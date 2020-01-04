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Electronic Arts банит игроков BattleField 5, которые запускают игру под Linux

04.01.2020 08:42

В сообществе Lutris, развивающем инструментарий для упрощения установки Windows-игр в Linux, обсуждается инцидент с блокировкой компанией Electronic Arts учётных записей пользователей, применявших пакет DXVK (реализация Direct3D через API Vulkan) для запуска игры BattleField 5 в Linux. Пострадавшие пользователи предположили, что применявшиеся для запуска игры DXVK и Winе были восприняты как сторонне ПО, которое может быть использовано для читинга или изменения игры.

Блокировка подтверждена несколькими пользователями, которые впоследствии обратились в службу поддержки Electronic Arts и получили ответ, что случай был изучен сотрудниками и вынесено решение, что блокировка произведена обоснованно и санкции с учётной записи не будут сняты. В качестве обоснования блокировки был упомянут пункт правил, запрещающий продвигать, поощрять и принимать участие в деятельности, связанной с хакингом, взломами, фишингом, применением эксплоитов, читингом, распространением поддельного ПО или поддельных виртуальных игровых ресурсов.

Тем временем, доступен для тестирования четвёртый кандидат в релизы Wine 5.0. Релиз ожидается через одну или две недели. По сравнению с выпуском Wine 5.0-RC3 закрыто 15 отчётов об ошибках и внесено 44 исправления.

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Обновление Proton 4.11-11, пакета для запуска Windows-игр в Linux
  3. OpenNews: Выпуск DXVK 1.5. Осуществлено слияние кодовых баз проектов D9VK и DXVK
  4. OpenNews: Blizzard блокирует игроков Diablo III за использование WINE (опровергнуто)
  5. OpenNews: Выпуск платформы Lutris 0.5 для упрощения доступа к играм из Linux
Лицензия: CC-BY
Наводку на новость прислал Artem S. Tashkinov
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: dxvk, game, lutris
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, iPony129412 (?), 09:07, 04/01/2020 [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну всё правильно сделали.
    Поддержки не заявлено, так что...
     
     
  • 2.2, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:12, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Погоди, сейчас местные будут бомбить что кто-то против их «свободы».
     
     
  • 3.6, iPony129412 (?), 09:27, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну какой же линукс гейминг без такой большой бомбёжки 💥
     

  • 1.3, iPony129412 (?), 09:13, 04/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Олсо, из смешного.
    Я тут вон с Rambler удалил ящик почтовый в связи с последними событиями.
    Короче застрял на учётке Square Enix.

    Возможности смена email не. Написал Тикет. Поддержка ответила, что укажите день рождения ответным письмом. Ответил — «ваш почтовый ящик блокирован нашим сервером».
    Короче патовая ситуация.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 09:33, 04/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Аналогичная ситуация у меня была с эпиками, в какой-то момент нужно было сменить почту на аккаунте. Самому это сделать оказалось невозможным, обратился в поддержку. Там меня долго мурыжили, пришлите то, пришлите се, пришлите все, чуть-ли не результаты анального зондирования. В итоге бомбануло, оставил запрос на удаление аккаунта, хоть на нем пара игр была. Теперь я с этими уродами ни за какие деньги не свяжусь, сколько бы говна они через свой стор не раздавали на халяву.
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:15, 04/01/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие же они упыри! :))
     
     
  • 2.7, Аноним (9), 09:30, 04/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.8, Аноним (9), 09:32, 04/01/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.5, Аноним (9), 09:23, 04/01/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну и пускай засунут свой BattleField 5 в свою разожравшуюся задницу! Сейчас и так вагоны годноты имеется, и сюжетной и сетевой, от других нормальных команд. По хорошему бы резонанс раздуть чтобы влупить по продажам EA, к сожалению это единственное на что они среагируют...
     

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