и, насколько я помню, неплохо себя чувствует в dosbox.
     
  • 2.7, Аноним (7), 13:45, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот и выросло поколение, считающее, что в досе был DirectX
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 13:58, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Выросло поколение не очень хороших троллей. Снова.
     
     
  • 4.12, Аноним (7), 14:02, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошая попытка
     
  • 3.15, Аноним (15), 14:17, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато там был Glide. Например Tomb Raider шёл под DOS аппаратно ускоряемый
     

  • 1.3, Аноним (3), 13:13, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Замечательный проект, что бы там хейтеры среди разрабов вайн не говорили: как правило вайновскую реализацию никак не заставить работать корректно (и тем более достаточно быстро) ни подсовыванием библиотек, ничем.

    Пользуясь случаем, если тут есть пользователи NVIDIA, не  могли бы вы поучаствовать в этой теме [1]? Спасибо.

    [1] https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID15/4560.html

     
     
  • 2.11, Аноним (9), 13:59, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что, был какой-то срач среди разработчиков вина?
     
     
  • 3.13, Аноним (3), 14:10, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что, был какой-то срач среди разработчиков вина?

    Да, например, они говорят, что автор dxvk делает бесполезную работу, которую им придётся переделывать, и вообще ничего не умеет. Выглядит довольно забавно, если знать, насколько лучше dxvk справляется с возложенными на него обязанностями.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:25, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Устранена ошибка, приводившая к краху из-за деления на ноль при запуске некоторых игр на базе Direct3D 9

    *шутка про то что на ноль делить нельзя*

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:28, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *остроумный ответ на шутку про то, что на ноль делить нельзя*
     
     
  • 3.10, Аноним (7), 13:58, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *А тут ответ умника, который в курсе, что для float можно*
     
  • 2.8, анон (?), 13:47, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На ноль делить можно.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:29, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На ноль делить можно.

    У меня так динозавры вымерли.

     

  • 1.14, Аноним (14), 14:14, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для прикола решил протестить Ведьмака 3 (GOG) на Debian 10 (DXVK 1.5.0, wine staging 5.0RC4 на RX 5700XT + Ryzen 5 3600X): бегает очень шустро (настройка графики - запредельные), тормозов во время игры не заметил (но есть небольшие подлагивания при переключении кат сцен/игры). Играл подряд более 6 часов - без вылетов. В итоге на сегодняшний день около 12 часов суммарно потрачено (буду продолжать). Прогрес заметен - пару лет назад я даже и представить не мог, что будет возможно комфортно поиграть в DX11 игры на линуксе.

    Единственное, пришлось немного повозиться:
    1. Пришлось обновить ядро до 5.3
    2. Обновить Mesa до 19.3.

     
     
  • 2.16, Аноним (3), 14:20, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно ещё попробовать на nvidia для полноты эксперимента. А потом отключить амдшные хаки и попробовать ещё раз. Но да, особых проблем быть не должно. Просадки иногда случаются и часто нужно твикать конфиг, чтобы получить норм фпс без дропов.
     

  • 1.17, DEF (?), 14:21, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ура! Теперь в SC2 появились тени!
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:21, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >играть в виндовые игры не на винде в 2020 году

    Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

     
     
  • 2.20, Аноним (3), 14:35, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>играть в виндовые игры не на винде в 2020 году
    > Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.

    Оставим венду любителям зондов, я уж и не помню, когда у меня возникала в ней нужда. Зато я отчётливо помню, что в венде даже звук в новых игрушках не работает пока не установишь китайскую сборку ffmpeg. Отличная ОС для игр, сразу видно.

     
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