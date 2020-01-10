Выпуск проекта DXVK 1.5.1 с реализацией Direct3D 9/10/11 поверх API Vulkan

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|2.5, Аноним (5), 13:27, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты где видел в досе DX? Первый NFS на чисто софтовом рендеринге работает и, насколько я помню, неплохо себя чувствует в dosbox.
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|2.7, Аноним (7), 13:45, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот и выросло поколение, считающее, что в досе был DirectX
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|3.15, Аноним (15), 14:17, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато там был Glide. Например Tomb Raider шёл под DOS аппаратно ускоряемый
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|1.3, Аноним (3), 13:13, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Замечательный проект, что бы там хейтеры среди разрабов вайн не говорили: как правило вайновскую реализацию никак не заставить работать корректно (и тем более достаточно быстро) ни подсовыванием библиотек, ничем.
Пользуясь случаем, если тут есть пользователи NVIDIA, не могли бы вы поучаствовать в этой теме [1]? Спасибо.
[1] https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID15/4560.html
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|3.13, Аноним (3), 14:10, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что, был какой-то срач среди разработчиков вина?
Да, например, они говорят, что автор dxvk делает бесполезную работу, которую им придётся переделывать, и вообще ничего не умеет. Выглядит довольно забавно, если знать, насколько лучше dxvk справляется с возложенными на него обязанностями.
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|1.4, Аноним (4), 13:25, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Устранена ошибка, приводившая к краху из-за деления на ноль при запуске некоторых игр на базе Direct3D 9
*шутка про то что на ноль делить нельзя*
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|2.6, Аноним (6), 13:28, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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*остроумный ответ на шутку про то, что на ноль делить нельзя*
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|1.14, Аноним (14), 14:14, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для прикола решил протестить Ведьмака 3 (GOG) на Debian 10 (DXVK 1.5.0, wine staging 5.0RC4 на RX 5700XT + Ryzen 5 3600X): бегает очень шустро (настройка графики - запредельные), тормозов во время игры не заметил (но есть небольшие подлагивания при переключении кат сцен/игры). Играл подряд более 6 часов - без вылетов. В итоге на сегодняшний день около 12 часов суммарно потрачено (буду продолжать). Прогрес заметен - пару лет назад я даже и представить не мог, что будет возможно комфортно поиграть в DX11 игры на линуксе.
Единственное, пришлось немного повозиться:
1. Пришлось обновить ядро до 5.3
2. Обновить Mesa до 19.3.
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|2.16, Аноним (3), 14:20, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно ещё попробовать на nvidia для полноты эксперимента. А потом отключить амдшные хаки и попробовать ещё раз. Но да, особых проблем быть не должно. Просадки иногда случаются и часто нужно твикать конфиг, чтобы получить норм фпс без дропов.
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|1.18, Аноним (18), 14:21, 10/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>играть в виндовые игры не на винде в 2020 году
Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
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|2.20, Аноним (3), 14:35, 10/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>играть в виндовые игры не на винде в 2020 году
> Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус.
Оставим венду любителям зондов, я уж и не помню, когда у меня возникала в ней нужда. Зато я отчётливо помню, что в венде даже звук в новых игрушках не работает пока не установишь китайскую сборку ffmpeg. Отличная ОС для игр, сразу видно.
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