Доступен для тестирования третий кандидат в релизы Wine 5.0, открытой реализации Win32 API. Кодовая база находится на стадии заморозки перед релизом, который ожидается в начале января 2020 года. По сравнению с выпуском Wine 5.0-RC2 закрыто 46 отчётов об ошибках и внесено 45 исправлений. Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр и приложений: Blood 2: The Chosen, NEXON, Lego Racers, International Football 2000, Empire Earth, Pac-Man All Stars, Blitz3d, 3D Rad, swkotor, Dynamic HTML Editor, Daytona USA Evolutions, Trinklet Supreme, uTorrent 2.2.0, Gabriel Knight 3, Active Worlds 5.x/6.x, Rigs of Rods, Foxit Reader 6.12, You Don't Know Jack V1 XL, Everyday Shooter, Xara Photo Graphic Designer 2013, Simpsons Hit & Run, Empires: Dawn of the Modern World, Metal Slug, Hedgewars 0.9.23, LEGO Pirates of the Caribbean, Taiga, Total Commander, Divinity: Original Sin 2, TrackMania Forever, Dell Latitude E6440 BIOS updater.