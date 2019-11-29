The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск Wine 4.21 и пакета для запуска Windows-игр Proton 4.11-9

29.11.2019 23:15

Доступен экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 4.21. С момента выпуска версии 4.20 было закрыто 50 отчётов об ошибках и внесено 343 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Реализовано определение URL конфигурации HTTP-прокси на основании данных, переданных через DHCP;
  • В D3DX9 добавлена поддержка блоков параметров (добавлены вызовы d3dx_effect_ApplyParameterBlock(), d3dx_effect_BeginParameterBlock(), d3dx_effect_EndParameterBlock() и d3dx_effect_DeleteParameterBlock());
  • Продолжена работа по сборке DLL по умолчанию со встроенной библиотекой msvcrt (предоставляемой проектом Wine, а не DLL из Windows) в формате PE (Portable Executable);
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений LegoLand, Need For Speed: Shift, Super Mario Brothers X, Ccleaner, Xin Shendiao Xialv, Family Tree Maker 2012, lsTasks, Toad for MySQL Freeware 7.x, Gothic 2, Splinter Cell, Crysis 1, Nextiva, Everquest Classic, Archicad 22.

Кроме того, компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-9, который основан на наработках проекта Wine и нацелен на обеспечение запуска в Linux игровых приложений, созданных для Windows и представленных в каталоге Steam. Наработки проекта распространяются под лицензией BSD. Proton позволяет напрямую запускать в Linux-клиенте Steam игровые приложения, поставляемые только для Windows. Пакет включает в себя реализацию DirectX 9 (на базе D9VK), DirectX 10/11 (на базе DXVK) и DirectX 12 (на базе vkd3d), работающие через трансляцию вызовов DirectX в API Vulkan, предоставляет улучшенную поддержку игровых контроллеров и возможность использования полноэкранного режима независимо от поддерживаемых в играх разрешений экрана.

В новой версии Proton устранено появившееся в выпуске 4.11-8 регрессивное изменение, приводящее к снижению производительности в 32-разрядных играх, запускаемых с использованием прослоек DXVK и D9VK. Решена проблема с отображением неверного размера памяти для некоторых GPU. Устранён крах при запуске игры Crazy Machines 3. Восстановлена поддержка обратной связи от игровых контроллеров рулевого колеса.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/announc...)
  2. OpenNews: Новые версии Wine 4.20 и Wine Staging 4.20
  3. OpenNews: Новые версии Wine 4.19 и Wine Staging 4.19
  4. OpenNews: Представлено ответвление Proton-i, переведённое на более свежие версии Wine
  5. OpenNews: Релиз операционной системы ReactOS 0.4.12
  6. OpenNews: Обновление Proton 4.11-8, пакета для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wine, proton, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:20, 29/11/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    > компания Valve опубликовала новый выпуск проекта Proton 4.11-9

    Респектос и уважуха. Особенно после анонса долгожданного Half-Life 3 (выйдет через три месяца).

     
     
  • 2.3, лолкек (?), 23:49, 29/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    инфа - сотка
     

  • 1.2, power (??), 23:32, 29/11/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    тихо и незаметно хоронится windows
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 00:01, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот уже 20 лет как.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:03, 30/11/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде говорят, что апи является интеллектуальной собственностью. Звучит странно, но бабло отсуживают как-то. Это сейчас МС главный пушистый друг всего опенсорса, а если прижмёт, они всех задавят только так.
     

  • 1.5, Аноним (4), 00:03, 30/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Ну что можно сказать... Попробовал я ваш вайн. Если стабильность и юзабилити не играет особой роли, то жить можно. Для реально стабильной работы вайн ещё в альфа версии.
     
  • 1.7, Арчешкольник (?), 00:09, 30/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    протон из аура собирал кто нибудь? Работоспособен без стима, или...?
     
  • 1.8, Аноним (-), 00:11, 30/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    кто нибудь решал проблему отсутствия сглаживания у шрифтов в некоторых вайновых играх? (например kings bounty этим страдает). Установка шрифтов через winetricks не помогла (в остальных играх как было все нормально, так и есть)
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:14, 30/11/2019 [ответить]  
    		• +/
    Попытка написать windows.h в 1993 развилась до таких масштабов...
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Ihor
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2019 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру