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Обновление Proton 4.11-11, пакета для запуска Windows-игр в Linux

20.12.2019 07:31

Компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-11, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD.

Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9/10/11 (на базе пакета DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

В новой версии:

  • Прослойка DXVK обновлена до версии 1.5, в которой произошло слияние с кодовой базой проекта D9VK и перенесена поддержка Direct3D 9. Таким образом DXGI, Direct3D 9, 10 и 11 в Proton реализуется на базе DXVK, а Direct3D 12 на основе vkd3d;
  • Обеспечена совместимость с последним обновлением игры GTA5;
  • Возобновлена поддержка управления движением мышиного курсора кнопками с клавиатуры;
  • Решена проблема с притормаживанием курсора курсора мыши в давно запущенных игровых сеансах.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/ValveSoftwa...)
  2. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
  3. OpenNews: Выпуск D9VK 0.40, реализации Direct3D 9 поверх Vulkan
  4. OpenNews: Выпуск Wine 4.21 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: proton, dxvk, vulkan, game, wine
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  • 1.1, Аноним (1), 07:36, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    я правильно понимаю, что dxvk для дх9 по прежнему не работает по дефолту и нужно в команду запуска прописывать ключик?
     
     
  • 2.4, asdasd (?), 09:15, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чукча дважды не читатель, чукча писатель? В пред. новости про DXVK было объявлено о слиянии, а тут, внезапно: "Прослойка DXVK обновлена до версии 1.5, в которой произошло слияние с кодовой базой проекта D9VK и перенесена поддержка Direct3D 9. ".
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:03, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо теперь это выбирается в самой игре. Если такой выбор в ней есть. А ключиком можно указать если например вместо вулкана включился opengl.
     
  • 2.9, Kron4ek (ok), 11:10, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Правильно, D9VK, хоть он теперь и является частью DXVK, по-прежнему по умолчанию выключен в Proton'е.

    Чтобы его включить, нужно прописывать "PROTON_USE_D9VK=1 %command%" (без кавычек) в команду запуска игры.

     

  • 1.2, Аноним (2), 08:16, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обидно что АМД карты с каким то там драйвером radv способны играть pathofexile без лагов в генерации Шнейдеров, я был удивлен увидев это на ютубе. В то время как на нвидия с этим проблемы, хак dxvk-async у меня заставлял игру лагать жесче чем без него. Надеюсь что GGG выполнят свои обещания и vulkan релиз игры будет доступен под все платформы, вроде как месяца через 3.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 08:21, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шейдеров*
    https://github.com/doitsujin/dxvk/issues/464
     
  • 2.6, Аноним (5), 10:05, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не беспойкойтесь, там тоже нифигово так лагало. Хотя може ACO это исправило.
     

  • 1.7, Дихлофос (?), 10:29, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребята, кто-нибудь может это скомпилировать мне под Windos XP 64 ?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:07, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    см. https://github.com/doitsujin/dxvk/wiki/Driver-support
    > Windows drivers

      Unsupported. Any issues that are exclusive to Windows will be ignored.
    :)

     
  • 2.10, Аноним (10), 12:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стесняюсь спросить, что щаставояет пользоваться такой экзотичной ОС?
     
     
  • 3.12, Дихлофос (?), 12:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    заставляет отсутствие всякой телеметрии, которая есть в 7ке и тем более в 10ке
    а так, всё та же обычная ХР только с доступом к 16Гб озу
     
     
  • 4.13, Аноним (10), 12:52, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет не обычная, это заблуждение.
     
     
  • 5.16, Дихлофос (?), 13:30, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а что в ней необычного? то что она немного шустрей и производительней обычной 32-битной ХР ?
     
     
  • 6.17, Аноним (17), 13:58, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вообще ядро не экспишное.
     
  • 6.18, НяшМяш (ok), 14:02, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это по-сути икспишный фронтенд для кишков 2003 сервера.
     
  • 4.15, Аноним (10), 13:19, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сударь думали обхитрить всех а обхитрили сами себя.
     

  • 1.11, Аноним (10), 12:40, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все кто используют виртуализацию для игры в виндовые игры - штрейхбрейкеры. Надо использовать либо открытые движки, либо не играть, либо делать свои игры. Так победим. Сам использую только MS Win7.
     
     
  • 2.19, НяшМяш (ok), 14:02, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Начал вроде за здравие, а кончил за упокой.
     

  • 1.14, darkshvein (ok), 12:55, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    блин, лаги в гта-са так и не пофиксены(
     
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