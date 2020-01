Выпуск проекта DXVK 1.5.1 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

Сформирован выпуск прослойки DXVK 1.5.1, предоставляющей реализацию DXGI (DirectX Graphics Infrastructure), Direct3D 9, 10 и 11, работающую через трансляцию вызовов в API Vulkan. Для использования DXVK требуется наличие драйверов с поддержкой API Vulkan, таких как AMD RADV 18.3, NVIDIA 415.22, Intel ANV 19.0 и AMDVLK. DXVK может применяться для запуска 3D-приложений и игр в Linux при помощи Wine, выступая в качестве более высокопроизводительной альтернативы встроенной в Wine реализации Direct3D 11, работающей поверх OpenGL. Основные изменения: Проведена общая оптимизация производительности Direct3D 9.

Улучшена реализация смещения глубины в Direct3D 9, что позволило избавиться от проблем с отрисовкой, таких как отсутствие теней и декалей во многих играх.

Устранена ошибка, приводившая к краху из-за деления на ноль при запуске некоторых игр на базе Direct3D 9.

Решены проблемы с отрисовкой во многих играх на базе Direct3D 9, использующих Pixel Shader 1.x.

Восстановлена работа настройки dxvk.hud, которая по недосмотру была удалена в ветке 1.5.

Число потоков, используемых при компиляции шейдеров, оптимизировано для снижения негативного влияния на производительность 6- и 8-ядерных CPU (для ручной настойки можно использовать опцию dxvk.numCompilerThreads).

Решены проблемы в играх GTA V, Halo CE, Need For Speed: Carbon, Risen 2, Sims 4, Trackmania Forever и Vampire The Masquerade: Bloodlines.