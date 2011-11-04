Обновление Proton 4.11-11, пакета для запуска Windows-игр в Linux

Компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-11, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана. В новой версии: Прослойка DXVK обновлена до версии 1.5, в которой произошло слияние с кодовой базой проекта D9VK и перенесена поддержка Direct3D 9. Таким образом DXGI, Direct3D 9, 10 и 11 в Proton реализуется на базе DXVK, а Direct3D 12 на основе vkd3d;

Обеспечена совместимость с последним обновлением игры GTA5;

Возобновлена поддержка управления движением мышиного курсора кнопками с клавиатуры;

Решена проблема с притормаживанием курсора курсора мыши в давно запущенных игровых сеансах.



