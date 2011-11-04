Обновление Proton 4.11-11, пакета для запуска Windows-игр в Linux

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|1.1, Аноним (1), 07:36, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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я правильно понимаю, что dxvk для дх9 по прежнему не работает по дефолту и нужно в команду запуска прописывать ключик?
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|2.4, asdasd (?), 09:15, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чукча дважды не читатель, чукча писатель? В пред. новости про DXVK было объявлено о слиянии, а тут, внезапно: "Прослойка DXVK обновлена до версии 1.5, в которой произошло слияние с кодовой базой проекта D9VK и перенесена поддержка Direct3D 9. ".
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|2.5, Аноним (5), 10:03, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Видимо теперь это выбирается в самой игре. Если такой выбор в ней есть. А ключиком можно указать если например вместо вулкана включился opengl.
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|2.9, Kron4ek (ok), 11:10, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Правильно, D9VK, хоть он теперь и является частью DXVK, по-прежнему по умолчанию выключен в Proton'е.
Чтобы его включить, нужно прописывать "PROTON_USE_D9VK=1 %command%" (без кавычек) в команду запуска игры.
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|1.2, Аноним (2), 08:16, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обидно что АМД карты с каким то там драйвером radv способны играть pathofexile без лагов в генерации Шнейдеров, я был удивлен увидев это на ютубе. В то время как на нвидия с этим проблемы, хак dxvk-async у меня заставлял игру лагать жесче чем без него. Надеюсь что GGG выполнят свои обещания и vulkan релиз игры будет доступен под все платформы, вроде как месяца через 3.
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|2.6, Аноним (5), 10:05, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не беспойкойтесь, там тоже нифигово так лагало. Хотя може ACO это исправило.
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|2.10, Аноним (10), 12:37, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стесняюсь спросить, что щаставояет пользоваться такой экзотичной ОС?
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|3.12, Дихлофос (?), 12:44, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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заставляет отсутствие всякой телеметрии, которая есть в 7ке и тем более в 10ке
а так, всё та же обычная ХР только с доступом к 16Гб озу
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|5.16, Дихлофос (?), 13:30, 20/12/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а что в ней необычного? то что она немного шустрей и производительней обычной 32-битной ХР ?
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|1.11, Аноним (10), 12:40, 20/12/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все кто используют виртуализацию для игры в виндовые игры - штрейхбрейкеры. Надо использовать либо открытые движки, либо не играть, либо делать свои игры. Так победим. Сам использую только MS Win7.
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