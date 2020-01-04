Electronic Arts банит игроков BattleField 5, которые запускают игру под Linux

В сообществе Lutris, развивающем инструментарий для упрощения установки Windows-игр в Linux, обсуждается инцидент с блокировкой компанией Electronic Arts учётных записей пользователей, применявших пакет DXVK (реализация Direct3D через API Vulkan) для запуска игры BattleField 5 в Linux. Пострадавшие пользователи предположили, что применявшиеся для запуска игры DXVK и Winе были восприняты как сторонне ПО, которое может быть использовано для читинга или изменения игры.

Блокировка подтверждена несколькими пользователями, которые впоследствии обратились в службу поддержки Electronic Arts и получили ответ, что случай был изучен сотрудниками и вынесено решение, что блокировка произведена обоснованно и санкции с учётной записи не будут сняты. В качестве обоснования блокировки был упомянут пункт правил, запрещающий продвигать, поощрять и принимать участие в деятельности, связанной с хакингом, взломами, фишингом, применением эксплоитов, читингом, распространением поддельного ПО или поддельных виртуальных игровых ресурсов.

Тем временем, доступен для тестирования четвёртый кандидат в релизы Wine 5.0. Релиз ожидается через одну или две недели. По сравнению с выпуском Wine 5.0-RC3 закрыто 15 отчётов об ошибках и внесено 44 исправления.



